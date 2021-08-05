"Мавританец" - история об американском курорте Гуантанамо

На этом ролике слишком либеральный монтажёр порвался, устроил истерику (зацените дисклеймер), а затем и вовсе ушёл из проекта.

И доделывал уже другой.

А там всего лишь суровая Правда (на основе документов и фактов) про американское "правосудие"

https://w ww.youtube.com/watch?time_continue=2&v=HtzSQP2JRGo&feature=emb_logo

Текстовая версия:

Недавно вышедший фильм «Мавританец» наверняка не станет лидером проката и не получит кучи «Оскаров».

Потому что рассказывает он не об ужасах сталинского ГУЛАГа или «открытии глаз Зулейхой», а показывает пляжи и живописные виды американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе. Ну и все сопутствующие «прелести» данного курорта.

В центре повествования – реальная история мавританца Мохамеда Ульд Слахи. Который, вы будете смеяться, попал в тюрьму, потому что слишком верил в сказки об американской демократии, правосудии и прочих «молекулах свободы».

Ибо в какой-то момент своей жизни он вступил в «Аль-Каиду» добровольцем, чтобы воевать в Афганистане против коммунистического правительства. На стороне, которую поддерживали США.

А потом, когда он уже перестал быть членом этой организации и жил вообще в Германии, работая механиком, его схватили по обвинению в организации теракта 11 сентября. Якобы Слахи являлся главным вербовщиком «Аль-Каиды», который в частности завербовал тех, кто направил самолёты на башни-близнецы.

Слахи был схвачен вскоре после 11 сентября в родной Мавритании, куда приехал повидаться с матерью.

Вскоре он был переправлен в Гуантанамо, где к нему по личному приказу министра обороны США Дональда Рамсфельда начали применять «специальные методы допроса». То есть пытать.

Среди озвученных методов «методов допроса» были: пытка холодом, лишение сна, многочасовые удержания в неудобных положениях, избиения, сексуальные унижения и имитация утопления.

Слахи сломался, когда ему пообещали, что в Гуантанамо привезут его мать и тоже будут пытать и насиловать. Мы так понимаем, что к этому моменту его вера в благородство и гуманизм американцев почему-то уже оказались подорваны, поэтому он поверил, что они это сделают.

После этого он подписал всё, что ему надиктовали.

Но пытки, осуждаемые всякими «Амнести Интернешионал» – это в российской ФСИН, смотри не перепутай!

И тут происходит анекдот: в Гуантанамо приезжает адвокат. Шутка десятилетия (но в итоге смеялись не все).

После семи лет содержания в тюрьме без суда и следствия, без права на адвоката и даже без предъявления формальных обвинений, начался суд.

Суд в кратчайшие сроки признал, что кроме полученных под пытками «признательных показаний» Слахи никаких доказательств его виновности нет, и признал подсудимого невиновным.

И что вы думаете, его отпустили? Держи карман шире! По требованию администрации Обамы Слахи просидел в тюрьме ещё семь лет и два месяца.

Ещё раз: ещё семь лет просидел в тюрьме уже будучи официально признанным невиновным.

Американские молекулы свободы, вы просто не понимаете!

Находясь в тюрьме, Слахи выучил английский язык и написал книгу «Дневник Гуантанамо», изданную за последние несколько лет на нескольких языках. Каждая страница книги была проверена военным цензором, но несмотря на это нескольких лет книга находилась под запретом к публикации со стороны американских официальных лиц. Свобода слова по-американски.

Когда Слахи, подвергавшегося пыткам и просидевшего в общей сложности больше 14 лет, наконец, выпустили, никто даже не подумал перед ним извиниться.

А зачем? Будь бесконечно благодарен, что приобщился к великой американской цивилизации и остался после этого живым. Ведь многим так не повезло.

Немного занимательной статистики: из 779 узников Гуантанамо только восемь дождались суда, из них трое были признаны невиновными.

В этой истории «прекрасно» всё: похищение человека в другой стране, незаконное содержание под стражей, многочисленные нарушения прав человека, пытки и издевательства, отсутствие правосудия, цензура – именно таков истинный лик Соединённых Штатов Америки.

Но средоточием зла западная пропаганда всё равно называет Россию. Они «свободный демократический мир», мы – «кровавая диктатура». Смотри не перепутай!

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1499602.html