"Ядерное оружие в руках Жени Пригожина" - что будет, если не послушают Лукашенко

Александр Лукашенко стал новым "голосом Кремля". Он говорит то, что в Москве сказать считают неудобным, и пугает Запад так, как раньше никому не удавалось. Но в его заявлениях есть ещё один скрытый смысл.

Батька грозит Западу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последнее время стал едва ли не самым значительным комментатором внутренней и внешней политики России. Он постоянно делает интересные, небанальные, кого-то эпатирующие, многим очень приятные и всем интересные заявления. То, что Лукашенко рассказывал про мятеж "Вагнера", у многих вызывает повышенное сердцебиение, тем более что батька всякий раз подтягивает вагнеровскую тему к самым актуальным политическим новостям.

Рассказ про то, как командиры ЧВК просили у батьки разрешения "сходить на экскурсию" в Польшу, запомнили все. Как и повод, к которому этот рассказ был привязан, – концентрация сил польской армии численностью до 10 тысяч человек на границе с Белоруссией. А вот другое, совсем недавнее высказывание Александра Лукашенко, на которое обратили внимание только специалисты:

Ядерное оружие в руках Жени Пригожина Запад не хотел видеть, потому что мало бы не показалось.

Высказывание такого уровня открывает простор для множества разных интерпретаций. Во-первых, интересно, каким образом ядерное оружие могло бы попасть "в руки Жени Пригожина"? Неужели в результате событий 24 июня? А может быть, следует предположить, что речь идёт об оснащении сил "Вагнера" уже после их перемещения на территорию Белоруссии? Тем более информация о том, что Россия размещает в "синеокой" ядерное оружие, появилось практически в то же время.

В этом случае перед нами очень резкое и жёсткое, хотя и поданное в форме некоего необязательного размышления заявление в адрес "западных партнёров": случись что, мы дадим "Вагнеру" ТЯО.

Политолог Юрий Баранчик полагает, что на Западе выводы из заявлений батьки уже сделали:

Англосаксонскими верхами принято решение об изменении концепции войны с Россией. Если раньше ставка делалась на военную эскалацию, вплоть до ядерного шантажа, при понимании того, что Москва не будет готова повышать эскалацию до бесконечности, то теперь ставка будет сделана на удушение в объятиях... Эскалация конфликта чревата тем, что Кремль может сделать ставку на более жёсткие подходы. Это не только позволит повышать уровни эскалации конфликта первыми, но и вообще перехватить повестку и начать диктовать ход конфликта.

И остаётся неудобным Востоку

Откровенность Лукашенко в заявлениях такова, что иной раз создаётся впечатление, что даже в Москве многим хотелось бы, чтобы он говорил поменьше.

В адрес президента Белоруссии делаются прозрачные намёки, но так, чтобы ни в коем случае его не обидеть. Один из специализирующихся на таких намёках телеграм-каналов описывает ситуацию так: "Источники в АП сообщили, что "излишняя говорливость Лукашенко уже надоела" властям РФ". Лукашенко постоянно делает интересные, небанальные, кого-то эпатирующие, многим очень приятные и всем интересные заявления. Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

"Особенно, конечно, не нравятся Кремлю постоянные нагнетания Лукашенко на тему Польши и ЧВК "Вагнер", а также заявления о СВО на Украине. Всё-таки комментирование таких вещей – целиком и полностью прерогатива Кремля и МИД РФ. Однако способа "заткнуть" Лукашенко, при этом не поссорившись с ним, просто не существует. Поэтому с большой долей вероятности недовольство высказываниями белорусского лидера Кремль попытается "деликатно донести" до Лукашенко, но никаких жёстких мер применять не будет. Всё же, как ни крути, Белоруссия сейчас – крайне важный союзник для РФ, и вариантов ссориться с этим государством у Москвы просто нет", – добавляют инсайдеры.

Одновременно западные пропагандисты и их украинские подпевалы называют Лукашенко "голосом Кремля". У них, в общем, есть для этого основания. Взять, к примеру, недавнее интервью белорусского лидера украинской (но резко оппозиционной по отношению к режиму Зеленского) журналистке Диане Панченко. Лукашенко рассказывает о позиции президента России Владимира Путина так:

- Никто ж не думал подчинять, порабощать, лишать независимости Украину. Нам это не нужно было. Но надо же было себя вести соответствующим образом и нам проблем не создавать, - и тут же добавляет, что он с Путиным полностью согласен. - Слушайте, а мне ему нечем возразить. Хотя обычно мы спорим, возражаем друг другу. А чего возразить? Я, наоборот, его поддержал.

Лукашенко предрекает исчезновение Украины как государства, если сейчас не остановиться и не сесть за стол переговоров, сообщает официальный сайт президента Белоруссии:

- Сейчас Россия перемелет вас там. Живую силу и технику. Уже тех мотивированных, идеологически настроенных нациков, крепких этих людей идеологически нет. Они все погибли уже. Кто здесь воюет уже? Тех, кого вы на улицах поймаете и сюда привезёте. Они не подготовлены. Они не справятся с этой машиной. Россия перестроилась. У России сегодня на фронте новейшее оружие. Уже беспилотников хватает. Уже совсем другая армия. И самое опасное - они имеют 250 тыс. добровольческий корпус.

Лукашенко называет цифры потерь ВСУ за последние недели, которые на Западе совсем не хотели бы слышать: "Вы идёте наперевес, как в кино немцев показывают. Идёте на эти баррикады, но вы не доходите даже, это мы видим, до минных полей. Вас просто уничтожают тысячами. У вас 45 тыс. человек за время "контрнаступа" погибли и калеками ушли оттуда. Потери у вас на фронте один к восьми".

Он также говорит о последствиях попыток продолжать воевать с Россией:

- Поляки руки потирают, подталкиваемые американцами... Они у вас отрежут запад. У вас останется клочок, если останется. Вот что с вами будет? И государства Украины не будет.

Но нужно понимать, что позиция Лукашенко не тождественна позиции русских патриотов, которые настаивают на продолжении боевых действий до полной победы. Всё это он говорит, чтобы подтолкнуть украинское руководство к переговорам с Россией и заключению мира на условиях России, но сохраняющего независимую Украину. Это ультиматум, но ультиматум, как ни странно, предельно мягкий:

- Если вы сейчас не остановитесь, это будет. Если сейчас вы не сядете за стол переговоров. Россия предлагает это. Вы не хотите. Не хотите – не надо. Мощи России хватит. И никакой Запад вам в этом отношении не поможет. Надо взять голову в руки и действовать ещё исходя из реалий. Но действовать в интересах вот этой огромной красивой территории. Запад уже начинает понимать, что ничего не будет. Даже с помощью Запада Украина не сможет выдержать.

Что с того?

Тот, кто говорит, что во время СВО Александр Лукашенко стал абсолютно управляемым союзником Москвы, ошибается. На самом деле президент Белоруссии проводит собственную политику. Он куда более независим от России, чем, к примеру, Зеленский от Запада. Политолог, профессор Аркадий Недель настаивает: мы имеем дело с весьма специфическим политическим явлением – "белорусским перонизмом". Президент Аргентины Хуан Перон, автор доктрины "третьего пути". Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Перонизм – это доктрина президента Аргентины Хуана Перона, провозглашённая в 1947 году, в самом начале холодной войны, доктрина "третьего пути", альтернативного и Москве, и Вашингтону, доктрина самостоятельности и сотрудничества с обеими сторонами конфликта.

Большинству из нас кажется, что после начала СВО для Белоруссии и её лидера такой путь невозможен: "многовекторность" закончилась, раз идёт война. Однако не всё так однозначно.

Судя по этому интервью (Диане Панченко - ред.), мой анализ был точен. Лукашенко и сейчас ведёт "перонистскую" политику, – пишет в своём телеграм-канале профессор Недель.

Не исключено, что с ним следует согласиться. Александр Лукашенко говорит не "голосом Кремля". У него свой собственный голос, и произносить он может вещи, далеко не только приятные России.

https://tsargrad.tv/articles/jadernoe-oruzhie-v-rukah-zheni-...