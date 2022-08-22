Уникальные советские дачи

Фотограф Федор Савинцев ведет хронику шедевров дачной архитектуры в России. Посмотрите на них сейчас!
Известный фотограф Федор Савинцев, чьи работы публиковали крупные международные журналы и газеты, во время пандемии Covid-19 открыл для себя новое увлечение — советские дачи.Fyodor Savintsev
«Проект Кратовские дачи [названный в честь подмосковного поселка Кратово] начался в тот момент, когда я вернулся к родителям, чтобы поддержать их во время пандемии, и как-то начал делать документальный проект о старых дачах в Подмосковье», — рассказывает Федор Савинцев.Fyodor Savintsev
Фотограф был очарован народной архитектурой советских дач: люди, строившие их много лет назад, полагались на свое видение, а не на академические традиции или советы профессиональных архитекторов. Результатом стала уникальная народная эстетика, которую Савинцев стремился запечатлеть на камеру.Fyodor Savintsev
«По факту я стал архивариусом, который собирает информацию, документирует. Понятно, что меня на все не хватит, по идее, этим должны заниматься профессионалы, которые связаны с архитектурным миром. Но я создал увлекательный тренд, который разошелся в разные города. Я вижу, что поднимается интерес к историческому изучению дачной культуры», — сказал Савинцев в одном из интервью.Fyodor Savintsev
Съемка домов для фотографа схожа со съемкой портретов.Fyodor Savintsev
К поиску новых объектов фотограф подходит методично. Он посетил каждую улицу в поселке, выявляя интересующие его дома, а также искал владельцев или людей, знающих что-либо об их истории. Вместе с изображениями фотограф делился с подписчиками и историями домов.Fyodor Savintsev
Найти некоторых владельцев оказалось непростой задачей. Савинцеву не раз приходилось обращаться за помощью к своей аудитории в Instagram (но сегодня этот ресурс не доступен) и спрашивать, знает ли кто-нибудь историю того или иного дома или его владельцев.Fyodor Savintsev
Историю этого дома Савинцев узнавал буквально по крупицам. Оказалось, что раньше здесь жил француз Жорж Жаке. В царские времена его пригласили из Марселя в Россию как талантливого врача. Во время войны Жаке был лекарем на фронте, а уже в 1920-х годах начал развивать в стране гомеопатию. Притом француз принципиально не вступал в партию и не работал в клиниках — только частная практика. Здесь ему помогли связи с высокопоставленными чиновниками.«Затем дом пошел по рукам, и его судорожно продавали: то Воронежской епархии, то еще кому-то. Кстати, в этом доме бывал Эйзенштейн (советский режиссер Сергей Эйзенштейн — прим. «Ленты.ру»), у него была дача по соседству, и они чаепитничали тут и разговоры вели», — рассказывает Федор.Этот ладный красавец пробуждает у фотографа детские воспоминания: в похожем доме жил его друг по даче. Если же говорить о самом здании, то в настоящее время оно разделено на две половины. Хозяин одной из них «понастроил кирпичного мутанта», по факту уничтожив историческую дачу. «Я не знаю его историю, но с виду это весьма опрятный, изящный дом с красивой солнечной верандой», — говорит Савинцев.
У этой дачи большая история на две семьи. Той половиной дома, что на фото, владел Александр Михайлович Ашавский — специалист по горному делу, автор множества патентов. Отец Александра — московский доктор Михаил Семенович Ашавский. Его внук Юрий сохранил и отреставрировал дом, заказывая по образцам в мастерских элементы декора. Помогли в этом Юрию хозяева другой половины здания. «Хороший пример, как можно восстановить старину новыми материалами, чтобы она не утратила эстетику», — отмечает фотограф.Фото: Федор Савинцев
По одной из версий, которую рассказали Федору, этот дом построил офицер НКВД для больной матери. Чтобы ей было проще подниматься, мужчина спроектировал лифт до второго этажа (теперь в шахте кладовые). Также в доме была ванная комната, две печки и уникальная литая винтовая лестница. Потом дача перешла к преподавателю химического института, а затем к его дочерям — педагогу Щукинского театрального училища и дипломатическому переводчику в Индии.Фото: Федор Савинцев
Часто Савинцев, фотографируя дома, обращается к своим ранним воспоминаниям и воссоздает картины прошлого. «Стрельчатые окна, тон дома... Внутри скрипучая лестница, большая библиотека, круглый стол, над столом абажур, вечером чай, в розетках варенье, разговоры, потом в комнату, над кроватью лампа, читаешь книгу, потом морит сон, окно приоткрыто, слышны звуки птиц и стрекотание цикад», — погружается в память детства Федор.Фото: Федор Савинцев
«Еще один домик из детства. Когда я был мелким, домом владели уже вторые хозяева, у которых было двое детей, с ними-то я и дружил. В этом доме мы знатно проводили время, вспоминаются прятки», — фотограф.Нынешние владельцы приобрели этот дом 15 лет назад и ничего не знают о его прошлых хозяевах. Внутри новые собственники все переделали, но фасад оставили без изменений.
Савинцев старается узнать историю каждого дома, попадающего в объектив. Иногда из-за этого стремления фотограф в забавные ситуации.
Как-то раз Федор закончил очередную съемку и шел к машине. Когда он перелезал через забор, наткнулся на женщину. Вероятно, она гуляла и заметила, что какой-то человек лазает по чужим участкам. Федор начал объясняться — мол, он не вор, а фотограф. На что женщина неожиданно заявила: «Да я уже поняла, знаю вас». Оказалось, что это жена хозяина дома. Она пообещала позвать Савинцева в гости и рассказать историю дачи.Фото: Федор Савинцев
«Еще не встречал такого правильного балкона второго этажа, очень хорошо», — Федор. По его словам, снимки кратовских дач находят широкий отклик у зрителей. Посты Савинцева в соцсетях полны восторженных отзывов. «Очень много воспоминаний, люди открыто выражают желание иметь такие дома, им очень нравятся архитектура и атмосфера», — говорит фотограф.
Савинцев утверждает, что каждый дом, который он снимает, обладает своим характером: все здания «очень уж живые». Фотограф глубоко проникся серией кратовских дач. «Находишь очередного "боровика", а он такой: "Спасибо, я рад, что ты меня заметил, и я останусь в памяти"», — делится Федор.
«Мне в этих дачах нравится маленький нюанс. Практически все они типового проекта: бревенчатая коробка первого этажа, веранды с двух сторон и пристроенный второй этаж с вариативностью балконов. Остальное все — это, как я полагаю, задумки хозяев либо артелей, которые выполняли заказ», — фотограф.
Савинцев в целом не любит снимать разрушенные или сгоревшие здания — как он говорит, это контент для любителей «чернухи». Подписывая данный кадр в Instagram, Федор пояснил, что не знает, заброшен ли этот дом или нет, но «даже в таком состоянии он прекрасен». «Да, я ностальгирую, да, я скучаю по тем временам, да, мне не хватает той атмосферы, и я не знаю, как сейчас своим детям привить тот дух», — фотограф.
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