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Уникальные советские дачи

Уникальные советские дачиFyodor Savintsev

Фотограф Федор Савинцев ведет хронику шедевров дачной архитектуры в России. Посмотрите на них сейчас!

Известный фотограф Федор Савинцев, чьи работы публиковали крупные международные журналы и газеты, во время пандемии Covid-19 открыл для себя новое увлечение — советские дачи.Уникальные советские дачиFyodor Savintsev

«Проект Кратовские дачи [названный в честь подмосковного поселка Кратово] начался в тот момент, когда я вернулся к родителям, чтобы поддержать их во время пандемии, и как-то начал делать документальный проект о старых дачах в Подмосковье», — рассказывает Федор Савинцев.Уникальные советские дачиFyodor Savintsev

Фотограф был очарован народной архитектурой советских дач: люди, строившие их много лет назад, полагались на свое видение, а не на академические традиции или советы профессиональных архитекторов. Результатом стала уникальная народная эстетика, которую Савинцев стремился запечатлеть на камеру.Уникальные советские дачиFyodor Savintsev

«По факту я стал архивариусом, который собирает информацию, документирует. Понятно, что меня на все не хватит, по идее, этим должны заниматься профессионалы, которые связаны с архитектурным миром. Но я создал увлекательный тренд, который разошелся в разные города. Я вижу, что поднимается интерес к историческому изучению дачной культуры», — сказал Савинцев в одном из интервью.Уникальные советские дачиFyodor Savintsev

Съемка домов для фотографа схожа со съемкой портретов.Уникальные советские дачиFyodor Savintsev

«В моей карьере люди преобладали над архитектурой. Но я смотрю на дома через форму портрета. Я делаю портреты домов», — сказал Савинцев.
Уникальные советские дачиFyodor Savintsev

К поиску новых объектов фотограф подходит методично. Он посетил каждую улицу в поселке, выявляя интересующие его дома, а также искал владельцев или людей, знающих что-либо об их истории. Вместе с изображениями фотограф делился с подписчиками и историями домов.Уникальные советские дачиFyodor Savintsev

Найти некоторых владельцев оказалось непростой задачей. Савинцеву не раз приходилось обращаться за помощью к своей аудитории в Instagram (но сегодня этот ресурс не доступен) и спрашивать, знает ли кто-нибудь историю того или иного дома или его владельцев.Уникальные советские дачиFyodor Savintsev

«Instagram — это инструмент, который позволяет мне не только делиться публикациями со своей аудиторией, но и дает возможность выстраивать связи, позволяет людям связываться со мной напрямую. Такие истории случались много раз, когда владельцы выходили на связь, потому что им через третьих лиц присылали мою публикацию и они решали, что им интересно поговорить со мной», — говорит фотограф.
Уникальные советские дачиFyodor Savintsev
Для фотографа-документалиста, основным методом исследования которого является межличностное общение, доступ к объекту съемки имеет первостепенное значение. Поэтому Савинцев использовал только iPhone, когда снимал дома для проекта Кратовские дачи.
Уникальные советские дачиFyodor Savintsev
«Мы живем в такое время, когда люди остро реагируют на профессиональное оборудование и считают, что оно нарушает их личные границы. iPhone не вызывает такой реакции», — говорит Савинцев.
Уникальные советские дачиFyodor Savintsev
Савинцев и сам помогает восстанавливать пять домов. По его словам, у него также есть планы по созданию фонда (или организации другой формы), который бы системно подходил к вопросу восстановления уникальных частных дач.
Уникальные советские дачиFyodor Savintsev
«Я бы сформулировал задачу [будущего фонда] — сохранить архитектурное наследие деревянного зодчества, даже, можно сказать, индивидуальной жилищной застройки [...] Государство не выделяет средств для поддержания объектов, которые находятся в частной собственности. Люди не могут обеспечить должного ухода этим домам, в результате чего эти дома просто будут утрачены. А они представляют интерес, как мне кажется, с точки зрения нашего культурного наследия вне зависимости от того, что они находятся в частной собственности. Поэтому идея фонда заключается в том, чтобы помогать частным объектам, в том числе восстанавливать дома, чтобы они сохраняли облик», — говорит Савинцев.
Уникальные советские дачиFyodor Savintsev
Уникальные советские дачиFyodor SavintsevУникальные советские дачиFyodor SavintsevУникальные советские дачиFyodor SavintsevУникальные советские дачиFyodor Savintsev

Историю этого дома Савинцев узнавал буквально по крупицам. Оказалось, что раньше здесь жил француз Жорж Жаке. В царские времена его пригласили из Марселя в Россию как талантливого врача. Во время войны Жаке был лекарем на фронте, а уже в 1920-х годах начал развивать в стране гомеопатию. Притом француз принципиально не вступал в партию и не работал в клиниках — только частная практика. Здесь ему помогли связи с высокопоставленными чиновниками.Уникальные советские дачи«Затем дом пошел по рукам, и его судорожно продавали: то Воронежской епархии, то еще кому-то. Кстати, в этом доме бывал Эйзенштейн (советский режиссер Сергей Эйзенштейн — прим. «Ленты.ру»), у него была дача по соседству, и они чаепитничали тут и разговоры вели», — рассказывает Федор.Уникальные советские дачиЭтот ладный красавец пробуждает у фотографа детские воспоминания: в похожем доме жил его друг по даче. Если же говорить о самом здании, то в настоящее время оно разделено на две половины. Хозяин одной из них «понастроил кирпичного мутанта», по факту уничтожив историческую дачу. «Я не знаю его историю, но с виду это весьма опрятный, изящный дом с красивой солнечной верандой», — говорит Савинцев.Уникальные советские дачи

У этой дачи большая история на две семьи. Той половиной дома, что на фото, владел Александр Михайлович Ашавский — специалист по горному делу, автор множества патентов. Отец Александра — московский доктор Михаил Семенович Ашавский. Его внук Юрий сохранил и отреставрировал дом, заказывая по образцам в мастерских элементы декора. Помогли в этом Юрию хозяева другой половины здания. «Хороший пример, как можно восстановить старину новыми материалами, чтобы она не утратила эстетику», — отмечает фотограф.Фото: Федор СавинцевФото: Федор Савинцев

По одной из версий, которую рассказали Федору, этот дом построил офицер НКВД для больной матери. Чтобы ей было проще подниматься, мужчина спроектировал лифт до второго этажа (теперь в шахте кладовые). Также в доме была ванная комната, две печки и уникальная литая винтовая лестница. Потом дача перешла к преподавателю химического института, а затем к его дочерям — педагогу Щукинского театрального училища и дипломатическому переводчику в Индии.Фото: Федор СавинцевФото: Федор Савинцев

Часто Савинцев, фотографируя дома, обращается к своим ранним воспоминаниям и воссоздает картины прошлого. «Стрельчатые окна, тон дома... Внутри скрипучая лестница, большая библиотека, круглый стол, над столом абажур, вечером чай, в розетках варенье, разговоры, потом в комнату, над кроватью лампа, читаешь книгу, потом морит сон, окно приоткрыто, слышны звуки птиц и стрекотание цикад», — погружается в память детства Федор.Фото: Федор СавинцевФото: Федор Савинцев

«Еще один домик из детства. Когда я был мелким, домом владели уже вторые хозяева, у которых было двое детей, с ними-то я и дружил. В этом доме мы знатно проводили время, вспоминаются прятки», —  фотограф.Уникальные советские дачиНынешние владельцы приобрели этот дом 15 лет назад и ничего не знают о его прошлых хозяевах. Внутри новые собственники все переделали, но фасад оставили без изменений.Уникальные советские дачи

Савинцев старается узнать историю каждого дома, попадающего в объектив. Иногда из-за этого стремления фотограф в забавные ситуации.

Как-то раз Федор закончил очередную съемку и шел к машине. Когда он перелезал через забор, наткнулся на женщину. Вероятно, она гуляла и заметила, что какой-то человек лазает по чужим участкам. Федор начал объясняться — мол, он не вор, а фотограф. На что женщина неожиданно заявила: «Да я уже поняла, знаю вас». Оказалось, что это жена хозяина дома. Она пообещала позвать Савинцева в гости и рассказать историю дачи.Фото: Федор СавинцевФото: Федор Савинцев

«Еще не встречал такого правильного балкона второго этажа, очень хорошо», —   Федор. По его словам, снимки кратовских дач находят широкий отклик у зрителей. Посты Савинцева в соцсетях полны восторженных отзывов. «Очень много воспоминаний, люди открыто выражают желание иметь такие дома, им очень нравятся архитектура и атмосфера», — говорит фотограф.Уникальные советские дачи

Савинцев утверждает, что каждый дом, который он снимает, обладает своим характером: все здания «очень уж живые». Фотограф глубоко проникся серией кратовских дач. «Находишь очередного "боровика", а он такой: "Спасибо, я рад, что ты меня заметил, и я останусь в памяти"», — делится Федор.Уникальные советские дачи

«Мне в этих дачах нравится маленький нюанс. Практически все они типового проекта: бревенчатая коробка первого этажа, веранды с двух сторон и пристроенный второй этаж с вариативностью балконов. Остальное все — это, как я полагаю, задумки хозяев либо артелей, которые выполняли заказ», —   фотограф.

Уникальные советские дачи

Савинцев в целом не любит снимать разрушенные или сгоревшие здания — как он говорит, это контент для любителей «чернухи». Подписывая данный кадр в Instagram, Федор пояснил, что не знает, заброшен ли этот дом или нет, но «даже в таком состоянии он прекрасен». «Да, я ностальгирую, да, я скучаю по тем временам, да, мне не хватает той атмосферы, и я не знаю, как сейчас своим детям привить тот дух», —  фотограф.

Фото: Федор Савинцев
советское искусствоСветлана Митленкофотоностальгия
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