Уникальные советские дачи

Известный фотограф Федор Савинцев, чьи работы публиковали крупные международные журналы и газеты, во время пандемии Covid-19 открыл для себя новое увлечение — советские дачи. Fyodor Savintsev

«Проект Кратовские дачи [названный в честь подмосковного поселка Кратово] начался в тот момент, когда я вернулся к родителям, чтобы поддержать их во время пандемии, и как-то начал делать документальный проект о старых дачах в Подмосковье», — рассказывает Федор Савинцев. Fyodor Savintsev

Фотограф был очарован народной архитектурой советских дач: люди, строившие их много лет назад, полагались на свое видение, а не на академические традиции или советы профессиональных архитекторов. Результатом стала уникальная народная эстетика, которую Савинцев стремился запечатлеть на камеру. Fyodor Savintsev

«По факту я стал архивариусом, который собирает информацию, документирует. Понятно, что меня на все не хватит, по идее, этим должны заниматься профессионалы, которые связаны с архитектурным миром. Но я создал увлекательный тренд, который разошелся в разные города. Я вижу, что поднимается интерес к историческому изучению дачной культуры», — сказал Савинцев в одном из интервью. Fyodor Savintsev

Съемка домов для фотографа схожа со съемкой портретов. Fyodor Savintsev

«В моей карьере люди преобладали над архитектурой. Но я смотрю на дома через форму портрета. Я делаю портреты домов», — сказал Савинцев.

Fyodor Savintsev Fyodor Savintsev

К поиску новых объектов фотограф подходит методично. Он посетил каждую улицу в поселке, выявляя интересующие его дома, а также искал владельцев или людей, знающих что-либо об их истории. Вместе с изображениями фотограф делился с подписчиками и историями домов. Fyodor Savintsev

Найти некоторых владельцев оказалось непростой задачей. Савинцеву не раз приходилось обращаться за помощью к своей аудитории в Instagram (но сегодня этот ресурс не доступен) и спрашивать, знает ли кто-нибудь историю того или иного дома или его владельцев. Fyodor Savintsev

«Instagram — это инструмент, который позволяет мне не только делиться публикациями со своей аудиторией, но и дает возможность выстраивать связи, позволяет людям связываться со мной напрямую. Такие истории случались много раз, когда владельцы выходили на связь, потому что им через третьих лиц присылали мою публикацию и они решали, что им интересно поговорить со мной», — говорит фотограф.

Fyodor Savintsev Для фотографа-документалиста, основным методом исследования которого является межличностное общение, доступ к объекту съемки имеет первостепенное значение. Поэтому Савинцев использовал только iPhone, когда снимал дома для проекта Кратовские дачи. Fyodor Savintsev

Fyodor Savintsev «Мы живем в такое время, когда люди остро реагируют на профессиональное оборудование и считают, что оно нарушает их личные границы. iPhone не вызывает такой реакции», — говорит Савинцев. Fyodor Savintsev

Fyodor Savintsev Савинцев и сам помогает восстанавливать пять домов. По его словам, у него также есть планы по созданию фонда (или организации другой формы), который бы системно подходил к вопросу восстановления уникальных частных дач. Fyodor Savintsev

Fyodor Savintsev «Я бы сформулировал задачу [будущего фонда] — сохранить архитектурное наследие деревянного зодчества, даже, можно сказать, индивидуальной жилищной застройки [...] Государство не выделяет средств для поддержания объектов, которые находятся в частной собственности. Люди не могут обеспечить должного ухода этим домам, в результате чего эти дома просто будут утрачены. А они представляют интерес, как мне кажется, с точки зрения нашего культурного наследия вне зависимости от того, что они находятся в частной собственности. Поэтому идея фонда заключается в том, чтобы помогать частным объектам, в том числе восстанавливать дома, чтобы они сохраняли облик», — говорит Савинцев. Fyodor Savintsev

Fyodor Savintsev Fyodor Savintsev