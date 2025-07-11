Территория Героев...(178)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Гвардии майор Фёдоров Руслан Находясь на позициях своего батальона на территории Донецкой Народной Республики, гвардии майор Руслан Фёдоров успешно выполнил задачи по эвакуации военной техники и личного состава. В момент поступления сигнала «Ракетная опасность», благодаря грамотным и оперативным действиям майора Фёдорова личный состав и военная техника были скрытно перемещены на запасные позиции в соответствии с подготовленным им заранее планом на случай возникновения угрозы огневого воздействия противника.

Через несколько минут после полной эвакуации, ВСУ безуспешно применили реактивную артиллерию по уже пустому району расположения батальона.

Благодаря высоким организаторским способностям и решительным действиям гвардии майора Руслана Фёдорова, а также хорошо отлаженной системе оповещения, применяемой в батальоне, техника и личный состав были оперативно перемещены в полном объёме и без единой потери.

https://t.me/rabotaembrat/10078

Младший лейтенант Кукунин Илья Мотострелковое подразделение под командованием младшего лейтенанта Ильи Кукунина выполняло боевую задачу по удержанию важного стратегического направления, уничтожая бронетехнику и живую силу противника.

В ходе несения боевого дежурства личный состав наблюдательного поста с помощью прибора ночного видения обнаружил движущуюся в направлении российских позиций диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков, о чем незамедлительно доложил Кукунину. Оценив силы противника, Илья поднял подразделение по тревоге и организовал отражение атаки.

В ходе завязавшегося боя младший лейтенант Илья Кукунин наблюдал за обстановкой и руководил действиями личного состава, своевременно отдавая приказы на поражение техники, живой силы противника и смене позиций.

В бою лично уничтожил двух украинских боевиков.

В результате слаженных действий российские мотострелки отразили атаку противника и нанесли ему существенный урон, уничтожив бронемашину и до десяти человек личного состава ВСУ, не допустив прорыва в зоне ответственности своего подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/10083

Капитан Жвакин Руслан Штурмовое подразделение под командованием капитана Руслана Жвакина получило задачу выбить противника из укрепленного опорного пункта на одном из тактически значимых направлений. Грамотно проведя разведку местности Руслан определил основные направления движения российских штурмовиков и лично возглавил штурмовую группу.

Используя рельеф местности подразделение выдвинулось на рубеж атаки. Рывком российские штурмовики преодолели открытый участок местности и неожиданно для противника ворвались на опорный пункт.

Капитан Жвакин, управляя действиями огневой группы несмотря на постоянный обстрел со стороны противника, обеспечил успешное и быстрое продвижение штурмовой группы вглубь опорного пункта. Входе боя огнем из стрелкового оружия Руслан лично уничтожил двух боевиков и броском гранаты подавил пулемётную огневую точку. Вражеские позиции были взяты в течение короткого времени.

Понимая, что противник предпримет попытку выбить российских штурмовиков с выгодной позиции капитан Жвакин организовал оборону и грамотно рассредоточил огневые средства штурмовой группы на опасных направлениях возможной атаки противника. Благодаря точному и грамотному планированию, российские штурмовики в течение длительного времени успешно удерживали позиции отразив несколько контратак противника.

https://t.me/rabotaembrat/10084

Рядовой Гатауллин Дамир В ходе ведения наступательных действий при освобождении населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, рядовой Дамир Гатауллин в составе мотострелкового подразделения получил боевую задачу установить устройство передачи сигнала и организовать связь на соответствующем участке фронта.

Гатауллин немедленно приступил к её выполнению. На пути следования к заданному месту он попал под обстрел вражеской артиллерии, но, несмотря на интенсивность огневого воздействия противника, Гатауллин проявил высокое самообладание и оперативно добрался до места установки устройства связи в непосредственной близости от опорных пунктов ВСУ, обеспечив устойчивую связь между мотострелковыми подразделениями.

Благодаря личному мужеству, смелым и грамотным действиям рядового Дамира Гатауллина был развернут пункт радиосвязи, что позволило наладить взаимодействие между наступающими подразделениями, а также способствовало оперативному продвижению и закреплению наших штурмовых отрядов на данном тактическом направлении.

https://t.me/rabotaembrat/10077

Гвардии младший сержант Корниенко Андрей В составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта противника в районе одного из населенных пунктов.

Несмотря на интенсивный огонь, противник предпринял попытку атаки нашей штурмовой группы с использованием дронов-камикадзе. Гвардии младший сержант Корниенко, проявив оперативность и хладнокровие, поразил вражеские беспилотные летательные аппараты из стрелкового оружия.

В дальнейшем, скрытно приблизившись к вражеским позициям, Андрей атаковал противника в ближнем бою и уничтожил двух боевиков. Гвардии младший сержант Корниенко закрепился на захваченной позиции и продолжал вести бой до прихода подкрепления.

Благодаря мужественным и самоотверженным действиям гвардии младшего сержанта Андрея Корниенко в условиях огневого воздействия противника удалось нанести поражение врагу и закрепиться в местах обороны, что способствовало продвижению наших войск и выполнению ими поставленной боевой задачи.

https://t.me/rabotaembrat/10090

Гвардии младший сержант Князев Александр Гвардии младший сержант Александр Князев принимает участие в специальной военной операции в должности наводчика-оператора танковой роты танкового батальона.

В одном из районов Донецкой Народной Республики Князев в составе экипажа танка, действуя совместно с механиком-водителем, под руководством командира танка, выполнял боевую задачу по огневому поражению противника с закрытой огневой позиции.

В ходе выполнения задачи Александр, используя профессиональные навыки, быстро наводил орудие и вел стрельбу из танковой пушки по противнику с закрытых огневых позиций, несмотря на артиллерийские и кассетные обстрелы. В результате огневого поражения было уничтожено более 30 украинских боевиков и пять единиц бронетехники противника.

Благодаря быстрым действиям гвардии младшего сержанта Александра Князева поставленная боевая задача была выполнена, что позволило наступающим штурмовым подразделениям занять новые позиции без потерь и закрепиться на них.

https://t.me/rabotaembrat/10073

Ефрейтор Кузьмин Константин Ефрейтор Константин Кузьмин, выполняя боевые задачи в составе медицинской группы, принимал участие в медицинских операциях, осуществлял уход и заботу о раненых.

Кузьмин неоднократно под миномётными обстрелами противника эвакуировал с поля боя раненых товарищей в безопасное место, оказывал им медицинскую помощь и поддерживал их жизнь до момента эвакуации, организовывал переброску раненых в полевой госпиталь.

Константин ассистировал в сложной операции по сохранению конечности военнослужащему, получившему минно-взрывную травму. Обеспечивал медицинский уход за раненым вплоть до его возвращения в строй.

Благодаря профессионализму ефрейтора Константина Кузьмина были восстановлены и возвращены в строй 18 боевых товарищей.

https://t.me/rabotaembrat/10117

Доброволец Михайлов Иван 24-летний Иван Михайлов, уроженец села Турунтаево в Бурятии, стал настоящим героем во время боевых действий.

С детства скромный и трудолюбивый, Иван после школы работал на пилораме и железной дороге, а в 2024 году добровольно отправился на службу по контракту. Он стал бойцом штурмового подразделения 37-й гвардейской мотострелковой бригады, где заслужил уважение сослуживцев и позывные «Пятница» и «Иваныч».

12 июня 2025 года во время выполнения боевой задачи в населённом пункте Комар командир группы был ранен, и Иван взял командование на себя. Под огнём противника он грамотно руководил действиями группы, которая успешно зачистила территорию, уничтожила пятерых вражеских бойцов и установила российский флаг.

18 июня Иван с товарищами форсировал реку Мокрые Ялы, чтобы захватить южную часть Перебудовы. Несмотря на обстрелы, группа выполнила задачу, а Иван лично участвовал в эвакуации мирных жителей. 21 июня в ходе зачистки северной части Перебудовы он уничтожил троих противников, но был ранен осколком в шею. Несмотря на боль, боец оставался в строю до завершения операции.

За свои подвиги Иван Михайлов был представлен к награде.

https://t.me/boris_rozhin/171074

Ефрейтор Игольников Андрей Ефрейтор Андрей Игольников получил задачу на занятие огневой позиции по переднему краю обороны наших войск в составе группы штурмовиков.

В ходе перемещения к указанным позициям на ефрейтора Игольникова обрушился целый рой FPV-дронов.

Несмотря на это, Андрей продолжил движение, в ходе которого сумел уничтожить два дрона и занять указанную позицию.

Игольников активно применял дроны Mavic-3 для сброса гранат во время штурма опорного пункта ВСУ. Благодаря этому российские штурмовые группы смогли успешно атаковать и захватить опорный пункт.

Благодаря профессионализму и храбрости ефрейтора Игольникова удержание данной позиции позволяло своевременно выявлять и подавать скопление вражеских сил и тем самым обеспечивает быстрое продвижение российских штурмовиков к позициям противника.

https://t.me/rabotaembrat/10116

Гвардии ефрейтор Жуков Владимир Гвардии ефрейтор Владимир Жуков вместе с группой обеспечения выполнял задачу по доставке боеприпасов и продовольствия на передовые позиции роты в один из населенных пунктов.

Во время движения по лесополосе Жуков наблюдал за окружающей обстановкой и обнаружил, как в сторону их колонны летит FPV-дрон украинских боевиков.

Проявляя хладнокровие, Владимир незамедлительно открыл огонь и точными выстрелами из автомата уничтожил беспилотник в воздухе. Продолжая движение, Жуков обнаружил вражеский разведывательный дрон противника, который корректировал огонь миномёта. Он также быстро поразил БПЛА прицельным огнем.

В результате группа успешно достигла передовых позиций и доставила продовольствие и боеприпасы.

Благодаря бдительности и профессиональным действиям гвардии ефрейтора Владимира Жукова были уничтожены вражеские беспилотники, что способствовало успешному выполнению задачи по снабжению и повысило боевую готовность подразделений на передовых позициях.

https://t.me/rabotaembrat/10074

Гвардии старший сержант Еремин Роман Командир отделения роты беспилотных летательных аппаратов гвардии старший сержант Роман Еремин, действуя на важном тактическом направлении, проводил воздушную разведку местности, осуществлял поиск целей, корректировал огонь российских артиллерийских и танковых расчетов.

В ходе ведения воздушной разведки управляя БПЛА, Еремин вскрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск. Передав на командный пункт информацию о её местонахождении, корректировал работу артиллерийских подразделений, проводя видеофиксацию огневого поражения объектов.

В результате оперативно переданных данных гвардии старшим сержантом Романом Ереминым и последующей корректировке им огня артиллерийских орудий техника и личный состав противника были уничтожены.

https://t.me/rabotaembrat/10119

Гвардии сержант Брякотнин Артём Гаубичный самоходно-артиллерийский дивизион, в составе которого действовал гвардии сержант Артем Брякотнин, выполнял боевую задачу по огневой поддержке российских войск, ведущих наступление на позиции украинских боевиков.

В ходе выполнения боевой задачи, Брякотнин, проводя визуальное наблюдение за воздушным пространством в заданном секторе обнаружил в небе над российскими позициями вражеский беспилотный летательный аппарат.

Мгновенно сориентировавшись в сложившейся обстановке, не смотря на угрозу артиллерийского обстрела, Артем огнем из стрелкового оружия поразил беспилотник, в результате чего дрон потерял управление и упал в поле.

Грамотные и своевременные действия гвардии младшего сержанта Артема Брякотнина позволили предотвратить атаку украинских боевиков на позиции российских военнослужащих, а также уничтожить вражеский БПЛА.

https://t.me/rabotaembrat/10094

Гвардии лейтенант Орлов Иван Во время выполнения боевой задачи, экипаж танка под командованием гвардии лейтенанта Ивана Орлова успешно наносил огневое поражение противнику под артиллерийскими обстрелами со стороны вооруженных украинских формирований.

В результате огневого воздействия с закрытой позиции расчетом Орлова была уничтожена техника противника и до двух десятков боевиков.

Возвращаясь в исходный район, Орлов заметил приближающийся к танку FPV-дрон, и тут же уничтожил его выстрелом из охотничьего ружья.

Благодаря высокому профессионализму и командирским качествам гвардии лейтенанта Ивана Орлова поставленная боевая задача была успешно выполнена, что позволило наступающим штурмовым подразделениям занять новые позиции без потерь и закрепиться на них.

https://t.me/rabotaembrat/10089

Гвардии младший сержант Падурин Антон В ходе наступления российских войск на стратегически важном рубеже штурмовое подразделение в составе которого действовал гвардии младший сержант Антон Падурин прорвало оборону украинских боевиков, закрепилось на позициях и удерживало их до подхода основных сил.

Противник при поддержке огня минометов и артиллерии предпринимал попытки выбить российских штурмовиков с занятых позиций и дважды контратаковал район, удерживаемый нашими военнослужащими.

Находясь в обороне, Падурин с боевыми товарищами в ближнем бою уничтожили более десятка боевиков. Кроме того, в ходе боя Антон лично вел корректировку огня российской артиллерии по вражеским позициям, что заставило противника, понеся потери, отступить.

Храбрые и самоотверженные действия гвардии младшего сержанта Антона Падурина позволили выполнить поставленную боевую задачу и создать условия для дальнейшего успешного продвижения российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/10093

Гвардии младший сержант Зинатуллин Альберт Гвардии младший сержант Альберт Зинатуллин выполнял обязанности механика-водителя танковой роты. Действовал в составе экипажа танка, вел огонь по противнику с закрытой огневой позиции.

Во время выполнения боевой задачи, экипаж танка успешно наносил огневое поражение противнику под артиллерийскими обстрелами со стороны вооруженных украинских формирований. В результате огневого воздействия была уничтожена техника противника и до 20 боевиков.

Возвращаясь в исходный район, командир танка заметил приближающийся к танку FPV-дрон, немедленно дал команду механику-водителю на отвод техники с маршрута. Зинатуллин умело маневрируя и грамотно используя рельеф местности избежал попадания беспилотником в танк, чем создал условия для поражения вражеского дрона. После уничтожения дрона врага экипаж вернулся на маршрут.

Благодаря высокому профессионализму гвардии младшего сержанта Альберта Зинатуллина поставленная боевая задача была успешно выполнена, что позволило наступающим штурмовым подразделениям занять новые позиции без потерь и закрепиться на них.

https://t.me/rabotaembrat/10100

Гвардии рядовой Козлов Алексей Гвардии рядовой Алексей Козлов выполнял боевую задачу по прикрытию передвижения бронегруппы от воздушных атак беспилотников противника в районе одного из населенных пунктов.

Во время выполнения боевой задачи, при продвижении колонны бронетехники, Козлов обнаружил два вражеских дрона. Алексей немедленно доложил начальнику колонны по радиосвязи и получил приказ на уничтожение воздушных целей. Заняв удобную позицию, меткими выстрелами из штатного оружия Алексей уничтожил надвигающиеся беспилотники противника.

Благодаря бдительности и навыкам владения стрелковым оружием гвардии рядовому Алексею Козлову удалось избежать потерь среди личного состава и вооружения.

https://t.me/rabotaembrat/10101

Гвардии ефрейтор Бобылев Алексей Подразделение разминирования, в составе которого действовал гвардии ефрейтор Алексей Бобылев, выполняло задачи по инженерной разведке маршрутов передвижения российских войск.

Продвигаясь по местности, Алексей обнаружил оборудованное противником минное поле. Выставив охранение, военнослужащие приступил к разминированию путей прохода российской колонны.

Противник, заметив действия наших саперов, начал минометный обстрел участка местности, где наши военнослужащие проделывали проход.

Алексей принял решение продолжить поиск и уничтожение вражеских мин. Благодаря грамотным и решительным действиям гвардии ефрейтору Бобылеву вместе сослуживцами удалось проделать проход в минном поле, что позволило штурмовым подразделениям без потерь, быстро и в срок освободить населенный пункт от украинских боевиков.

В ходе разминирования Алексей лично обнаружил и обезвредил 3 противопехотные осколочные мины, 6 самодельных взрывных устройств и большое количество противопехотных мин нажимного действия «Лепесток».

https://t.me/rabotaembrat/10106

Гвардии ефрейтор Ишниязов Эдуард Гвардии ефрейтор Эдуард Ишниязов в составе эвакуационной группы выполнял боевые задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи раненым бойцам и эвакуации их в безопасные районы.

В ходе очередного выезда, следуя на «Багги» в сторону передовых позиций, Эдуард заметил преследующий его FPV-дрон противника. Проявляя самообладание, Ишниязов начал маневрировать, меняя скорость и направление движения, старался уйти от удара. Несмотря на это, БПЛА попал в транспортное средство, но застряв в защитной сетке не сдетонировал.

Мгновенно сориентировавшись в обстановке, Эдуард обезвредил дрон и продолжил движение. По прибытии на позиции Эдуард передал FPV-дрон подразделению БПЛА, после чего забрал раненых и доставил их в полевой госпиталь.

Самоотверженные действий и профессиональные навыки гвардии ефрейтора Эдуарда Ишниязова позволили избежать потери эвакуационного транспортного средства, а также способствовали сохранению жизней российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/10107

Гвардии старший сержант Шевелев Дмитрий Гвардии старший сержант Дмитрий Шевелев выполнял боевую задачу в составе расчета по прикрытию огневой позиции гаубичной батареи от БПЛА противника.

Шевелев вел боевое дежурство на посту воздушного наблюдения вблизи огневой позиции гаубичной батареи.

В ходе дежурства Дмитрий услышал характерный шум дрона. Он быстро определил направление полета двух тяжелых БПЛА.

Несмотря на плохие условия видимости, гвардии старший сержант Дмитрий, метким огнем из штатного оружия уничтожил дроны противника, не дав им произвести сброс боеприпасов.

Благодаря бдительности и умелым действиям гвардии старшего сержанта Дмитрия Шевелева самоходная батарея продолжила выполнять боевую задачу по поддержке огнем наступающих российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/10110

Рядовой Ус Эдуард Рядовой Эдуард Ус выполнял боевую задачу по обеспечению продовольствием и боеприпасами военнослужащих, находящихся на передовых позициях на одном из важных тактических направлений.

Во время передвижения в сторону передовых позиций подразделение Эдуарда непрерывно вело визуальный контроль за воздушным пространством.

Преодолевая участок в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, Эдуард заметил в воздухе приближающийся FPV-дрон противника.

Проявляя мужество и профессионализм, рядовой занял выгодную огневую позицию и прицельным выстрелом из штатного стрелкового оружия уничтожил воздушную цель. В результате группа успешно доставила продовольствие и боеприпасы.

Благодаря смелым и решительным действиям рядового Эдуарда Уса личный состав, находящийся на передовых позициях, был обеспечен всем необходимым, что позволило подразделению эффективно выполнять поставленные боевые задачи.

https://t.me/rabotaembrat/10111

Гвардии старший сержант Хисамов Эльдар В ходе ведения боевых действий по освобождению населённого пункта от украинских боевиков наводчик-оператор танка гвардии старший сержант Эльдар Хисамов выполнял задачу по обнаружению укреплённых позиций противника.

Продвигаясь в глубину обороны противника, Эльдар обнаружил замаскированный опорный пункт. Скрытно подобравшись на минимальную дистанцию к линии обороны боевиков, Хисамов корректировал огонь танка. Своевременно вскрывая места сопротивления, где находились солдаты ВСУ и их бронетехника, оперативно переносил туда огонь орудия и пулемета.

Благодаря профессиональным действиям гвардии старшего сержанта Эльдара Хисамова был уничтожен вражеский опорный пункт, до двух десятков украинских боевиков и техника.

https://t.me/rabotaembrat/10120

Старшина 1-й статьи Безруков Владимир Старшина 1-й статьи Владимир Безруков действовал в составе группы обеспечения, выполнял задачу по снабжению военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения, продовольствием и боекомплектом, а также оказанию помощи и эвакуации военнослужащих, получивших ранение на одном из тактических направлений.

Во время очередного выезда группа снабжения двигалась на автомобиле с открытым верхом в сторону передовых позиций. В ходе движения, находясь на заднем сиденье, Владимир внимательно следил за воздушным пространством и обнаружил летящий в его сторону вражеский FPV-дрон. Владимир прицельным огнем из штатного оружия уничтожил вражеский БПЛА. В результате чего, экипаж достиг заданных позиций, доставил припасы и эвакуировал раненых военнослужащих.

Благодаря решительным действиям старшины 1-й статьи Владимира Безрукова сохранено транспортное средство, перевозимый груз и обеспечена своевременная доставка продовольствия и боеприпасов, что способствовало укреплению обороны.

https://t.me/rabotaembrat/10127

Сержант Толмачев Станислав Сержант Станислав Толмачев проходил службу в должности сапера инженерно-саперной роты. В один из дней, рота в составе которой действовал Станислав, была поставлена задача по разминированию моста, имеющего стратегическое значение для продвижения бронетехники и пехоты российских войск.

Сержант Толмачев, возглавив группу сапёров, приступил к выполнению боевой задачи. Проникнув к опорам моста, Станислав начал разминирование. У него было слишком мало времени, так как противник готовился к контратаке.

Обнаружив сложную систему взрывателей, Станислав осознал необходимость применения нестандартных методов. Внезапное срабатывание датчика движения инициировало обратный отсчёт до детонации. Не теряя самообладания, сержант Толмачев в последний момент перерезал главный провод, предотвратив взрыв.

Благодаря профессионализму и решительным действиям сержанта Станислава Толмачева мост был успешно разминирован, что позволило подходящим российским подразделениям продолжить выполнение своей миссии.

https://t.me/rabotaembrat/10128

Военнослужащий Тойминцев Павел Ветеран СВО из Татарстана Павел Тойминцев.

Родился в Якутии, но детство провёл в Мамадыше. Служил в десантных войсках, а когда страна позвала — ушёл на фронт. Получил ранение, контузию, но выстоял. Теперь Павел Тойминцев — не просто ветеран СВО, а кавалер Георгиевского креста и отец семейства.

Павел рос в семье старательным и целеустремленным. Окончил школу, служил в воздушно-десантных войсках в Уссурийске. Когда в стране объявили частичную мобилизацию, в сентябре 2022 года он отправился выполнять свой долг перед Родиной в зону специальной военной операции. С октября того же года служил на Запорожском направлении старшим стрелком, старшим минометчиком.

В апреле получил тяжелое ранение и контузию. Сначала лечился в больнице города Нерюнгри, затем в военном госпитале Белогорска Амурской области.

В январе 2024 года был признан негодным к военной службе и вернулся к мирной жизни.

Сегодня он живет в Набережных Челнах со своей спутницей жизни. В прошлом году в их семье появилась девочка.

Павел Тойминцев награжден знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени за проявленную храбрость на поле боя.

https://t.me/specnazAlpha/38773

Младший сержант Вагайцев Илья Водитель-топливозаправщик соединения связи группировки войск «Центр» Илья Вагайцев

Ему всего 23 года, но за его плечами шесть лет армейской службы, три из которых прошли в зоне специальной военной операции. Уроженец Новосибирска остался на контракте после службы по призыву и с первых дней СВО стал незаменимым звеном в логистической цепочке службы горючего и смазочных материалов. Его работа – заправка боевой техники, от её бесперебойности напрямую зависит успех боевых операций.

Его день – это постоянное движение. В среднем за сутки Илья проезжает до 100 километров в одну сторону, доставляя топливо, куда необходимо.

Основная угроза – с воздуха.

– Мы лакомая цель для вражеского FPV-дрона, – замечает младший сержант Вагайцев.

Подробнее см. по ссылке

http://redstar.ru/toplivnye-arterii-fronta/

Полковник медицинской службы Лахин Роман Профессор Военно-медицинской академии рассказал, как спасает жизни тяжелораненых в зоне специальной военной операции.

Среди лауреатов премий лучшим врачам России «Призвание-2025» полковник медицинской службы Роман Лахин.

Свою награду профессор кафедры военной анестезиологии и реаниматологии Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова Роман Лахин заслужил в номинации «Специальная премия врачам, оказывающим помощь пострадавшим во время войн, террористических актов, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и катастроф».

– В зоне СВО я трудился на уровне медицинских батальонов – там, где пациенты впервые получают квалифицированную хирургическую помощь… – отметил полковник медицинской службы Роман Лахин.

В настоящее время в зоне СВО сложилась этапная система оказания медицинской помощи, где военные анестезиологи и реаниматологи одними из первых приступают к спасению тяжелораненых военнослужащих.

Полковник медицинской службы Роман Лахин имеет на счету десятки спасённых жизней наших военнослужащих в зоне специальной военной операции, но премия ему, как выяснилось, была присуждена за конкретный случай.

Подробнее см. по ссылке

http://redstar.ru/s-opytom-obretyonnym-na-linii-ognya/ Егор Савинов поступил на службу в инженерном подразделении осенью 2022 года. Спустя время Егор с теплом вспоминает всех тех, кто был с ним рядом и на боевых заданиях, и в блиндаже. Что больше всего запомнилось? Бездомные котики, которых приютили бойцы. Они согревали в спальнике в холодные ночи и предупреждали, когда чувствовали обстрел.

https://t.me/heroesofZ/1605 Герой, который освобождает населенные пункты в ДНР — мехвод Наиль Вялшин. Он рассказывает, что противник пытался вернуть себе потерянное, но наши парни дрались до последнего патрона, а иногда доходило и до ножевого боя. Там, куда зашли наши бойцы — врагу делать нечего! См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/1600 Отец четырёх дочек, доброволец, настоящий мужчина Александр Ершов — военнослужащий штурмового подразделения 80 танкового полка. Говорит: пришел в зону СВО, потому что было нужно помогать своим. Его новая работа трудная, опасная для жизни. Но есть задача, которую нужно выполнять: идти вперёд, беречь себя и своих товарищей, отвоевать нашу землю у врага. См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/1602 Герой России гвардии младший лейтенант Валерий Сапожников в Вооруженных силах служил еще с 1997 года. Прошел Чечню, участвовал в боевых действиях в Грузии и Югославии. В 2018-м был уволен в запас. Но в 2022-м, когда была объявлена частичная мобилизация, вернулся в войска, потому что не мог поступить иначе.

«Было, знаете, не страшно. Было понятие того, что я выполняю нужную и важную работу для своей страны», — так он вспоминает один из самых драматичных моментов во время службы в зоне СВО. См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/1610 На боевом дежурстве —военнослужащие мобильных постов воздушного наблюдения. Эта «специальность» появилась как ответ на вызовы современной войны, когда главную угрозу людям и технике создают небольшие дроны.

Мобильные зенитные группы на небольших автомобилях-багги, вооруженные автоматами, гладкоствольными ружьями и специальной техникой, ежесуточно сбивают десятки БпЛА-разведчиков и FPV-дронов, — рассказали бойцы алейского соединения: Александр, Николай и Сергей. См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/1603 Константин, Николай и Олег работают по вражеским укрепам в расчете буксируемой пушки «Гиацинт-Б». Чем больше работы, чем больше дают целей, тем сильнее хочется дальше толкнуть врага, забрать Победу и вернуться домой к родным и близким, — говорят парни.

Настоящий военный — тот, кто беспрекословно выполняет свои боевые задачи и стоит за Родину до конца, — уверен один из наших героев. См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/1608 Фронтовые артисты регулярно навещают наших бойцов в зоне СВО. Песня помогает не только строить и жить, но и сражаться с врагом, — уверен начальник фронтовой творческой бригады ЦВО Роман Резепин. Именно поэтому с таким удовольствием вместе с певцами и музыкантами весь зал поет такие песни, как «Группа крови» и «Моя игра». См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/1601