Был подвергнут пыткам, но военную тайну не выдал...

19 августа 1941 года, при разведке расположения войск противника в районе посёлка Кейла (Эстония), краснофлотец Е.А. Никонов получил в бою тяжёлое ранение и в бессознательном состоянии был схвачен гитлеровцами. Подвергся пыткам, но военной тайны не выдал, был заживо сожжён на костре.

Евгений Александрович Никонов – участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года.

Участвовал в обороне Таллина. 19 августа 1941 года боец отряда обороны главной базы Балтийского флота матрос Никонов (вместе с двумя другими бойцами) был отправлен в разведку за линию фронта. При выполнении задания по разведке расположения войск противника в районе города Кейла получил в бою тяжёлое ранение и в бессознательном состоянии был схвачен врагом. Евгений Никонов родился в селе Васильевка Ставропольского района Самарской области в семье русских крестьян.

Родители — Александр Федорович Никонов и Ксения Фроловна Сорокина. Отец принимал участие в Первой мировой войне, после в Гражданской войне. Служил в 25-й Чапаевской дивизии, был ранен в боях за Бугульму, находился на излечении в Нижнем Новгороде, после чего вернулся на родину.

Кроме Жени в семье было еще трое детей: Анна (1912 года рождения), Виктор (1915 года рождения), Анатолий (1921 года рождения).

Во время голода в Поволжье 1921-1922 годах умерли Анатолий и мать, Ксения Фроловна. Отец вторично женился. В 1924 году скончался от последствий полученных ранений. За осиротевшими детьми присматривала сначала соседка, после двоюродный дядя Николай. С шести лет Евгению пришлось трудиться, он работал в колхозе подпаском. Переболел оспой, в 1929 году пошел в первый класс васильевской школы.

В 1931 году во время очередного голода Виктор Никонов перебрался в Нижний Новгород, где строился Горьковский автозавод. Через год по приглашению брата на теплоходе «Урицкий» в Горький поехали и Анна с Евгением.

Жили в Сормово, в бараке на улице Альпинистов (ныне Никонова), Анна работала уборщицей, затем на заводе № 92, Виктор на лесопилке, Евгений пошел в третий класс фабрично-заводской семилетней школы № 3 имени Крупской. Окончил школу и фабрично-заводское училище, поступил учеником токаря на завод № 92 «Новое Сормово», производивший артиллерийские орудия. Стал токарем, получил третий разряд.

По воспоминаниям знавших Евгения в ту пору, имеющихся в музеях, Евгений был хорошим товарищем. Был начитан, любил историю, был инициатором создания драмкружка при жилуправлении. Увлекался спортом, хорошо играл в городки, очень хорошо плавал, однажды спас жизнь тонувшему другу.

В 1939 году Евгений Никонов написал заявление с просьбой зачислить его в ряды Военно-морского флота СССР.

С 11 ноября 1939 года зачислен на воинскую службу, с 23 ноября проходил обучение в школе оружия имени И. Сладкова Кронштадтского учебного отряда на артиллерийского электрика. Был направлен на практику на лидер эсминцев «Минск» в БЧ-3 торпедным электриком. После окончания обучения, 21 декабря 1940 года, был зачислен на лидер. Был в походе в Таллин, Ригу, Либаву. Далее участвовал в ремонте корабля. Никонову как бывшему токарю пришлось поработать на станке в механическом цехе.

Евгений Никонов — участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Принимал участие в обороне Таллина. Боец отряда обороны главной базы Балтийского флота матрос Никонов при выполнении задания по разведке расположения войск врага в районе города Кейла. 19 августа 1941 года получил в бою тяжелое ранение и в бессознательном состоянии был схвачен противником.

В советское время однозначно утверждалось, что Никонов попал в плен к немцам. Но по современным исследованиям, отряду моряков противостоял батальон эстонских националистов «Эрна-I». Отряд под командованием оберштурмбанфюрера СС Ганса Хирвелаана принимал участие в операции абвера «Плутон» по захвату ценностей Госбанка в Таллине. В группе были эстонские солдаты, одетые в форму бойцов Красной армии и солдаты СС. Пленный матрос представлял большую удачу для диверсионного отряда. Благодаря ему возможно было узнать расположение и численность советских войск. Однако Евгений Никонов отказался отвечать на все вопросы. Его подвергли пыткам, но и это не дало результата. Тогда его привязали к дереву, облили бензином и заживо сожгли. Советские моряки отбили хутор, нашли тела погибших моряков, среди которых было и исколотое штыками, с выколотыми глазами обугленное тело Евгения Никонова.

Политрук Григорий Шевченко, находившийся в отряде, отбившем тела погибших моряков, и опознавший Никонова, в том бою был тяжело ранен в ногу, перенёс ампутацию, долго скитался по госпиталям. Его донесение о подвиге Никонова погибло в море. Но он был не единственным, знавшим о подвиге. Уже в 1941 году на кораблях Балтийского флота появилась листовка, нарисованная фронтовым корреспондентом, с изображением казни неизвестного матроса – «Запомни и отомсти!». Весной 1943 года листовка попала в руки Шевченко, благодаря которому и стало известным имя героя. В новом издании плаката политуправления Балтийского флота уже были подробно изложены обстоятельства гибели Никонова и сказано о присвоении его имени торпедному аппарату лидера «Минск».

В 1956 году Горьковский обком комсомола обратился с ходатайством о присвоении Евгению Никонову звания Героя Советского Союза посмертно. Звание было присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября 1957 года. Первоначально похоронен на хуторе Харку в Эстонии. 19 марта 1951 года горисполком Таллина принял решение переименовать одну из старых улиц города — Соо, по ходатайству командования Балтийского флота в таллинском парке Кадриорг на горе Маарьямаа на месте перезахоронения Героя было воздвигнут памятник Никонову работы скульптора Э. Хагги и архитектора Х.

Этим же постановлением было отведено место для сооружения памятника Никонову.

С распадом СССР и подъёмом националистических настроений в Эстонии памятник был разрушен, могила поругана. 5 мая 1992 года военно-транспортным самолётом прах Евгения Александровича Никонова был доставлен в Нижний Новгород. В аэропорту его встречали ветераны войны и труда, представители Нижегородской городской администрации, школы № 68, родственники, среди которых и внучатый племянник Героя — также бывший балтийский матрос Евгений Никонов. Останки были доставлены в речной порт, откуда на бывшем тральщике «Евгений Никонов», приписанном к тольяттинскому клубу юных моряков были доставлены в Тольятти.

8 мая, после торжественного прощания прах Героя был перезахоронен на его родине в Васильевке.

Награды Евгения Никонова:

Герой Советского Союза (3 сентября 1957);

Орден Ленина (3.09.1957);

Орден Отечественной войны 1 степени.

Евгений Никонов навечно зачислен в списки воинской части.

Его имя носили два корабля:

тральщик «Евгений Никонов» проекта 253 (в 1955 году был передан ДОСААФ Тольятти) Морской тральщик, проекта 266: "Евгений Никонов" 1980г.

тральщик «Евгений Никонов» проекта 266 (переименован из МТ-94 24 июня 1965 года, списан 19 марта 1992 года).

и два судна:

теплоход «Евгений Никонов» IMO7003582 (проект: 1574 тип: «Советский воин», сухогруз-лесовоз, среди моряков известен как «Фантомас»). Построен в 1969 году на Выборгском ССЗ для Северного морского пароходства. Продан 10.12.1996 и переименован в «Sea Glory I», флаг Сент-Винсент и Гренадины.

речной толкач проекта 749 «Герой Е. Никонов» (1961 года постройки)

Именем Никонова была названа школа № 7 города. В независимой Эстонии улица была переименована обратно в Соо, школа также лишилась своего имени. Памятник переплавлен, демонтированный пьедестал находится в музее «Парк монументальной скульптуры». Оберштурмфюреру Гансу Ингерману Хирвелаану возле местечка Рапала, где он погиб в бою 20 августа 1941 года, установлен памятный знак.

В Московском районе Нижнего Новгорода в 1957 году именем Евгения Никонова назвали улицу и школу № 68, где он учился. Позднее перед зданием школы установлен памятник работы скульптора Пурихова. В 1972 году в школе открыт музей героя. Была установлена мемориальная доска и на заводе, где работал Никонов. Имя Никонова носит одна из детских библиотек Московского района.

В Самаре в Красноглинском районе 5 января 1978 года именем Героя Советского Союза Никонова, была названа улица.

В городе Тольятти 13 ноября 1958 года в его честь переименована улица. В 1975 году на ней был установлен памятный знак Никонову, впоследствии замененный мемориальным комплексом. В 1980 году появилась и площадь. В городе установлены памятники:

в школе № 19 (ныне лицей № 19) (также в лицее существует музей),

обелиск Славы, расположенный на площади Свободы, и на одном из 4 барельефоф имя Героя,

мемориал Е. А. Никонова — открыт 9 мая 1979 года в микрорайоне Шлюзовой на площади, которая носит его имя. Авторы: скульптор Мартынов Л. С., архитекторы Жуков В. И., Тимофеев И. К.

В родном селе Васильевке также имеется улица Евгения Никонова, школа носит его имя, на кладбище, на месте перезахоронения, воздвигнут памятник.

https://nntc.nnov.ru/node/5245

https://ussr22.su/evgenij-nikonov-geroj-sovetskogo-soyuza/

https://fishki.net/2582916-geroi-sovetskogo-sojuza-evgenij-a...

https://tltgorod.ru/reporter/?theme=134&page=24&repo...