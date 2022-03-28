Россия откажется от Болонской системы?

Образование – одна из ключевых сфер жизни России, которую следует очистить от последствий многолетнего внедрения западных «ценностей». Геополитическое противостояние с Западом наконец-то дало возможность избавиться от «Болонской системы», в рамках которой промывают мозги нашей молодёжи. И голоса в пользу такого шага звучат всё громче.

В одном из моих материалов, ранее опубликованных на резервном канале «Заметили», я поделился с вами наблюдением, что среди молодых россиян оказалось намного больше патриотов нашей страны, чем казалось нам, людям среднего и старшего возраста.

Однако в том же материале шла речь и о письме, накатанном некими студентами МГИМО, выступившими против специальной операции на Украине. Мировоззрение подобных студентов – один из результатов многолетнего господства западных образовательных лекал в России.

И сейчас всё громче раздаются голоса тех, кто требует отказаться от использования упомянутых лекал.

«России стоит пересмотреть необходимость участия в Болонском образовательном процессе и вернуться к классическому варианту специалитЕта и аспирантуры, заявил председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин.

По его мнению, присоединение России к Болонскому процессу не только не оправдало возлагаемых на него надежд, но и привело к утрате важнейших достоинств системы классического российского и советского образования.

"Автоматического признания дипломов о высшем образовании выпускников российских вузов в западных университетах так и не произошло. Более того, борьба России за защиту прав населения ДНР и ЛНР привела к беспрецедентной в истории мирового высшего образования дискриминации российских студентов по мотивам их национальности и многочисленным случаям отчисления российских учащихся из школ и высших учебных заведений иностранных государств, в том числе участников Болонского процесса", - сказал Степашин.

Он подчеркнул, что в скорейшее время нужно поднять вопрос о возвращении в систему российского высшего образования классических вариантов: специалитета и аспирантуры».

https://ria.ru/20220316/obrazovanie-1778411255.html

Ситуация с Болонской системой оказалась стандартной для любых отношений с западными лжепрогрессорами. Они – получили возможность навязывать нашим согражданам чуждый нарратив. Мы же – получили дырку от бублика. Дипломы российские Запад не признал, а теперь вдобавок скатился к привычному для нормальных-то стран режиму сегрегации по этническому признаку. То есть – к нацизму.

А раз так, то следует заимствовать из чужой системы отдельные толковые элементы, а от остального – отказаться за ненадобностью для личной совести. Вернувшись к единственном возможному поведению как для взрослого человека, так и для зрелой цивилизации – опоре на собственные силы.

«"На протяжении долгих лет Россия и СССР выпускали огромное количество первоклассных специалистов, что подтверждается высочайшим уровнем российской и советской науки и промышленности. Поэтому необходимо все преимущества Болонского процесса и классической школы сохранить и усовершенствовать под современные реалии", - считает Степашин.

С момента вступления России в болонский процесс прошло достаточное количество времени для подведения итогов реформирования отечественной системы высшего образования. "И они, на мой взгляд, не оправдали ожидания. Думаю, пришло время для выхода России из Болонского образовательного процесса", - резюмировал председатель АЮР».

https://ria.ru/20220316/obrazovanie-1778411255.html

Западные стандарты образования, которыми размахивала перед нами столько лет российская либерда – это обычные стеклянные бусы для заключения грабительских сделок с аборигенами.

Настоящее предназначение так называемых элитных вузов на Западе – включение в тусовку, где вращаются отпрыски богатейших семейств. Чтобы после молодёжь могла делать карьеру за счёт установленных неформальных связей подвида «вместе употребляли вещества» или «стали половыми партнёрами».

А вот ума хвалёное «элитное образование» – не прибавляет. В чём легко убедиться, прослушав недавний спич Ксении Собчак, окончившей МГИМО.

Я уже публиковал это видео в моём Телеграм-канале. Смотрели?

https://t.me/ostashkonews/3029

Блатная Ксюша, считающая себя журналисткой и получившая образование в вузе, где готовят дипломатов, не различает две крупные ближневосточные страны, отличающиеся в том числе и принадлежностью к совершенно разным цивилизациям.

Вот вам и «МГИМО финишд». Кто действительно хочет учиться, чтобы заниматься созидательной деятельностью на своё благо и благо России, тому не обязательно признание диплома со стороны иностранных государств. Потому что суверенитет – он, вообще-то, как раз об этом – о самодостаточности, об автономности, как принципе жизни.

Мне нравится цитата из романа Михаила Юрьева «Третья империя», где писатель буквально несколькими фразами очертил, как может выглядеть российская автономность применительно к отношениям с другими государствами.

«Имперская власть, которая, естественно, изучает иностранные СМИ по службе и соответственно знает, что и как они освещают, никогда не будет публично реагировать на высказывания иностранных государственных деятелей или самих СМИ о России – это считается унизительным. На вопрос журналиста, мол, как вы относитесь к такому-то высказыванию того-то из такой-то страны, любое должностное лицо Империи ответит однотипно: а нам какое дело? Что хотят, то пусть и говорят. Я думаю, что так же ответит и большинство населения – именно потому, что принцип автономности для него есть мироощущение».

Слава Богу, что среди нашей молодёжи немало тех, кто воспринимает мир схожим образом. И даже в МГИМО, нашпигованном блатными вроде Собчак, есть студенты, которые рассуждают полностью вопреки западному мировоззренческому нарративу.

https://t.me/savanichi/31396

России не нужна Болонская система. Надо прекратить заглядывать в рот скользким иностранным дискурсмонгерам и строить образование по-своему.

Я бы даже сказал, что следует вообще поставить перед образованием, как и перед воспитательным процессом, другие цели.

Например, целью образования должно стать формирование фундаментальных представлений о выбранной сфере деятельности и навыков по дальнейшему самообучению в ней, поскольку любая отрасль знания постоянно эволюционирует.

А целью воспитания должно выступать формирование в каждом ребёнке умения быть самостоятельным, то есть – опираться на себя, действуя из внутреннего лОкуса.

Собственно, эти темы я с 2020 года поднимаю в Клубе экспериментальной истории, разрабатывая при поддержке одноклубников Высокую теорию воспитания.

https://sponsr.ru/ruslanostashko/4695/Strategiya_uspeshnogo_...

Все, кому интересно формирование новых образовательных принципов для применения в России, могут присоединиться к КЭИ и ознакомиться с материалами по метке «ВТВ».

Что скажете, уважаемые сограждане: нужна России «Болонская система», или пора выбросить её в утиль?

Руслан Осташко

https://cont.ws/@ruslanostashko/2240340