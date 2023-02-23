К годовщине СВО...

Ждём, переживаем, верим, не сомневаемся.... Уже знаем все не только города, но даже небольшие поселения на линии соприкосновения.

Рано говорить об итогах, но напутствие озвучить хочется, и лучше всего наши чувства передаёт наш известный писатель Александр Проханов. Присоединяемся!

Государство Российское, будь панцирем, защитой божественного драгоценного сада, именуемого Россией

Мы — садовники, а не лесорубы

Мы ищем диверсантов, подорвавших "Северный поток". Ищем диверсантов, запускающих дроны на Севастополь. Ищем диверсантов, подрывающих ЛЭП в районе Курской атомной станции. Ищем диверсантов, стреляющих в спину русским патриотическим лидерам.

А где диверсанты, совершившие величайшую в истории человечества диверсию — разрушившие грандиозный Советский Союз? Нашлись люди, разрубившие на части Советский Союз и создавшие из рассечённых кусков государства, люто ненавидящие Россию, пустившие на свою территорию заклятых врагов. Они уничтожили великую советскую техносферу, которую народ в надрывных трудах создавал во время сталинских пятилеток. Они уничтожили машины, способные строить русские трактора, самолёты, а также выпускать электробритвы и зубные щётки. Они уничтожили всё советское станкостроение, всю советскую микроэлектронику, чтобы мы больше никогда не могли сами строить машины и создавать суперкомпьютеры.

Они разгромили великую армию, осквернив её афганский поход, измочалив в тбилисских и алма-атинских событиях. Разорили великие гарнизоны, военно-морские базы и орденоносные дивизии. Они отняли у народа его недра, нефть, газ, алмазы, леса и передали эти богатства жестоким и алчным бесстыдникам. Эти бесстыдники увезли из России краденые деньги, создали на эти деньги себе вторую родину в предместьях Лондона и продолжают сдирать с России три шкуры, ненавидя народ, который они обобрали, боясь, что народ, очнувшись, потянется к топору. Они растлили народ, превратив его из великана-победителя в лилипута-потребителя, забывшего книгу, высокую поэзию и высокую музыку. Народ утратил оборонное сознание, забыл про Золотого Петушка, который на кровле дворца начинал бить крылами и кукарекать, предвещая нашествие с юга, востока и запада.

В России исчезли нобелевские лауреаты, великие герои и великие провозвестники. Такая целлулоидная Россия, гремящая, как попугай, в который насыпали горох, вдруг очнулась и клюнула Запад в его пухлую руку — в ту, что стиснула горловину русской истории. Россия вдруг задышала, стала кашлять, хрипеть, выталкивать из себя кляп, забитый ей в горло.

Сегодня воюющая, окровавленная Россия преодолевает диверсию. Ремонтирует подорванную русскую государственность. Изгоняет продажную элиту. Запускает заново русские конвейеры. Торопит учёных сделать новые открытия. Побуждает поэтов писать победные стихи, а певцов — петь победные песни.

Мучительно догонять уходящий поезд истории. Мучительно посылать ему вслед русский застоявшийся бронепоезд. Трудно, сидя в стреляющем танке, доказывать теорему Ферма. Трудно, участвуя в контрбатарейной борьбе, создавать квантовый компьютер. Трудно под ударами "Хаймарсов" писать рублёвскую "Троицу". Но приходится. У России нет другого выхода. Воюя, мы должны ликвидировать последствия диверсии, отловить диверсантов, которые всё ещё сыплют песок под колесо русской истории.

Сталинград не вернулся на карты. Но, стёртый с бумажной карты, он никогда не исчезал с карты русской истории. История великая, сумрачная, жестокая и ослепительная — она победная, лучезарная. Её творят физики в своих лабораториях, создающие новую теорию взрыва. Творят рабочие ночных смен, погружающие в танковое нутро новые двигатели. Творят раненые сквозь окровавленные бинты, стеная в полевых лазаретах. Творят поэты, слыша рифмы своих стихов в свисте реактивных снарядов.

Диверсанты хотят вернуться. Хотят добить Россию, сделать контрольный выстрел в голову.

Государство Российское, будь стальным, непробиваемым для пуль, будь панцирем, защитой божественного драгоценного сада, именуемого Россией. Мы — садовники, а не лесорубы. Это у американцев гаубицы — "Три топора". А у нас не топоры, а цветы: "Акации", "Гиацинты", "Гвоздики".

Батарея! Осколочными по пехоте! Огонь!

https://zavtra.ru/blogs/najti_diversantov