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Мужчину, пнувшего инвалида, нашли пользователи социальных сетей

Мужчину, пнувшего инвалида, нашли пользователи социальных сетей
Мужчину, пнувшего инвалида, нашли пользователи социальных сетей

В центре Кирова крепкий мужчина сильно пнул инвалида с палочкой, который замешкался при входе в магазин. От удара пострадавший упал, а покупатель прошел дальше со своей спутницей. По словам очевидцев, беспомощный человек заплакал, но вскоре сумел подняться и уйти.

Инцидент произошел 21 февраля. Спустя пару дней в интернете появилась запись, сделанная камерой наблюдения, возмутившая пользователей социальных сетей.

Активные комментаторы быстро нашли страницу агрессора. Вскоре в открытый доступ попал номер его телефона, кроме того пользователи нашли страницы родственников и место работы мужчины, пнувшего инвалида.

Выяснилось, что покупателя, избившего беспомощного человека, зовут Дмитрий. Ему слегка за 30, он гордится своими татуировками, находится в активном поиске спутницы и любит кальян. В графе образование у мужчины написано: "вор".

К настоящему времени полицейские не сообщали о задержании агрессивного мужчины, однако пользователи уверены, что из-за широкого общественного резонанса информация об активных действиях сотрудников правоохранительных органов появится в самое короткое время.

Мужчину, пнувшего инвалида, нашли пользователи социальных сетей
Мужчину, пнувшего инвалида, нашли пользователи социальных сетей
Мужчину, пнувшего инвалида, нашли пользователи социальных сетей
Мужчину, пнувшего инвалида, нашли пользователи социальных сетей

Тот случай, когда хочется сказать - Спасибо, соцсети, что вы есть, а главное -  тем, кто неравнодушен !

Мужчину, пнувшего инвалида, нашли пользователи социальных сетей
дорога в никуда
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