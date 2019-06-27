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Мы из Советского Союза

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Фотографии о жизни детей в СССР в 1947 году

В 1947 году вышел альбом, которым советское правительство желало показать, что детство в СССР самое счастливое и прекрасное. Десятки вошедших в него фотографий были сняты в разных уголках страны и сопровождались воодушевляющей информацией о том, как много у нас детских садов, дворцов пионеров, детских театров, станций юных техников и натуралистов, художественных и музыкальных школ.

«Сейчас только в одной Российской федерации насчитывается 17 742 детских сада, которые содержит государство. Их посещает около одного миллиона детей», – сообщает издание.

Как государство заботилось о своих юных гражданах, смотрим в фотографиях из альбома «Благосостояние детей Советского Союза»:Благосостояние детей Советского Союза 1
Дети в Большом театре на праздновании 30-летия большевистской революции.Благосостояние детей Советского Союза 2
Медсестра с шестимесячным ребёнком в Государственном педиатрическом медицинском институте в Ленинграде.Благосостояние детей Советского Союза 3
Новорожденные и младенцы в больнице.Благосостояние детей Советского Союза 4
Врач с ребёнком в Москве.Благосостояние детей Советского Союза 5
Ясли в Советском Союзе.Благосостояние детей Советского Союза 6
Ясли в Ленинграде.Благосостояние детей Советского Союза 7
Ясли в Ташкенте, Узбекистан.Благосостояние детей Советского Союза 8
Ясли на московском заводе.Благосостояние детей Советского Союза 9
Медсестра с детьми в Москве. Слева: Дети во Владимире.Благосостояние детей Советского Союза 10
Детский сад в Краснодаре и детский сад в Кирове.Благосостояние детей Советского Союза 11
Детские сады Карело-Финской ССР, Кемеровской области, Сталинграда, Горьковской области и Марийской АССР.Благосостояние детей Советского Союза 12
Дети спят на открытом воздухе в Красноярске. Слева: Санаторий для детей в Куйбышеве.Благосостояние детей Советского Союза 13
Детские сады в Казани.Благосостояние детей Советского Союза 14
Дети в Киеве.Благосостояние детей Советского Союза 15
Детский сад московского завода «Большевик» и детский сад для детей ярославских железнодорожников.Благосостояние детей Советского Союза 16
Девочка играет на фортепиано в Ташкентской государственной консерватории.Благосостояние детей Советского Союза 17
Дети в детских садах разных городов Советского Союза.Благосостояние детей Советского Союза 18
Дети в детском саду в Ленинграде.Благосостояние детей Советского Союза 19
Семья, дети, врач с детьми и детский сад в разных городах Советского Союза.Благосостояние детей Советского Союза 20
Первый день занятий в средней школе для девочек.Благосостояние детей Советского Союза 21
Урок зоологии в средней школе №1 в городе Хуст, Украина.Благосостояние детей Советского Союза 22
Школа в Хабаровске.Благосостояние детей Советского Союза 23
Урок истории в школе Могойтуйского района.Благосостояние детей Советского Союза 24
Школьная жизнь.Благосостояние детей Советского Союза 25
Средняя школа в Иваново. Учитель с учениками.Благосостояние детей Советского Союза 26
Детский оркестр готовится к концерту в музыкальной школе Казани.Благосостояние детей Советского Союза 27
Хоры школы ФЗО и профессионально-технического училища. Хореографическое училище.Благосостояние детей Советского Союза 28
Детские занятия творчеством в Советском Союзе.Благосостояние детей Советского Союза 29
Студентки-танцовщицы с А. Я. Вагановой.Благосостояние детей Советского Союза 30
Л. П. Александровская с детским оркестром.Благосостояние детей Советского Союза 31
Балет «Снегурочка», Константинова в роли Весны. Справа: Музыкальная школа в Ашхабаде.Благосостояние детей Советского Союза 32
Учащиеся средней школы в Азербайджанской государственной консерватории.Благосостояние детей Советского Союза 33
Выставка детского творчества в Ташкенте.Благосостояние детей Советского Союза 34
Демонстрация детских проектов в школах Москвы и Одессы.Благосостояние детей Советского Союза 35
Клубная деятельность в школах Азербайджана и Москвы.Благосостояние детей Советского Союза 36
Летние мероприятия для детей в Краснодаре, Узбекистане, Одессе и Марийской АССР.Благосостояние детей Советского Союза 37
Сверху слева направо: Класс рукоделия в Якутске. День птиц в Горьком. Центральная станция юных техников в Москве. Первый урожай малины в Саратове.Благосостояние детей Советского Союза 38
Дети железнодорожников. Справа: Дети знакомятся с узбекскими ремёслами.Благосостояние детей Советского Союза 39
Детские школы в Ашхабаде, Баку, Риге.Благосостояние детей Советского Союза 40
Изучение природы.Благосостояние детей Советского Союза 41
Новогодние праздники в Москве.Благосостояние детей Советского Союза 42
Детские гимнастические залы.Благосостояние детей Советского Союза 43
Всесоюзный физкультурный парад 1947 года.Благосостояние детей Советского Союза 44
Юные российские спортсмены.Благосостояние детей Советского Союза 45
Юные российские спортсмены.Благосостояние детей Советского Союза 46
Дети катаются на лыжах в Петровско-Разумовском (Москва).Благосостояние детей Советского Союза 47
Всесоюзный физкультурный парад 1947 года.Благосостояние детей Советского Союза 48
Сталин и Молотов на стадионе «Динамо».Благосостояние детей Советского Союза 49
Путешествующая молодёжь в Красноярском крае. Дети с велосипедами в Саратове. Первая Всесоюзная встреча молодых путешественников в Таллине.Благосостояние детей Советского Союза 50
Студенты на экскурсии в Азербайджане. Слева: Вторая Всесоюзная встреча путешествующей молодёжи в Москве.Благосостояние детей Советского Союза 51
Юношеский шахматный клуб в Москве.Благосостояние детей Советского Союза 52
Дети рабочих Алтайского тракторного завода играют в лагере.Благосостояние детей Советского Союза 53
В пионерских лагерях.Благосостояние детей Советского Союза 54
В пионерских лагерях.Благосостояние детей Советского Союза 55
Пионеры в детских лагерях и в санатории в Москве.Благосостояние детей Советского Союза 56
Группы детей в «Артеке».Благосостояние детей Советского Союза 57
Пионеры на утренней зарядке в «Артеке».Благосостояние детей Советского Союза 58
Дети в лагере «Артек», Крым.Благосостояние детей Советского Союза 59
Дети путешествуют из Химкинского речного вокзала в Москве по Волге.Благосостояние детей Советского Союза 60
Дети работников Трёхгорного завода на пляже Адлера, Чёрное море.Благосостояние детей Советского Союза 61
Белорусские дети на реке в Минске.

http://fotki.info/obraztsovo-pokazatelnye-fotografii-o-zhizni-detej-v-sssr-v-1947-godu/

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