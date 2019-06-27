Фотографии о жизни детей в СССР в 1947 году

«Сейчас только в одной Российской федерации насчитывается 17 742 детских сада, которые содержит государство. Их посещает около одного миллиона детей», – сообщает издание.
Как государство заботилось о своих юных гражданах, смотрим в фотографиях из альбома «Благосостояние детей Советского Союза»:
Дети в Большом театре на праздновании 30-летия большевистской революции.
Медсестра с шестимесячным ребёнком в Государственном педиатрическом медицинском институте в Ленинграде.
Новорожденные и младенцы в больнице.
Врач с ребёнком в Москве.
Ясли в Советском Союзе.
Ясли в Ленинграде.
Ясли в Ташкенте, Узбекистан.
Ясли на московском заводе.
Медсестра с детьми в Москве. Слева: Дети во Владимире.
Детский сад в Краснодаре и детский сад в Кирове.
Детские сады Карело-Финской ССР, Кемеровской области, Сталинграда, Горьковской области и Марийской АССР.
Дети спят на открытом воздухе в Красноярске. Слева: Санаторий для детей в Куйбышеве.
Детские сады в Казани.
Дети в Киеве.
Детский сад московского завода «Большевик» и детский сад для детей ярославских железнодорожников.
Девочка играет на фортепиано в Ташкентской государственной консерватории.
Дети в детских садах разных городов Советского Союза.
Дети в детском саду в Ленинграде.
Семья, дети, врач с детьми и детский сад в разных городах Советского Союза.
Первый день занятий в средней школе для девочек.
Урок зоологии в средней школе №1 в городе Хуст, Украина.
Школа в Хабаровске.
Урок истории в школе Могойтуйского района.
Школьная жизнь.
Средняя школа в Иваново. Учитель с учениками.
Детский оркестр готовится к концерту в музыкальной школе Казани.
Хоры школы ФЗО и профессионально-технического училища. Хореографическое училище.
Детские занятия творчеством в Советском Союзе.
Студентки-танцовщицы с А. Я. Вагановой.
Л. П. Александровская с детским оркестром.
Балет «Снегурочка», Константинова в роли Весны. Справа: Музыкальная школа в Ашхабаде.
Учащиеся средней школы в Азербайджанской государственной консерватории.
Выставка детского творчества в Ташкенте.
Демонстрация детских проектов в школах Москвы и Одессы.
Клубная деятельность в школах Азербайджана и Москвы.
Летние мероприятия для детей в Краснодаре, Узбекистане, Одессе и Марийской АССР.
Сверху слева направо: Класс рукоделия в Якутске. День птиц в Горьком. Центральная станция юных техников в Москве. Первый урожай малины в Саратове.
Дети железнодорожников. Справа: Дети знакомятся с узбекскими ремёслами.
Детские школы в Ашхабаде, Баку, Риге.
Изучение природы.
Новогодние праздники в Москве.
Детские гимнастические залы.
Всесоюзный физкультурный парад 1947 года.
Юные российские спортсмены.
Юные российские спортсмены.
Дети катаются на лыжах в Петровско-Разумовском (Москва).
Всесоюзный физкультурный парад 1947 года.
Сталин и Молотов на стадионе «Динамо».
Путешествующая молодёжь в Красноярском крае. Дети с велосипедами в Саратове. Первая Всесоюзная встреча молодых путешественников в Таллине.
Студенты на экскурсии в Азербайджане. Слева: Вторая Всесоюзная встреча путешествующей молодёжи в Москве.
Юношеский шахматный клуб в Москве.
Дети рабочих Алтайского тракторного завода играют в лагере.
В пионерских лагерях.
В пионерских лагерях.
Пионеры в детских лагерях и в санатории в Москве.
Группы детей в «Артеке».
Пионеры на утренней зарядке в «Артеке».
Дети в лагере «Артек», Крым.
Дети путешествуют из Химкинского речного вокзала в Москве по Волге.
Дети работников Трёхгорного завода на пляже Адлера, Чёрное море.
Белорусские дети на реке в Минске.
http://fotki.info/obraztsovo-pokazatelnye-fotografii-o-zhizni-detej-v-sssr-v-1947-godu/
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