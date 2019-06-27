Фотографии о жизни детей в СССР в 1947 году

В 1947 году вышел альбом, которым советское правительство желало показать, что детство в СССР самое счастливое и прекрасное. Десятки вошедших в него фотографий были сняты в разных уголках страны и сопровождались воодушевляющей информацией о том, как много у нас детских садов, дворцов пионеров, детских театров, станций юных техников и натуралистов, художественных и музыкальных школ.

«Сейчас только в одной Российской федерации насчитывается 17 742 детских сада, которые содержит государство. Их посещает около одного миллиона детей», – сообщает издание.

Как государство заботилось о своих юных гражданах, смотрим в фотографиях из альбома «Благосостояние детей Советского Союза»:

Дети в Большом театре на праздновании 30-летия большевистской революции.

Медсестра с шестимесячным ребёнком в Государственном педиатрическом медицинском институте в Ленинграде.

Новорожденные и младенцы в больнице.

Врач с ребёнком в Москве.

Ясли в Советском Союзе.

Ясли в Ленинграде.

Ясли в Ташкенте, Узбекистан.

Ясли на московском заводе.

Медсестра с детьми в Москве. Слева: Дети во Владимире.

Детский сад в Краснодаре и детский сад в Кирове.

Детские сады Карело-Финской ССР, Кемеровской области, Сталинграда, Горьковской области и Марийской АССР.

Дети спят на открытом воздухе в Красноярске. Слева: Санаторий для детей в Куйбышеве.

Детские сады в Казани.

Дети в Киеве.

Детский сад московского завода «Большевик» и детский сад для детей ярославских железнодорожников.

Девочка играет на фортепиано в Ташкентской государственной консерватории.

Дети в детских садах разных городов Советского Союза.

Дети в детском саду в Ленинграде.

Семья, дети, врач с детьми и детский сад в разных городах Советского Союза.

Первый день занятий в средней школе для девочек.

Урок зоологии в средней школе №1 в городе Хуст, Украина.

Школа в Хабаровске.

Урок истории в школе Могойтуйского района.

Школьная жизнь.

Средняя школа в Иваново. Учитель с учениками.

Детский оркестр готовится к концерту в музыкальной школе Казани.

Хоры школы ФЗО и профессионально-технического училища. Хореографическое училище.

Детские занятия творчеством в Советском Союзе.

Студентки-танцовщицы с А. Я. Вагановой.

Л. П. Александровская с детским оркестром.

Балет «Снегурочка», Константинова в роли Весны. Справа: Музыкальная школа в Ашхабаде.

Учащиеся средней школы в Азербайджанской государственной консерватории.

Выставка детского творчества в Ташкенте.

Демонстрация детских проектов в школах Москвы и Одессы.

Клубная деятельность в школах Азербайджана и Москвы.

Летние мероприятия для детей в Краснодаре, Узбекистане, Одессе и Марийской АССР.

Сверху слева направо: Класс рукоделия в Якутске. День птиц в Горьком. Центральная станция юных техников в Москве. Первый урожай малины в Саратове.

Дети железнодорожников. Справа: Дети знакомятся с узбекскими ремёслами.

Детские школы в Ашхабаде, Баку, Риге.

Изучение природы.

Новогодние праздники в Москве.

Детские гимнастические залы.

Всесоюзный физкультурный парад 1947 года.

Юные российские спортсмены.

Юные российские спортсмены.

Дети катаются на лыжах в Петровско-Разумовском (Москва).

Всесоюзный физкультурный парад 1947 года.

Сталин и Молотов на стадионе «Динамо».

Путешествующая молодёжь в Красноярском крае. Дети с велосипедами в Саратове. Первая Всесоюзная встреча молодых путешественников в Таллине.

Студенты на экскурсии в Азербайджане. Слева: Вторая Всесоюзная встреча путешествующей молодёжи в Москве.

Юношеский шахматный клуб в Москве.

Дети рабочих Алтайского тракторного завода играют в лагере.

В пионерских лагерях.

В пионерских лагерях.

Пионеры в детских лагерях и в санатории в Москве.

Группы детей в «Артеке».

Пионеры на утренней зарядке в «Артеке».

Дети в лагере «Артек», Крым.

Дети путешествуют из Химкинского речного вокзала в Москве по Волге.

Дети работников Трёхгорного завода на пляже Адлера, Чёрное море.

Белорусские дети на реке в Минске.

http://fotki.info/obraztsovo-pokazatelnye-fotografii-o-zhizni-detej-v-sssr-v-1947-godu/