Памятники воинам Великой Отечественной войне

Великая Отечественная война стала одной из самых значимых тем в советском искусстве — литературе, живописи, кино. Давайте вспомним самые значимые и величественные памятники.

«Родина-мать зовет!» в Волгограде Мамаев курган, статуя «Родина-мать зовет!».

«Родина-мать зовет! Новости СМИ2 » входит в скульптурный триптих вместе с монументами «Тыл — фронту» в Магнитогорске и «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине. Автором памятника был Евгений Вучетич, который создал фигуру женщины с поднятым над головой мечом. Сложнейшее строительство шло в период с 1959 по 1967 год. Для изготовления памятника понадобилось 5,5 тысячи тонн бетона и 2,4 тысячи тонн металлических конструкций. Внутри «Родина-мать» абсолютно полая, она состоит из отдельных камер-ячеек, в которых натянуты металлические тросы, поддерживающие каркас памятника. Высота грандиозного монумента — 85 метров, он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая скульптура-статуя в мире на момент строительства памятника. На пути к вершине по Аллее тополей видна площадка с круглым водоёмом, в центре которого установлен ещё один памятник. Это место получило название «Площадь стоявших насмерть», а скульптура полуобнажённого солдата — «Стоять насмерть!». Фигура защитника Сталинграда буквально высечена из скалы, а вместо ног у него — символичная каменная глыба. Интересно, что лицо мужчины взято с портрета командующего В. И. Чуйкова, чья армия вела ожесточённые бои на Мамаевом кургане. За бассейном, символизирующим реку Волгу, лестница возобновляется, а по её бокам вырастают стены‑руины Сталинграда. На фоне высеченного в камне изображения полуразрушенного города видны силуэты солдат и военной техники. Ступени приводят к самой крупной площади комплекса — «Площади Героев» — с большим прямоугольным бассейном, вдоль которого располагается ещё шесть тематических монументов. Ещё выше — миниатюрная «Площадь скорби», на которой расположен памятник «Скорбь матери», напоминающий о цене Победы. Сюжет до боли понятен: женщина, укрытая платком, держит на руках мёртвого воина. Его лица мы не видим. Остаётся только догадываться, кто он: отец, брат, сын или муж. Скульптуру окружает вода — «Озеро слёз». Дальше — «Зал воинской славы» с Вечным огнём, но и он здесь необычный. Посреди просторного помещения стоит рука, держащая горящий факел. Как и в Александровском саду, Вечный огонь охраняет караул. Одна из самых высоких статуй в мире«Родина-мать зовет!входит в скульптурный триптих вместе с монументами «Тыл — фронту» в Магнитогорске и «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине. Автором памятника был Евгений Вучетич, который создал фигуру женщины с поднятым над головой мечом. Сложнейшее строительство шло в период с 1959 по 1967 год. Для изготовления памятника понадобилось 5,5 тысячи тонн бетона и 2,4 тысячи тонн металлических конструкций. Внутри «Родина-мать» абсолютно полая, она состоит из отдельных камер-ячеек, в которых натянуты металлические тросы, поддерживающие каркас памятника. Высота грандиозного монумента — 85 метров, он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая скульптура-статуя в мире на момент строительства памятника.На пути к вершине по Аллее тополей видна площадка с круглым водоёмом, в центре которого установлен ещё один памятник. Это место получило название «Площадь стоявших насмерть», а скульптура полуобнажённого солдата — «Стоять насмерть!». Фигура защитника Сталинграда буквально высечена из скалы, а вместо ног у него — символичная каменная глыба. Интересно, что лицо мужчины взято с портрета командующего В. И. Чуйкова, чья армия вела ожесточённые бои на Мамаевом кургане.За бассейном, символизирующим реку Волгу, лестница возобновляется, а по её бокам вырастают стены‑руины Сталинграда. На фоне высеченного в камне изображения полуразрушенного города видны силуэты солдат и военной техники. Ступени приводят к самой крупной площади комплекса — «Площади Героев» — с большим прямоугольным бассейном, вдоль которого располагается ещё шесть тематических монументов.Ещё выше — миниатюрная «Площадь скорби», на которой расположен памятник «Скорбь матери», напоминающий о цене Победы.Сюжет до боли понятен: женщина, укрытая платком, держит на руках мёртвого воина. Его лица мы не видим. Остаётся только догадываться, кто он: отец, брат, сын или муж. Скульптуру окружает вода — «Озеро слёз».Дальше — «Зал воинской славы» с Вечным огнём, но и он здесь необычный. Посреди просторного помещения стоит рука, держащая горящий факел. Как и в Александровском саду, Вечный огонь охраняет караул.

Могила Неизвестного Солдата в Москве

Фотография: Дмитрий Неумоин / фотобанк «Лори» В 1966 году в Александровском саду у Кремлевской стены был сооружен мемориал, посвященный Неизвестному Солдату. Здесь захоронен прах одного из погребенных в братской могиле воинов и каска времен Великой Отечественной войны. На гранитном надгробии высечена надпись «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». С 8 мая 1967 года на монументе непрерывно горит Вечный огонь, который был зажжен от огня на Марсовом поле. Другая часть мемориала — бордовые порфирные блоки с изображением золотой звезды, в которых замурованы капсулы с землей из городов-героев (Ленинграда, Волгограда, Тулы и других). «Перекуем мечи на орала» в Москве

Статуи Евгения Вучетича «Перекуем мечи на орала», изображающие рабочего, который перековывает оружие в плуг, находятся в нескольких городах мира. Самая первая была установлена в 1957 году у Штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке — это был подарок Штатам от Советского Союза в знак дружбы. Другие авторские копии памятника можно увидеть неподалеку от ЦДХ в Москве, в казахском городе Усть-Каменогорске и в Волгограде. Эта работа Евгения Вучетича получила признание не только в СССР, но и за его пределами: за нее он был награжден серебряной медалью Совета Мира и получил Гран-при на выставке в Брюсселе. «Героическим защитникам Ленинграда» в Санкт-Петербурге

Фотография: Игорь Литвяк

Проект монумента «Героическим защитникам Ленинграда» был разработан скульпторами и архитекторами, которые участвовали в обороне города, — Валентином Каменским, Сергеем Сперанским и Михаилом Аникушиным. Развернутая к одному из самых кровавых мест в истории битвы за Ленинград — Пулковским высотам, композиция состоит из 26 бронзовых скульптур защитников города (солдат, рабочих) и 48-метрового гранитного обелиска в центре. Здесь же расположен памятный зал «Блокада», отделенный разомкнутым кольцом, символизирующим прорыв фашистской обороны Ленинграда. Строился мемориал за счет добровольных пожертвований горожан.

Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт‑Петербурге Среди памятников и мемориалов Великой Отечественной войны в России есть и те, что посвящены мирным жителям, погибшим в эти тяжёлые для страны годы. Пискарёвское мемориальное кладбище — как раз такое место. Комплекс напоминает и о подвиге жителей блокадного Ленинграда, которые боролись за жизнь во время 900-дневной осады города, и о жертве воинов‑ленинградцев, павших в битвах.

Обустройство территории, которая стала огромной братской могилой для тысяч советских граждан, началось сразу после окончания войны, однако комплекс открыли только в мае 1960 года. В двух павильонах разместили музейную экспозицию, посвящённую блокаде Ленинграда. Сегодня архивные фотографии, составлявшие основу выставки, занимают правый этаж одного из зданий. Кроме того, в музее демонстрируют фильмы с кадрами документальной хроники. Посетители могут возложить цветы к Вечному огню на верхней террасе или к одной из 186 братских могил. Помимо этого, на кладбище существует шесть именных захоронений.В глубине мемориального кладбища находится памятник «Мать‑Родина» работы В. В. Исаева и Р. К. Таурит. Вместе авторам удалось создать действительно впечатляющую композицию. Шестиметровая бронзовая фигура скорбящей женщины на каменном постаменте возвышается над окружающим ландшафтом. Она олицетворяет образ матери, сестры, жены, потерявших в трагических событиях близкого человека. Женщина словно несёт траурную гирлянду к захоронению. Позади неё — стена‑стела с барельефами, изображающими сцены блокадного города.

«Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» («Алеша») в Мурманске Фотография: Ирина Борсученко

Один из самых высоких российских памятников, 35-метровый мурманский «Алеша», был возведен в Мурманске в память о неизвестных воинах, отдавших жизнь за советское Заполярье. Памятник расположен на высокой сопке — 173 метра над уровнем моря, поэтому фигуру солдата в плаще с автоматом за плечом видно из любой точки города. Рядом с «Алешей» горит Вечный огонь и стоят два зенитных орудия. Авторы проекта — архитекторы Игорь Покровский и Исаак Бродский.

«Героям-панфиловцам» в Дубосеково Памятник «Героям-панфиловцам», Дубосеково, Московская область. Фотография: Георгий Долгопский

Мемориальный комплекс в Дубосеково, посвященный подвигу 28 воинов из дивизии генерал-майора Ивана Панфилова, состоит из шести 10-метровых скульптур: политрука, двух бойцов с гранатами и еще трех солдат. Перед скульптурной группой находится полоса бетонных плит — это символ рубежа, который немцы так и не смогли преодолеть. Авторами проекта монумента стали Николай Любимов, Алексей Постол, Владимир Федоров, Виталий Датюк, Юрий Кривущенко и Сергей Хаджибаронов.

Курская дуга Одним из ключевых событий Великой Отечественной войны стала битва под Курском. Для Красной армии это было стратегическое сражение, которое перевернуло весь ход боевых действий. Считается, что Курская битва, длившаяся 50 дней, является самым крупным танковым сражением в мировой истории.

Сейчас в том месте, где происходили кровавые события августа 1943 года, располагается оживлённая городская улица — проспект Победы. Мемориальный комплекс «Курская дуга» здесь открыли только в 1998 году к 55‑й годовщине битвы. В комплекс входят:

Триумфальная арка высотой 23 метра, на колоннах которой установлены скульптуры солдат. Венчает конструкцию фигура Георгия Победоносца, поражающего копьём змея. Памятник полководцу Г. К. Жукову в полный рост. Местным скульпторам удалось добиться портретного сходства благодаря работе с личными фотографиями маршала, предоставленными его дочерью. Надгробие «Неизвестному солдату Курской битвы», расположенное на месте братского захоронения расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками. На мраморной плите надгробия установлен Вечный огонь. Храм Георгия Победоносца, действующий с 2008 года. Открытие церкви приурочили к 65‑й годовщине битвы.

Мемориал погибшим курянам. Небольшой памятный знак, выполненный из гранита, напоминает горожанам о расстреле 433 жителей Курска во время оккупации. Стела «Курск — город воинской славы» — самый распространённый в России обелиск Великой Отечественной войны, традиционный атрибут населённых пунктов, получивших это звание. Аллея военной техники с танками, пушками, гаубицами и даже знаменитой «Катюшей».

Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса в Екатеринбурге Фотография: Александр Тараканов

В 1943 году уральские рабочие снарядили на фронт целый танковый корпус с боевой техникой и вооружением — все это они создавали после рабочих смен. Добровольцы, вступившие в этот корпус, участвовали в битве на Курской дуге, а потом прошли по Украине, Польше, Германии и Чехословакии.

13-метровый монумент в честь этих воинов, открытый в 1962 году, создали скульпторы Владимир Друзин и Петр Сажин. На постаменте в виде танка стоит старый рабочий, который провожает молодого танкиста в бой. По бокам постамента размещены барельефы, изображающие подвиги уральцев в годы войны.

«Тыл — фронту» в Магнитогорске Гитлеровские войска не дошли до Урала, однако Великая Отечественная война повлияла на судьбы местных жителей. Так, молодой провинциальный Магнитогорск заработал славу «Города трудовой доблести»: местные предприятия усиленно работали на обеспечение фронтовых нужд, а ещё сюда перевозили целые цеха из Москвы и Ленинграда. 15-метровый памятник был возведён на искусственно созданном холме близ местного металлургического завода, на берегу реки Урал. Композиция состоит из двух мужских фигур: рабочего, обращённого лицом к предприятию, и военного, который смотрит на запад, в сторону фронта. Гражданский передаёт солдату только что выкованный меч — оружие, без которого было бы невозможно дойти до Берлина и одержать победу.

«Перемиловская высота» в Яхроме Фотография: Елена Коромыслова

Перемиловская высота была одним из важнейших мест в битве под Москвой, и именно там в 1966 году установили монумент в честь 25-летия этого сражения. На пьедестале — 13-метровая фигура бросившегося в атаку воина с автоматом в руке. Постамент украшают барельефы с изображением готовых к бою солдат. Монумент создали скульпторы Алексей Постол, Николай Любимов и Владимир Федоров. Рядом с памятником находится гранитный постамент, на котором высечены стихи Роберта Рождественского:

От этого порога

В лавине дыма, крови и невзгод,

Здесь в сорок первом началась дорога

В победоносный Сорок пятый год.

Памятник погибшим воинам‑куртатинцам в ущелье Северной Осетии Среди памятников героям ВОВ есть и те, что не встречаются в путеводителях. Один из них — монумент погибшим воинам‑куртатинцам, который находится в небольшом поселении Барзикау в Алании. Если вы путешествуете по Северной Осетии, внесите эту до­сто­при­ме­ча­тель­но­сть в свой маршрут, ведь подобного памятника вы больше нигде не увидите. Здесь нет скульптур измождённых солдат, трогательных изображений бойцов, которые участвовали в Великой Отечественной войне и приняли смерть на поле битвы, нет фигур скорбящих женщин. Только конь, потерявший наездника. Казалось бы, такая простая задумка скульптора Д. А. Цораева, а говорит намного больше, чем многие типовые памятники. Как и мурманский «Алёша», этот монумент — народная инициатива, воплощённая в жизнь в 1971 году. Средства для оплаты материалов и работы мастера собирали жители Куртатинского ущелья, чтобы почтить память родственников, погибших на фронте.

Мемориальный комплекс «Брестская крепость‑герой» Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне, встречаются не только в России, но и за рубежом. Особенно трепетное отношение к событиям 1941–1945 годов испытывают в Беларуси, ведь именно жители этой бывшей советской республики первыми встретили вражескую армию. Ранним утром 22 июня 1941 года солдаты вермахта начали атаку на Брестскую крепость. Защитники цитадели сумели добиться краха фашистского плана по молниеносному захвату СССР, но понесли при этом огромные потери: более 1800 советских военнослужащих были убиты, ещё несколько тысяч оказались в плену.

Не менее замечательные памятники и мемориалы продолжают возводить и сегодня.

Ржевский воин. Это целый мемориальный комплекс. Мемориал возведен на месте сражений одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны. Здесь, в ходе изматывающих боев за Ржев в течение 14 месяцев с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года погибло 776 889 человек Красной Армии. Величественный памятник, посвященный героям Ржевской битвы создан по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. 25-метровая фигура солдата возвышается над коридором стальных плит на которых увековечены имена павших воинов.

На территории мемориального комплекса работает музейно-выставочный павильон.

Мемориальный комплекс в Белгородской области посвящен крупнейшей в военной летописи танковой битве на Прохоровском поле. Сражение на Курской Дуге, произошедшее в августе 1943 года, всего за сутки унесло жизни более 10 тысяч солдат. Через 12 лет после этого страшного, но легендарного события поле битвы стало военно-историческим заповедником. Сейчас к этому комплексу относится не только место сражения, центр которого отмечен мемориалом «Звонница», но и село Прохоровка с открывшимся в 2010 году музеем боевой славы. В 1995 году был подписан указ о присвоении мемориалу ранга государственного военно-исторического музея-заповедника, как многофункциональному комплексу, задачей которого является сохранение и увековечивание подвига павших в годы ВОВ. Ныне Прохоровское поле – огромная территория, включающая в себя памятники, таблички, сооружения. Сердцем мемориала стал знак «Звонница», установленный в той точке, где когда-то было центральное место боя. Памятник, поражающий глубоким смыслом: на золотом куполе во весь рост стоит Пресвятая Богородица, а под скульптурой подвешен огромный колокол, отмечающий набатом каждые 20 минут жизни. Кроме главного памятного знака на территории мемориального комплекса расположено множество объектов, среди которых и выставочные экспозиции танковой техники, элементы реконструкции, скульптурные композиции, музей боевой славы, церковь, прозванная в народе за внешний вид «Свечой». А еще тут захоронены те, кто когда-то стоял насмерть за родную землю. Братские погребения, в которых покоятся павшие защитники Отечества, расположены по всему периметру комплекса. В храме высечены имена 7 тысяч солдат, павших в этом бою, остальные так и остались безымянными. Весной 2010 года на территории мемориального заповедника был открыта композиция «Третье ратное поле России», которая охватила пространство около 2 000 м². В экспозиции представлены военные документы, фотоснимки, денежные знаки, элементы боевой экипировки солдат и предметы вооружения, личные вещи воинов и многие другие выставочные материалы.

Саур-Могила — курган в Горловском районе, Донецкой области.

Одна из высот Донецкого кряжа (277,9 м). На вершине кургана находились сторожевой казацкий пост, укрепления Миус-фронта. Комплекс «Саур-Могила» посвящён освобождению Донбасса советскими воинами в 1943 году. Первый памятник на кургане появился после окончания Великой Отечественной войны, в 1959 году. Это была шестиметровая известняковая пирамида, увенчанная красной звездой. Вокруг памятника находилась корабельная цепь и пушки. Тот мемориал посвятили солдатам, отдавшим жизни за освобождение Донбасса. Первоначальный вид памятника.

Курган входит в состав регионального ландшафтного парка «Донецкий кряж». В сентябре 1967 года на кургане Саур-Могила был открыт новый мемориальный комплекс. На торжественной церемонии присутствовало более трёхсот тысяч человек. На месте пирамиды появился 36-метровый гранитный обелиск. В нём находилась комната боевой славы, посвящённая ожесточённым боям на Миус-фронте. В музее можно было увидеть фотокопии газет с публикациями о сражениях, картосхемы захвата стратегической высоты, портреты красноармейцев. Кроме этого, у подножия мемориала расположилась смотровая площадка и скульптура Советского солдата (спустя несколько лет рядом появится ещё и Вечный огонь). К вершине кургана вела лестница. Справа от неё расположились пилоны, посвящённые пехотинцам, лётчикам, артиллеристам и танкистам. А слева находилась надпись: «Берегите, берегите, берегите мир!» Во время конфликта в 2014 году мемориальный комплекс сильно пострадал из-за обстрелов украинской стороной. Однако донецкое ополчение сумело занять «Саур-Могилу» в августе того же года. После этого его территория попала под контроль самопровозглашённой ДНР. Вот такой она была уже полуразрушенная.

В 2022 году мемориальный комплекс был восстановлен и расширен силами Российского военно-исторического общества (РВИО) и Министерства обороны РФ, открытие состоялось 8 сентября 2022 года. Всё пришлось восстанавливать практически с нуля, ориентируясь на архивные фотографии и видео. К 80-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков открыта вторая очередь мемориального комплекса Саур-Могила близ Донецка. Она посвящена современной истории Донбасса и подвигу бойцов ополчения 2014 года. Справа по ходу к новой фигуре Бронзового Солдата Победителя восстановленные пилоны прошлого памятника, а слева новые. Сейчас в ансамбле восстановленного мемориала появилось три новых пилона, на которых запечатлен подвиг современных защитников Донбасса, участвовавших в сражениях 2014 и 2022 годов. С одной стороны, это собирательный образ героев наших дней, с другой, по словам архитекторов, у каждой фигуры есть реальный прототип. Это и известные ополченцы, и российские солдаты, героически погибшие в ходе специальной военной операции.



Мемориальный комплекс «Курская битва» воздвигнут в Поныровском районе Курской области, на Северном фасе Курского выступа — в месте, где происходили кровопролитные бои летом 1943 года. Мемориальный комплекс был открыт 23 августа 2023 года в честь 80-летия победы в Курской битве. Победа в Курской битве, которая продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых событий в Великой Отечественной войне, после чего немецкие войска окончательно утратили стратегическую инициативу. Курская битва является и одним из самых крупных столкновений советских и немецких сил: в ней приняли участие около 4 млн человек, более 10 тысяч танков и 11 тысяч самолетов.

Мемориальный комплекс, посвященный геноциду мирных жителей СССР. В Ленобласти 27 января 2024 года состоялось открытие мемориала мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Комплекс возведён в деревне Зайцево Гатчинского района, на территории которого в годы Великой Отечественной войны располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также детские донорские концлагеря. Авторы монумента — скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Его основу составляет стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. Особенность памятника — 150 скульптурных барельефов, созданных на основе историй реальных людей и фотографий, предоставленных разными регионами России.

И это только самые значимые.