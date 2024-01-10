Москва. Было — стало - 41

Фотография в высоком разрешении, так что видны при увеличении все мелкие детали. На фасаде два изображения Сталина: большой портрет и тёмный профиль рядом с профилем Ленина. Под портретом лозунг: Да здравствует Всесоюзный Сталинский день железнодорожного транспорта. Такой день в 1940 году отмечался 30 июля. Кроме Сталина портреты (слева направо): Ворошилова, Молотова, Калинина, Кагановича. У вокзала справа висит растяжка: ЕЖЕДНЕВНО ДЖАЗ. Через 11 месяцев начнётся Великая Отечественная.

Справа в конце 1920-х был выстроен жилой дом рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества Белорусско-Балтийской железной дороги. На чёрно-белом снимке справа виден торец жилого дома. Он был разобран в наше время, на его месте новодел.

Красивый доходный дом с куполом слева — бывшие меблированные комнаты «Бояр». Летом 1941 года в него попала немецкая бомба. Начался пожар. После войны дом был разобран, а в 1946-м после разборки завалов тут организовали сквер и теннисный корт Дома учёных (он располагался неподалёку, на Кропоткинской). Бывший теннисный корт вскоре будет застроен.

Дворец — резиденция Императоров Всероссийских в Москве — был возведён по велению Николая Первого. Работала группа зодчих под руководством Константина Андреевича Тона, любимого архитектора Николая Павловича. Дворец был заложен в июне 1838 года. Работы шли одновременно с возведением храма Христа Спасителя (он был заложен в 1839-м). Руководил барон Лев Карлович Боде. В 1843 году Тона сменил архитектор Фёдор Фёдорович Рихтер. Дворец был закончен за 11 лет (планировали за четыре года). Соймоновский проезд (бывший Лесной переулок) и 3-й Обыденский переулок. На дальнем плане храм Илии Пророка Обыденного. Он единственное напоминание о прошлом. Всё остальное здесь фатально изменилось.

Самая ценная деталь старинного фото — белая, а не красная Кремлёвская стена. Лишь после Великой Отечественной войны, к 800-летию, Кремль был приведён в привычный нам красный вид.

Спустя 88 лет пейзаж практически не поменялся. Только снесённый в 1931-м храм Христа Спасителя снова на своём месте. Императорский Дворец в Кремле. Так подписана чёрно-белая фотография 1893 года. Современный кадр повторен с той же точки 130 лет спустя.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Гоголевский бульвар. Наземный вестибюль станции «Дворец Советов». Зима 1935 года. До открытия метрополитена остаётся всего два месяца. Москвичи на фоне им ещё не знакомой постройки. Они знают, что это вестибюль — вход в подземку. Но никто из них, за редким исключением, не спускался, не видел и, тем более, не ездил в метро. Скорее всего, группа серьёзных товарищей в пальто и кепках по центру чёрно-белого снимка — это сотрудники Метростроя. Пробные поездки как раз начались в феврале 1935 года.

Предназначалась для рабочих близлежащих заводов «Динамо» и АМО (он же Завод имени Сталина, он же ЗиЛ). Пользовались баней не только заводские рабочие. Например, в 1940-е сюда водили каждую неделю на помывку курсантов соседнего 2-го Московского артиллерийского подготовительного училища.

Чёрно-белая фотография — почти сразу после взрыва. Рядом с горой битого кирпича ещё стоит древняя церковь Похвалы Богородицы. Она будет снесена через год. Баня-купальня на Автозаводской улице. 1928 год. Архитектор Сергей Васильевич Панин. Слово «бассейн» в 1920-е ещё не использовали широко, а говорили по-старому, ласково «купальня». Это масштабное здание (10 000 кв.м) в конструктивистском стиле. На его фасаде одно время красовалась надпись: построена на средства займа Моссовета.

Построить дворец не получилось. На храмовом месте долгое время работал открытый бассейн «Москва» по проекту архитектора Чечулина. В конце 1990-х был воссоздан музейный комплекс на высоком цоколе — копия храма — по проекту Посохина, Денисова и скульптора Церетели.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.92 года назад, 5 декабря 1931 года, двумя мощными взрывами был разрушен храм Христа Спасителя. На уничтожении памятника настаивали члены Политбюро ЦК ВКП(б). Решение принято в кабинете председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Михайловича Молотова в начале июня 1931 года. Храм был уничтожен за 45 минут. Уже на пенсии Молотов скупо вспоминал: «Приняли решение храм Христа Спасителя заменить Дворцом Советов. За это я проголосовал».

Проектировал академик Сергей Устинович Соловьев в неорусском стиле — очень популярном в начале XX века. Ровно 100 лет назад, в 1923-м, храмы были закрыты. Здесь разместилась 5-я градская больница. Ныне — Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского.

Александра Ксенофонтовна Медведникова, вдова купца-старобрядца Ивана Логгиновича Медведникова, завещала от имени покойного мужа и от себя 5 млн рублей — фантастические деньги — на благотворительность и содержание гимназии, приюта, больницы и лазарета. Из этой суммы полмиллиона ушли на строительство бесплатной больницы на 150 кроватей для неизлечимых и богадельни для 60 пожилых обоего пола. При больнице были домовые храмы Козельщанской и Тихвинской Божьей Матери для вечного поминания Медведниковых.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Больница для неизлечимых больных имени Медведниковых на Большой Калужской (ныне Ленинский проспект), напротив Нескучного сада. Строительство завершено в декабре 1903 года, то есть 120 лет назад.

Электрический трамвай появился в Сокольниках к 1905 году. Соответствующая инфраструктура, можно сказать, пришла по трамвайным рельсам. Подстанция обслуживала не только пассажирское сообщение, но и сокольнические больницы, богадельни, училища. Она до сих пор служит по назначению и неплохо сохранилась. Только жаль, что готические арки были заложены кирпичом.

Чёрно-белую фотографию сделал Николай Яковлевич Епанечников. Красивое, но малоизвестное здание старой Москвы. Сокольническая подстанция электрического трамвая с квартирами для служащих. Улица 2-я Боевская, д. 8. Возведено в 1910-х годах по проекту Александра Фелициановича Мейснера и Максима Карловича Геппенера. Они же в те же годы спроектировали Краснопрудную тяговую подстанцию № 1. Сокольническая подстанция называется одной из немногих в Москве построек, в которой соединились готика и модерн.

От той обители осталось только название улицы Воздвиженка. Немногие сегодня знают об этом. Часть фасада трёхэтажного дома, что справа на двух фотографиях, — это бывший братский монастырский корпус (Воздвиженка, 7/6, стр. 1). Монастырь был снесён в 1934 году.

Чёрно-белая фотография была опубликована в журнале «Строительство Москвы». Мы снова на Воздвиженке. Точнее, на углу с Крестовоздвиженским переулком. Странная пустота на современной фотографии появилась после сноса Крестовоздвиженского монастыря.

Спустя почти 90 лет станция сохранилась в неизменном виде. Только асфальт в 1960-е годы был заменён на гранит. Да люстры сменили типовые плафоны — такие мыть удобнее. В условиях агрессивной среды метрополитена светильники очень быстро загрязнялись пылью. Приходилось часто мыть. В 1970-е было принято решение заменить их на типовые шарообразные люстры.

Архитектор перронного зала Дмитрий Николаевич Чечулин. Соавтор проекта Александр Тархов. Станция задумывалась как железнодорожные ворота Москвы, которые помогают приезжему составить первое впечатление о столице СССР. Потому у «Комсомольской» уникальная конструкция и архитектура. Балконные галереи были задуманы для распределения высокого пассажиропотока.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть более 80 лет. Станция «Комсомольская» за несколько месяцев до открытия. 1935 год. Современная фотография с той же точки 88 лет спустя.

В 1871 году состоялся переезд в бывший дом Дашковой на Большой Никитской, арендованный, а затем выкупленный консерваторией у светлейшего князя Воронцова. Летом 1941 года на Воздвиженку упали первые немецкие бомбы. Здание было сильно повреждено. Восстанавливать его не стали. Осталось пустое место.

Московская консерватория располагалась на Воздвиженке с момента учреждения в 1866 году. Были арендованы верхние помещения. В то время дом был доходным. Принадлежал семейству Арманд.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Воздвиженка. Бывший дом барона Черкасова. 1938 год. Если быть точным, то с 1935-го по 1946 год Воздвиженка называлась улицей Коминтерна. Дом занимал угол с Борисоглебским проездом.

В советские годы палаты Долгоруковых несколько пострадали. При строительстве жилого дома (он чуть лезет в кадр на нижнем фото) был разобран угол. Восстановить этот угол в наше время не удалось.

В 1744 году дом был выкуплен Александром Алексеевичем Долгоруковым у прежнего владельца — князя Константина Степановича Кантакузена. Чуть позже Долгоруков затеял перестройку и расширение. Известно, что при французской оккупации в доме квартировала полиция Наполеона. Здесь же, в сентябре 1812 года, полицейские организовали суд над поджигателями Москвы.

Они были перестроены в 1760-х, то есть 260 лет назад. Дом стоит на белокаменном подклете XVI века. Предполагают, что это мог быть литовский посольский двор.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 83 года. Симонов монастырь. На чёрно-белом снимке сохранилась надпись синими чернилами: Южная стена с наружной стороны от зап. к вост. 27/I 1930 г.

Тот январь — драматичный месяц. Дело в том, что в ночь с 20-го на 21 января 1930 года было уничтожено большинство построек монастыря. Расчищали место для строительства будущего Дома культуры. Под слом ушли пять храмов, красивейшая колокольня, Сторожевая и Тайницкая башни. Уцелела южная часть стены и три башни: Дуло, Кузнечная и Солевая. Перед вами Кузнечная башня. Она была построена в 1640-х. Чуть дальше Солевая башня. По её названию понятно, что она некогда служила хранилищем соли.

Автор верхнего снимка: Александр Александрович Губарев. Потаповский переулок. Декабрь 1948 года. Издательско-полиграфический комбинат «Рабочая Москва». В высокой башне находились редакции нескольких газет. Например, на чёрно-белом снимке изображена табличка редакции газеты «Вечерняя Москва». Здесь же располагался легендарный журнал «Крокодил». Позади корпуса большая пристройка — газетно-журнальная типография.

Комбинат в конструктивистском стиле был построен к 1931 году. В 1940-х здание было несколько изменено. К нашему времени широкие окна с традиционной для конструктивизма расстекловкой были сужены и разделены на несколько проёмов. Два маленьких окошка на фронтоне появились на месте, где висели портреты Ленина и Сталина. На старой фотокарточке детали портрета не разобрать из-за низкого качества съёмки.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 90 лет. Угол Покровки и Машкова переулка (ныне улица Чаплыгина). Современный угловой дом весьма отдалённо напоминает о прежнем двухэтажном теремке, принадлежавшем некогда Покровской общине сестёр милосердия.

Дом сдавался под лавки и магазины. Внимательно читаем вывески. Тут вам Мадам Аннет (фабрика дамских шляп), Обувь Шурыгина, Чайная и колониальная торговля Гущина, Парикмахер Кулесенин. На доходы от аренды доходных домов Покровская община содержала сиротские дома и богадельни.

В конце 1990-х дом был разобран. Частично уцелела только фасадная стена до первого этажа. Взамен построено совершенно новое здание с мансардой и претензией на историчность.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Старинная фотография: Эмиль Готье-Дюфайе. 7 декабря 1913 года на Старой Триумфальной площади (ныне просто Триумфальная) открылся электротеатр Александра Ханжонкова «Пегас». Спустя 110 лет трудно узнать бывшее легендарное место. «Пегас» растворился в поздних перестройках.

Александр Алексеевич Ханжонков — пионер русского кинематографа. Он снимал первые художественные и документальные фильмы (даже мультфильмы) и организовывал их прокат. Например, «Песнь про купца Калашникова», «Русская свадьба XVI столетия», «Ванька-ключник». Над лентами работал режиссёр Василий Гончаров. Актёров набрали из театральной труппы Введенского народного дома.

Проект синема-театра «Пегаса» был разработан в 1912 году архитектором Александром Александровичем Фольбаумом. Трехъярусный зал в стиле Итальянского Ренессанса, так рассказывала реклама тех лет.

В 1930-е годы кинотеатр был перестроен по проекту молодого Дмитрия Николаевича Чечулина. Несколько раз «Пегас» менял название: «Межрабпом», «Горн» и, наконец, «Москва». В 1950-е кинотеатр был встроен в безликую коробку министерства оборонной промышленности СССР. Огромный административный корпус времён борьбы с архитектурными излишествами загородил открытый проезд на 1-ю Брестскую улицу.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках больше известен по великолепной колокольне, что украшает Софийскую набережную. Но сам храм видели мало и знают мало. Вот он перед вами. Чёрно-белая фотография 1882 года. Современный кадр — больше 140 лет спустя.

Садовниками эту местность напротив Кремля назвали по царским садам. Первый храм здесь появился ещё в седую древность. В XVII веке выстроен кирпичный. В 1680-х храм стал пятиглавым. В последующие столетия София перестраивалась неоднократно. Например, в 1891−1893 годах старая трапезная была заменена на новую, что хорошо видно при сравнении фотографий.

Здесь хранился известный и великий образ Владимирской Богоматери. В годы Советской власти икона была перенесена в Третьяковскую галерею. Тогда же храм был превращён в коммунальное жильё. В 1941 году сюда угодила и разорвалась немецкая бомба. Реставрация началась только в 1960-х. Вместо жилья тут разместилась лаборатория термомеханической обработки Института стали и сплавов. Только 20 лет назад возобновились службы. Большая Якиманка. На чёрно-белом снимке флигель старинной усадьбы, принадлежавшей некогда Александру Алексеевичу Бахрушину. На современной фотографии копия прежнего здания — новодел на железобетонном каркасе. Ранее здесь располагалось посольство государства Бруней-Даруссалам.

На дальнем плане старой фотокарточки справа видна башенка московской Голутвинской мануфактуры (в советские годы — фабрика «Красный текстильщик»). В 2000-е территория здесь была расчищена под строительство бизнес-центров.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Уникальная фотография строительства станции «Комсомольская» кольцевой линии. Опубликована в журнале «Городское хозяйство Москвы». Станция была открыта 30 января 1952 года.

В будущем перронном зале работал экскаватор на гусеничном ходу (даже трудно представить). Как рассказывает канал «Мир метро», ширина зала — 11 м, вместо характерных для станций такой конструкции 8 м. Высота зала — 9 м вместо характерных 5,5 м. Это самая большая в мире станция глубокого заложения.

«Комсомольская» — последний воплощенный проект Алексея Викторовича Щусева. Архитектор готовую станцию так и не увидел. Он скончался за два с половиной года до её открытия.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 72 года. В мае 1912 года на Чистопрудном бульваре началось строительство изящного деревянного павильона. Примерно в то же самое время в Мюнхене академик Франц Алексеевич Рубо закончил работу над своей картиной-панорамой «Бородинская битва». Он работал по заказу русского правительства и спешил к 100-летию Бородинской битвы.

Павильон предназначался для экспозиции панорамы. Московские власти подыскали участок на Чистых прудах в январе. Строили в спешке и на один сезон. Проектировал Павел Алексеевич Воронцов-Вельяминов. В конце августа 1912 года в высочайшем присутствии императора Николая II павильон был открыт. У москвичей Бородинская битва пользовалась невероятным успехом. Правда, с началом Великой войны в 1914-м павильон закрывали на некоторое время по причинам дипломатического свойства (французы тогда были союзниками). Панорама продержалась до 1918 года, после чего павильон был разобран. Картина Рубо фактически погибла — сгнила. Но советские реставраторы под руководством Павла Дмитриевича Корина смогли вернуть её к жизни. Теперь она выставлена на Кутузовском проспекте.

На месте бывшей панорамы стоит дом №12а по Чистопрудному бульвару.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 105 лет. Храмовые ворота церкви Николы Заяицкого на Садовнической улице перед сносом. 1912 год. Современный кадр повторён с той же точки 111 лет спустя. С 1927-го на этом месте встал жилой дом для сотрудников МОГЭС.

Ворота относились к концу XVIII века, но к началу 1900-х они пришли в аварийное состояние. Свод частично обвалился (это хорошо видно на старинной фотокарточке). Московская консистория запросила Императорскую археологическую комиссию в Петербурге дать согласие на снос по ветхости. Из столицы в Москву выехал академик архитектуры реставратор Пётр Петрович Покрышкин. Он изучил врата, нашёл их изящными и решил, что памятник архитектуры вполне пригоден для реставрации. Также он наложил запрет на снос, о чём уведомил московского губернатора Владимира Фёдоровича Джунковского.

Лучший дом в Москве по версии Московской городской управы 1914 года. Дворец князя Сергея Александровича Щербатова на Новинском бульваре. Вопреки запрету, ворота были по-тихому разобраны. Городская управа обещала воссоздать, но обещание так и не было выполнено из-за известных событий. Нам остаётся только вспомнить, какими были те врата.Лучший дом в Москве по версии Московской городской управы 1914 года. Дворец князя Сергея Александровича Щербатова на Новинском бульваре.

37-летний Щербатов, сын городского головы и внук московского генерал-губернатора, заказал роскошную постройку с лифтом 33-летнему архитектору Александру Ованесовичу Таманяну, будущему создателю облика советского Еревана.

В 1913-м, когда этот дом был завершён, комиссия по осмотру и оценке новых художественных построек в двух русских столицах присудила Таманяну первую премию за лучший и красивейший из новых выстроенных зданий в Москве. Академия художеств наградила архитектора золотой медалью. С тех пор взошла его звезда.

Хозяин дома был известен как художник-любитель и попечитель нескольких музеев. Он планировал устроить здесь экспозицию частных собраний. В левом крыле дома жил с семьёй граф Алексей Николаевич Толстой. Они дружили.

После революции тут общежитие фабричных рабочих Трёхгорной мануфактуры. Позже — 2-я Центральная поликлиника Наркомата обороны СССР. Ныне элитное жильё и офисы.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 110 лет. Храм Великомученика Фёдора Стратилата в Архангельском переулке сохранился. Но был лишён красивого классического портика о четырёх колоннах. Говорят, что портик был разрушен в 1947 году, когда Советское государство передавало храм для организации Антиохийского подворья. Тогда он был немного перестроен, а портик разобран, чтобы не стеснять движение пешеходов.

Храм возведён в начале 1800-х при церкви Архангела Гавриила (это стоящая рядом знаменитая Меншикова башня). Архитектор Иван Васильевич Еготов. Он похожий храм построил на Большой Ордынке.

После революции Храм был закрыт и передан на баланс Наркомата путей сообщения СССР: здесь располагались кабинеты Высших технических курсов железной дороги. После войны богослужения были возобновлены.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей ровно 140 лет. По Каланчёвской площади едет одинокий вагон конки с рекламой ГАБАЙ. Позади Рязанский вокзал. Судя по украшениям фасада, это май 1894 года. Коронация императора Николая II. Спустя 130 лет ничего не узнать в этом старом уголке Москвы. Даже Рязанский вокзал до неузнаваемости изменился и стал Казанским.

Что касается рекламы ГАБАЙ. Это фамилия Самуила Садуковича Габая. Этнический караим, основатель легендарной табачной фабрики «Ява». Табачный бизнес при царях крепко держали караимы. Например, крупные табачные фабриканты в Москве — караимы Иосиф Эзрович Дуван, Илья Давидович Пигит, Абрам Ильич Катык.

Обе фотографии с разницей 129 лет. Советская Москва. Покровка. 1934 год. Перед вами восьмиэтажный жилой дом кооператива «Военный строитель», что занимает угол Потаповского переулка. Архитектор Константин Васильевич Аполлонов проектировал в паре с Алексеем Фёдоровичем Волхонским. Дом заложен в 1928-м. Удивительно, что на фасаде не сохранился ни один балкон.

Первые годы здесь размещалась редакция главной газеты Вооружённых сил СССР — «Красная звезда». Глухая боковая стена дома использовалась как рекламная и агитационная площадка. Хорошо читается: СССР превратился из страны аграрной в индустриальную.

За домом ещё стоит великолепный храм Успения Богородицы. В ноябре 1935 года председатель Моссовета товарищ Булганин подписал постановление о сносе храма, «имея в виду острую необходимость в расширении проезда по ул. Покровке». Храм был разобран зимой 1936-го. При этом Большой Успенский переулок был переименован в Потаповский — в честь архитектора, что строил уничтоженный храм.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Большой Новинский переулок. 1950-е годы. Современный кадр почти с той же точки 70 лет спустя.

Топоним «Большой Новинский переулок» навсегда исчез в 1963 году, став частью проспекта Калинина (он же Новый Арбат). Здание, мимо которого едут велосипедисты, — это Центральный ордена Ленина институт переливания крови (бывший дом Лямина). При начале строительства проспекта Калинина трасса легла прямо по переулку. Дом был снесён. Мы очень редко обращаемся к интерьерам исторических зданий. Сегодня побываем в зале Минералогического музея Академии наук, что на Ленинском проспекте. Чёрно-белая фотография была опубликована в 1953 году. Вероятно, она была сделана чуть раньше.

Музей в 1934 году переехал вслед за Академией наук из Ленинграда в Москву и с того же времени размещается в бывшем зале приёмов при Александринском дворце. До эпохи Хрущёва в зале стояла копия известной статуи Сталина работы скульптора Меркурова. Позади сталинской фигуры — огромная геохимическая карта Советского Союза, выполненная из минералов. Чтобы вам был понятен масштаб — высота колонн составляет 8 м.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 70 лет. Эпизод из жизни старой Москвы. Мама с сыном у знаменитого дома Наркомфина. В руках у женщины, вероятно, младенец. Чёрно-белую фотографию сделал фотокор Михаил Григорьевич Прехнер в 1931 году.

Дом сотрудников Народного комиссариата финансов СССР — самый известный проект двух архитекторов-новаторов Моисея Яковлевича Гинзбурга и Игнатия Францевича Милиниса, а также инженера Сергея Львовича Прохорова. Он строился в 1928–1931 годах.

Несколько лет назад дом был капитально восстановлен архитектурным бюро «Гинзбург архитектс». Основатель бюро Алексей Гинзбург — внук Моисея Яковлевича. Крымская площадь. Вид от Зубовского бульвара. 1913 год. На дальнем плане — Императорский лицей в память цесаревича Николая Александровича. На левом крае двух снимков — Провиантские склады.

Новый Крымский мост, возведённый в 1938-м, и эстакада, поставленная в 1960 году, изменили облик площади. Да и сама площадь сильно изменилась после расширения в 1930-е годы. Обратите внимание на здание, что стоит справа на чёрно-белом снимке. Снесено в 1930-е.

После революции в лицее разместился Народный комиссариат просвещения РСФСР, чуть позже — Институт красной профессуры. Ныне тут Дипломатическая академия МИД. Многие даже не задумываются, что этой пятиэтажке на проспекте Мира почти 100 лет. Более того, это памятник архитектуры. Бывший дом-коммуна для рабочих ватной фабрики был заложен в Ростокине в 1928 году. Чёрно-белая фотография взята из книги Моисея Яковлевича Гинзбурга «Жилище: Опыт пятилетней работы над проблемой жилища».

Гинзбург в то время руководил секцией типизации при Стройкоме РСФСР. Там архитекторы думали, как дёшево и сердито решить квартирный вопрос. В итоге Гинзбург в паре с Соломоном Абрамовичем Лисагором построили целый жилой комплекс из трёх корпусов. Вместо квартир — ячейки. Двухкомнатные — для семейных. Для одиноких ячейки типа F — самые маленькие. Рядом строился коммунальный корпус, он же клуб с актовым залом, столовой, кухней, прачечной. Был ещё третий корпус — деревянный. Не сохранился.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 93 лет. Главный зал станции «Динамо» в 1939 году. Станция была открыта 11 сентября 1938 года вместе с «Площадью Свердлова» (ныне «Театральная»), «Маяковской», «Белорусской», «Аэропортом» и «Соколом». Архитекторы Яков Григорьевич Лихтенберг и Юрий Александрович Ревковский.

В 1940 году физики-ядерщики Георгий Николаевич Флёров и Константин Антонович Петржак выбрали «Динамо» для наблюдения за распадом урана. «Динамо» была одной из самых глубоких станций метро, и эта глубина защищала от космических лучей, вызывающих помехи. Эксперимент прошёл удачно: физики открыли спонтанное деление ядер урана.

Обратите внимание на белую урну для мусора, что видна на чёрно-белом снимке. Сейчас в метро нет ни одной урны.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Так выглядела конечная станция электрического трамвая в Петровском парке в 1900 году. Сейчас это улица Верхняя Масловка (бывший Бутырский проезд).

Экспериментальное движение электрического трамвая здесь открылось в марте 1899 года. Вагоны шли от Бутырской заставы до Петровского парка. Считается, что это первая в Москве электрическая трамвайная линия, хотя в те годы здесь была не Москва, а подмосковный дачный посёлок. Обратите внимание на деревянные домики, очень похожие на дачи.

Строило дорогу акционерное общество «Сименс и Гальске» по заказу Первого общества железно-конных дорог. Вагоны поставил гамбургский завод Фалькенрид. К лету 1899 года стало понятно, что электрический трамвай можно спокойно эксплуатировать в Москве. Экспериментальная линия была продлена до Страстной площади. Трамвайное движение по Верхней Масловке было закрыто в 1999 году, то есть спустя ровно 100 лет после открытия.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Гагаринский переулок от Пречистенского бульвара (ныне Гоголевский). 1913 год. Справа на двух снимках красивейший дом Петра Фёдоровича Секретарёва. Его отец служил камердинером легендарного князя Потёмкина. Дом в нынешнем виде возведён в 1850-х на основе старого здания. Архитектором называют Николая Ильича Козловского. Но известно, что в тот период в доме жил Константин Андреевич Тон. В Москве тогда строился храм Христа Спасителя. Вполне вероятно, что Тон приложил руку к обустройству фасадов.

В первые советские годы в доме разместилось общежитие. Много позже молва по ошибке связывала его с именем Василия Иосифовича Сталина. Но он жил чуть дальше по Гоголевскому бульвару.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 110 лет. Уходящий вдаль Новинский бульвар. В 1913 году Эмиль Владимирович Готье-Дюфайе сделал фотографию у дома, вошедшего в историю Москвы с именем князя Николая Сергеевича Гагарина.

Это была красивая усадьба с садом, флигелями, надворными постройками. Проект выполнил Осип Иванович Бове в 1816 году. В то время князь Гагарин женился на внучке Екатерины II Марии Алексеевне Бобринской. Их дети и внуки владели домом вплоть до конца Империи.

После революции дом Гагарина был передан штабу Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Перед войной здесь помещалась Книжная палата. Летом 1941 года в дом попала немецкая бомба. Он сгорел. В 1950-е на этом месте встал корпус №18 по проекту Посохина и Мндоянца.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. 24 декабря исполнилось 120 лет со дня рождения архитектора Алексея Николаевича Душкина. Он автор не одной станции метро (в том числе красивейшей «Маяковской»), знаменитой высотки у Красных ворот и «Детского мира» на Лубянке. Мало кто знает, что Душкин положил начало целому направлению в архитектуре — подземной урбанистике.

На чёрно-белом снимке 1935 года на станции «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинская», проектное название «Кропоткинские ворота») позируют архитекторы. Алексей Николаевич стоит в центре. Самый высокий, в шапке пирожком. Рядом с ним, в кепке, Яков Григорьевич Лихтенберг. Они дружили со студенческих лет и увлекались архитектурой Древнего Египта. Во всяком случае, проект станции был ими выполнен в стилистике храма Амона в Карнаке.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Главная дворцовая канцелярия на Новой Басманной, или Запасный дворец императрицы Елизаветы Петровны. Возведён в 1760-х по проекту князя Дмитрия Васильевича Ухтомского. В ту пору Их Сиятельство были главным архитектором Москвы.

Во время Отечественной войны 1812 года здесь был гошпиталь для русских и французских воинов. После — приют для московских погорельцев. Потом жилье и конторы. В 1900-х годах дворец был несколько перестроен для Екатерининского дворянского института благородных девиц имени императора Александра III.

Советское правительство во главе с Лениным, эвакуировавшееся в 1918-м в Москву из Смольного института благородных девиц, рассматривало Запасный как место резиденции. Но в итоге большевики поселились в Кремле. С 1919-го здесь Наркомат путей сообщения. В начале 1930-х дворец был до неузнаваемости перестроен и надстроен по проекту Ивана Александровича Фомина. Архитектор стремился придать фасаду ритм движущегося локомотива. Сегодня это главное здание Российских железных дорог. Памятник архитектуры.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет. Универмаг «Красное Замоскворечье» (он же Московско-Ленинский, он же Добрынинский) на Коровьем Валу.

Чёрно-белая фотография была опубликована в декабрьском номере «Строительства Москвы» в 1929 году для статьи «Универмаги Моспо». Читаем: Универмаг на Добрынинской площади является самым крупным из построенных в последнее время в Москве. Четыре этажа этого здания отведены под торговые помещения, а два верхних — под контору правления Замоскворецкого общества потребителей. Возведенное здание нельзя считать законченным архитектурным объектом, так как оно является лишь частью грандиозного сооружения, призванного оформить в недалеком будущем Добрынинскую площадь, подлежащую перепланировке по плану Большой Москвы.

Здание было заложено в 1928-м, примерно в одно время с «Сотым» универмагом, что на Крестьянской Заставе, и Серпушкой, что на Заставе Ильича. Проект Константина Николаевича Яковлева. В 2000-е годы фасад был сильно искажён реконструкцией. Его зачем-то облицевали алюминиевыми панелями.

Обе фотографии сделаны с одной точки. _______