60 лет назад Фидель Кастро посетил СССР

27 апреля 1963 года лидер кубинской революции Фидель Кастро начал свой первый визит в СССР.

Вспомним, каким же он был в детстве и юношестве.

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13 августа 1926 года появился на свет Фидель Кастро, кубинский революционер и лидер. Долгая жизнь легендарного команданте была полна интересных и порой загадочных событий, но давайте вспомним самую ее зарю. Вот 15 винтажных фотографий из детства и юности будущего политического деятеля. Трехлетний Фидель Кастро в 1929 году. Кастро в 1936 году. 1940 год. Юный Фидель Кастро с леденцом вместе со своими одноклассниками, учениками школы в Сантьяго, Куба, 1940 год. Братья Кастро в 1941 году. Слева направо: Фидель, Рауль и Рамон. Именно Раулю бессменный на протяжении 47 лет лидер Кубы передаст в 2006 году свои полномочия. 17-летний Кастро играет в баскетбол в школе, 1943 год. Гавана, 1944 год. Кастро на охоте в имении отца. Под фотографией Фиделя Кастро Рус в школьном альбоме написано: «Студент выдающихся способностей и отличный спортсмен. Очень популярен. Будет изучать закон и право. Мы не сомневаемся, что у него впереди блестящее будущее». С Рафаэлем дель Пино, Армандо Гали Менендесом в 1947 году. Апрель 1948 года, Богота, Колумбия. С женой Миртой Диас-Баларт, 1949 год.

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