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60 лет назад Фидель Кастро посетил СССР

60 лет назад Фидель Кастро посетил СССР27 апреля 1963 года лидер кубинской революции Фидель Кастро начал свой первый визит в СССР.
Вспомним, каким же он был в детстве и юношестве.
***
13 августа 1926 года появился на свет Фидель Кастро, кубинский революционер и лидер. Долгая жизнь легендарного команданте была полна интересных и порой загадочных событий, но давайте вспомним самую ее зарю. Вот 15 винтажных фотографий из детства и юности будущего политического деятеля.60 лет назад Фидель Кастро посетил СССРТрехлетний Фидель Кастро в 1929 году. 60 лет назад Фидель Кастро посетил СССРКастро в 1936 году. 60 лет назад Фидель Кастро посетил СССР1940 год. 60 лет назад Фидель Кастро посетил СССРЮный Фидель Кастро с леденцом вместе со своими одноклассниками, учениками школы в Сантьяго, Куба, 1940 год. 60 лет назад Фидель Кастро посетил СССРБратья Кастро в 1941 году. Слева направо: Фидель, Рауль и Рамон. Именно Раулю бессменный на протяжении 47 лет лидер Кубы передаст в 2006 году свои полномочия. 60 лет назад Фидель Кастро посетил СССР17-летний Кастро играет в баскетбол в школе, 1943 год.  60 лет назад Фидель Кастро посетил СССР60 лет назад Фидель Кастро посетил СССРГавана, 1944 год.    60 лет назад Фидель Кастро посетил СССР60 лет назад Фидель Кастро посетил СССР60 лет назад Фидель Кастро посетил СССРКастро на охоте в имении отца. 60 лет назад Фидель Кастро посетил СССРПод фотографией Фиделя Кастро Рус в школьном альбоме написано: «Студент выдающихся способностей и отличный спортсмен. Очень популярен. Будет изучать закон и право. Мы не сомневаемся, что у него впереди блестящее будущее». 60 лет назад Фидель Кастро посетил СССРС Рафаэлем дель Пино, Армандо Гали Менендесом в 1947 году. 60 лет назад Фидель Кастро посетил СССРАпрель 1948 года, Богота, Колумбия. 60 лет назад Фидель Кастро посетил СССРС женой Миртой Диас-Баларт, 1949 год.
https://bigpicture.ru/15-redkix-fotografij-fidelya-kastro-v-detstve-i-yunosti/

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