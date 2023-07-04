Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.52

Этот плакат Вадим Окладников сделал, буквально, вчера. Далее наши Героли Вечерка Николай Анатольевич. На портале Zа Полбеду краткое оповещение.

26.02.2022 г. Во время спец. операции погиб военнослужащий по контракту 247 гвардейский десантно-штурмового полка г. Ставрополя Ставропольского края, Вечерка Николай Анатольевич.

Наш защитник, наш герой.

https://zpobeda.ru/vecherka-nikolaj/

Десантный Журнал ВДВ дал такую информацию:

Вечерка Николай Анатольевич, проходил службу по призыву в 45-ой отдельной гвардейской бригаде специального назначения Московская область, Кубинка

После службы подписал контракт в 247 гвардейском десантно-штурмовом полку , развед рота.

Героически погиб 26 февраля 2022 года.

16.11.2022 года было торжественное открытие мемориальной доски в школе где Николай учился.

https://vk.com/wall-106160452_405202

Администрация Апанасенского муниципального округа на своей странице выложила информацию:

16 ноября в школе № 10 села Вознесеновского открыли памятную экспозицию, посвященную её выпускникам — Николаю Вечерка и Игорю Мельник, погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

В её открытии приняли участие родные и близкие погибших, педагоги и учащиеся школы, представители военного комиссариата, окружной администрации, общественности и односельчане.

Николай Анатольевич Вечерка родился в селе Вознесеновском, после окончания школы проходил обучение в «Ставропольском региональном многопрофильном колледже» по специальности «Пожарная безопасность».

В 2016 году был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, которую проходил в воздушно-десантных войсках, где совершил шесть прыжков с вертолета МИ8.

По окончанию срочной службы Николай продолжил служить по контракту в 247-ом гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку и очень гордился тем, что служил именно в воздушно-десантных войсках.

Игорь Романович Мельник родился в селе Дивном, а в школу пошёл в селе Вознесеновском, которую окончил в 2014 году с золотой медалью. После школы Игорь поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в городе Санкт-Петербург, где обучался на факультете – обще артиллерийская направленность и окончил её с красным дипломом.

В 2019 году, в звании лейтенанта, Игорь начал военную службу в войсковой части Чеченской республики в должности командира взвода. Николай и Игорь были одноклассниками, в школьные годы сидели за одной партой, и оба, с первых дней, принимали участие в специальной военной операции на территории Украины. Ребята героически погибли, выполняя свой воинский долг, и награждены Орденами Мужества посмертно.

Односельчане, представители администрации округа, общественники почтили Минутой молчания память героев Николая Вечерка и Игоря Мельник.

https://ok.ru/group56113168449719/topic/155299008460983





Гридунов Владимир. О нем я не смогла найти никакой информации. Клименко Алексей. К сожалению в интернете ничего не нашла. Соловьев Андрей. Запись в Книге Памяти Новороссии.Соловьев Андрей Михайлович

21.08.1988 - 18.04.2022

Гвардии сержант контрактной службы

Родился в городе Воркуте Республики Коми

Учился в школе № 4 города Вязники Владимирской области.

После окончания школы проходил срочную службу в 12-й отдельной бригаде специального назначения в городе Асбест Свердловской области.

В 2010 году поступил на Средне-профессиональный факультет Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

С 2013 года проходил военную службу на территории Ивановского гарнизона.

Во время службы принимал участие во многих батальонных и штабных учениях на территории Российской Федерации – Рязанской, Псковской, Мурманской, Ивановской, Костромской, Оренбургской областях, Крымской республике.

Участвовал в Совместных учениях на территории Республики Беларусь.

В 2016 году выполнял задачи по нормализации обстановки, восстановления законности и правопорядка в условиях вооруженного конфликта на территории Республики Таджикистан.

В 2018 и 2020 году выполнял специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики.

В должности командира отделения парашютно-десантной роты 217-го гвардейского ордена Кутузова парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии участвовал в специальной военной операции на Украине.

Погиб под селом Сулиговка Изюмского района Харьковской области.

Похоронен в городе Вязники Владимирской области.

https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/155776521420244

Черкасов Виктор уже был, но там не было. Нашлось очень мало информации, да и то от Футбольного клуба г.Камышин.

2 мая 2023 г исполнилось 40 дней как погиб в ходе СВО на Украине

Виктор Николаевич Черкасов, офицер ВДВ, который в течении 10 лет был организатором и капитаном армейской футбольной команды СКА, принимавшей участие во всех футбольных турнирах города.

Все кто его знал помяните добрым словом.

https://vk.com/wall-4903267_10897



6 июня 2022 года, стало известно о гибели на Украине саратовского военнослужащего, командира боевой машины, Дмитрия Анисимова. Об этом сообщает администрация Энгельсского района.

Администрация города и Собрание депутатов Энгельсского района выразили соболезнование родным и близким Дмитрия Анисимова, погибшего при проведении специальной военной операции на Украине.

Дмитрий Михайлович Анисимов родился в 1996 году. Окончил школу № 26 в Энгельсе. В 2012 году поступил в Энгельсский колледж профессиональных технологий, получив специальность автомеханика.

После прохождения срочной службы в рядах Вооруженных сил РФ продолжил службу по контракту в должности заместителя командира боевой машины – командира отделения. Анисимов служил в горячих точках.

"Он честно и ответственно выполнял поставленные командованием задачи, проявил мужество и героизм, выбрав для себя непростой и благородный путь защитника, показал настоящий пример стойкости и верности своей Родине.

Гвардии сержант Анисимов Дмитрий Михайлович – один из многих добровольцев, вставших в ряды защитников границ и безопасности граждан России от неонацизма. За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, представлен к Государственной награде орден Мужества (посмертно)", - говорится в официальном сообщении администрации Энгельса.

https://saratov24.tv/news/na-ukraine-pogib-saratovskiy-koman...

Есть короткое сообщение в новостях Рамблера https://news.rambler.ru/conflicts/48777895-v-hode-spetsopera...

и КП https://www.perm.kp.ru/online/news/4847359/

Каких-то еще сведения я не нашла

Богатырев Павел

На страницах МК краткая запись: Сегодня, 14 марта состоялись похороны ещё двоих военнослужащих Псковского территориального гарнизона. Они находились на Украине и участвовали в спецоперации. Погибли майор Алексей Ворсюченко и сержант Павел Богатырев. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram.

https://www.mk-pskov.ru/incident/2022/03/14/sostoyalis-pokho...

Светлана Куркина сообщает в ВК: Коллектив учителей и выпускников школы № 14 г. Пскова (ныне Лицей № 4) с глубоким прискорбием сообщает. Сражаясь на Донбассе, героически погиб наш ученик, Богатырёв Павел Павлович.

Павел учился в нашей школе с 1995 по 2002 год. Мы хорошо помним его доброту, жизнерадостность, красивую и скромную улыбку. Он был надёжным другом и товарищем. У Павла было большое доброе сердце. Всегда подставлял друзьям в трудную минуту своё плечо, помогал всем, кто просил помощи или нуждался в ней. Его отличали трудолюбие, добросовестность, глубокая порядочность.

Павел ушёл от нас совсем молодым. Ему было всего 32 года. Остались жена и маленький сын. Приносим соболезнования родным и близким погибшего.

Память о герое и его подвиге навсегда сохранится в наших сердцах, а его имя - в школьной Летописи.

https://vk.com/wall396651603_698

Еще несколько мелких порталов приводят именно запись коллектива учителей о гибели Героя. И это все.

В Кочковском районе Новосибирской области простились с местным жителем Александром Евсюковым, который погиб в ходе спецоперации на Украине.

24-летний старший разведчик разведывательной группы специального назначения, ефрейтор Александр Евсюков погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса. Похоронили бойца в четверг, 7 июля в селе Черновка Кочковского района Новосибирской области.

Обучался будущий военный в Черновской общеобразовательной школе. После школы Евсюков поступил в Сибирский государственный университет водного транспорта и окончил его в 2020 году. Вместе с братом-близнецом Евгением Александр отправился на военную службу по контракту. По информации сельской газеты «Степные зори», Александр Евсюков погиб 2 июля на территории ЛДНР.

«Он до конца остался верным воинской присяге и Родине», – говорится в сообщении.

В Черновском сельсовете подтвердили, что военнослужащего похоронили в селе Черновка. Брат-близнец Александра, Евгений, продолжает защищать мирных жителей Донбасса от украинских нацистов в ходе спецоперации на Украине.

https://sib.fm/news/2022/07/07/na-ukraine-pogib-24-letnij-st...

В Новосибирской области, в селе Черновка (Кочковский район), на 7 июля назначены похороны 24-летнего Александра Евсюкова, погибшего во время спецоперации на Украине. Информацию об этом подтвердили в Черновском сельсовете Кочковского района.

— 7 июля должны хоронить. Прощание будет в клубе. 24 года ему. Его брат-близнец отправился туда тоже. Саша погиб, а Женя там. Они вместе только приезжали в отпуск сюда, в конце июня. Он тут вырос, учился. Остались здесь родители и еще один брат, помимо брата-близнеца, — отметили в сельсовете. На момент получения комментария в сельсовете не располагали датой гибели. Некролог, опубликованный в группе местной сельской газеты

https://ngs.ru/text/world/2022/07/07/71466653/

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, указом президента РФ посмертно награждён орденом Мужества наш земляк Евсюков Александр Владимирович», – сообщает газета «Степные зори» Кочковского района. Родителям героя Владимиру Николаевичу и Марине Сергеевне вручили государственную награду погибшего сына 30 ноября. Выразить соболезнование семье Александра Евсюкова пришли учителя и ученики его родной школы в селе Букреево Плесо. «Мы никогда не думали, что к фамилиям ветеранов Великой Отечественной войны добавятся имена молодых ребят, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с украинскими националистами. Мы никогда не забудем подвиг нашего земляка, с честью выполнившего свой воинский долг. Вечная память герою!», – сообщают в школьном паблике во «ВКонтакте».

https://vn.ru/news-pogibshiy-na-svo-aleksandr-evsyukov-iz-ko... 14 апреля в Жуланской и Черновской школах состоялось торжественное открытие памятных мемориальных досок военнослужащим, погибшим во время спецоперации в зоне СВО — Александру Владимировичу Евсюкову и Ивану Александровичу Дитрих. 2 июля 2022 года невыносимая боль пронзила сердца жителей нашего района. Героически погиб наш земляк Александр Евсюков — ефрейтор, старший разведчик разведывательной группы. Ему было 24…

За проявленный героизм и самоотверженность Иван Александрович Дитрих и Александр Владимирович Евсюков награждены орденами Мужества посмертно.

На мероприятия пришли отдать дань памяти родители, близкие, гости, учащиеся и педагоги школ, м естная администрация.

https://stepzori.ru/v-shkolah-kochkovskogo-rajona-otkryty-me...

Синуткин Максим

В ходе проведения СВО героически погиб Синуткин Максим Николаевич (6.01.1999 - 13.10.2022 гг) уроженец Республики Марий Эл, Горномарийского района.

Младший сержант, служил в автомобильных

войсках.

Награжден медалью «За воинскую доблесть»(посмертно)

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Максима.

Вечная память герою.

https://m.vk.com/photo-138392500_457474366?rev=1

Во всех найденых сообщениях слово в слово.

https://ok.ru/group/70000001271152/topic/155959144561520

https://archive.is/2023.02.26-090325/https://vk.com/wall-210...

Скиданов Станислав

Нашлась кратко на страничках Книги памяти Новороссии.

Скиданов Станислав Витальевич

10.03.1994 - 05.09.2022

Гвардии сержант инженерно-саперного взвода

56 гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ

г. Феодосии

С самого начала СВО принимал активное участие в боевых действиях в направлении г. Херсона. Затем стоял на передовых позициях.

Награждён Орденом Мужества (посмертно)

https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/155673405373908

Немного больше в Десантном журнале ВДВ.

Памяти Скиданова Станислава Витальевича...

Гвардии сержант инженерно-саперного взвода

56 гвардейского десантно-штурмого полка ВДВ

г. Феодосии.

Родился 10.03.1994 г.р.

С самого начала СВО принимал активное участие в боевых действиях в направлении г. Херсона. Затем стоял на передовых позициях.

Погиб 05.09.2022 г.

Награждён Орденом Мужества (посмертно).

Как вы там, мои родные?

Мама и мои друзья?

Попрощаться не успели...

Я ушёл на небеса...



Так сложилось, так уж вышло,

Жизнь земная коротка...

Как песочек, через пальцы,

Просочилась и ушла...



И взмылась душа в полёте,

Вслед за Пашей, Игорьком...

Встретились теперь на небе

Вместе мы с 56-й...



Встретил бабушку свою я,

Что дарила мне любовь...

В вечной жизни все родные,

Все мы встретимся здесь вновь.



За солдат молитесь чаще,

За живых и кто ушёл...

И от сердца все молитвы

Матерей, отцов и жён

Близят всем победу нашу

Над нависшим нами злом!



©Лена Петернел 18.01.2023

Стас был верным другом, надёжным товарищем для сослуживцев. Всегда находил слова поддержки для ребят на передовой. У Стаса остались мама, брат и сестра.

24 февраля 2022 года, в тот момент, когда Стас заходил на Украину, бабушка умерла. Стас в бабушке души не чаял, и к сожалению, не смог попрощаться со своей любимой бабушкой.

В стихотворении указаны имена сослуживцев Станислава...

Мы в неоплатном долгу перед вами, ребята...

https://vk.com/wall-106160452_440763

Филимоненков Марат.

5 июня в Новомосковске простились с гвардии сержантом Маратом Филимоненков. Военнослужащий погиб при исполнении воинского долга на 25-м году жизни

Участие в траурной церемонии приняли глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин, врио заместителя командира 51 гвардейского парашютно-десантного полка 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии майор Дмитрий Свирин и родственники погибшего.

«Мы провожаем в последний путь настоящего воина, который пожертвовал всем для того, чтобы мы могли жить. Он остался до конца верен присяге, воинскому долгу. Весь Новомосковск скорбит вместе с вами. Вечная ему память!», — отметил Алексей Бирюлин.

Указом Президента РФ гвардии сержант Марат Филимоненков награжден за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга Орденом Мужества посмертно.

https://tulapressa.ru/2022/06/v-novomoskovske-prostilis-s-po...

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ гвардии сержант Марат Филимоненков награжден орденом Мужества посмертно. Награду передали родным военнослужащего.

По информации пресс-службы городской администрации.

https://zanmsk.ru/v-novomoskovske-prostilis-v-maratom-filimo...

такие же данные были тут: https://www.nmosktoday.ru/news/society/71587/

и тут: https://tula.aif.ru/society/v_novomoskovske_5_iyunya_prostil...

и тут: https://www.n71.ru/news/section55/show267004/

и тут: https://www.tula.kp.ru/online/news/4777362/

копируют друг у друга одно и то же...

Наро-фоминское отделение «Боевого братства» собирается установить на здании местной школы № 1 мемориальную доску в память об Андрее Фирсове. 20-летний парень погиб во время спецоперации на Украине.

Юноша считался гордостью своего образовательного учреждения, учился на отлично, серьезно занимался рукопашным боем.

– Всегда был заводным, ни минуты не сидел на месте, – говорит его дядя Александр Фирсов.

– И с острым чувством справедливости. Заступался за девчонок, из-за чего иногда попадал в неприятности.

После девятого класса Андрей поступил в юридический колледж. Получил диплом и решил посвятить дальнейшую жизнь защите Родины – заключил контракт и пошел служить в одну из частей ВДВ, дислоцированных в Наро-Фоминске. Спортсмена-рукопашника там приняли с распростертыми объятиями.

– Племянник говорил, что мечтает прыгать с парашютом, – вспоминает Александр.

– Наверное, это и было основополагающим фактором для него в выборе профессии.

Не успел молодой человек отслужить и полгода, как началась спецоперация. Конечно, заранее Андрей ничего о ней знать не мог. Накануне отъезда он сделал предложение своей девушке, с которой встречался восемь лет. Их отношения начались, когда будущие жених и невеста были еще совсем детьми. Парень преподнес любимой шикарное обручальное кольцо, предложил свои руку и сердце. Она расплакалась и приняла все сразу.

Заявление в ЗАГС молодые решили подать, как только Андрей вернется с учений. Но свадьбы не случилось – жених вернулся в цинковом гробу.

– 23 мая в обед нам позвонил командир и сказал: «Андрей просил передать, что связи пока нет, но с ним все в порядке», – вспоминает родственник.

– Часа через два после этого звонка он погиб. Их окоп накрыло «Градом» (реактивная система залпового огня. – Прим. ред.). Это случилось в селе Владимировка Донецкой области.

По словам дяди, памятную доску торжественно откроют 1 сентября. В этот день в эту же самую школу пойдет в первый класс и младшая сестра Андрея – семилетняя Ангелина.

https://mosregtoday.ru/news/soc/pamyat-o-voennom-kotoryy-pog...



К огромному сожалению о Герое ничего найти не смогла. И немудрено. У нас о бойцах ЧВК мало информации. Но есть очень небольшой блок данных, высланных мне в чате мам.

Ливанов Илья Петрович родился 30 октября 1980 года. С 14 года был добровольцем Донбасса. Вступил в ряды ЧВК "Вагнер".

Далее 2 командировки в Сирию. Было пулевое ранение в руку.

Участвовал в действиях в Африке ( Судан).

Погиб при боевых действиях в СВО в битве за Бахмут 13 ноября 2022 года.

Награды и медали:

Нагрудный знак "Доброволец Донбасса",

" Победа над ИГИЛ ",

крест "За кровь и храбрость",

" Чёрный крест ",

" Золотой крест",

медаль "За отвагу"- госнаграда

и орден мужества посмертно...

Остались жена и маленькая дочь.

Шешокин Илья

Псковичи попрощались с еще одним павшим во время спецоперации на Украине десантником, 29-летним Ильей Шешокиным. Об этом сообщает издание MR7.ru.

Ефрейтор ВДВ родился в Зеленодольске, а спустя время отправился учиться в Санкт-Петербург. Дальше жизнь занесла молодого парня на службу в пограничный Псков. Погиб Илья Шешокин, исполняя свой воинский долг, 27 февраля.

С военной операции Илью ждали любящие родители, четырёхлетняя дочка и жена.

Похоронили защитника в звании гвардии ефрейтора ВДВ стрелка-снайпера батальона СПН ГРУ Илью Шешокина на кладбище в Выбутах.

https://www.pskov.kp.ru/online/news/4670980/

Очень хороший материал роазместил новостной портал MP7. Написано автором Анастасией Романовой.ru fnjhjv

«Я пока пропаду, но ты меня не теряй» Фото предоставлено семьёй Ильи Шешокина

Рассказы мамы и жены военного, погибшего 27 февраля в «спецоперации».

В России идут похороны погибших в «специальной военной операции» на Украине. 17 марта в Пскове простятся с 29-летним Ильей Шешокиным. Родился в Зеленодольске, учился в Петербурге, служил в Пскове. Семье сказали, что он погиб 27 февраля. У него осталась четырёхлетняя дочка, жена, родители… Анастасия Романова пообщалась с близкими гвардии ефрейтора ВДВ. «Всё по плану» 21 января Илья уехал на учения в Беларусь. 18 и 19 февраля он звонил домой и говорил: «У нас всё по плану, мы домой 21 февраля».

Псков, где Илья служил и где обзавелся семьей — военный город (родина знаменитой 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии — старейшего из ныне существующих формирований ВДВ) и там, по словам Алёны, в конце зимы уже ходили слухи, что контрактников могут задержать на учениях ещё на пару месяцев. Но Илья отрезал сомнения жены.

— Разговоры, когда он на работе, обычно недлинные — одна-две минуты один раз в день: Илья коротко говорил о себе, слушал, как дела дома, — вспоминает Алёна.

— 23 февраля он на удивление позвонил раза три. Наша дочка София ему прочитала все стишки, которые мы выучили для садика. Рассказала про открытку и поделку, которую делала для него. Последнее, что он мне сказал: «Зай, я пока пропаду, но ты меня не теряй».

24 февраля утром Алёна всё поняла. Это была не первая рабочая «поездка» Ильи. По словам жены и мамы, он дважды был в Сирии, в 2014 году, когда только начинались события на Украине, он также уезжал в командировку. У него есть удостоверение «Участник боевых действий» и немаленький военный опыт.

— Илья хотел уйти. Предпоследняя его командировка была очень длительная — восемь месяцев, — рассказывает Алёна.

— Он искал другую работу, но время такое, что это сложно сделать. Мы понимали, что армия могла дать нам квартиру… Последнюю вакансию ему предложили кинолога. Илья любил собак, даже из командировок всегда присылал фото с щенятами. Но мы тогда не решились. Фото предоставлено семьёй Ильи Шешокина

Илья со щенком, фото из военной командировки, которое он присылал жене Алёне «Не маменькин сынок»

Илья Шешокин родился в Зеленодольске — это город в Татарстане с населением в 100 тысяч человек. Из главных развлечений — рыбалка и «грибная охота» с отцом и старшим братом Димой. Мужчины из семьи Шешокиных часто уезжали спозаранку, оставляя дома маму-медсестру Ольгу.

Самое престижное занятие в Зеленодольске — быть корабелом, то есть работать на кораблестроительном заводе. Такую профессию, когда пришло время, получил и Дмитрий — Илья решил не отставать от старшего брата.

— У Ильи была отличная логика, он вообще был развитым не по годам. Он родился в конце июля и с шести лет пошёл в школу. В его классе были в основном семилетки, но по учёбе он был самый первый. Особенно ему давались точные науки: физика, информатика и математика, — говорит мама Ильи Ольга Михайловна. — Я на родительские собрания ходила с удовольствием, никогда не было замечаний. Поэтому, когда появилась возможность для него уехать учиться в Петербург, я не препятствовала. Он был достоин этого.

После школы по целевому Илья поступил в Морской технический университет в Петербурге. Первый год учёба шла хорошо, но потом большой город закрутил молодого парня, вуз Илья не закончил и пошёл в армию. Его распределили в псковскую часть, в ВДВ. Спустя год срочной службы решил подписать контракт и стал кадровым военным.

— Он не жалел, что так вышло, хотел в армию, — вспоминает Ольга Михайловна.

— С детства Илья был спортивным, занимался конькобежным спортом. У нас даже осталось несколько медалей с соревнований. В университете увлёкся плаванием и ходил в клуб ДОСААФ. С 18 лет начал прыгать с парашютом. Я за него, конечно же, боялась, но его невозможно, да и нельзя было отговаривать. Илья был очень самостоятельный, не маменькин сынок.

Илья остался служить в Пскове. Но тем не менее был привязан к маме и, несмотря на работу, часто приезжал на родину — и ни разу без подарка. «Илюша»

В Пскове Илья познакомился со своей будущей женой Алёной. Или, как говорит сама Алёна и как, по её словам, считал Илья, их «свела судьба», не иначе — слишком много счастливых случайностей. Девушке тогда было 20 лет, она хотела быть независимой и впервые устроилась на работу. Илья был на два года старше.

— Я тогда дорабатывала свой последний день в магазине электроники, — говорит Алёна, её голос становится более радостным и оживлённым.

— Мне нужно было просто там присутствовать, я даже не оформляла уже заявки. И пришёл Илья брать телефон в кредит. Мы ему помогали всем отделом. Илья был очень видным, красивым, на него можно было обратить внимание с первого взгляда.

Парень не знал ничего, кроме имени запомнившейся ему девушки, но решил действовать. В поиске ВК набрал «Алёна», выставил город Псков и стал искать. Листал-листал — ничего.

— После Илья рассказывал, что про себя подумал: «Делаю последний взмах по экрану». И тут ему высветилась моя фотография. Я до сих пор помню его первое сообщение: «Как же у вас весело в отделе», — говорит Алёна.

Она признаётся, что с самого знакомства девушку не покидало ощущение: «Илья слишком хороший для меня», ведь «молодость, дискотеки, клубы». Но Илья решил иначе. Алёна выросла без отца, и у неё осталась детская мечта — огромный плюшевый медведь. И вот к Новому году, когда молодые люди были знакомы всего несколько недель, Илья пришёл с игрушкой больше Алёны ростом и целой корзиной киндерсюрпризов.

— Моей маме нужно было уехать в Петербург, мы остались вдвоём с братом, и Илья, спросив разрешения, твёрдо сказал: «Я вас не брошу», — рассказывает Алёна.

— Мы стали жить вместе, но ничего не упустили. Он продолжил делать приятные сюрпризы. Когда Илья уехал навестить маму в Зеленодольск, я проснулась утром и обнаружила букет цветов, а после всю неделю находила милые записочки и маленькие подарки по дому. Он придумал даже на сырых куриных яйцах в холодильнике оставить послания: «люблю», «скучаю» и так далее.

Спустя пару лет Алёна и Илья сыграли свадьбу, скоро появилась долгожданная дочка София с «такими же небесно голубыми глазами, как у папы», замечает Алёна. И «такая же умная, как он — сейчас уже читает», как говорит мама Ильи. Софии четыре с половиной года. Она ходит в садик и занимается бальными танцами. Фото предоставлено семьёй Ильи Шешокина

Алёна и Илья с Софией на плечах

В местной прессе сохранилась заметка, как Шешокины с годовалой Софией участвовали в шуточных детских соревнованиях. Тогда девочка заняла призовое место в забеге малышей, семья отличилась в командном стиле, а Илью признали самым смелым папой.

— Илюша — очень целеустремлённый человек, — рассказывает Алёна, ещё пока упуская слово «был» и называя мужа привычным ласковым именем.

— Он всё время хотел большего, искал дополнительный доход, но не для себя — для семьи, для нас с Софией. Илья был очень верующим человеком, с рождения приучал Софию ходить в церковь и соблюдать заповеди, у него был духовный отец, он даже помогал батюшке в церкви, когда ещё был в Петербурге. Но при этом хотел жить обычной жизнью.

От отца, который мастерски работал с деревом и был столяром, Илья унаследовал эту способность. Своими руками он смастерил для Софии на даче песочницу-конструктор с крышкой, которая превращается в лавочки. Дома, во время отпуска делал табуреты.

Когда появилась дочка, молодая семья стала искать квартиру — процесс был долгий, но всё же удалось найти подходящий вариант, который очень понравился Шешокиным. В начале 2022 года удалось подписать документы на военную ипотеку, отправить их в Москву и получить одобрение.

— Теперь уже всё. Но я приложу все усилия, чтобы именно она у нас осталась, потому что это было наше большое совместное желание с Ильёй. Я просто не вправе упустить эту квартиру, потому что Илья будет рад и счастлив, если хотя бы мы с Софочкой там будем жить, — говорит Алёна, её голос начинает дрожать. «Живой?» «Одевайся»

11 марта на работу к Ольге Михайловне в Зеленодольске пришёл муж: «Оль, выйди на минуточку». В коридоре женщину ждал военком и два человека от администрации с цветами, перевязанными чёрной лентой.

— Я знала, что работа опасная, что это может случиться. Я всё поняла сразу. Я помню всё, я даже не плакала. За столько лет уже привыкла. И на работе стараюсь не показывать слёз. Я плакала в пятницу дома, в субботу, когда ко мне приходили друзья и соседи. В воскресенье взяла себя в руки, — рассказывает Ольга Михайловна.

Она верующий человек, ищет утешение в молитве: «Может, меня не поймут и осудят, но я благодарю Бога, что Илья погиб 27 февраля и на его руках нет крови мирных людей».

В это же время Алёна тоже была на работе — за полторы тысячи километров, в Пскове. В кабинет зашла подруга. Алёна поняла, что это не просто так: «Живой?» «Одевайся». «Скажи, живой?» «Пойдём выйдем». На улице уже был психолог, врач, бывший командир мужа, которому вот-вот уходить на пенсию, люди из администрации.

— Мои первые мысли были, что подруга посадит меня в машину, скажет, что у Ильи серьёзное ранение, может, потерял руку, ногу, но живой, — говорит Алёна.

— Я так думала ровно до того момента, пока мы не завернули за угол и я не увидела всех, кто меня ждал. Первые минуты были ложные. Я была не готова принять эту информацию, просила, чтобы мне не говорили, отказывалась верить.

Тем временем в Зеленодольске, как только военком объявил матери о смерти сына, у неё спросили: «Где будем хоронить?» Ольга Михайловна ответила, что нужно посоветоваться со снохой. «Позвоните».

— Я сказала, что не могу сейчас решить, потому что мне нужно немножечко прийти в себя. «Мы должны дать ответ, мы не можем ждать долго». Нас с мужем подвезли до дома и дали 15 минут, — рассказывает Ольга Михайловна.

Алёна попросила «оставить Илюшку им с дочкой». Ольга Михайловна согласилась.

Прощание пройдет в четверг, 17 марта, в части, где Илья служил. Отпевание — в храме Александра Невского, куда он ходил практически каждое воскресенье на причастие и исповедь. Фото предоставлено семьёй Ильи Шешокина

Хоронить гвардии ефрейтора ВДВ стрелка-снайпера батальона СПН ГРУ Илью Шешокина будут на кладбище в Выбутах. Там, по словам Алёны, организовывают военный квартал для тех, кто погиб или погибнет в «спецоперации».

https://mr-7.ru/articles/2022/03/16/ia-poka-propadu-no-ty-me...

Появилась вот такая новость.

В память о казаке – «спартанце русского спецназа» открыли мемориальную доску

Никита Шевцов... О нем рассказано было вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.45

Ввыпускник Новороссийского казачьего кадетского корпуса Краснодарского края, проходил службу в 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригаде специального назначения Воздушно- десантных войск. Ветеран боевых действий в Сирии, один из "200 спартанцев русского спецназа"! Никита героически выполнял боевые задачи по захвату и удержанию аэродрома "Антонов" в Гостомеле, противостоял преобладающим силам противника! Погиб 6 октября 2022 года выполняя очередные боевые задачи на Херсонском направлении..Вечная тебе память, наш Герой! Герой России!!!

В школе № 28 станицы Анастасиевской Краснодарского края торжественно открыли мемориальную доску казаку – участнику специальной военной операции.

Никита Шевцов погиб в октябре прошлого года, выполняя боевые задачи на Херсонском направлении. Боец награжден двумя орденами Мужества.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено матери бойца.

Вся жизнь Никиты Шевцова связана с казачеством и армией. Окончив Новороссийский казачий кадетский корпус, он ушел служить в бригаду спецназначения ВДВ. Ветеран боевых действий, награжден медалью Минобороны России «За участие в военной операции в Сирии».

– В этом году нашему казаку исполнилось бы 29 лет, – сказал глава сельского поселения Александр Семко. – Это такой возраст, когда ты полон надежд на будущее и кажется, что все впереди. Но жизнь парня оборвалась – 6 октября 2022 года. Пусть его подвиг станет примером для всех нас – как надо любить Родину.

В феврале прошлого года казаку Шевцову и его подразделению была поставлена задача –удержать аэродром «Антонов» в Гостомеле. Кадры высадки русского десанта с вертолетов облетели весь мир: машины кружили над полосой, быстро приземлялись и тут же взмывали в небо. Одному из западных журналистов удалось попасть на аэродром в начале штурма и даже дать в прямой эфир кадры с нашими спецназовцами, которые одержали победу в схватке за этот рубеж. Украинская пресса неоднократно «хоронила» русских бойцов. А они героически отстояли аэродром до прибытия авиации, танков, мотострелковых подразделений. Совершили, казалось бы, невозможное.

Шевцова и его боевых товарищей прозвали «200 спартанцев русского спецназа». За блестяще выполненную операцию 25 июля 2022 года казак удостоился ордена Мужества.

– Мы чтим его память. И будем помнить всегда, – пообещала Надя Решетняк, ученица 2 «Б» класса, который с декабря прошлого года носит имя Никиты Шевцова – одного из лучших сыновей своего Отечества.

https://vk.com/sunodik?w=wall-201190697_647807

Еще МАМА героя Громака Дениса прислала дополнение материалов о своем сыне. Я решила поставить это в новую тему, поскольку темы выходят еще на 2-х сатах, а искать их там и дополнять... лучше повторить снова. Тема, где о нем уже было вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28



Жизнь, оборванная миной: мать солдата рассказала, за что ее сына наградили посмертно Фото из личного архива семьи Громак.

Пригород Донецка Марьинка — один из самых разрушенных населенных пунктов в зоне боевого соприкосновения, по словам солдат. Его называют городом-призраком, потому что на этом месте осталась лишь выжженная земля.

Именно там героически погиб, защищая Родину, наш соотечественник — 24-летний Денис Громак из Геленджика. Его мама рассказала нам подробности своего личного горя.

Непробиваемый спортсмен, мастер единоборств решил идти на СВО добровольцем. После успешной службы в армии это оказалось легко, однако его маме непросто вспоминать о том, как ушел сражаться и погиб ее сын.

«Он был в штурмовой группе, которая освобождала город-призрак. Денис перестал выходить на связь 28 октября. Я его искала, ходила в военкомат, звонила в воинскую часть. Везде сказали ждать. Была надежда, что разбил телефон, а номера наизусть не знает и не может позвонить», — вздыхает Анна в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Спустя месяц, как рассказывает женщина, к ней пришли военком и глава администрации Геленджика и сказали, что Денис героически погиб в бою. Его похоронили с почестями 28 ноября. Родным удалось разыскать сослуживца, который был с Денисом в том сражении, и он рассказал, как погиб Громак.

«Заняли с боем первое здание: добили украинцев, проверили подвалы, чердаки и лестницы. Тройками перебегали ко второму зданию. Денис был в первой тройке. Надо было бежать по простреливаемому полю — кругом снайперские точки и пулеметы», — пересказывает слова очевидца Анна.

Как только началось движение, украинцы накрыли наших ребят минометным огнем. Тройка Дениса была уже у подъезда второго дома, им оставалось только забежать внутрь, но Громак оглянулся и увидел, что один из его напарников упал и кричит. Возможно, подстрелили.

«Денис подбежал к нему, сделал противошоковый укол, взвалил товарища на плечи и потянул к подъезду. Третий стал помогать. Но упала мина, так втроем и полегли. Еще две недели из-за постоянных обстрелов ВСУ не могли вынести тела. Посмертно Денис награжден орденом Мужества», — говорит мама.

Автор: Светлана Кузнецова