Шпион, которого не заметили - история Роберта Ханссена

Как двойной агент 22 года обманывал разведку США

Говорят, в карьере шпиона однажды наступает этот момент. По всем признакам тебя уже давно должны были обнаружить. У двери собственного дома, на автостоянке, в парке, где происходит передача документов, — вот-вот от дерева отделится фигура в штатском, предъявит удостоверение и попросит проследовать за ним. Вот-вот — но всё никак нет.

Роберт Ханссен, он же Рамон Гарсия, ждал этого момента 22 года. За это время успела закончиться холодная война, а СССР, на который он работал, превратился в Российскую Федерацию. У агента ФБР, задержавшего самого результативного "крота" в истории американских спецслужб, к Ханссену был главный вопрос: "Почему?" Но 57-летний мужчина, который только что оставил под деревянным мостом пакет с секретными бумагами, опередил его, спросив: "Почему так долго?"

Быть Джеймсом Бондом

В детстве мы все хотели быть космонавтами, автогонщиками, балеринами, чемпионами по какому-нибудь спорту, на худой конец, рэперами или рок-звёздами. Большинство из нас предали свою мечту.

Роберт Ханссен родился в 1944 году в Чикаго. Ему было девять лет, когда вышла первая книга о Джеймсе Бонде, "Казино Рояль". В том же году появился комикс, годом позже — первая экранизация. С тех пор Ханссен точно знал, кем он хочет быть. Джеймсом Бондом, агентом 007.

Ханссен-школьник и Ханссен-студент

Подростком Роберт собирал дома "шпионские устройства", а когда достиг совершеннолетия — открыл счёт в швейцарском банке. Вряд ли у сына чикагского полицейского водились деньги, которые стоило прятать в Швейцарии, но ведь у его кумира, британского агента, они были. Ханссен поступил в университет Гейлсбурга (Иллинойс), где получил диплом химика и сразу же попытался устроиться на работу в Агентство национальной безопасности, отдел криптографии. Его не взяли — у Агентства в ту пору были финансовые проблемы, так что они сокращали даже старых сотрудников.

Роберт пошёл учиться на зубного врача, через три года опять сменил факультет и в 1971 году получил второе образование — бухгалтера и специалиста по информационным системам. В этом качестве он немного проработал в частной фирме, а потом наконец сделал первый шаг к своей мечте — его взяли на работу в полицию, в отдел по борьбе с экономическими преступлениями.

Дальше дело пошло легче — через пять лет он перешёл в ФБР, ещё через три года получил повышение и перевод в Нью-Йорк, а в 1979-м наконец-то случилось то, о чём он мечтал с детства, — ему предложили работу в контрразведке.

Двойной агент

Те немногие из нас, кому довелось осуществить свою детскую мечту, знают, что такое разочарование. Профессиональный спорт — это бесконечные тренировки ради нескольких минут выступления. Карьера музыканта — это годы репетиций, безденежья и безвестности и только потом, при большой удаче, — стадионы и толпы поклонниц. Космонавт может всю жизнь готовиться к полёту, но так и не увидеть звёзд.

Позже на допросах Ханссена часто будут спрашивать: почему? Почему, наконец получив то, что он так хотел, первое, что он сделал, — обратился в советское ГРУ и предложил ему свои услуги? Роберту никогда не был интересен социализм, он не интересовался русской культурой. Более того, Ханссен всегда называл себя американским патриотом. Отвечая на вопрос, мужчина обычно говорил, что ему были нужны деньги и что он был разочарован работой в разведке.

В 1979 году новоиспечённому контрразведчику было 35 лет. У него было трое детей, и жизнь мало походила на жизнь Джеймса Бонда — никаких перестрелок, никаких дорогих тачек и сногсшибательных красавиц. Роберт, конечно, уже был достаточно взрослым, чтобы понимать, что у агентов секретных служб этого не бывает, а работа шпиона — это в лучшем случае многодневное наблюдение за каким-нибудь подъездом и переписывание номеров проезжающих мимо машин. Но ему не доверили даже этого. Ханссен, зарекомендовавший себя как хороший специалист по работе с цифровыми базами данных, должен был сидеть в офисе и составлять списки людей, которых подозревали в работе на советскую разведку. Именно эти списки он и решил передать советской стороне — и тут все книги, которые он прочёл ещё подростком, внезапно пригодились.

Роберт Ханссен с женой Бонни и на террасе своего дома в Вирджинии

Роберт Ханссен никогда не раскрывал советским спецслужбам своих личных данных и за все 22 года один-единственный раз встречался с контактом лично. ГРУ и КГБ знали его под именем Рамон Гарсия. Он не использовал ни радиосвязь, ни интернет. Все документы он оставлял в тайниках, которые выдумывал сам, и оповещал о них кураторов через специальную систему знаков. Предупреждая о передаче, он всегда прибавлял к дате число 6 — то есть если в переданной записке он говорил о 13 июля, на самом деле имелось в виду 7-е.

Таким образом он смог передать советской разведке огромное количество документов — и 22 года оставался незамеченным. Почти незамеченным…

"Крот" охотится на "кротов"

В 1981 году Ханссена перевели на работу в штат Вирджиния, в финансовый департамент ФБР. Через его руки стала проходить информация обо всех операциях агентства, где нужны были деньги, — от установки прослушки до подкупа агентов. Всё это "Рамон Гарсия" исправно передавал русским. А через четыре года его вернули в Нью-Йорк и доверили заниматься аналитикой в отделе, который вербовал и перевербовывал советских двойных агентов. В том же году Роберт вышел на связь с представителями КГБ и попросил 100 тысяч долларов за информацию о том, кто из их сотрудников на самом деле работает на США.

Ханссен сдал четырёх "кротов". Борис Южин был арестован в СССР, провёл в тюрьме 6 лет и вышел по амнистии, Валерию Мартынову и Сергею Моторину повезло меньше — их вызвали в СССР, где расстреляли за измену родине. Но самой большой его удачей был Дмитрий Поляков — генерал-майор ГРУ, экс-резидент советской разведки в США и Индии, который, как оказалось, 20 лет работал на американцев. Ханссен слил его своим кураторам, Полякова расстреляли в 1988-м.

Генерал Дмитрий Поляков

Ещё одной удачей было спасение двойного агента Феликса Блоха — когда ФБР начало подозревать его в шпионаже, Роберт предупредил об этом КГБ. Советская сторона немедленно прекратила все контакты с Блохом, так что при задержании американцам было нечего ему предъявить. Феликса уволили из спецслужб, но он избежал тюрьмы и спокойно дожил до конца дней. За каждую порцию такой информации Ханссен получал от советской стороны деньги — десятки, иногда сотни тысяч долларов.

Разумеется, такую крупную утечку просто не могли не заметить — и ФБР начало искать "крота" уже в своих рядах, сделав ответственным… самого Роберта Ханссена! Ему выдали список всех подозреваемых и поручили проанализировать их контакты. Разумеется, все эти данные немедленно оказались на столе у советской разведки. Но — это не значило, что "Рамон Гарсия" совсем не вызывал подозрений.

Залечь на дно

В 1990 году жена Ханссена Бонни застанет своего 46-летнего мужа и отца шестерых детей на чердаке их дома пытающимся распихать по тайникам пачки денег и документов. Она по секрету расскажет об этом своей сестре, сестра — своему мужу. А тот, как добропорядочный американский гражданин, напишет письмо в ФБР с просьбой о расследовании — что это были за деньги и откуда взялись. В ФБР на письмо не отреагировали — мало ли какие там у их сотрудников могут быть сбережения?

В 1991 году СССР распался — а в 1992-м Ханссен пришёл на парковку теперь уже российского посольства, подошёл к одному из сотрудников, назвался Рамоном Гарсией и попытался передать ему очередную порцию документов. Это был первый и последний раз, когда Роберт лично встречался со своим контактом, и он чуть не закончился провалом — сотрудник посольства решил, что это провокация, документы не взял, быстро уехал прочь, а потом написал официальную жалобу в ФБР. Поразительно, но Ханссена тогда не поймали — американцы просто оставили жалобу без внимания, не потрудившись установить, кто же был этот таинственный человек на парковке.

Уже через год Роберт провернул рискованный трюк в офисе ФБР: взломал компьютер одного из сотрудников, распечатал оттуда секретные документы, а затем положил их сотруднику на стол со словами: "Видишь, эта система не так уж и надёжна". Руководству шутка не понравилась, и они начали расследование.

Следующие 8 лет Роберт не выходил на связь с российской стороной. Он затаился, пытаясь понять, в чём его подозревают и каковы шансы выйти сухим из воды. Он несколько раз залезал в базы данных ФБР — но уже не для того, чтобы передать что-то ГРУ, а чтобы узнать, не заведено ли на него дело и не идут ли по следам его собственные коллеги.

Бейдж и визитка специального агента Роберта Ханссена

Что делал Ханссен в промежуток времени кроме этого? Занимался семьёй? Погрузился в работу? Оплакивал свои детские мечты? У него было скоплено достаточно денег, и до пенсии было совсем недалеко. Тем не менее в 1999-м он не выдержал, связался с российской СВР и снова предложил свои услуги.

Семь миллионов за "ссущихся японцев"

Ошибка Ханссена была в том, что он пытался найти своё имя в базах данных ФБР, однако искала его другая спецслужба. После провала сразу четырёх агентов охотой на "крота" занялось ЦРУ.

Ханссену крупно повезло — в 1994 году арестовали агента Олдрича Эймса, который тоже работал на советскую разведку. В ходе расследования почти все утечки удалось списать на него. Почти — но не все. Например, Эймс ничего не мог знать об агенте Феликсе Блохе. Аналитики ЦРУ долго раскачивались, но затем всё же пришли к выводу, что в спецслужбах есть ещё один "крот". Подозреваемому присвоили кодовое имя "Серый костюм" и начали его искать. Правда, поначалу искали его только в своих рядах.

В 1998 году спецслужбисты решили, что "Серый костюм" — это сотрудник разведки Брайан Келли. ЦРУшники установили прослушку и круглосуточное наблюдение за ним и его семьёй, а однажды даже попытались расколоть его с помощью провокации: на пороге обалдевшего Келли появился незнакомый человек, который на ломанном английском сообщил ему, что он раскрыт и что завтра его ждут около ближайшей станции метро, чтобы помочь сбежать. Брайан немедленно сообщил о случае своему начальству — но его всё равно на три года отстранили от работы — до тех пор, пока не нашли настоящего "крота".

Наконец, в 2000 году ФБР предложит 7 миллионов долларов за информацию о "Сером костюме" сотруднику советской разведки Александру Щербакову (позже Щербакова раскроют и он сбежит в США). Щербаков передал американцам всё, что знал: там агент фигурировал как "Рамон Гарсия", никакой личной информации о нём не было — зато была плёнка 1986 года, на которой был записан разговор "Гарсии" с советским куратором Фефеловым. Там "Серый костюм", пребывая в хорошем настроении, цитировал американского генерала эпохи Второй мировой войны Паттона, который называл противников "ссущими красным японцами" (purple pissing Japanese). Один из сотрудников ФБР вспомнил, что этим выражением иногда пользовался Роберт Ханссен. И после этого события начнут развиваться быстро.

Крах Рамона Гарсии

ФБР обставило всё так, чтобы Ханссен не начал волноваться раньше времени. Его повысили в должности, назначив руководителем отдела цифровой безопасности. Ему выделили отдельный кабинет и личного ассистента, Эрика О’Нила, задача которого на самом деле состояла в том, чтобы следить за своим новым боссом.

И тем не менее 57-летний шпион начал беспокоиться. В начале февраля 2001-го он удивил своего давнего друга, спросив, нельзя ли перейти к нему на работу в IT-компанию. Тогда же он написал письмо российским спецслужбам, в котором жаловался, что на новом месте он бесполезно просиживает штаны и что у него больше нет доступа ни к какой важной информации. И тем не менее он сделал последний шаг, который окажется роковым.

18 февраля 2001 года Роберт Ханссен отвезёт в аэропорт Вирджинии своего приятеля. После этого он поедет на машине в парк Фокстон, где прилепит на дорожный знак кусок белого скотча — сигнал для российской разведки о том, что он привёз очередную порцию документов. После этого он будет гулять по парку и бросит под деревянный мостик мешок с бумагами. В следующую секунду его задержат. Агент О’Нил, его "ассистент", спросит: "Почему?" Ханссен ответит: "Почему так долго?"

Мост, под которым Ханссен оставлял документы

Его признают агентом, нанесшим спецслужбам США самый большой урон за всю историю. По закону, агента Рамона Гарсию ждала смертная казнь, но он пошёл на сделку со следствием, рассказав обо всех подробностях своей работы. На суде он иногда говорил, что мотивация его была исключительно финансовая, иногда — что он был разочарован в работе ФБР, а один раз — что "хотел быть Джеймсом Бондом".

То, что суд назначил ему вместо казни, было немногим лучше — 15 пожизненных сроков в одиночной камере тюрьмы Флоренса, Колорадо. По иронии судьбы, Ханссен проведёт в тюрьме 22 года — ровно столько, сколько длилась его шпионская карьера. 5 июня 2023 года его найдут мёртвым в камере в возрасте 79 лет.