Генерал, который порвал все шаблоны

Будущий маршал Победы генерал Теплинский, по мнению военных экспертов, сейчас де-факто командует всей группировкой русских войск в зоне СВО. Он выходец из "десантуры" и является не просто талантливым военачальником, а настоящим "батей" для солдат и офицеров. Это достойный преемник легендарного дяди Васи – Василия Маргелова, которого называют "отцом русских десантников".

2 августа Россия отмечает День ВДВ. А Царьград расскажет о командующем "крылатой пехотой" генерал-полковнике Михаиле Теплинском. Он прошёл боевой путь от десантника-лейтенанта до командующего родом войск. За что Теплинского любят простые солдаты и ненавидят враги, читайте в нашем материале.

Благородный дон

Боец, который воюет не просто за Родину, а за свою малую Родину – за знакомые с детства перелески, посёлки и водоемы, – сражается более яростно. Каждый бой для него приобретает глубоко личный характер. Вот и Михаил Теплинский выбивает нацистов со своей земли. Он дончанин, родился в небольшом городке Моспино, который в 2014 году украинские каратели обстреливали фосфорными бомбами.

Возможно, отсюда и успех Иловайского котла, когда в августе 2014 года народная милиция ДНР сумела не просто сбить спесь с нацистского сброда, но и в пух и прах разгромить большую группировку ВСУ и нацбатов.

По некоторым данным, ополченцев консультировал именно генерал Михаил Теплинский. "Катастрофа под Иловайском", как называли эти события украинские журналисты, вынудила украинцев спешно запросить мира и пойти на подписание Минских соглашений. Что из этого вышло – другая история, однако ясно одно: ополченцы провели операцию филигранно.

Боевое крещение в Приднестровье

Теплинский – один из тех военачальников, которые умеют аккумулировать и использовать полученный опыт. А такового немало: он воюет с начала 1990-х годов, когда рухнул Советский Союз и по его окраинам, как язвы на больном теле, стали появляться горячие точки.

Очень важно отметить, что генерал адаптирует свой опыт под конкретную ситуацию. Это та область, на которой обожглись некоторые военачальники. Например, они воевали в Сирии, хорошо воевали, но попытались перенести свой опыт на СВО. А здесь уже совсем другая история, и одно дело гонять боевиков по пустыне, другое дело – воевать с мощной армией, вооружённой натовской техникой. Теплинский сумел вовремя перестроиться,

– рассказал Царьграду Герой ДНР, доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

Боевое крещение будущий маршал Победы получил в Приднестровье, будучи 23-летним старшим лейтенантом ВДВ, вчерашним выпускником Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. А дальше началась Первая Чеченская.

Мемориал памяти воинам-десантникам. Фото: ElizaVasay/shutterstосk.соm

Оборона "Дома Теплинского" в Грозном

В новогодние дни 1995 года 131-я майкопская бригада держала героическую оборону на привокзальной площади Грозного. Боевики лезли изо всех щелей, силы самарских парней были на исходе. К ним на подмогу выдвинулась разведрота под командованием старшего лейтенанта Теплинского. Разведчики должны были помочь товарищам закрепиться в двух зданиях. Шли налегке: без бронетехники, пулемётов и миномётов. Из оружия – стрелковое и РПГ, ориентировались по старой карте Грозного. Ночью они вошли в жилое здание неподалёку от вокзала и заняли круговую оборону. В доме нашли схрон оружия и БК.

К утру пожаловали и гости: старший лейтенант Теплинский скомандовал открыть огонь. Начался бой. Первыми убитыми оказались арабские наёмники, боевики Басаева и бандеровцы. Кто бы мог подумать, что спустя 20 лет Теплинский встретится с ними вновь. Тот бой длился несколько суток, боевики, как зомби, шли накатами, волна за волной. Десантники под руководством своего командира мужественно сражались и в итоге не потеряли ни одного бойца – были лишь раненые.

Возможно, тогда у 26-летнего Михаила Теплинского и появилось кредо боевого командира – беречь своих бойцов. За мужественную оборону "Дома Теплинского" офицер получил звезду Героя России.

Во Вторую Чеченскую Теплинский уже командовал батальоном ВДВ при 76-й десантно-штурмовой дивизии. Активно работал в тандеме со знаменитым командиром "бешеной группы" Алексеем Ефентьевым (позывной Гюрза). Десантники Теплинского прикрывали огнём "бешеную разведроту" Гюрзы и, по воспоминаниям ветеранов, выполняли "невероятные операции".

ВДВ по праву считаются одни из самых боеспособных родов войск. Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"

"Батя" для солдата

После первой и второй чеченских кампаний Михаил Теплинский пошёл вверх по карьерной лестнице. Но он никогда не перепрыгивал через ступени и двигался поступательно. Интригам, которые нередко бывают и в военной среде, он предпочитал общение со своими солдатами и работу на передовой.

Михаил Теплинский является, пожалуй, самым высокопоставленным военачальником русской армии, который не побоялся опалы и интриг и отстаивал интересы своих ребят ВДВ, стоял за них горой. Может быть, поэтому даже были попытки отстранения его от командования, но в итоге что мы видим? Он, по сути, исполняет обязанности командующего военной группировкой в зоне СВО, – подчеркнул Андрей Пинчук.

Рвёт шаблоны

О Теплинском говорят, что он не только умеет накапливать и нестандартно применять опыт боевых действий последних 30 лет, но и брать противника хитростью, не оборачиваясь на инструкции и формуляры. В этом отношении его подход соответствует известной фразе из романа Бориса Васильева "А зори здесь тихие": "Война – это не просто кто кого перестреляет. Война – это кто кого передумает".

Например, широкую известность получила тактическая хитрость, которую генерал-полковник Теплинский применил во время командования штурмом Красного Лимана в мае 2022 года. 55-я мотострелковая бригада, штурмующая города, была укомплектована в основном этническими тувинцами – прекрасными воинами. Чтобы запутать противника, генерал Теплинский приказал весь радиообмен вести исключительно на тувинском языке. И на перехватах вэсэушники слышали какие-то непонятные слова, которые никак не могли разобрать. Это сыграло свою роль в относительно быстром и успешном штурме Лимана.

Русские войска начали массированное наступление на город 23 мая, а уже спустя четыре дня подавили последние очаги сопротивления ВСУ в Лимане.

Михаил Теплинский вручает награды десантникам в зоне СВО. Фото: mil.ru

Что будет с ВДВ в будущем?

По мнению ряда экспертов, СВО показала, что классическое применение "крылатой пехоты" с высадкой десанта парашютным способом не всегда целесообразно.

С февраля 2022 года десантура так высаживалась лишь однажды – в Гостомеле. Несмотря на немыслимый героизм ребят, эту операцию сложно назвать образцовой. Наши десантники оказались отрезанными от подкрепления и мучительно держали оборону. Притом что у ВСУ была в распоряжение и бронетехника, и артиллерия, и даже помощь британских спецназовцев, а у отважных русских десантников -– только стрелковое оружие и гранатомёты. Это был настоящий ад: парни двое суток сдерживали натиск превосходящего врага, пока не пришло подкрепление. Они сумели удержать гостомельский аэропорт только благодаря несгибаемой воле.

На этом фоне горячие головы даже заговорили, что нужно и вовсе упразднить этот род войск, как планировал, например, экс-министр обороны Сердюков, которого, мягко говоря, недолюбливали в армии. Однако такой шаг нанёс бы серьёзный ущерб боеспособности русской армии.

- ВДВ нужно грамотно реформировать,– считает Андрей Пинчук.

- Главное, не сидеть на месте, ВДВ нуждается в развитии. И если в условиях современной войны не всегда целесообразна высадка десанта парашютным способом, то почему бы не организовать аэромобильные войска быстрого применения, снабдить их беспилотниками, новыми системами вооружений? Потому что старые подходы не всегда теперь соответствуют вызовам,– поделился эксперт.

Что с того?

Между тем эффективность ВДВ подчеркнули на самом высоком уровне. Владимир Путин 2 августа поздравил "крылатую пехоту" с праздником и отметил мужество парней.

- Убеждён, вы никогда не подведёте, – обратился к десантникам глава государства. И они, конечно же, не подведут.

https://tsargrad.tv/articles/ot-doma-teplinskogo-do-ilovajsk...