Автор книг о сталинской эпохе поддержал высказывания главы архива Свердловской области о репрессированных

Начальник Управления архивов Свердловской области Александр Капустин очень сильно возмутил либеральную общественность своим заявлением, что большинство репрессированных жителей региона получили наказание заслуженно. Он высказал не просто свое личное мнение, а высказался как историк, основываясь на архивах, документах. Новости СМИ2 Накануне.RU заявил, что поддерживает уральского чиновника, который на официальном уровне не боится говорить об этом, зная общую конъюнктуру.

"Я его, безусловно, поддерживаю, потому что как историк и как человек, который роется в архивах, я полностью согласен с его оценками. Единственное, не могу с уверенностью сказать, что большинство или не большинство в Свердловской области, я не считал статистику, но действительно, многие из тех, кто был репрессирован, кто, более того, был реабилитирован и объявлен "невинной жертвой", на самом деле заслужили наказание, которое получили или, по крайней мере, не являются невиновными", - сказал Игорь Пыхалов.

Сама по себе установка на то, что все жертвы сталинских репрессий являются невиновными, идет еще с хрущевского времени, напоминает эксперт, когда состоялись массовые огульные реабилитации.

"Это напоминает чем-то наши русские сказки - у нас есть штампы про красну девицу, доброго молодца, здесь еще один персонаж - "невинная жертва незаконных репрессий". Но, разумеется, это не так - очень много людей получили свое наказание заслуженно", - отметил историк.

Пыхалов соглашается с Капустиным и в отношении того, что не всегда формулировки обвинения совпадали с тем, в чем людей обвиняли, в ряде случаев "вредительством" становились халатность и разгильдяйство, если это приводило к тяжелым последствиям, говорит Пыхалов. Эксперт предлагает посмотреть современные аналогии - например, когда несколько лет назад взорвалась ракета после старта из-за того, что при монтаже датчик в ней установили "вверх ногами". Здесь, по мнению Пыхалова, имеет место преступная халатность. Сегодня люди, виновные в этом, отделались легким испугом, в сталинское время их могли бы обвинить в диверсии, и наказание было бы соразмерно важности проекта для страны. В современной России ответственности нет и на более высоком уровне.

"Общее уголовное законодательство в сталинское время было очень "добреньким", на самом деле, гуманным. Например, за убийство в 30-ые годы могли дать максимум 10 лет лишения свободы. Поэтому для того, чтобы человек, совершивший что-то, явно заслуживающее серьезного наказания, был наказан, ему приписывали "политические" статьи. Поэтому, да, многих политических обвинили не совсем заслуженно, но если переквалификацией заниматься, то их можно записать в уголовников, а никак не в "невинных жертв", - говорит историк.

Если брать тех, кого обвиняли в шпионаже, продолжает Пыхалов, то здесь опять же действовал подход презумпции невиновности во время реабилитации, что не соответствует действительности, реабилитаторы абсолютно игнорировали архивы иностранных разведок, которые стали сейчас доступными. Например, большое количество польских документов рассекречено у нас (архивы попали к нам во время Второй мировой войны и сейчас хранятся в Москве), в Финляндии тоже эпоха гласности наступила и там работает много исследователей, все это можно найти. И что же мы видим?

"Многие "невинные жертвы сталинских репрессий", реабилитированные, оказываются не совсем невинными, выясняется, что целый ряд таких, можно сказать, знаковых фигур являлись шпионами, например, наш известный советский артист Дворжецкий, который был в 1930-ые годы обвинен в шпионаже в пользу польской разведки, он отсидел и это не помешало ему стать известным артистом, но уже в перестроечное время он был реабилитирован, а между тем, он реально был завербован польской разведкой и получил за это плату, это зафиксировано в документах, которые нам сейчас доступны", - заключил Игорь Пыхалов.