10 сильнейших снегопадов в истории

Начало 2026 года принесло мощнейшие снегопады не только в Москву, но и на всю европейскую территорию России.
Синоптик Евгений Тишковец назвал рекордный снегопад 9 января «снежным Армагеддоном». По его словам, это самый сильный снегопад за последние 56 лет. За сутки в Москве выпало 42% месячной нормы осадков, прирост уровня снежного покрова за сутки составил в среднем 23 см.
10 января снежный коллапс начался в Санкт-Петербурге. В отличие от Москвы, в Северной столице снегопад сопровождался усилением ветра — в городе началась мощная метель.
К утру в Петербурге высота сугробов достигла в среднем 26 см, это самое высокое значение с начала зимы, отметил главный синоптик города Александр Колесов.
Где еще в России начались мощнейшие снегопады, последствия
В нескольких регионах России власти готовились к введению режима чрезвычайной ситуации из-за снегопадов, однако такие меры не понадобились. Ранее, в конце декабря, режим ЧС вводился на Камчатке, где две недели подряд не прекращаются мощные снегопады, принесенные циклонами из Тихого океана и Охотского моря.
Особую готовность к непогоде объявили 9 января в Дагестане: в горных и предгорных районах республики ожидались сильные порывы ветра до 30–31 м/с, мокрый снег и гололед.
Также мощные снегопады с циклоном «Фрэнсис» пришли во Владимирскую область: отмечается сильный снегопад, шквалистый ветер до 18 м/с, снежные заносы, отключение электроснабжения в шести районах. Тем не менее режим ЧС было решено не объявлять. Электроснабжение удалось оперативно восстановить, энергетики и коммунальщики работают в режиме повышенной готовности.
Мощный снегопад обрушился также на Нижегородскую область: за минувшие 72 часа выпало больше полуметра осадков. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале, что городские службы функционируют в чрезвычайном режиме — вывезено и утилизировано более 100 тысяч кубометров снега.
11 января мощный снегопад при температуре около 0 градусов ожидается в Воронеже и Костроме, власти объявили повышенную готовность. В Ростовской области прогнозируют шквалистый ветер до 24 м/с, снегопад и дождь.
Кроме того, стихия накрыла Владивосток: циклон из Японского моря принес в город снегопад, гололед и ураганный ветер скоростью до 30 м/c. Движение общественного транспорта парализовано, дороги закрыты для большегрузов, в школах продлили зимние каникулы.
Несколько федеральных автодорог были перекрыты из-за сильных снегопадов. Многочасовые заторы вынудили местные власти организовывать для водителей и пассажиров пункты обогрева и подвоз питания, воды и бензина.
На трассе М-8 «Холмогоры» сложилась самая тяжелая ситуация: пробка со стороны Ярославской области в направлении Москвы растянулась на 23 км, этот путь занимал порядка девяти часов.
Еще одна крупная пробка образовалась на скоростной магистрали М-11 «Нева» между Москвой и Петербургом из-за циклона «Фрэнсис», который замел дорожное полотно, парализовав движение транспорта, особенно большегрузов.
Также затор образовался в районе 54-го км трассы М-5 «Урал» в Раменском районе Подмосковья. На заснеженной дороге развернуло фуру, в результате движение в одну сторону было полностью парализовано.
В Мурманской области авария на линиях электропередачи произошла вечером 23 января и повлекла за собой масштабный блэкаут. Из-за льда и изморози рухнули пять опор ЛЭП. Выяснилосьчто две из пострадавших опор функционировали с 1966 года, еще две — с 1982 года, одна — с 1988 года. В СК отметили, что срок эксплуатации опор составляет 40 лет, после чего каждые 5 лет ЛЭП и опоры ЛЭП подвергаются техническому освидетельствованию. В связи с затяжным характером аварии на линиях электропередачи в Мурманской области был введен режим чрезвычайной ситуации. У нас же зима для властей всегда приходит внезапно и неожидаемо.
Что происходит в Белоруссии из-за циклона «Фрэнсис»
Белоруссия также пострадала от прихода балканских циклонов: сначала через республику прошел «Фрэнсис», а на смену ему пришел циклон «Улли». Президент Александр Лукашенко призвал всех белорусов поддержать коммунальные службы и сам вышел на уборку снега вместе с сыном и своим шпицем Умкой.
К 10 января к борьбе с последствиями снегопада в Белоруссии присоединилась армия: на уборку завалов отправили несколько тысяч военнослужащих.
Сильный снегопад способен парализовать даже самый крупный город за считанные часы. Дороги заметает, люди не могут попасть на работу или домой, продукты не доезжают до магазинов, а линии электропередач гнутся под тяжестью налипшего снега. Где-то коммунальные службы справляются лучше, где-то — хуже, но факт остаётся фактом: несмотря на технологический прогресс, человечество всё ещё очень уязвимо перед ударами стихии.Немного вспомним о предыдущих циклонах.
Самые крупные снегопады в России
Москва, февраль 2018 года
Один из сильнейших и продолжительных снегопадов столица переживала 3-4 февраля 2018 года. Тогда выпало 45 мм осадков: сначала — в виде мокрого снега, иногда переходящего в дождь, а затем — в виде сильной метели. К 5 февраля высота снежного покрова достигла 55 см, почти побив рекорд для этого дня в 56 см, который был поставлен в 2013 году. По данным столичных властей, всего за два дня намело 38 см снега.
Синоптики сообщили, что это самый большой снегопад за последние 100 лет.Из-за налипания снега и обледенения в городе упало более 2 тыс. деревьев, более 100 из них упали на автомобили. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем, пятеро горожан получили травмы различной степени. В столичных аэропортах задержали около 200 рейсов. Последствия снегопада устранялись в течение месяца.
Москва, март 2016 г.
Сильный снегопад обрушился на столицу и в начале марта 2016 года. В течение 12 часов — с девяти вечера 1 марта до девяти утра 2 марта — в городе выпало до 24 мм осадков на северо-востоке (по данным метеостанции ВДНХ) и до 26 мм в центре города (Балчуг). Высота снежного покрова увеличилась на 20 см и достигла 50 см. Снегопад пришелся на середину рабочей недели, и вся Москва оказалась парализована из-за гигантских сугробов. В столичных аэропортах также было задержано более 100 рейсов.
Краснодар, 1950-е гг.
Мощные снегопады видел и российский юг. Согласно архивным данным, самые снежные зимы в кубанской столице были зафиксированы в 1953 и 1954 годах. Тогда высота снега достигала 97 см в пригородах Краснодара и 63 сантиметра в самом городе. Краснодарские улицы тогда утонули в снегу, тротуары расчищали вручную.Жители кубанской столицы запомнили и трамвайный вагон, который замело в мастерской, и буквально тонувшие в снегу частные дома. Горожане фотографировались на фоне гигантских сугробов выше их самих.
Новороссийск, XIX в.
Один из сильнейших снегопадов за всю историю был в 1899 году в Новороссийске. По свидетельствам очевидцем, тогда на улицу было невозможно выйти, поскольку водяная пыль и снег образовали на набережной города слой льда высотой до четырех метров. Стихия срывала крыши домов, опрокидывала лавочки, столбы, переворачивала груженные железнодорожные вагоны. Ветер разбил четыре парусных судна, опрокинул их и посадил на мель. Пароходы «Северная Звезда», «Кура» были снесены к городскому берегу, пароход «Игорь» был посажен на мель и весь покрылся льдом. Экипаж удалось спасти, но с огромным трудом. К сожалению, фото не сохранилось.Был еще яростный ураган в 1997 году. Ущерб от урагана 1997 года удалось посчитать — он составил 60 миллиардов рублей. Затяжные ветра с 6 по 17 декабря достигали 33 метров в секунду.
Теперь посмотрим, когда в нашей стране сугробы были по полтора метра: 10 самых снежных зим в истории РоссииФото - © Кирилл Зыков/РИА Новости
Под конец новогодних праздников москвичи и жители других регионов столкнулись с сильнейшими снегопадами — такими, что даже курьеры разносят продукты из магазинов и еду из ресторанов на лыжах. Но это не первый год в истории, когда приходится искать свою машину во дворе под толстым слоем снега.
10 место: Екатеринбург, 2016 годФото - © Павел Лисицын/РИА Новости
Осень-зима 2016 года была отмечена рекордным уровнем осадков в Екатеринбурге. В течение двух месяцев город пережил несколько мощных циклонических штормов, каждый из которых приносил огромное количество снега — высота снежного покрова достигала 30 см. Сложившаяся ситуация привела к серьезным задержкам транспорта и перебоям в энергоснабжении ряда районов.
9 место: Сочи, 2014 годФото - © Артур Лебедев/РИА Новости
Несмотря на традиционно мягкий климат в городе Сочи, зимние Олимпийские игры 2014 года стали свидетелями необычно сильного снегопада. Всего за одну ночь на побережье Черного моря выпал слой снега толщиной около полуметра, что привело к масштабным работам по расчистке территорий и устранению последствий стихии.
8 место: Владивосток, 2019–2020 гг.Фото - © Виталий Аньков/РИА Новости
Даже далекий от центра страны Владивосток ощутил силу русской зимы. Зимой 2019–2020 годов город оказался покрыт плотным слоем снега толщиной примерно 50 см. Для приморского региона такое явление было редкостью и вызвало значительный интерес среди местных жителей.
7 место: Санкт-Петербург, 2018–2019 гг.Фото - © РИА Новости, Алексей Даничев
Особенно запомнилась жителям Петербурга зима 2018–2019 годов. Высота снежного покрова тогда составила около 60 см, что вызвало серьезные проблемы с уборкой улиц и движением транспорта. Этот сезон стал одним из самых снежных за всю историю наблюдений.
6 место: Москва, 1966 годФото - © РИА Новости, Яков Берлинер
Запоминающаяся зима, сопровождавшаяся массовыми снегопадами почти по всей европейской части России, включая Москву, Ленинград и многие центральные регионы. В Москве снегопад длился с 14 по 18 февраля. В первые сутки выпало 35,5 миллиметра осадков. В общей сложности за пять дней количество осадков достигло 59,8 миллиметра. Сугробы тогда достигли высоты в 65 сантиметров.
5 место: Екатеринбург, 2002–2003 гг.Фото - © Павел Лисицын/РИА Новости
Екатеринбург славится своей холодной зимой, но даже местные жители были поражены снегопадами зимы 2013–2014 годов. За этот период город застал рекордное количество осадков, достигнувших отметки в 70 см высоты снежного покрова. Это создало значительные неудобства для автомобилистов и пешеходов.
4 место: Красноярск, 2016–2017 гг.Фото - © Илья Наймушин/РИА Новости
Красноярск привык к холодному климату, однако зима 2016–2017 годов превзошла ожидания. Снежный покров достиг невероятных размеров — около 80 см, став самой снежной зимой за последние десятилетия. Жители и власти столкнулись с необходимостью экстренных мер по очистке дорог и тротуаров.
3 место: Москва, 2002–2003 гг.Фото - © Алекс Аминев/РИА Новости
Абсолютный рекорд принадлежит зиме 2002–2003 годов. Тогда уровень снега превысил отметку в 85 см, что стало настоящим испытанием для инфраструктуры столицы. Люди ходили по улицам, словно погружаясь в сказочный мир зимней природы.
2 место: Сочи, 2004 годФото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Сочи, знаменитый курортный город, также попал в число мест с необычайно сильными снегопадами. В декабре в 2004 году горнолыжные курорты Красной Поляны засыпало таким слоем снега, что пришлось приостановить работу некоторых подъемников. Такой сильный снегопад стал неожиданностью для туристов — высота сугробов достигала 116 см.
1 место: Уфа, 2016 годФото - © Александр Кондратюк/РИА Новости
Город Уфа, находящийся в Башкирии, регулярно сталкивается с большими объемами снега. Одна из наиболее заметных зим произошла в 2016 году, когда снегопады заставляли городских чиновников решать проблему уборки снега практически круглосуточно. Тогда толщина снега за зимний сезон составила 165 сантиметров.
Еще несколько эпичных фото, говорящих сами за себя.Комсомольск-на-Амуре, 1960-е.Зимний пейзаж, 1930-е.Воркута, 1960-е.Вологда, 1960-е.Школьники идут на занятия в сельскую школу.
Ярославская область, село Крест, 1950 год. Последствия сильнейшего снегопада на Сахалине, 1969 год.Обледенелый дом в Норд-Ост, Новороссийск, 1899 год. Фото: myekaterinodar.ruОбледенелый дом в Норд-Ост, Новороссийск, 1899 год.
Теперь вспомним о 10 самых мощных снегопадов из когда-либо зарегистрированных в мире. Именно зарегистрированных. Большая часть из них обрушилась на американский континент.
Чикаго, США, 1967 — 58 см снега
Этот снегопад вошёл в историю как «Снежная буря 67-го». Он обрушился на Средний Запад США — от Мичигана до Индианы. Абсолютный рекорд по уровню выпавшего за сутки снега зафиксировали в Чикаго, штат Иллинойс. В общей сложности стихия унесла жизни 76 человек, и 26 из них были жителями Чикаго.
Онтарио и Квебек, Канада, 1971 — 61 см снега
Эту бурю прозвали «Восточно-канадская метель 71-го». Снегопад сопровождался ураганным ветром, который снижал видимость практически до нуля. Вместе с лютым холодом это привело к гибели 20 человек. Любопытно, что власти провинции Онтарио даже не просили людей оставаться дома. Но снегопад оказался настолько силён, что отменили даже матч местной команды НХЛ «Montreal Canadiens» — а для фанатов это стало настоящей катастрофой.
Бостон, США, 1978 — 69 см снега
Бостонский снежный шторм начался в самое неудачное время — в полдень, когда большинство людей уже были на работе или учёбе. Многие оказались в ловушке в собственных автомобилях. Более того, он совпал с периодом большого прилива, что вызвало сильнейшее наводнение в регионе. Количество выпавшего снега стало рекордным для Бостона: почти 10 см добавлялось каждый час. В результате в штатах Массачусетс и Род-Айленд погибло более 100 человек.
Район Катскильских гор и Аппалачей, 1993 — 127 см снега
Его окрестили «штормом века», потому что в марте 1993 года эта буря завалила снегом самую большую территорию из всех известных. Снегопад прошёл от восточной части Канады почти до Карибского побережья, охватив 26 штатов. В некоторых местах шторм сопровождался аномальным холодом и унёс 270 жизней. Даже в таком тёплом штате, как Флорида, люди почувствовали резкое похолодание. Если на равнинах выпадало около 100 см снега, то в горах его слой был ещё больше.
Саратога-Спрингс, США, 1888 — 147 см снега
«Снежная буря 1888-го» охватила весь северо-восток США, унеся более 400 жизней, включая сотню моряков, пропавших в океане. Шторм оказался невероятно жестоким: чудовищное количество снега, дикий ветер, резкое похолодание и свирепая метель. Нью-Йорк парализовало под 22-сантиметровым слоем, а городок Саратога-Спрингс просто похоронило под полутора метрами снега.
Штат Нью-Йорк, США, 2014 — 150 см снега
Аномально сильный снегопад обрушился на американский штат Нью-Йорк всего месяц назад. По словам местных властей, за два дня выпала годовая норма осадков. Стихия погубила 6 человек, заблокировала 200 км автомагистралей, а в аэропорту города Баффало пришлось отменить 40% рейсов.
Лхюндзе, Тибет, 2008 — 182 см снега
Хотя в Тибете довольно прохладно из-за высокогорья, обычно здесь не бывает обильных снегопадов. Но 2008 год стал исключением: местные жители были шокированы, когда снег не прекращался 36 часов подряд, завалив некоторые районы слоем толщиной до 180 см. В среднем толщина покрова достигала 150 см. Многие здания не выдержали такой тяжести, дороги перестали функционировать, а 7 человек погибло. Людям даже пришлось забивать домашний скот, чтобы не умереть с голоду.
Новая Англия, США, 1717 — 274 см снега
В XVIII веке точных метеорологических подсчётов ещё не велось, поэтому все цифры о «Великом снегопаде 1717-го» довольно условны. Эта буря сложилась из четырёх снежных штормов, которые один за другим ударили по Новой Англии во время и без того суровой зимы. Эпицентром стихии стал Бостон. Целые дома скрылись под снегом по самую крышу, и людям приходилось выбираться через окна вторых этажей. Снегоуборочной техники тогда не существовало, поэтому оставалось лишь ждать, пока снег растает. Дороги не работали больше недели. Фотографий той эпохи, конечно, не сохранилось.
Гора Шаста, США, 1959 — 480 см снега
Если судить только по количеству выпавшего снега, то это, пожалуй, сильнейший снегопад в истории. Но он прошёл далеко в горах и почти не затронул населённые пункты. Несмотря на то что снега выпало почти в три раза больше, чем во время «шторма века», эта стихия охватила очень маленькую территорию и осталась практически незамеченной.
Баффало, США, 1977 — 506 см снега
Город Баффало находится на севере США, но обычно здесь теплее и меньше снега, чем в окрестностях. В 1977 году на город обрушился умеренный снегопад, но сопровождавшийся ветром скоростью около 70 км/ч. К тому моменту в Баффало уже лежал снег, а местное озеро полностью замёрзло. В результате не самый сильный шторм вызвал лютый мороз, нулевую видимость и жуткую метель. К концу сезона общая толщина снежного покрова достигла пяти метров — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.
