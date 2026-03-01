10 сильнейших снегопадов в истории

Автомобиль дорожной службы чистит скоростную федеральную автомобильную трассу.

В Мурманской области авария на линиях электропередачи произошла вечером 23 января и повлекла за собой масштабный блэкаут. Из-за льда и изморози рухнули пять опор ЛЭП. Выяснилосьчто две из пострадавших опор функционировали с 1966 года, еще две — с 1982 года, одна — с 1988 года. В СК отметили, что срок эксплуатации опор составляет 40 лет, после чего каждые 5 лет ЛЭП и опоры ЛЭП подвергаются техническому освидетельствованию. В связи с затяжным характером аварии на линиях электропередачи в Мурманской области был введен режим чрезвычайной ситуации. У нас же зима для властей всегда приходит внезапно и неожидаемо.



Москва, февраль 2018 года

Один из сильнейших и продолжительных снегопадов столица переживала 3-4 февраля 2018 года. Тогда выпало 45 мм осадков: сначала — в виде мокрого снега, иногда переходящего в дождь, а затем — в виде сильной метели. К 5 февраля высота снежного покрова достигла 55 см, почти побив рекорд для этого дня в 56 см, который был поставлен в 2013 году. По данным столичных властей, всего за два дня намело 38 см снега.

Синоптики сообщили, что это самый большой снегопад за последние 100 лет. Из-за налипания снега и обледенения в городе упало более 2 тыс. деревьев, более 100 из них упали на автомобили. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем, пятеро горожан получили травмы различной степени. В столичных аэропортах задержали около 200 рейсов. Последствия снегопада устранялись в течение месяца.

Москва, март 2016 г.

Сильный снегопад обрушился на столицу и в начале марта 2016 года. В течение 12 часов — с девяти вечера 1 марта до девяти утра 2 марта — в городе выпало до 24 мм осадков на северо-востоке (по данным метеостанции ВДНХ) и до 26 мм в центре города (Балчуг). Высота снежного покрова увеличилась на 20 см и достигла 50 см. Снегопад пришелся на середину рабочей недели, и вся Москва оказалась парализована из-за гигантских сугробов. В столичных аэропортах также было задержано более 100 рейсов.

Краснодар, 1950-е гг.

Мощные снегопады видел и российский юг. Согласно архивным данным, самые снежные зимы в кубанской столице были зафиксированы в 1953 и 1954 годах. Тогда высота снега достигала 97 см в пригородах Краснодара и 63 сантиметра в самом городе. Краснодарские улицы тогда утонули в снегу, тротуары расчищали вручную. Жители кубанской столицы запомнили и трамвайный вагон, который замело в мастерской, и буквально тонувшие в снегу частные дома. Горожане фотографировались на фоне гигантских сугробов выше их самих.

Новороссийск, XIX в.

Один из сильнейших снегопадов за всю историю был в 1899 году в Новороссийске. По свидетельствам очевидцем, тогда на улицу было невозможно выйти, поскольку водяная пыль и снег образовали на набережной города слой льда высотой до четырех метров. Стихия срывала крыши домов, опрокидывала лавочки, столбы, переворачивала груженные железнодорожные вагоны. Ветер разбил четыре парусных судна, опрокинул их и посадил на мель. Пароходы «Северная Звезда», «Кура» были снесены к городскому берегу, пароход «Игорь» был посажен на мель и весь покрылся льдом. Экипаж удалось спасти, но с огромным трудом. К сожалению, фото не сохранилось.Был еще яростный ураган в 1997 году. Ущерб от урагана 1997 года удалось посчитать — он составил 60 миллиардов рублей. Затяжные ветра с 6 по 17 декабря достигали 33 метров в секунду.

Теперь посмотрим, когда в нашей стране сугробы были по полтора метра: 10 самых снежных зим в истории России Фото - © Кирилл Зыков/РИА Новости

Под конец новогодних праздников москвичи и жители других регионов столкнулись с сильнейшими снегопадами — такими, что даже курьеры разносят продукты из магазинов и еду из ресторанов на лыжах. Но это не первый год в истории, когда приходится искать свою машину во дворе под толстым слоем снега.