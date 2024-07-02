Новости промышленности

В России появится завод за (!) 400 млрд рублей Столько компания «Русал» вложит в строительство глиноземного завода в Ленинградской области. Предполагается строительство 4 технологических линий глиноземного производства, глубоководного порта, шламохранилища, энергетической инфраструктуры и вспомогательных объектов.

Мощность предприятия составит 4,8 млн тонн продукции в год. Сырье для глиноземного завода компания планирует привозить с собственного предприятия в Гвинее.Глинозем используется при производстве алюминия. До 2022 года часть сырья «Русал» получал с Украины, но компания завод потеряла. Кроме того, от поставок отказались и ряд стран, например Австралия. Новый завод должен на 60% обеспечить потребности всей компании в сырье.

В Подмосковье запустили выпуск нетканых материалов для матрасов и мягкой мебели Жесткие наполнители будут выпускаться на основе кокосового волокна, а мягкие наполнители будут делать из высокоэластичного пенополиуретана. В год будет выпускаться 5,5-6 тыс. тонн продукции. Это должно помочь удовлетворить спрос на один из самых востребованных на рынке материалов.

Это вторая линия на заводе компании «Фортекс & Ко» в Подольске. В апреле было запущено производство трикотажного полотна мощностью 2 тыс. тонн в год. Инвестиции в создание фабрики составили 800 млн рублей. Компания изначально специализировалась исключительно на поставках тканей и наполнителей из-за границы, но в конечном счете запустила свое производство.

https://mashnews.ru/forteks-and-ko-otkryila-novuyu-fabriku-p...

Импортозамещение в косметике состоялось. Отечественные бренды заняли больше 40% российского рынка косметики За год российской продукции удалось нарастить долю на 4 п.п. В 2023 году производство косметики и парфюмерии в России выросло на 16%, а потребление — на 19%.

За год увеличилось число производственных площадок — их стало на 200 больше. Поставки наших средств в Европу полностью прекратились, зато отечественная косметика активно идет в Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Монголию и Туркменистан.

https://t.me/bolecon/4350

Россия без них проживёт... а они без нас? Boeing и Airbus при производстве самолетов использовали китайский титан сомнительного качества с поддельными документами Детали из сомнительного по своим характеристиках нашли в самолетах, собранных с 2019 по 2023 год. Расследование началось после того, как на металле, поставленном китайской компанией, нашли маленькие дыры, вызванные коррозией — с титаном такого быть не может.

Если говорить про поставки из России, то Boeing и Airbus годами закупали отечественный титан. Обе компании заявили, что в итоге будут отказываться от российского металла, но на это нужны годы, если не десятилетия. В 2022 и 2023 годах западные страны купили российского титана почти на 700 млн долларов.

Адекватной альтернативы российскому сырью нет, этот случай — лишнее подтверждение.

https://t.me/bolecon/4351

Новые тепловозы для БАМа на 60% производительнее предшественников

Они разработаны компанией «ТМХ Инжиниринг» и производятся на Брянском машиностроительном заводе (входит в «Трансмашхолдинг»).

По итогам первых месяцев работы коэффициент производительности магистральных грузовых тепловозов 3ТЭ28 оказался выше, чем у широко используемых на этом полигоне советских 3ТЭ10МК.

Новая техника специально создана для работы в сложных климатических и рельефных условиях Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Трехсекционный тепловоз способен водить тяжеловесные составы весом до 7100 тонн при уклонах до 11,5‰.

https://t.me/tmh_global/4251 20 000 спортивных мячей в месяц — это не шутки! Они делают их любого кроя, любых цветов и размеров. А с 2023 года фабрика «Мой мяч» производит официальный мяч Всероссийской федерации волейбола. С 2005 года в Москве налажено производство круглых спортивных снарядов. Предприятия компании «Мой мяч» обеспечивают ими российские спортивные школы, их мячи снимаются в сериалах и фильмах, от «Физрука» до «Стрельцова». Баскетбольные, футбольные, волейбольные снаряды делают по самым современным технологиям, мячи соответствуют требованиям FIFA. А волейболисты хорошо знают продукцию «Мой мяч» под наименованием «Волар»

https://moymyach.ru/

Первые в России контейнеровозы строятся методом распределенной верфи

Это когда части судна параллельно создаются сразу на нескольких предприятиях.

Проект универсального сухогруза-контейнеровоза, который может перевозить контейнеры международного стандарта, в том числе рефрижераторные, разработан нижегородским конструкторским бюро ОСК «Вымпел».

На днях отважные астраханские судостроители ОСК провели операцию по межзаводской транспортировке по воде объемных секций корпусов двух контейнеровозов этого проекта. Общий вес конструкций составил порядка 500 тонн.

Ждем оранжевого красавчика в море и на внутренних водных путях, включая Волго-Балтийский водный путь и Волго-Донской судоходный канал.

https://t.me/aoOCK/9762

Пробрались на российскую фабрику по производству миньонов. Каркасы желтых созданий уже подготовлены На фото: Завод трубопроводной арматуры из композитов «Нано-СК» в городе Королеве.

https://nano-sk.ru/zavod-tryboprovodnoy-armatyru/

Когда импортозамещение — не головная боль, а приятные испытания. В сфере легкой гражданской авиации России очередные хорошие новости . Вертолеты Ансат начали программу летно-конструкторских испытаний с отечественными двигателями ВК-650В. Их производит и поставляет Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха. Сейчас силовые установки готовят к наземным отработкам на Ансате, далее ожидают положительного заключения на первый полет.

Если говорить о точных сроках, предполагается, что серийное производство двигателей начнется в следующем году, а сертификат типа на ВК-650В будет получен до конца 2024-го. Что интересно: данная модель силовой установки может использоваться в гибридном варианте, когда «в одном флаконе» сочетаются газотурбинный двигатель и электромотор.

https://www.kazan.kp.ru/online/news/5864596/

В Приморье открыли крупнейший завод по переработке шин. Мощность: более 1 000 000 покрышек в год Этого должно хватить, чтобы полностью удовлетворить потребности региона в переработке этих отходов. Столица Приморья Владивосток входит в пятерку самых автомобилизированных городов России. Покрышки перерабатывают в резиновую крошку, которая используется при возведении спортивных и детских площадок. Благодаря собственным разработкам на заводе крошку удается максимально очистить от разных примесей. Из каждой покрышки извлекается до 90% полезных компонентов.

https://tass.ru/ekonomika/21119431

В России впервые начали выпускать отечественные цветные лазерные принтеры Производство наладила компания Fplus на своей площадке под Подольском Московской области. Устройство получило название MC241adfw — оно сочетает в себе функции принтера, сканера и копира. Кроме того, оно обеспечено собственным программным обеспечением.

Однако полностью обойтись без иностранных комплектующих не удалось. Например, фотобарабаны в нашей стране не производятся, поэтому они будут закупаться в дружественных странах. Новый принтер совместим с отечественными операционными системами, также его можно использовать на компьютерах с Windows и macOS.

Заказчикам уже отгружена первая партия MC241adfw, в год на заводе планируется выпускать свыше 100 тыс. принтеров. Цена устройства составлять 80 тыс. рублей, в первую очередь поставки будут идти в корпоративный и госсектор.

https://www.cnews.ru/news/top/2024-06-16_proshchajhp_rossiya...

В России запускают новое производство сельскохозяйственной техники Крупнейший в стране производитель сырого молока — группа «Эконива» — наладил в Воронежской области выпуск полностью отечественных культиваторов (сельхозмашин для обработки почвы). В следующем году должно стартовать серийное производство сеялок точного высева.

Компания планирует выпускать технику только из российских комплектующих. «Эконива» до 2022 года была крупнейшим в России дилером техники американской компании John Deere. Российская сторона пыталась приобрести завод американской компании, но попытка оказалась неудачной, после чего было принято решение запускать собственное производство.

https://milknews.ru/index/ehkoniva-kultivatory.html

Первый отечественный двигатель для легких самолетов будет сертифицирован до конца года Серийное производство ВК-650В, который изготавливается на петербургском предприятии «ОДК-Климов», начнется в 2025 году. Наземные и летные испытания двигателя будут проходить на вертолете «Ансат».

Российская разработка придет на смену иностранной технике, которая использовалась в некоторых отечественных вертолетах. Кроме того, ВК-650В планируют поставлять иранским и китайским компаниям.

https://www.uecrus.com/press/odk-peredala-pervye-dvigateli-v...

В Волгоградской области запустили новое производство керамического кирпича Завод «Биотех» уже выпускает в поселке Светлый Яр кирпич и термоблоки, но решил масштабировать выработку.

Открытие производства дало удвоение выпуска продукции с 15 млн до 33 млн штук кирпича в год.

https://riac34.ru/news/176623/