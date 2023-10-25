Как Солженицын всё время врал, на примере Матрёнина двора

Материал, что называется, без купюр, т.к. всё настолько эмоционально, что не выкинуть))) - Ж.Ч. Итак...

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Его просто читать - исплюёшься. Вот 66 страниц, короткий рассказ, его ещё умудрились троцкисты даже при СССР тиснуть в печать. Просто выделю моменты, которые внутри рассказика сами себе напрямую противоречат. Солжак описывает жуткую жизнь в советском видите ли колхозе, ага. Прям люди там едино что не загинаются, выживают строго надеждой на возвращение мудрого, русского барина Солжака. Начало моих пояснений выделено синим цветом.

1 - "Да и русская печь, как я пригляделся, неудобна для стряпни: варка идёт скрыто от стряпухи, жар к чугунку подступает с разных сторон неравномерно. Но потому, должно быть, пришла она к нашим предкам из самого каменного века, что, протопленная раз на досветьи, весь день хранит в себе тёплыми корм и пойло для скота, пищу и воду для человека. И спать тепло."

Дикое, несусветное враньё и незнание даже основ истории. Русская печка не фиксируется ранее 1700-х годов, до этого были топившиеся по чёрному печки, из камней, то бишь каменки, а не русская печка. Русская печь это вершина адаптации к морозному, малому ледниковому периоду. Никаких русских печей в каменном веке не было никогда, тогда люди кочевали, блядь, Солжак ты тухломордый! Кочевали тогда все, никаких печей не складывали нигде в мире, только костры делали и иногда вялили еду. Это как бы основы, их любой читавший историю знал ещё в 19 веке. Что были каменнй век и бронзовый век, а не сразу крестьяне и боженька в небеси.

В Русской печи никто не готовил жрачку для скотины, Солжак, что б тебе сдохнуть в аду ещё раз. Еду готовили на уличной, открытого огня печи, она делалась рядом с сараем для скота, по понятным, думаю, причинам. Никому в голову не пришло бы пихать в русскую печку жрачку для скота, ибо там нужно вёдрами варить. А в русской печи еда томилась, а не варилась и объём камеры для томления был не ахти большой, совсем не для огромного ведра, которое нужно варить свиньям и коровам.

2 - "В ту осень много было у Матрёны обид. Вышел перед тем новый пенсионный закон, и надоумили её соседки добиваться пенсии. Была она одинокая кругом, а с тех пор, как стала сильно болеть, – и из колхоза её отпустили. Наворочено было много несправедливостей с Матрёной: она была больна, но не считалась инвалидом"

Тут Солжак, косоротя рожей, пробует намекать прозрачно, что кровенелый Сталинизм больную, бедную бабу не признавал инвалидом. И тут же описание быта Матрёны.

3 - "– Притесняют меня, Игнатич, – жаловалась она мне после таких бесплодных проходок. – Иззаботилась я.

Но лоб её недолго оставался омрачённым. Я заметил: у неё было верное средство вернуть себе доброе расположение духа – работа. Тотчас же она или хваталась за лопату и копала картовь. Или с мешком под мышкой шла за торфом. А то с плетёным кузовом – по ягоды в дальний лес. И не столам конторским кланяясь, а лесным кустам, да наломавши спину ношей, в избу возвращалась Матрёна уже просветлённая, всем довольная, со своей доброй улыбкой."

То бишь внимание! Только что Солжак выдавливал из нас слезу, по теме инвалидной, несчастной бабы, которая больше не может работать в колхозе. И вот перед нами баба, которая каждый день встаёт в 5 утра. То копает, то ворует торф, то шастает буквально целый день по лесу и явно не страдает ни спиной, ни болями в ногах. Заявляю авторитетно, мне за сорокет, но если я понагинаюсь за ягодами целый день, мне пиздец, у меня спина стопором станет прямо в лесу, и я оттуда ещё вернусь ли, большой вопрос. О том как Матрёна пиздит торф десятками мешков, я залюбовался читать. Замечу - она типа инвалидка! И вот она сама же сознаётся, что без проблем пиздила по три машины торфа и смогла бы спиздить в свои шестьдесят лет столько же, без проблем, но не дают.

4 - " Фу-у! твоего торфу! Ещё столько, да ещё столько – тогда, бывает, хватит. Тут как зима закрутит, да дуель в окна, так не только топишь, сколько выдувает. Летось мы торфу натаскивали сколища! Я ли бы и теперь три машины не натаскала? Так вот ловят. Уж одну бабу нашу по судам тягают."

А сейчас описание способной МатрёнУшки к работе, при том что она типа бедная инвалидочка. В день бедная инвалидочка умудрялась притаскивать 6 мешков торфа, каждый весом по 32 кг, расстояние в оба конца 3 км, это одна ходка. Матрёна, бедная больная русская бабонька, умудрялась пиздить по 6 мешков, значит суммарно она воровала по 192 кг торфа и проходила расстояние в 18 км. Блядь пиздец, это ж трактор, а не баба! Какая она инвалидка?! Причём воровали белым днём, воровали кагалом, а когда их ловили, то председатель ничего, кроме пугалок не делал, никого не сажали, даже не заявляли в милицию. За всё время, из десятков воровок, попытались потаскать по судам ОДНУ БАБУ и скорее всего разве что оштрафовали. То бишь жуткий, кровенелый Сталинский совок на деле позволял такое, за что при добрых американских буржуях сгноили бы в тюрьме, с неграми и латиносами.

5 - "Что ж, воровали раньше лес у барина, теперь тянули торф у треста. Бабы собирались по пять, по десять, чтобы смелей. Ходили днём. За лето накопано было торфу повсюду и сложено штабелями для просушки. Этим и хорош торф, что, добыв, его не могут увезти сразу. Он сохнет до осени, а то и до снега, если дорога не станет или трест затомошился. Это-то время бабы его и брали. Зараз уносили в мешке торфин шесть, если были сыроваты, торфин десять, если сухие. Одного мешка такого, принесенного иногда километра за три (и весил он пуда два), хватало на одну протопку. А дней в зиме двести. А топить надо: утром русскую, вечером «голландку».

Ходили бабы в день – не по разу. В хорошие дни Матрёна приносила по шесть мешков. Мой торф она сложила открыто, свой прятала под мостами, и каждый вечер забивала лаз доской.

– Разве уж догадаются, враги, – улыбалась она, вытирая пот со лба, – а то ни в жисть не найдут."



6 - Или каша ячневая (другой крупы в тот год нельзя было купить в Торфопродукте, да и ячневую-то с бою – как самой дешёвой ею откармливали свиней и мешками брали).



Интересная заметка про "бедных крестьян" и жуткий, голодный СССР, где на практике люди без проблем скупали всю ячневую крупу и откармиливали ею... свиней. А свиньи, конечно, шли на базар, а не в общий котёл. То есть у бедненьких колхозников в этом селе были и наличные деньги и крайне дешёвые крупы, но люди желали большего и крупами кормили скот.



Да, и так вся книжка короткая. Враньё на вранье. За это Солжак и есть Солжак, а не человек. Перевёртыш, наглый буржуй, который сразу отхапал и огородил себе огромный участок с заповедной зоне, своего сынка воткнул в бизнес по махинациям. Такая тварь помогла разваливать в том числе русские колхозы, из-за чего сегодня русский народ вымирает по 200 000 в год, безвозвратно.



И чего я считаю Солжака конченным пиздаболом, причём специально несшим пургу? Наверное мне просто не нравится "великий русский писатель" Солжак.

https://sevastian-mos.livejournal.com/720462.html