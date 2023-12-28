Территория Героев...(119)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Доброволец СВО, железнодорожник

Железнодорожник Алексей Кутырёв в армии не служил. «Худенький, слабенький, болезненный. Сказали: «Иди домой», — вспоминает мужчина. Зато, как только началась спецоперация, сразу пошел в военкомат — записываться в добровольцы.

Жена поддержала. Осталась дома с четырьмя детьми. И Алексей, который даже не проходил срочную службу, отправился пулеметчиком на передовую, потом его назначили санинструктором. «Я ребятам сказал, что я по профессии железнодорожник — и болеть им крайне не рекомендую», — смеется герой.

Домой за четыре месяца СВО позвонил три раза, ведь каждый звонок мог навести вражеские орудия на позиции наших ребят. Когда вернулся, первым делом — к дочери в детский сад. «Выходит твое чудо, ради которого ты живешь... И я умылся слезами», — говорит боец.

«Исправить можно все, кроме смерти», — усмехается Алексей. И задумывается над тем, чтобы снова вернуться на фронт.

О мужской дружбе, чувстве долга и о том, как самых разных людей объединяет один окоп, — в интервью Алексея Кутырева для спецпроекта RT и программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи «Твой герой». См. видео по ссылке

https://heroes.rt.com/

Гвардии капитан Мельниченко Андрей Старший инженер гвардии капитан Андрей Мельниченко в ходе проведения специальной военной операции выполнял задачи по устранению сложных неисправностей авиационной техники и восстановлению ее боеготовности.

После очередного боевого вылета, по возвращению на аэродром базирования на вертолете Ка-52 был выявлен отказ прицельно-навигационного комплекса, вследствие повреждений, полученных вертолетом при обстреле противником с земли. Капитан Андрей Мельниченко, проанализировав данные объективного контроля и техническую документацию вертолета, оперативно выявил вышедший из строя блок комплекса, после чего произвел его восстановление и последующую настройку прицельно-навигационного оборудования и тем самым подготовил вертолет к выполнению боевых задач по предназначению.

Благодаря высокому профессионализму офицера авиационная техника на аэродроме базирования всегда находилась в исправном состоянии.

https://t.me/rabotaembrat/7225

Гвардии старший лейтенант Гринько Александр Начальник связи гвардии старший лейтенант Александр Гринько в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, ежедневно организовывал взаимодействие командного пункта батальонной тактической группы с вышестоящим командованием и пунктами управления огнем дивизионов для осуществления огневого поражения противника.

Противник после тщательной артиллерийской подготовки начал наступательные действия на позиции мотострелковых подразделений с нескольких направлений. В ходе очередного залпа аппаратная связи получила повреждения, в результате чего связь была нарушена. Несмотря на опасность, Александр выдвинулся к поврежденному изделию, в кратчайшие сроки устранил неисправность, после чего заново настроил аппаратную и обеспечил российских бойцов связью.

Благодаря устойчивой связи, обеспеченной гвардии старшим лейтенантом Александром Гринько, российским артиллеристам были переданы координаты позиций противника, по которым был нанесен артудар. Понеся потери, противник отступил.

https://t.me/rabotaembrat/7234

Старший лейтенант Насыров Джабраил Старший лейтенант Джабраил Насыров обеспечивал связь батальонной тактической группы российских войск при передислокации на новые позиции.

Прибыв в заданный район, группа подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника. От вражеского огня были выведены из строя ретрансляционные пункты радиостанций. Понимая, что потеря связи лишит командование управления подчиненными подразделениями старший лейтенант Насыров под непрекращающимся артиллерийским и минометным огнем противника лично выдвинулся для устранения повреждений. Оперативно восстановив выведенные из строя устройства, Джабраил заново осуществил настройку радиосети, чем обеспечил управление подчиненными подразделениями и связь командования с вышестоящим штабом.

Благодаря отважным и решительным действиям Джабраила Насырова удалось оперативно передать артиллерийским расчетам координаты мест расположения артиллерийских и минометных позиций противника, что позволило уничтожить технику и живую силу и сорвать наступление украинских боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/7239

Гвардии рядовой Дьяконов Игорь Водитель взвода материально-технического обеспечения гвардии рядовой Игорь Дьяконов получил задачу доставить боеприпасы, подразделениям, которые находились в районе, расположенном в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Возглавив колонну машин, в темное время суток, с выключенными фарами рядовой Дьяконов выдвинулся в назначенный пункт. В ходе совершения марша, колонна подверглась огневому воздействию со стороны противника. Проявив разумную инициативу и грамотно используя условия местности, Игорь Дьяконов вывел всю колонну из-под обстрела, тем самым сохранив ценный груз.

Благодаря умелым и храбрым действиям гвардии рядового Игоря Дьяконова, боеприпасы, своевременно были доставлены подразделениям на передовую.

https://t.me/rabotaembrat/7224

Майор Жакевич Виктор Майор Виктор Жакевич, действуя в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, выполнял задачи по организации обороны на одном из тактических направлений.

Украинские боевики нанесли по позициям российских войск удар с применением артиллерии и минометов и перешли в наступление. Ведя бой с противником и руководя действиями подчиненных, Виктор обнаружил тяжело раненого военнослужащего, получившего осколочное ранение в результате разрыва минометного снаряда. Несмотря на непрекращающийся обстрел, подвергая свою жизнь смертельной опасности, Жакевич вытащил раненого товарища из-под огня, перенёс в укрытие и оказал ему первую помощь, чем спас жизнь. Затем майор Виктор Жакевич передал пострадавшего медицинскому инструктору для дальнейшей эвакуации, а сам вернулся на позицию, и продолжил вести бой.

По итогам боя противник, не достигнув поставленных целей, отступил на исходные рубежи, потеряв большое количество живой силы.

https://t.me/rabotaembrat/7240

Доброволец Кравченко Юрий Водитель минометной батареи отряда БАРС Юрий Кравченко, действуя в составе минометной батареи, осуществлял подвоз боеприпасов на позиции.

С целью оперативного и бесперебойного обеспечения расчетов, рискуя жизнью, неоднократно совершал рейсы в районы расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В ходе выполнения очередной задачи, направляясь в район ведения активных боевых действий, Юрий продвигался скрытно, ночью, с выключенными фарами, в условиях регулярного минометного и артиллерийского обстрела, доставил минометные снаряды обороняющимся добровольцам БАРС. Прибыв на позицию, Юрий, обеспечивая высокую скорострельность миномета осуществлял поднос боеприпасов к миномету. В ходе завязавшегося боя минометчики БАРС уничтожили 4 единицы вражеской техники, включая автомобиль с перевозимым боекомплектом, а также минометный расчет врага.

Смелые и решительные действия Юрия Кравченко способствовали уничтожению ВВСТ противника и привели к его отступлению.

https://t.me/rabotaembrat/7228

Старший сержант Кудро Вадим Заместитель командира взвода - командир автомобильного отделения старший сержант Вадим Кудро двигаясь в составе автомобильной колонны, осуществлял подвоз боеприпасов к позициям российской группировки войск, ведущей ожесточенные бои с превосходящими силами украинских неонацистов.

Приближаясь к переднему краю, колонна попала в засаду украинских радикалов, которые начали вести минометный обстрел российских машин. В условиях непрекращающегося огня старший сержант Кудро понимая, что попадание снаряда в машину с боеприпасами приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники, совершил противоогневые маневры и умело управляя вверенной техникой обеспечил выход из-под обстрела и доставку вверенного груза в район передачи материальных средств.

Решительные и самоотверженные действия старшего сержанта Вадима Кудро позволили сохранить материальные средства необходимые для выполнения боевых и специальных задач подразделениями российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/7252

Ефрейтор Короленко Николай Механик отделения ремонтного взвода ефрейтор Николай Короленко в составе автомобильной колонны находился в техническом замыкании на автомобиле Урал-4320. В ходе марша колонна подверглась минометному и артиллерийскому обстрелу противника. Несколько осколков от разорвавшихся мин попали во впереди идущую машину и вывели автомобиль из строя.

Ефрейтор Николай Короленко рискуя жизнью проявляя решительность и профессионализм, имея необходимое оборудование восстановил работоспособность неисправного автомобиля и эвакуировал его в безопасное место для дальнейшего ремонта и возвращения техники для подвоза материальных средств обороняющимся подразделениям.

https://t.me/rabotaembrat/7241

Майор Варельджан Артём В ходе проведения специальной военной операции майор Артем Варельджан выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. В один из дней офицер, проявив смекалку и профессионализм, настроился на частоту противника и перехватил переговоры, содержащие информацию о готовящемся огневом поражении подразделений ВС РФ.

Оценив ситуацию, Артем доложил командованию о готовящейся атаке, в результате чего, рота российских военнослужащих оперативно сменила позиции и вышла из зоны поражения вражеской артиллерии. Также Артем Варельджан участвовал в штурме опорного пункта боевиков на одном из тактических направлений. Вытесняя противника из укреплений, майор Артем Варельджан обнаружил вражескую радиостанцию, по которой скрытно передал дезинформацию, и вывел удерживающих оборону боевиков прямо на позиции российских войск.

Оказавшись под огнем, пять боевиков, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложили оружие и сдались в плен, что позволило российским военнослужащим взять опорный пункт под контроль без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/7257

Старший лейтенант Симонов Артём В ходе наступления российских войск, благодаря профессионализму и командирскому мастерству начальника расчета пусковой установки ракетного дивизиона старшего лейтенанта Артема Симонова, силами расчета пусковой установки было уничтожено два штаба оперативно-тактических группировок украинских боевиков, семь систем ПВО противника и больше шестидесяти солдат и офицеров.

Впоследствии, возглавляя расчет пусковой установки, Артем Симонов нанес одиночный удар крылатой ракетой по ангару с вооружением и военной техникой националистов, тем самым лишив их резервов для дальнейшего ведения боевых действий.

Грамотными действиями старшего лейтенанта Артема Симонова было обеспечено быстрое продвижение российских батальонных тактических групп вглубь обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/7242

Ефрейтор Зайцев Алексей Водитель ефрейтор Алексей Зайцев, действуя в составе сводного батальона материально-технического обеспечения, выполнял задачи по обеспечению наступающих российских подразделений.

С целью бесперебойного тылового обеспечения наступающих российских подразделений выполнял работы в районах, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Лично принимал участие в доставке материальных средств личному составу на передовых позициях. Продвигаясь к позициям российских войск, колонна, в составе которой находился Зайцев, подверглась обстрелу со стороны украинских диверсантов. Автомобиль Алексея получил повреждения колеса и потерял ход. Не растерявшись в трудной ситуации, ефрейтор Алексей Зайцев занял огневую позицию и прицельным огнем из штатного оружия уничтожил троих диверсантов.

После того, как диверсионная группа радикалов отступила, понеся потери, Алексей восстановил работоспособность автомобиля и доставил груз в заданный район.

https://t.me/rabotaembrat/7264

Гвардии младший сержант Обухов Константин Номер расчета орудия гаубичной самоходно-артиллерийской батареи гвардии младший сержант Константин Обухов, действуя в составе расчета САУ «Мста-С» выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений, удерживающих оборону на одном из тактических направлений.

Украинские националисты предприняли попытку наступления на участке обороны, прикрываемом дивизионом Обухова и приступили к артиллерийскому обстрелу позиций наших войск. Несмотря на огонь вражеской артиллерии Константин, действуя в составе расчета САУ «Мста-С», уничтожил пять минометных секций и большое количество пехоты противника.

Грамотные и профессиональные действия гвардии младшего сержанта Константина Обухова позволили сорвать несколько попыток атак противника и не допустить прорыва оборонительных позиций российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/7253 На груди гвардии старшего лейтенанта Андрея Кротенко — государственные награды, полученные за участие в специальной военной операции: медали «За отвагу», «За воинскую доблесть» II степени и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Всё это — свидетельства мужества и профессионализма, проявленных им во время выполнения боевых задач. Андрей рассказывает о том, какую работу и в каких условиях выполняют на СВО военные связисты. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/33390 Старший лейтенант Андрей Ильин получил повестку и ушел на СВО. Ведь бывших офицеров не бывает, и для них присяга — это не просто слова! Он служит на Херсонском направлении, где ВСУ ежедневно предпринимают попытки малыми группами заходить на наш берег Днепра. Наши мотострелки свои позиции держат крепко и врагам дают жесткий отпор. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/33456 «В такой экстренной ситуации и слона поднимешь». Медицинская сестра, гвардии младший сержант Юлия Быкова рассказывает о том, как медперсонал полевого госпиталя эвакуировал из-под обстрела раненых бойцов. Хрупкие женщины буквально на себе выносили только что прооперированных мужчин из палатки в укрытие. Кстати, рост Юлии – 164 сантиметра.

И еще несколько штрихов к её портрету. Юлия была в командировке в Сирии, работала в ковидном отделении и совершила более 40 прыжков с парашютом: «Четыре прыжка в год – это наша обязанность. Мы же десантники». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/33563 Электромеханический завод «Купол» в Ижевске попал в западные санкционные списки. Такое внимание врагов можно считать заслуженной наградой всего коллектива. Ведь здесь производят лучшие системы ПВО «Тор-М2», которые берегут наших бойцов от угроз с неба.

Работники завода — гражданские, не военные. Но они тоже ездят в командировки туда, где звучат взрывы.

Каждую свою машину, оснащенную сложнейшим радиоэлектронным оборудованием, специалисты «Купола» знают до самого мелкого винтика. Поэтому именно им приходится ремонтировать технику, получившую «боевые ранения» в зоне СВО. А закончив работу, они провожают машины и их экипажи обратно на боевое дежурство... И желают поскорее возвращаться домой! См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/33488

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! Сержант Котунов Николай 20 лет отдал воинской службе и героически погиб в зоне специальной военной операции

20 лет отдал воинской службе и героически погиб в зоне специальной военной операции Котунов Николай Владимирович служил 25 отдельном гвардейском полку специального назначения города Ставрополь. Боец героически погиб 24 сентября 2023 года при выполнении боевого задания. Награждён орденом Мужества (посмертно). https://t.me/geroirossii/5792 Военнослужащий Балыков Алексей 6 октября простились с Балыковым Алексеем. https://zpobeda.ru/aleksej-balykov/ Рядовой Ястребов Павел Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Павел Александрович житель Кадуйского округа. Служил по контракту. На территорию проведения СВО отправился весной 2023 года. Боец был рядовым и служил гранатометчиком батареи пушечного самоходно-артиллерийского взвода. Ему было 32 года. https://t.me/geroirossii/5787 Военнослужащий Гендунов Чингис На СВО погиб

Гендунов Чингис Владимирович при выполнении задач в ходе специальной военной операции, где он был с первых дней и, не смотря на полученные серьёзные ранения, он все же вернулся на СВО к своим ребятам и продолжил службу. После первого тяжелейшего ранения под Гостомелем, Чингис сказал маме своего сослуживца: «Я не могу оставаться здесь, когда меня там ждут мои ребята! Я же отец-командир!» Чингис был добрым, отзывчивым, смелым человеком и офицером, любящим сыном, братом, мужем и отцом! У Чингиса остались мама, брат, жена и двое маленьких детей. https://zpobeda.ru/chingis-gendunov/ Рядовой Рокутов Игорь 10 июля 2023 года на 31-м году жизни во время исполнения воинского долга, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб рядовой Рокутов Игорь Юрьевич. https://zpobeda.ru/igor-rokutov/ Военнослужащий Липовской Александр 27 сентября 2023 года героически погиб Александр Николаевич Липовской. Родился 2 октября 1991 год. https://zpobeda.ru/aleksandr-lipovskoj/ Военнослужащий Илларионов Роман В зоне СВО погиб житель Заринского района Илларионов Роман Андреевич. Родился 6 марта 2003 года в пос. Тягун, в многодетной семье. Здесь же закончил местную школу. После этого был призван в ряды срочной армии. После мобилизации в 2021 году подписал контракт, позже был отправлен в зону СВО. Он стал настоящим воином, посвятившим себя защите Отечества. Честно и храбро исполнял свой служебный долг и погиб при выполнении боевого задания. https://zpobeda.ru/roman-illarionov/ Военнослужащий Стоялов Захар Погиб 23.09.2023 Стоялов Захар Вячеславович. Часть 77192 . Рождённый 02.08.1981 https://zpobeda.ru/zahar-stoyalov/ Гвардии сержант Мокин Антон В ходе спецоперации на Украине выполняя боевую задачу героически погиб гвардии сержант Мокин Антон Сергеевич 22.09.1990-10.09.2022. 137 полк ВДВ. Медаль Суворова. Ковалер ордена Мужества (посмертно). https://zpobeda.ru/anton-mokin/ Военнослужащий Черников Дмитрий В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Республики Алтай Дмитрий Сергеевич Черников. Он родился 17 января 1981 года в Черге. В 1996 году окончил Горно-Алтайскую среднюю школу №13. В 1998 году закончил ПТУ-28. С 1999 по 2001 годы проходил срочную службу в армии. После завершения службы вернулся в родное село. Работал водителем. Женился, воспитывал двоих детей. 22 июня этого года ушел добровольцем на специальную военную операцию. Погиб 19 сентября… https://zpobeda.ru/dmitrij-chernikov/ Военнослужащий Кондаков Сергей В Урюпинске проводили в последний путь участника Специальной военной операции Кондакова Сергея. Он погиб 20 сентября в поселке Опытное в ДНР. Военнослужащему было 42 года. Сергей в зоне СВО находился с августа 2023 года. У него остались жена, дети. https://zpobeda.ru/sergej-kondakov/ Гвардии рядовой Матвеев Иван Матвеев Иван Александрович

родился 4 июня 1995 года в селе Энгорок, ​ Хилокского ​ района Читинской области. 6 июня 2013 года Иван был призван в ряды Российской Армии, где за время прохождения ​ срочной службы получил​ военно-учётную специальность и должностную квалификацию ​ танкист. 1 июня 2023 года Иван Александрович заключил контракт добровольца с Министерством обороны Российской Федерации и был отправлен на специальную военную операцию. ​ 21 сентября 2023 года старший разведчик первого разведывательного отделения первого взвода разведывательной роты войсковой части 41698 гвардии рядовой Матвеев Иван Александрович, во время боевых действий в ходе спецоперации, выполняя боевую задачу, героически погиб. Матвеев Иван Александрович награждён Орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/ivan-matveev/ Доброволец Сергеев Павел В зоне проведения СВО 20 сентября 2023 года погиб Сергеев Павел Викторович, выпускник 9-го класса 1999 года выпуска гимназии. Павел родился 25.03.1983 года, 1 сентября 1990 года был среди первоклассников, которые пришли в только что открытую школу N146 (сейчас гимназия 15). На СВО Павел пошёл добровольцем 29 декабря 2022 года, служил стрелком-оператором парашютно-десантного батальона. За время службы награждён Орденом Мужества и медалью «За отвагу». https://zpobeda.ru/pavel-sergeev/ Старшина Фирсов Алексей 26 сентября, выполняя боевое задание специальной военной операции, верный Военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб старшина, пулеметчик мотострелкового отделения Фирсов Алексей Владимирович 1978 г.р. Последние три года Алексей жил с супругой в с.Погорелое Городище. Родился и вырос в городе Одинцово Московской области. В октябре прошлого года принял призыв на военную службу по мобилизации и с честью выполнил воинский долг. Отмечен государственной наградой – орденом Мужества. https://zpobeda.ru/aleksej-firsov/ Военнослужащий Додеев Николай В ходе проведения специальной военной операции, при исполнеии боевой задачи, проявив стойкость, мужество и героизм, верный военной присяге, погиб Додеев Николай Олзоевич. Родился 13 марта 1977 года в с Турунтаево Прибайкальского района. В 1979 году семья переехала в с. Тунка. Призван в рамках частичной военной мобилизации 22 сентября 2022 года. Воевал в должности номер расчёта, мотострелкового взвода, мотострелковой роты, мотострелкового батальона, 5-ой отдельной гвардейской, танковой бригады, воинская часть 46108. Погиб 25 сентября 2023 года, при выполнении задач, в ходе специальной военной операции в близи населённого пункта Геогриевка. У Николая остались жена, дочь, старшая сестра. https://zpobeda.ru/nikolaj-dodeev/ Военнослужащий Истомин Дмитрий Простились с Истоминым Дмитрием Сергеевичем. Погиб на СВО. 25.07.1992-22.09.2023г. г. Междуреченск. https://zpobeda.ru/dmitrij-istomin/ Военнослужащий Данилов Владислав Погиб Данилов Владислав Андреевич. Родился 30.05.1996 года в городе Шуя. Проживал в селе Васильевское Шуйского района. В должности водителя разведывательного отделения проходил военную службу на территории другого региона. При исполнении воинского долга проявил храбрость и отвагу. Участвовал в Специальной военной операции на Украине. В 2023 году погиб при выполнении боевой задачи. https://zpobeda.ru/vladislav-danilov/ Военнослужащий Брущенков Иван В ходе СВО погиб 03.06.2023г. Брущенков Иван Леонидович из г. Архангельска. Герою было 35лет. Служил по контракту 11 лет. https://zpobeda.ru/ivan-brushhenkov/ Военнослужащий Брежнев Сергей Простились с погибшим военнослужащим Брежневым Сергеем 1995 г.р. https://zpobeda.ru/sergej-brezhnev/ Военнослужащий Шаведдинов Ильгар При выполнении задач в ходе специальной военной операции, 28 сентября 2023 года погиб Шаведдинов Ильгар Шахвелед-Оглы, 1978 года рождения, оператор мотострелковой роты. https://zpobeda.ru/ilgar-shaveddinov/ Лейтенант Бердюгин Юрий Бердюгин Юрий Сергеевич 15.06.2001 г.р. г.Новокузнецк, Кемеровская область Погиб https://zpobeda.ru/jurij-berdjugin/ Доброволец Гришакин Константин Гришакин Константин Олегович 04.12.1986 г.р. г.Бийск, Алтайский край ЧВК «Вагнер» Погиб https://zpobeda.ru/konstantin-grishakin/ Доброволец Радзивон Александр В райцентре Алтайского района попрощались с бойцом ЧВК, участником СВО Александром Александровичем Радзивоном. https://zpobeda.ru/aleksandr-radzivon/ Военнослужащий Автомонов Дмитрий Автомонов Дмитрий Сергеевич, боец Отдельной добровольческой штурмовой бригады «Ветераны», выполнял служебно-боевые задачи в районе н.п. Бахмут (Артемовск) в составе Боевой группы ОДШБр, сдерживая атаки противника, направленные на прорыв удерживаемого участка фронта бригады. Несмотря на плотный огонь артиллерии ВСУ, не оставил удерживаемые группой позиции. Обеспечил эвакуацию раненых с назначенного участка. Действовал храбро, умело, профессионально и эффективно. При сдерживании атак противника явил примеры мужества и героизма. Автомонов Д.С. 19 мая 2023 года погиб геройски на глазах боевых товарищей, не покинув позиции под плотным огнем вражеской артиллерии. Представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно). https://zpobeda.ru/dmitrij-avtomonov/ Военнослужащий Ложкин Денис На СВО погиб уроженец Коми Денис Ложкин из Емвы https://zpobeda.ru/denis-lozhkin/ Гвардии матрос Тё Максим Тё Максим Владимирович Житель поселка Атласово, Мильковского округа, водитель десантно-штурмового отделения десантно-штурмового батальона в/ч 10103, звание: гвардии матрос, погиб 26 сентября 2023 года при выполнении воинского долга в ходе Специальной Военной Операции. https://zpobeda.ru/maksim-tjo/ Военнослужащий Титов Сергей В начале августа в зоне СВО геройски погиб Титов Сергей Александрович, защищая Родину в составе в/ч 12269. До службы он работал в САО Москвы, помогая делать наш район лучше. Увлекался футболом, был кандидатом в мастера спорта. Сергею навсегда останется 36 лет. https://zpobeda.ru/sergej-titov/ Военнослужащий Жмыхов Сергей Казаки Новоселицкого районного казачьего общества СОКО ТВКО простились с погибшим в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины Жмыховым Сергеем Николаевичем. https://zpobeda.ru/sergej-zhmyhov/ Военнослужащий Дубовицкий Владимир На СВО погиб Дубовицкий Владимир Николаевич. Станица Октябрьская https://zpobeda.ru/vladimir-dubovickij/ Военнослужащий Базыров Равиль В Венгеровском районе состоялось прощание с Базыровым Равилем Зарифулловичем 18 июля 1988 года рождения, погибшим 19 сентября 2023 года при исполнении обязанностей военной службы и выполнении боевых задач специальной военной операции на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины. https://zpobeda.ru/ravil-bazyrov/ Военнослужащий Сапронов Сергей 29 сентября в ходе специальной военной операции погиб житель села Шаталовка Сапронов Сергей Иванович. https://zpobeda.ru/sergej-sapronov/ Военнослужащий Шабанов Араик 03 июня 2023 года при выполнении боевой задачи в зоне проведения СВО на 36-м году жизни погиб житель станицы Ладожской Шабанов Араик Рудикович. https://zpobeda.ru/araik-shabanov/ Военнослужащий Панфилов Константин 5 сентября 2023 года в ходе проведения специальной военной операции погиб выпускник МОУ «Павловская СШ»

Панфилов Константин Александрович. Панфилов К.А. был стрелком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелкового батальона войсковой части армейского корпуса Северного флота. За время службы он оставался верен Военной присяге, свято соблюдал Конституцию РФ, строго выполнял требования воинских уставов, приказы командиров, достойно исполнял свой долг. Константин Александрович был жизнерадостным, добрым, отзывчивым человеком, верным другом, готовым всегда прийти на помощь. https://zpobeda.ru/konstantin-panfilov/ Военнослужащий Мансуров Рамазан В зоне СВО в бою 01.09.23 года погиб Мансуров Рамазан Расихович 1975 г.р. https://zpobeda.ru/ramazan-mansurov/ Военнослужащий Бетехтин Эдуард В с. Нижняя Омка простились с Эдуардом Александровичем Бетехтиным, выпускником филиала БПОУ «Калачинский аграрно-технический техникум». Эдуард погиб 13 сентября 2023 года при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. В памяти преподавателей, мастеров и одногруппников он останется человеком жизнерадостным, стойким, всегда готовым прийти на помощь, добрым, целеустремлённым, умеющим трудиться. https://zpobeda.ru/eduard-betehtin/ Военнослужащий Сорокин Евгений В зоне СВО погиб

Евгений Сергеевич Сорокин. За мужество и отвагу при исполнении воинского долга Е.С. Сорокину присвоено звание Героя России (посмертно). https://zpobeda.ru/evgenij-sorokina/ Военнослужащий Машенцев Андрей 26 сентября героически погиб при исполнении воинского долга во время специальной операции на Украине Андрей Сергеевич Машенцев. Андрей родился 31 октября 1982 года в г. Каменке Пензенской области. В 2004 году он окончил Пензенский университет архитектуры и строительства, с февраля 2019 года он работал инженером по ремонту в спортивно-адаптивной школе. Он был первоклассным специалистом в своём деле, профессионалом с большой буквы, способным решить любую задачу. https://zpobeda.ru/andrej-mashencev/ Военнослужащий Степанков Дмитрий 29 сентября 2023 года погиб 19-летний Степанков Дмитрий, 9 июля 2004 г.р. При выполнении воинского долга погиб в зоне СВО. Санкт-Петербург https://zpobeda.ru/dmitrij-stepankov/ Военнослужащий Ткаченко Виталий При выполнении задач в ходе специальной военной операции защищая нас с Вами от укронацистов, героически погиб Ткаченко Виталий Николаевич. г. Кириши https://zpobeda.ru/vitalij-tkachenko/ Военнослужащий Казеннов Василий 23 сентября в ходе специальной военной операции героически погиб выпускник нашей школы, командир кадетского класса, Казеннов Василий. https://zpobeda.ru/vasilij-kazennov/ Военнослужащий Басенко Дмитрий При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Басенко Дмитрий Александрович. Дмитрий Александрович родился 1 ноября 1982 года. В 2000 году начал свою военную карьеру в ВС РФ. Последняя занимающая им должность- командир 1-ой автомобильной роты, в/ч 73614. 10 сентября героически погиб при выполнении боевых задач. https://zpobeda.ru/dmitrij-basenko/ Ефрейтор Поддубский Константин При выполнении боевых задач в рамках проведения специальной военной операции 5 сентября 2023 года погиб Константин Сергеевич Поддубский 1994 года рождения. Ефрейтор Поддубский служил санитаром медицинского отделения медицинского взвода мотострелкового батальона, 1307 мотострелкового полка, 6 мотострелковой дивизии Южного военного округа. У Константина остались жена и маленький ребенок. https://zpobeda.ru/konstantin-poddubskij/ Военнослужащий Константинов Дмитрий 25 сентября 2023 года при выполнении боевых задач на территории Украины в ходе проведения СВО погиб житель г. Тихвин Константинов Дмитрий Валериевич 03.02.1975 года рождения. https://zpobeda.ru/dmitrij-konstantinov/ Военнослужащий Приможич Александр Приможич Александр Робертович 23.09.1984 года рождения, погиб в Запорожье, исполняя свой долг перед Россией 30.09.2023г. г.Владикавказ https://zpobeda.ru/aleksandr-primozhich/ Гвардии капитан Чепурнов Виктор Погиб гвардии капитан, командир танкового взвода Виктор Сергеевич Чепурнов. Виктор Сергеевич родом из села Обильного, там прошли его детство и юность. После школы он перебрался в Георгиевск, окончил колледж «Интеграл». Вскоре был призван в ряды Российской Армии. Срочную службу проходил на знаменитом гвардейском ракетном российском крейсере «Москва». Виктор Сергеевич был ярким примером доблести и отваги. В зоне СВО он вместе с товарищами решал самые сложные боевые задачи – подавлял огневые точки противника, по координатам, полученным с помощью беспилотных летательных аппаратов, уничтожал наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также иностранную военную технику. Своими умелыми действиями не раз срывал замыслы украинских боевиков по наступлению на позиции российских войск. https://zpobeda.ru/viktor-chepurnov/ Военнослужащий Воронов Алексей В зоне СВО погиб 30-летний

Алексей Воронов. Алексей родился 6 августа 1993 года в г. Шахты, окончил среднюю школу №5 города Пролетарска. Срочную службу проходил связистом в одной из воинских частей Ростовской области. После завершения службы в ВС РФ подписал контракт и продолжил службу связистом в 7-й военной базе в Республике Абхазия. С 27 марта 2022 года принял участие в спецоперации на Украине. Погиб при выполнении боевой задачи под Бахмутом. https://zpobeda.ru/aleksej-voronov/ Военный корреспондент Максудов Борис Нападение на группу журналистов "Россия-24" совершено 22.11.23 в 14.40 в 200 метрах южнее н.п. Мирное Токмакского района (4 км от линии фронта). Противник вел наблюдение за Борисом Максудовым и его коллегами с помощью БПЛА. В момент, когда журналисты остановились и начали снимать репортаж, вражеский оператор осуществил сброс боеприпаса с ударного дрона. Неприятели не могли не видеть, что это была группа репортёров, поэтому речь идет о преднамеренном убийстве журналистов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей. Военный корреспондент ВГТРК Борис Максудов скончался после ранений, полученных во время съемок репортажа в Запорожской области. Военный корреспондент «Россия-24» Борис Максудов, погибший в зоне СВО во время съемок новостного сюжета, награжден посмертно орденом Мужества. Указ о высокой государственной награде подписал президент России. «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса (посмертно)», — говорится в тексте указа. Максудов работал в зоне СВО с первых дней боевых действий, честно выполнял свой профессиональный долг, с риском для жизни , под обстрелами освещая события в зоне украинского конфликта. Он «ехал, шел, полз туда, где нужно было что-то снять и показать миру, что на самом деле происходит». https://t.me/geroirossii/5685 Военнослужащий Рудаков Роман «Кто меня найдет позаботьтесь о моей матери сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск» Бойцы N-ского полка, освободившего город Марьинка (ДНР) 12 декабря, нашли последнее письмо солдата, в котором он просит позаботиться о своих родных. Основная часть военнослужащих полка — жители Ростова и Ростовской области. Больше года эта часть воюет в Марьинке (это пригород Донецка). В разные периоды приходилось и атаковать и обороняться. Здесь были сконцентрированы значительные силы ВСУ и нацистских формирований. Шли тяжелые бои, причем инициатива порой переходила из рук в руки. Когда ВСУ были выбиты из Марьинки, наши бойцы приступили к зачистке территории. В подвале одного из домов они обнаружили надпись, сделанную маркером на белом силикатном кирпиче. Бойцы прочли такие слова: «Кто меня найдет позаботьтесь о моей матери сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Рядом нашли девять тел наших погибших ребят. Сейчас они направлены на ДНК-экспертизу. Надпись настолько потрясла всех наших военнослужащих, что замполит приказал извлечь этот кирпич из стены. Командир полка принял решение сделать памятный знак с этим камнем. Он будет храниться в штабе, рядом со знаменем части. По предварительным данным, наша штурмовая группа попала в засаду и окружение. Связь с ними была потеряна. Бойцы держали оборону до последнего патрона и погибли как герои. Консервацией надписи на камне займутся специалисты из Ростовского областного музея краеведения. Они пропитают кирпич специальным раствором, чтобы это свидетельство эпохи было сохранено на века. https://t.me/geroirossii/5803

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

"Каждому воину..." - Анастасия Иванова (12 лет) Предыдущие выпуски:

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