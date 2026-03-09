Москва на полотне

Москва на картинах Александра СтародубоваМосква Александра Стародубова напоминает строчки из булгаковского романа «Мастер и Маргарита», где нерасторопная Аннушка пролила масло и завертелись все события.Картины, пропитанные особой атмосферой, увлекают за собой по тихим и спокойным улочкам, под шум дождя и шелест листьев, туда, где каждый пейзаж и место не имеют какой-либо особой топографической привязки, но при этом они очень узнаваемы и любимы многими зрителями.
Москва на картинах Александра СтародубоваНикольские ворота Китай-города в Москве. Гравюра Андре Дюрана (Andre Duarand)
Владимирские ворота Китай-города в Москве (также известны как Никольские ворота). Ворота были частью Китайгородской стены, построенной в 1534–1538 годах.
Ворота открывали проход с Никольской улицы на старую Лубянскую площадь. Сооружение было снесено в 1934 году.
Гравюра подписана на французском языке как "Porte Saint Nicolas" ("Ворота Святого Николая").
Лист из издания "Живописное и археологическое путешествие по России совершенное в 1839 году под руководством Анатолия Демидова", Париж, 1840-1847 гг.Открытки, нарисованные для рекламной кампании кондитерской фабрики «Эйнемъ» («Красный Октябрь») в 1914 годуХудожники хотели показать, как, по их мнению, будет выглядеть Москва через 100 и даже 200 лет.Лев Шепелев, «Весна на юго-западе Москвы», 1960Елена Тимонина «Сын родился», 1979Пётр Сипин, «Пушкинская площадь в мае 1940-го», 1940Сергей Миклашевич «Башни Кремля», 1985Сергей Пичугин, «Комсомольская площадь», 1953Николай Кузнецов, «В парке Культуры», 1935Анатолий Левитин, «Тёплый день», 1957Филипп Кубарев, «Выходной». Двор дома по Пятницкой, 16Пётр Плахотный, «Рабочие на железнодорожных путях у трёх вокзалов», 1959Татьяна Верховская-Гиршфельд, «Второй кинофестиваль в Москве», 1961«На балконе», 1909Михаил Маторин «Москва. Дом на набережной», 1955Аполлинарий Васнецов, «Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века», 1900Георгий Храпак, «Лето в Чертаново», 1972Константин Александров, «На набережной. Москва»Марат Самсонов, «ГУМ», 1953Борис Яковлев, «Вид на Кремль со стороны Москворецкого моста», 1936Юрий Пименов, «Балкон», 1957Владимир Парошин, «Дом На улице Чаплыгина», 2001Георгий Храпак, «Арбат вечером», 1962Нина Мозалевская, «Площадь Свердлова», 1968Николай Волков, «Котельническая набережная», 1950Игорь Штеренберг, «Магазин Чертёжник на Большой Дмитровке», 1998Андрей Дареев, «Утро», 2010Дмитрий Пяткин, «Дождь», 1961Борис Ведерников, «Таганская площадь»Владимир Быковский, «Город юности моей», 1977Всеволод Тальковский, «В субботу на Таганской площади», 1956Игорь Штеренберг, «Воскресная Москва. Поварская улица», 1992Николай Горлов, «Девятинский переулок», 1970Огюст Кадоль, «Тверской бульвар», 1823Николай Волков, «Вид на Кремль», 1969Сергей Сулин, Александр Гонцкевич, проект станции «Библиотека имени Ленина», 1934Георгий Храпак, «Столешников переулок», 1963
И на сегодня это все.
