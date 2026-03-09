Москва на полотне

Москва на картинах Александра Стародубова Москва Александра Стародубова напоминает строчки из булгаковского романа «Мастер и Маргарита», где нерасторопная Аннушка пролила масло и завертелись все события. Картины, пропитанные особой атмосферой, увлекают за собой по тихим и спокойным улочкам, под шум дождя и шелест листьев, туда, где каждый пейзаж и место не имеют какой-либо особой топографической привязки, но при этом они очень узнаваемы и любимы многими зрителями.

Москва на картинах Александра Стародубова Никольские ворота Китай-города в Москве. Гравюра Андре Дюрана (Andre Duarand)

Владимирские ворота Китай-города в Москве (также известны как Никольские ворота). Ворота были частью Китайгородской стены, построенной в 1534–1538 годах.

Ворота открывали проход с Никольской улицы на старую Лубянскую площадь. Сооружение было снесено в 1934 году.

Гравюра подписана на французском языке как "Porte Saint Nicolas" ("Ворота Святого Николая").

Лист из издания "Живописное и археологическое путешествие по России совершенное в 1839 году под руководством Анатолия Демидова", Париж, 1840-1847 гг. Открытки, нарисованные для рекламной кампании кондитерской фабрики «Эйнемъ» («Красный Октябрь») в 1914 году Художники хотели показать, как, по их мнению, будет выглядеть Москва через 100 и даже 200 лет. Лев Шепелев, «Весна на юго-западе Москвы», 1960 Елена Тимонина «Сын родился», 1979 Пётр Сипин, «Пушкинская площадь в мае 1940-го», 1940 Сергей Миклашевич «Башни Кремля», 1985 Сергей Пичугин, «Комсомольская площадь», 1953 Николай Кузнецов, «В парке Культуры», 1935 Анатолий Левитин, «Тёплый день», 1957 Филипп Кубарев, «Выходной». Двор дома по Пятницкой, 16 Пётр Плахотный, «Рабочие на железнодорожных путях у трёх вокзалов», 1959 Татьяна Верховская-Гиршфельд, «Второй кинофестиваль в Москве», 1961 «На балконе», 1909 Михаил Маторин «Москва. Дом на набережной», 1955 Аполлинарий Васнецов, «Старая Москва. Георгий Храпак, «Лето в Чертаново», 1972 Константин Александров, «На набережной. Москва» Марат Самсонов, «ГУМ», 1953 Борис Яковлев, «Вид на Кремль со стороны Москворецкого моста», 1936 Юрий Пименов, «Балкон», 1957 Владимир Парошин, «Дом На улице Чаплыгина», 2001 Георгий Храпак, «Арбат вечером», 1962 Нина Мозалевская, «Площадь Свердлова», 1968 Николай Волков, «Котельническая набережная», 1950 Игорь Штеренберг, «Магазин Чертёжник на Большой Дмитровке», 1998 Андрей Дареев, «Утро», 2010 Дмитрий Пяткин, «Дождь», 1961 Борис Ведерников, «Таганская площадь» Владимир Быковский, «Город юности моей», 1977 Всеволод Тальковский, «В субботу на Таганской площади», 1956 Игорь Штеренберг, «Воскресная Москва. Поварская улица», 1992 Николай Горлов, «Девятинский переулок», 1970 Огюст Кадоль, «Тверской бульвар», 1823 Николай Волков, «Вид на Кремль», 1969 Сергей Сулин, Александр Гонцкевич, проект станции «Библиотека имени Ленина», 1934 Георгий Храпак, «Столешников переулок», 1963

