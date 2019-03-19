Украинская ССР 1987 года на страницах журнала National Geographic

Концерт Киевской фольклорной группы "Веревка", образованной в 1943 году в Харькове, сразу после освобождения от нацистской Германии, этот ансамбль состоит из более чем 100 певцов, танцоров и исполнителей музыки.

Облаченные в традиционные костюмы, участники группы гастролировали по Западной Европе и Южной Америке, Канаде и Китаю. Весёлая коровка украшает вывеску "Молочные продукты" в государственном магазине в Киеве.

Здесь действует правило: "Приносите свою посуду", потому что ёмкостей для молока не хватает, как недостаёт и пакетов для расфасовки овощей. Москва устанавливает умеренные цены на молочную продукцию, но длинные очереди и нехватка продуктов заставляет потребителей обращаться к частному сектору. В колхозе на Восточной Украине колхозникам разрешают держать одну-две коровы и продавать молоко. Некоторые едут на пастбища на велосипедах. Несмотря на то, что шахтёры получают одну из самых высоких зарплат в СССР, они платят своим здоровьем.

Провека на бронхит и "чёрные лёгкие" (силикоз). Молодой пастух колхоза под Харьковом.

Советы предпринимают усилия по улучшению стада.

Для повышения надоев из США импортируется семя бычков Голштинской породы. Каштаны и булыжная мостовая в Киеве, третьем по величине городе Советского Союза. Место швартовки очень дорого в Одессе - оживлённом черноморском порту, южных воротах СССР на Запад.

Пассажирские паромы и судна на подводных крыльях швартуются рядом с океанскими кораблями, которые могут привезти сахар с Кубы в обмен на овощи и порошковое молоко. Часовой старых времен замок Олеско (Олесский) возвышается над сельскохозяйственными угодьями к западу от Львова.

Его строительство началось в 14 веке, когда Польша владела Западной Украиной.

Теперь здесь музей. "Ласточкино гнездо" - замок в нео-готическом стиле, построенный примерно в 1900 году, возвышается над Чёрным морем и городом Ялта, в месте, где в 1945 году прошла встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля. Собор Св. Софии, матерь всех православных церквей, ныне - музей.

Церковь была построена в 11 веке Ярославом Мудрым, отец которого, Владимир, ввёл христианство на Руси в 988 году.

Барочные купола были добавлены в 17 и 18 столетиях: там где штукатурка отсаёт можно видеть древнюю кирпичную кладку.