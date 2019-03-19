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Украинская ССР 1987 года на страницах журнала National Geographic

Украинская ССР 1987 года на страницах журнала National GeographicКонцерт Киевской фольклорной группы "Веревка", образованной в 1943 году в Харькове, сразу после освобождения от нацистской Германии, этот ансамбль состоит из более чем 100 певцов, танцоров и исполнителей музыки.

Облаченные в традиционные костюмы, участники группы гастролировали по Западной Европе и Южной Америке, Канаде и Китаю.Украинская ССР 1987 года на страницах журнала National GeographicВесёлая коровка украшает вывеску "Молочные продукты" в государственном магазине в Киеве.

Здесь действует правило: "Приносите свою посуду", потому что ёмкостей для молока не хватает, как недостаёт и пакетов для расфасовки овощей.Украинская ССР 1987 года на страницах журнала National GeographicМосква устанавливает умеренные цены на молочную продукцию, но длинные очереди и нехватка продуктов заставляет потребителей обращаться к частному сектору. В колхозе на Восточной Украине колхозникам разрешают держать одну-две коровы и продавать молоко. Некоторые едут на пастбища на велосипедах.Украинская ССР 1987 года на страницах журнала National GeographicНесмотря на то, что шахтёры получают одну из самых высоких зарплат в СССР, они платят своим здоровьем.

Провека на бронхит и "чёрные лёгкие" (силикоз).Украинская ССР 1987 года на страницах журнала National GeographicМолодой пастух колхоза под Харьковом.

Советы предпринимают усилия по улучшению стада.

Для повышения надоев из США импортируется семя бычков Голштинской породы.Украинская ССР 1987 года на страницах журнала National GeographicКаштаны и булыжная мостовая в Киеве, третьем по величине городе Советского Союза.Украинская ССР 1987 года на страницах журнала National GeographicМесто швартовки очень дорого в Одессе - оживлённом черноморском порту, южных воротах СССР на Запад.

Пассажирские паромы и судна на подводных крыльях швартуются рядом с океанскими кораблями, которые могут привезти сахар с Кубы в обмен на овощи и порошковое молоко.Украинская ССР 1987 года на страницах журнала National GeographicЧасовой старых времен замок Олеско (Олесский) возвышается над сельскохозяйственными угодьями к западу от Львова.

Его строительство началось в 14 веке, когда Польша владела Западной Украиной.

Теперь здесь музей.Украинская ССР 1987 года на страницах журнала National Geographic"Ласточкино гнездо" - замок в нео-готическом стиле, построенный примерно в 1900 году, возвышается над Чёрным морем и городом Ялта, в месте, где в 1945 году прошла встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля.Украинская ССР 1987 года на страницах журнала National GeographicСобор Св. Софии, матерь всех православных церквей, ныне - музей.

Церковь была построена в 11 веке Ярославом Мудрым, отец которого, Владимир, ввёл христианство на Руси в 988 году.

Барочные купола были добавлены в 17 и 18 столетиях: там где штукатурка отсаёт можно видеть древнюю кирпичную кладку.

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