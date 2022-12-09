Территория Героев...(55)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/22183 https://t.me/mod_russia/22219 https://t.me/mod_russia/22241 https://t.me/mod_russia/22253 https://t.me/mod_russia/22281 https://t.me/mod_russia/22301 https://t.me/mod_russia/22304 https://t.me/mod_russia/22323 https://t.me/mod_russia/22325 https://t.me/mod_russia/22329 https://t.me/mod_russia/22337 https://t.me/mod_russia/22350 https://t.me/mod_russia/22385 https://t.me/mod_russia/22392 https://t.me/mod_russia/22420 https://t.me/mod_russia/22422 https://t.me/mod_russia/22460 https://t.me/mod_russia/22481

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Сержант Васильев Евгений В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Красноярского края, города Ачинск

Васильев Евгений Васильевич 16.03.1981 года рождения.

С 2016 года подписал контракт и проходил военную службу в воинской части 38151 город Чита, в бригаде управления связи, в звании сержант, в должности командир отделения технического обеспечения.

С 25.06.2022 года принимал участие в боевых действиях в зоне СВО.

До конца оставаясь верным присяге и своей Родине Евгений погиб под обстрелами Украинских националистов на территории ДНР в городе Докучаевск 4 октября 2022 года.

Указом президента Российской Федерации Евгений Васильевич посмертно награждён орденом мужества.

https://zpobeda.ru/evgenij-vasilev/

Младший сержант Орлов Александр Орлов Александр Викторович, родившийся 15.12.1989 в г. Стерлитамак, погиб в ходе проведения спецоперации на территории Украины.

Работал на предприятии АО «СНХЗ».

Β сентябре 2022 был пpизвaн в ходе мобилизации младшим сержантом выпoлнять бoeвые зaдaния нa Укpaинe.

Дома остался маленький сын.

https://zpobeda.ru/aleksandr-orlov/

Рядовой Малафеев Виктор В специальной военной операции при выполнении боевого задания погиб рядовой запаса Виктор Николаевич Малафеев.

Виктор Николаевич родился в 1992 году в Альмеже. У него есть два старших брата. В 2008 году окончил Альмежскую основную школу, поступил учиться в г. Нововятск и получил профессию автомеханика.

Летом 2011 года был призван в ряды Вооружённых Сил РФ, служил в отряде особого назначения минером-разведчиком.

Работал на Мурашинском фанерном комбинате, вместе с семьей проживал в п.Октябрьский Мурашинского района.

Виктор Малафеев награжден Орденом Мужества (посмертно).

У Виктора остались жена и маленький сын.

https://zpobeda.ru/viktor-malafeev/

Мисюна Вадим Мисюна Вадим Сергеевич воевал за свободу и независимость Луганской Народной Республики.

Пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу.

Выпускник ЕТСТСО

https://zpobeda.ru/vadim-misjuna/

Ашихмин Дмитрий Дмитрий Евгеньевич Ашихмин

При исполнении воинского долга, проявив стойкость и мужество, погиб выпускник Стуловской школы Дмитрий Евгеньевич Ашихмин.

В школьные годы увлекался туризмом, побывал в таких местах, как Крым, озеро Байкал и др.

Одноклассники и учителя школы запомнили Дмитрия добрым, отзывчивым человеком. Он был отличным другом, всегда готовым прийти на помощь и оказать поддержку.

https://zpobeda.ru/dmitrij-ashihmin/

Шавалиев Альберт Уроженец г. Стерлитамака погиб в ходе проведения спецоперации на территории Украины.

Альберт Фаритович Шавалиев

https://zpobeda.ru/albert-shavaliev/

Коломиец Евгений Уроженец г. Стерлитамака погиб в ходе проведения спецоперации на территории Украины.

Евгений Николаевич Коломиец

https://zpobeda.ru/evgenij-kolomiec/

Доброволец Япрынцев Андрей Андрей Сергеевич Япрынцев (г. Стерлитамак) погиб при выполнении боевых задач во время специальной военной операции.

Летом этого года Андрей Сергеевич обратился в военный комиссариат с желанием вступить в добровольческий отряд имени генерал-майора Минигали Шаймуратова. Он был старшим механиком-водителем мотострелковой роты.

https://zpobeda.ru/andrej-yapryncev/

Старший сержант Мурзаев Махти Махти Мурзаев служил в российских вооружённых силах более 20 лет. Защита Родины было делом всей его жизни.

В марте он стал участником спецоперации на Украине.

Махти погиб сражаясь под Красным Лиманом.

https://zpobeda.ru/mahti-murzaev/

Старший сержант Гранкин Сергей Гранкин Сергей Семёнович 15.04.1981 года рождения, уроженец села Зелёновка Сердобского района Пензенской области. Командир 1 огнемётного отделения огнемётного взвода роты радиационной, химической и биологической защиты 90 гвардейской танковой дивизии (гор. Чебаркуль, Челябинская область).

Погиб выполняя служебный долг при проведении специальной военной операции.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/sergej-grankin/

Военнослужащий Порватов Алексей В Севастополе простились с Алексеем Михайловичем Порватовым — старшим стрелком мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны.

Алексей родился в Новосергиевском районе Оренбургской области. Долгое время служил на флоте на сторожевом корабле «Пытливый» (с 2010 по 2016 год). Также служил на гвардейском ракетном крейсере «Москва» и на сторожевом корабле «Ладный».

В июне этого года пошел старшим стрелком мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны.

Погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

https://zpobeda.ru/aleksej-porvatov/

Военнослужащий Наумов Иван Траур в с. Цекеево. Жители села и близлежащих деревень пришли проводить в последний путь и проститься с уроженцем Цекеева Иваном Витальевичем Наумовым, погибшим в ходе специальной военной операции.

У памятника воинам-землякам состоялся торжественный митинг, было сказано много добрых слов об Иване. С воинским почестями земляк похоронен на цекеевском кладбище.

https://zpobeda.ru/ivan-naumov/

Военнослужащий Лавров Александр На Украине при выполнении боевых задач погиб уроженец Ульяновской области, Александр Лавров…

Александру было 22 года.

Александр вместе со своей сестрой Дашей и братом Сергеем в Новоспасском районе поселился в 2007 году. Приемная мама привезла их из детского дома Ульяновска под самый Новый год, 27 декабря.

6 ноября 2021 года Александр Лавров был призван в ряды российской армии. Служил в морской пехоте в Калининграде. Когда началась специальная военная операция на Украине — подписал контракт.

https://zpobeda.ru/aleksandr-lavrov/

Рядовой Енан Максим В ходе специальной военной операции на Украине, при исполнении воинского долга героически погиб рядовой – водитель-электрик роты связи из Анадыря Максим Енан, призванный в рамках частичной мобилизации.

Командование отмечает, что Максим героически сражался с националистами и выполнял свой воинский долг. Пал смертью храбрых, проявив мужество и отвагу в бою, оставаясь верным воинской присяге и своей Родине до последней минуты.

Защитник представлен к государственной награде посмертно.

Максим Енан родился 27 мая 2002 года в Анадыре. Был призван 24.09.2022 в числе первых мобилизованных от округа.

https://zpobeda.ru/maksim-enan/

Гвардии старшина Гомбоев Эрдыни При исполнении воинского долга, во время проведения специальной военной операции на Украине, героически погиб старшина гвардии Гомбоев Эрдыни Цыбикжапович.

Эрдыни Цыбикжапович был храбрым и мужественным защитником Родины. Пользовался уважением и авторитетом среди коллег и сослуживцев. В кругу одноклассников и друзей был душой компании, хорошим другом. Для братьев и сестёр всегда был надежной опорой и поддержкой.

Старшина Гомбоев Эрдыни Цыбикжапович посмертно награжден Орденом мужества.

У Эрдыни остались супруга, две дочери и сын.

https://zpobeda.ru/erdyni-gomboev/

Саитов Акбар В ходе СВО на Украине погиб Саитов Акбар Султанбекович.

У него осталась жена и маленькая дочь

https://zpobeda.ru/akbar-saitov/

Гвардии младший сержант Лейтнер Владислав Лейтнер Владислав Евгеньевич родился 9 марта 2000 года в городе Новомосковск Тульской области. Его родители с ранних лет прививали Владу лучшие человеческие качества – порядочность, доброту, вежливость.

После срочной службы в Вооружённых силах РФ, Владислав принимает решение продолжить службу по контракту. С февраля 2021 года он несёт службу.

12 августа 2021 года, Лейтнер Владиславу Евгеньевичу командование присваивает звание «Гвардии младший сержант».

24 февраля 2022 года по приказу Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации президента Российской Федерации его воинская часть входит на территорию Украины. Начиналась Специальная Военная операция (СВО).

Раннее утро. Опять бой. Спасая своих боевых товарищей и военную технику, под шквальным огнём врага он вывозит горящую машину «Камаз» с боеприпасами в безопасное место. Но сам, под обстрелом, не успевает добежать до укрытия, до которого оставалось всего 2 метра… И в тот момент, в 3 метрах справа от него, разрывается снаряд.

Осколок снаряда с огромной силой пробивает бронежилет, и … попадает прямо в сердце.

Лейтнер Владислав Евгеньевич — погиб 19 сентября 2022 года, в городе Купянск, Харьковской области.

Приказом президента Российской Федерации Лейтнер Владислав Евгеньевич награждён «Орденом Мужества» посмертно.

Похоронен 30 сентября 2022 года, на Аллее Героев, в городе Новомосковск.

https://zpobeda.ru/vladislav-lejtner/

Военнослужащий Петухов Александр Александр родился в Опаринском районе, воспитывался в полной семье. В 2019 году был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Служил в должности гранатометчика мотострелкового батальона.

Из армии Александр отправил видеообращение выпускникам колледжа: «Быть солдатом — это большая честь, потому что армия – это тест для каждого мужчины. Будьте гордыми за то, что у вас есть возможность служить в рядах Российской армии!»

https://zpobeda.ru/aleksandr-petuhov/

Военнослужащий Зеленов Геннадий Как только пришла война на Донбасс в далеком 2014 году Геннадию Зеленову было 15 лет, он взял в руки оружие и пошел защищать свою Родину. Все 8 лет продолжал стоять за Донбасс, в отпуске приезжал в Тацинку.

Гена был настойчив и говорил, что будет служить до самой победы. Потом началась специальная военная операция, боевые действия стали наиболее активными, началась полная жесть. Как Гена сказал, такого даже в 2014 не было..

В октябре Гену и его экипаж танка отправили с ДНР в Херсонскую область.

На трёх танках парни поехали отбивать наступление врага, после успешной работы по противнику они возвращались назад на свои позиции, начался сильный обстрел. Двум нашим танкам удалось уйти, а в танк которым управлял Гена — прилетел снаряд. Пацаны успели выбраться из танка, как вдруг произошла детонация боекомплекта в танке. Мощнейший взрыв. Командира с наводчиком откинуло на десятки метров, Гену же совсем в другую сторону. И даже после этого парни выжили, но очередной прилет вражеского снаряда разорвался прямо в том месте где находился Гена.

Сильно раненых его товарищей подобрали российские солдаты и успешно эвакуировали.

На момент гибели Гене было 23 года.

https://zpobeda.ru/gennadij-zelenov/

Военнослужащий Семенец Николай Выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции, проявив стойкость и мужество погиб Семенец Николай Алексеевич, 31 марта 1989 года рождения.

Защищая мирное население от жестокости и несправедливости украинских националистов, он показал настоящий пример отваги и стойкости.

https://zpobeda.ru/nikolaj-semenec/

Старший сержант Магомадов Хамбек Героически погиб Магомадов Хамбек Вахулаевич, командир отделения, старший сержант 288-й артиллерийской Варшавской Бранденбургской Краснознаменной орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Красной Звезды бригады..

Вывел из под огня своих бойцов, а сам погиб..

https://zpobeda.ru/hambek-magomadov/

Военнослужащий Рухлядьев Андрей Андрей Александрович Рухлядьев родился в 1994 г. Окончил девять классов Ереминской средней школы в 2010 г. и поступил в Нолинский техникум механизации сельского хозяйства, на отделение информатики.

Отслужив, после окончания учёбы, срочную службу, Андрей принял решение остаться в рядах вооружённых сил на контрактной основе. В 2022 г окончил Вятский государственный университет, по специальности «учитель физвоспитания».

Погиб исполняя воинский долг в селе Коломойчиха Сватовского района Луганской области.

https://zpobeda.ru/andrej-ruhlyadev/

Ефрейтор Катунин Владимир Гранатометчик 2 отделения 3 взвода 4 роты 2 мотострелкового батальона войсковой части №34670 ефрейтор Катунин Владимир Владимирович, 06.07.1990 года рождения.

Был мобилизован 22 сентября в городе Губкин. 8 октября выходил на связь последний раз и в этот же день был направлен в Луганск. Поступил в госпиталь 16 октября с тяжёлым ранением, не совместимым с жизнью. Получил он его спасая своих сослуживцев. 17 октября героически погиб.

Присвоен орден мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/vladimir-katunin/

Военнослужащий Торговин Антон Торговин Антон Викторович 06.01.1989 года рождения призвали в армию 21.06.2007 года, далее подписал контракт.

Был награждён удостоверением Ветеран боевых действий и памятной медалью За защиту Южной Осетии и Абхазии от 20.09.2008 года. Участвовал в проведении летних-тренировочных сборах юных курсантов, также награждён грамотой за высокий профессионализм, за успехи по обеспечению связи и высокие показатели.

15.03.22 года Антон находился с боевыми товарищами в ущелье укрытия, в 20:30 к ним прилетела граната, на что Антон не растерялся и закрыл собой волну взрыва, чем спас пятерых своих сослуживцев.

Героем и спасителем ушел из жизни в городе Николаев.

Награждён государственной наградой орденом Мужества (посмертно).

Дома его ждали четверо детей…

https://zpobeda.ru/7412-2/

Лейтенант Доценко Артём (Доцент) 01.12.22г. попал под обстрел со стороны ВСУ Доценко Артём Владимирович, 02.12.22г он погиб.

Ему было 22 года.

Никогда никому нечего плохого не делал, всегда всем помогал, был отзывчивым, весёлым и добрым парнем.

В этом году только окончил Академию МВД ДНР имени Ф.Э. Дзержинского, военный факультет внутренних войск, получил лейтенанта

Он исполнил свою детскую мечту, стал военным и спасал жизни людям и защищал наш город.

https://zpobeda.ru/artjom-docenko/

Военнослужащий Маслов Виктор В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Приозерского района Ленинградской области Виктор Вадимович Маслов. Он защищал мирное население Донбасса и Луганска и выполнил свой воинский долг.

Виктор родился в Ромашкинском поселении. Он закончил Шумиловскую среднюю общеобразовательную школу, после поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию.

Церемония прощания с героем прошла в поселке Саперное. Виктор был светлым и добрым человеком.

https://zpobeda.ru/viktor-maslov/

Гвардии подполковник Лоскутов Евгений Евгений Лоскутов погиб в зоне СВО при исполнении воинского долга 5 октября 2022 года.

Он посвятил свою жизнь службе Родине. В 2002 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище, служил в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.

Хотя Евгений Лоскутов вышел в отставку в 2022 году в звании гвардии подполковника, но с началом специальной военной операции, уже в феврале отправился добровольцем в зону конфликта.

Погиб 5 октября 2022 года при выполнении боевой задачи.

https://zpobeda.ru/evgenij-loskutov/

Старшина Тюрин Егор Пал смертью храбрых при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине Тюрин Егор Владимирович 1998 года рождения.

Старшина второй статьи.

https://zpobeda.ru/egor-tjurin/

Назаров Семён Назаров Семён, погиб, защищая Россию 13.11.2022.

https://zpobeda.ru/semjon-nazarov/

Военнослужащий Кобзарь Сергей При исполнении воинского долга, выполняя боевое задание в ходе специальной операции на Украине, верный Военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб Сергей Владимирович Кобзарь, 29.09. 1994 года рождения.

Одноклассники и педагоги запомнили Сергея добрым, ответственным и отзывчивым человеком. Он был хорошим другом, всегда готовым прийти на помощь и оказать поддержку.

Он погиб, защищая интересы своей Родины.

https://zpobeda.ru/sergej-kobzar/

Гвардии старший сержант Шваров Николай Шваров Николай Валерьевич командир отделения спутниковой связи взвода управления разведывательного батальона, гв. старший сержант 31-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады г. Ульяновск, героически погиб на специальной военной операции. За свою жизнь получил 9 медалей, одна из них посмертная!

Шваров Николай Валерьевич (позывной Грузин) родился 20 декабря 1992 года. Родился в р.п Пильна Нижегородская область, детство провел в Ягубовском и Перевозском детском доме. Закончив школу поступил в НГСХА, проучившись год ушел в армию. А после срочной службы решил связать свою жизнь с военной службой и подписал контракт.

Вместе с однополчанами был отправлен на Украину для участия в выполнении военной спецоперации.

У Николая остались жена и две маленьких дочки.

https://zpobeda.ru/nikolaj-shvarov/

Военнослужащий Сухинин Кирилл Кирилл Сухинин погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Он отслужил срочную службу, подписал контракт, ушёл в отпуск и отправился на передовую.

Ему было 20 лет, служил в морской пехоте.

Награждён орденом Мужества посмертно.

Похоронен со всеми воинскими почестями.

https://zpobeda.ru/kirill-suhinin/

Военнослужащий Широбоков Андрей Состоялась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции жителем Воткинска, инструктором ВПК «Десантник», Андреем Юрьевичем Широбоковым.

https://zpobeda.ru/andrej-shirobokov/

Военнослужащий Брязгин Дмитрий В администрации Котельнича состоялось вручение награды ордена Мужества родным погибшего в ходе СВО на Украине уроженца Кировской области Дмитрия Брязгина.

Брязгин Дмитрий Александрович погиб 27 июня в ходе спецоперации.

Приказом Министерства Обороны награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени за отвагу и самоотверженность в боевых действиях, сопряженных с риском для жизни и орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/dmitrij-bryazgin-2/

Военнослужащий Суворин Кирилл Суворин Кирилл Сергеевич погиб на территории ДНР в возрасте 19 лет.

Родился и вырос в Рудногорске, там же окончил 9 классов. В 18 лет отправился на срочную службу в армию, там заключил контракт, а после, по распределению попал во Владивосток, матросом.

11 ноября 2022г. матрос Суворин Кирилл Сергеевич геройски сражался, выполняя свой воинский долг. В ходе боя с националистами пал смертью храбрых.

За мужество и образцовое выполнение воинского долга, героизм, проявленный в ходе специальной военной операции, матрос Суворин Кирилл Сергеевич представлен к государственной награде.

https://zpobeda.ru/kirill-suvorin/

Гвардии сержант Сергин Андрей Гвардии сержант Сергин Андрей Владимирович служил в 56 бригаде, город Камышин, в ноябре 2021 перевели в Феодосию 56 полк.

Погиб под Херсоном.

Осталось 2 маленьких детей.

Награждён Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/andrej-sergin/

Доброволец Храпов Игорь На Украине, в зоне действия СВО погиб доброволец Игорь Храпов.

Настоящий герой, для которого защита Отечества стала делом чести.

Игорю было 45 лет.

https://zpobeda.ru/igor-hrapov/

Ефрейтор Ковалев Вячеслав При проведении военной спецоперации на территории Украины погиб ефрейтор Ковалев Вячеслав Иванович.

Вячеслав Иванович родился 27 октября 1977 года в городе Бутурлиновка. Окончил Бутурлиновскую общеобразовательную школу №5. С 1995 года по 1997 год проходил срочную службу. В 1999 году окончил Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум. Работал Вячеслав Иванович в частном охранном предприятии.

Вячеслав был мужественным бойцом, настоящим профессионалом своего дела и патриотом.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-kovalev/

Военнослужащий Валеев Вячеслав Трагически погиб Вячеслав Масугутуллович Валеев, при выполнении задач специальной военной операции на территории Украины, ЛНР, ДНР.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-valeev/

Военнослужащий Гурьянов Вячеслав Героически погиб 15 ноября 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Вячеслав Алексеевич Гурьянов родился 18 сентября 1976 года в селе Красный Пахарь в Октябрьском районе.

Вячеслав работал и в составе дружинников, и даже становился лучшим в этом деле по всему Октябрьскому району.

Когда был объявлен призыв добровольцев для участия в спецоперации на Украине, Гурьянов пошел защищать своих и чужих детей, родителей и односельчан от укронацистов в составе Первого отдела Оренбургского казачьего войска.

Героически погиб 15 ноября 2022 года.

Ему было 46 лет. Он был в самом расцвете сил и полон идей. Но, не мог отступиться от своих принципов, остаться в стороне и поступить по-другому…

У Вячеслава Алексеевича остались пожилая мама, сын, дочь и три брата. Один из них, самый младший, также убыл в зону СВО в составе мобилизованных групп.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-guryanov/

Военнослужащий Лихолетов Алексей Лихолетов Алексей погиб 24 марта 2022 г.

Алексей служил на БДК Саратов. В порту г. Бердянска корабль был атакован, чтобы избежать детонации снарядов корабль был затоплен.

Алексей до конца исполнил свой воинский долг, погиб как герой, ему было 26 лет.

Посмертно награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/aleksej-liholetov/

Военнослужащий Дашиев Баир Проводили в последний путь Баира Дашиева со всеми воинскими почестями родные, близкие, земляки и сослуживцы.

За время службы в ВДВ дважды был в военной командировке в Сирии. Награждён медалью Министерства обороны РФ.

В феврале 2022 г. Баир был направлен на Украину для участия в специальной военной операции. Он выбрал профессию — защищать Родину. Для своей семьи был надежной опорой отца и братьев, любящим мужем, примером в глазах своих детей.

Дашиев Баир Дамбиевич героически погиб при исполнении воинского долга.

https://zpobeda.ru/bair-dashiev/

Военнослужащий Зязюн Владимир (Амур) Казак Владимир Зязюн, позывной Амур.

Владимир (Амур) героически погиб при отражении атаки противника, попав под миномётный обстрел 18 мая 2022 года, выполняя поставленные задачи в ходе специальной военной операции (СВО) на Харьковском направлении, территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

У Владимира осталась жена и две дочери.

https://zpobeda.ru/vladimir-zyazjun/

Военнослужащий Широков Алексей Житель города Никольское Тосненского района Алексей Широков героически погиб при исполнении воинского долга при выполнении задач СВО на территории ЛНР.

Алексей погиб смертью храбрых, защищая свою страну.

https://zpobeda.ru/aleksej-shirokov/

Кашин Павел 19.01.1988-12.11.2022

https://zpobeda.ru/pavel-kashin/

Доброволец Апанчук Иван Иван Апанчук погиб в Харькове во время специальной военной операции.

Иван пошел на СВО добровольцем, несмотря на уговоры семьи.

https://zpobeda.ru/ivan-apanchuk/

Военнослужащий Гаврошенко Сергей

Сергей Гаврошенко погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/sergej-gavroshenko/

Гвардии майор Падалка Андрей Нас покинул наш боевой товарищ, гв. майор Андрей Падалка 725 ОБМП 1РМП.

https://zpobeda.ru/andrej-padalka/

Военнослужащий Потоцкий Виктор Потоцкий Виктор Александрович.

Погиб 22.08 2022.

https://zpobeda.ru/viktor-potockij/

Военнослужащий Гимадеев Руслан Житель Вятскополянского района Руслан Райнурович Гимадеев пал смертью храбрых исполняя воинский долг.

Землякам он запомнился как добрый, улыбчивый, отзывчивый и очень ответственный человек.

https://zpobeda.ru/ruslan-gimadeev/

Военнослужащий Власенков Александр Александр Власенков родился в 1998 году в селе Визинга, в Республике Коми. С раннего детства он остался без родителей, поэтому его воспитанием полностью занималась бабушка, которой удалось достойно воспитать своего внука.

Первый раз он проявил себя уже 23 июля, когда выполняя задание он вместе с группой раскрыл артиллерийские позиции противника и склады. По координатам, которые передал разведчик был нанесен артиллерийский удар, бойцы вернулись без потерь.

8 августа он обнаружил и уничтожил замаскированный танк, а после стал прикрывать действия основной штурмовой группы, чем обеспечил занятие ею позиций.

2 сентября он вновь командовал штурмовой группой. Бойцы аккуратно стали подходить к блиндажу, когда по ним был открыт огонь. Александр мог увернуться и отпрыгнуть в сторону, но он понимал, что в таком случае пострадает позади идущий. Он встал на пути выстрела и принял на себя весь огненный шквал. Своими действиями он обеспечил выполнение задания, противник был разбит или взят в плен. Кроме того, удалось добыть важные сведения.

Указом президента Российской Федерации ефрейтору Александру Власенкову было присвоено звание Героя Российской Федерации.

https://zpobeda.ru/aleksandr-vlasenkov/

Мизуренков Владимир Владимир Мизуренков погиб 7 ноября в ходе боевых действий.

https://zpobeda.ru/vladimir-mizurenkov/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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