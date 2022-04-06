Дан старт масштабной чистке деятелей культуры

Источники в СБ сообщают, что его межведомственная комиссия в координации с правительством и контрольно-надзорными органами готовит рекомендации по аудиту бюджетных расходов на культуру.

В частности, Генеральной Прокуратуре намечено поручить проверить законность передачи в собственность или долгосрочную льготную аренду ряда объектов недвижимости отдельным частным и смешанным учреждениям культуры: театру «На Никитских воротах» (бенефициары Марк Розовский и его семья), Театр «Школа Современной пьесы» (бенефициар Иосиф Райхельгауз», Центр им. Мейерхольда, театр Сатирикон, Фонд поддержки культуры и театральная школа Райкина (Константин Райкин), «Школа Познера» и некоторых других.

Счетной палате, ФНС, правоохранительным органам и экспертному сообществу будет предложено проверить обоснованность и соответствие целевому назначению выделение бюджетных средств на поддержку кинематографа, создание телесериалов и театральных постановок в период с 2012 по 2020 год, (министр культуры и администратор бюджетных средств Мединский).

По мнению экспертов СБ в данный период времени были созданы за бюджетный счет десятки разножанровых произведений , которые не соответствуют культурному коду государства и несут идеологию, разрушающую традиционные моральные ценности страны в соответствии с установками геополитических противников России.

А также трактующих историю, в частности, ход и итоги Великой Отечественной войны, исходя из современных широко тиражируемых западных псевдонаучных концепций.

Об этом свидетельствуют, к примеру, проведенные по инициативе Мединского установка памятной доски финскому маршалу Маннергейму, воевавшему на стороне фашистской Германии, и возведение в Москве памятника выдающемуся оружейнику Калашникову «украшенному» немецкой штурмовой винтовкой образца 1944 года, с которой по мнению фальсификаторов советской истории Калашников сплагиатировал свой знаменитый АК.

По оценкам экспертов СБ из примерно 150 млрд руб в 2012-2018 годах, выделяемых ежегодно на развитие культуры в рамках госпрограммы, на ангажированные проекты приходилось финансирования не менее чем на 30 миллиардов, не считая субсидий и грантов через фонды кино, культуры и другие. Деньги получали люди (Мальгин, Невзоров, Розовский, Серебренников, Райкин. Смирнов и др.), не скрывающие своего критического отношения к политике государства, пропагандирующие западные ценности «толерантности» и очернения советского периода истории.

В настоящее время эта практика продолжается. В 2022-2024 выделено ежегодно от 144 до 160 млрд руб на госпрограмму «Развитие культуры», (не считая расходов региональных бюджетов) немалая часть которых через многолетнюю сложившуюся систему коррупционно-мировоззренческих связей идет на создание сомнительных художественных произведений, включая театральные и кинопостановки, а также поддержку частных развлекательно-театральных учреждений. При этом для прикрытия используется система дробления средств через разные статьи бюджетных расходов и субсидий ( к примеру, в рамках программы развития культуры субсидию в 16 млрд руб предназначена АО Почта-банк).

Преференции получает узкий круг авторов и «творческих деятелей», подавляющее большинство которых после начала СВО покинуло Россию и в настоящее время выступает с клеветническими заявлениями по отношению к целям и методам спецоперации на Украине, а также к высшим государственным деятелям.

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