Спецоперация "Медведев". Зачем ДА начал грубо выражаться в адрес Запада?

Если бы у Дмитрия Медведева был канал на Дзене, его бы уже заблокировали. Я имею в виду канал, а не Медведева. В последнее время наш заместитель Председателя Совбеза позволил себе несколько очень резких выражений в адрес наших западных ублю…. то есть, простите, партнеров. Цитировать я не буду, а то и меня забанят. Давайте лучше подумаем, чего это Дмитрий Анатолич так осерчал?

Можно, конечно, предположить, что он принял лишнего и, будучи в нетрезвом состоянии … , так сказать, «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Такое бывает, кто из нас без греха? Но поскольку на следующее утро он свой текст не удалил, значит, писал он в трезвом уме и твёрдой памяти.

Так что же это было? Думаю, это просто сигнал «партнерам» о том, что никакого пути назад нет и Россия готова идти до самого конца. До их конца.

«И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли»

– именно так он закончил свой короткий, как теперь модно выражаться, «месседж» (послание).

На западе знают, что Медведев не последний человек в наших коридорах власти и говорит он не только от себя, но и от политической элиты. Его крепкие выражения адресованы вполне конкретным фигурам в США и Европе: пацаны, бьемся до конца, никаких компромиссов.

И это радует. А то послушав интеллигентного Пескова, кое-кто начинает сомневаться в серьезности наших намерений. С намерениями всё в порядке!

Вообще Медведева у нас как-то принято считать за простачка и не слишком прислушиваться к его словам. Мне кажется, зря. Годы его президентства были своего рода «спецоперацией», которая позволила выявить и засветить очень много западных агентов влияния, а так же скрытые каналы их финансирования. Поясню.

Пока Медведев был «местоблюстителем», он разыгрывал (и очень умело разыгрывал) роль этакого наивного сторонника либерализма в целом и западных ценностей в частности: давал интервью либеральным СМИ, общался с некоторыми представителями их тусовки, подыгрывал Меркель и Обаме… По детски радовался подаренному Обамой айфону. Точнее, убедительно сыграл эту детскую радость.

Обама поверил. Медведева приняли за простака, за «полезного идиота», верящего в запад и желающего изменить политику России в сторону очередной «перезагрузки». На него всерьез сделали ставку те, кто мечтал устроить у нас разворот от «государственников» к «либералам». А для этого им пришлось светить те кадры, которые отвечали за подготовку «майдана» в России. Помните, когда Путин объявил, что идет на новый срок, в Москву приезжал лично Байден (тогда вице-президент) отговаривать Путина от участия в выборах и продавливать кандидатуру Медведева. Естественно, он встречался с теми фигурами во властных кругах, через которые делались попытки не допустить Путина на новый срок, и которые так же рассчитывали на «потепление».

Американцам хотелось иметь слабого президента и со временем полностью подчинить его своему влиянию («мягкой силе»). А вот когда все явки/пароли были засвечены, каналы финансирования отслежены, вернувшийся Путин спокойно прихлопнул эти лавочки, что окончательно взбесило запад: такого развода они явно не ожидали.

Сделав свое дело, Медведев переместился на относительно невысокую должность заместителя Председателя Совета безопасности РФ. Но не будем забывать, что Совбез это не что иное, как современное «политбюро», это самая вершина власти, принимающая все ключевые решения. И зампред вместе с секретарем Совбеза как раз и готовит эти решения, согласовывает, выверяет.

И то, что именно зампред «политбюро» громко и четко назвал «партнеров» тем, кто они и есть на самом деле, говорит об одном: Россия готова идти до конца, чего бы это ей ни стоило.

А даже если Дмитрий Анатолич маленько и выпил – то это ничего не меняет. Мы ему простим :))

По материалам:

https://zen.yandex.ru/media/kv...

https://www.putin-today.ru

https://cont.ws/@Putin-today/2310048