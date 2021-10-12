Выборы в Государственную думу 1999 года. Как это было

Государственная дума III созыва стала последней в новейшей отечественной истории, где большинство было у коммунистов, и первой, в которой участвовал избирательный блок «Единство», на базе которого сформировалась «Единая Россия». Выборы проходили в нестабильной обстановке: россияне только что пережили девальвацию и беспокоились из-за обострения ситуации на Северном Кавказе. Участники выборов должны были предложить избирателям решения этих проблем и пообещать стабильность.

VATNIKSTAN рассказывает, как прошли выборы в Государственную думу III созыва в 1999 году и делится предвыборными плакатами и роликами партий.

Обстановка накануне выборов

Государственная дума II созыва (1996−1999 годы) проработала полный конституционный срок, хотя всё время конфликтовала с президентом. Большинство — 31,8% — было у коммунистов, которые главной задачей видели противостояние Ельцину. Он же, в свою очередь, пытался разогнать нелояльный коммунистический парламент ещё в 1996 году. У него в планах был запрет КПРФ и перенос президентских выборов на два года, но провернуть это не вышло. Коммунисты в целом и Геннадий Зюганов лично были слишком популярны, а Ельцин не нашёл поддержки в высших кругах МВД.

Выбору в Государственную думу III созыва состоялись 19 декабря.

Предвыборная кампания проходила в нервозной атмосфере. В мае дума пыталась инициировать импичмент президента, но в обвинения ставила ему действия первого президентского срока. Ельцин отправил в отставку правительство Евгения Примакова и заменил его Сергеем Степашиным. Но меньше чем через три месяца, 9 августа, он отправит Степашина в отставку и заменит его Владимиром Путиным. Причиной этой кадровой перестановки стала обстановка на границах Чечни, Дагестана и Ставропольского края. Дагестанские ваххабиты в Цумадинском районе объявили шариатское правление, а чеченские боевики под командованием Шамиля Басаева выдвинулись им на помощь. В сентябре федеральные войска проведут бомбардировку Грозного.

При этом уровень жизни населения падал: девальвация рубля привела к снижению реальных доходов почти на 20%. В сентябре происходит серия терактов (в Буйнакске, Москве и Волгодонске), жертвами которой стали 307 человек, а 1700 человек получили ранения разной степени тяжести. В Марьино находят запасы взрывчатки, достаточные для уничтожения ещё нескольких жилых домов. Ощущение нестабильности, снижение доходов, потеря чувства безопасности очень повлияли на избирателей.

Кто участвует

Всего в выборах в Государственную думу участвовали 37 партий и блоков. Это был не рекорд в новейшей истории: в 1995 году за право попасть в парламент боролись сразу 43 политических объединения. Для победы нужно было преодолеть барьер в 5% голосов. Интересно, что из 43 участников в 1995 году с этой задачей справились только четыре партии, а в 1999 году из 37 участников определится шесть победителей.

Самые сильные позиции сохраняли коммунисты. Их популярность за прошедшие годы нисколько не снизилась. Основным конкурентом КПРФ стала новая партия, которая только вышла на арену политической борьбы. За три месяца до голосования (24 сентября) Сергей Шойгу объявляет о создании новой «партии власти» – избирательного блока «Единство».

Также в выборах участвовали партии популярные на тот момент «Отечество — Вся Россия», «Союз правых сил», «Яблоко» и «Блок Жириновского» (ЛДПР), Из менее известных отметим «Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки», «Российский общенародный союз», «Духовное наследие», «Женщины России», «Сталинский блок — за СССР», «Конгресс русских общин», «Партия пенсионеров».

За что агитируют партии

КПРФ, победитель выборов, в агитации обращались к ностальгическим настроениям широких слоев общества и обещали удовлетворить самые базовые потребности в бесплатной медицине, образовании, хорошей зарплате и доступном общественном транспорте.

Агитационная листовка КПРФ к выборам 1999 года

Экстренно собранный избирательный блок «Единство» от лица главы МЧС Шойгу, борца Карелина и юриста Гурова заявил, что «не желает мириться с развалом великой российской культуры» и пообещал комплексную программу её поддержки. А в дополнении к этому «Единство» пообещало достойные пенсии, патриотическое воспитание молодёжи, квалифицированную медицинскую помощь вне зависимости от доходов и места жительства.

Партия «Наш дом — Россия» (после выборов вошли во фракцию с «Единством») шла под незамысловатыми лозунгами строгого главенства закона, формирования «среднего класса», эффективной экономики, защиты детей, пенсионеров и инвалидов.

«Союз правых сил» ориентировался на другую аудиторию — так называемый «средний класс». Своими избирателями они видели предпринимателей, руководителей, просто состоятельных людей. Им они обещали европейский уровень жизни, возможность работать и зарабатывать, низкие налоги, защиту «от чиновников и бандитов».

ЛДПР в агитации не предлагала конкретных мер, но активно выступала за выход из финансового кризиса с помощью поддержки отечественных производителей, защиты внутреннего рынка и сокращение доли теневой экономики. В видеороликах Жириновского нахваливает рисованный Сталин.

«Яблоко» провозглашало себя «демократической оппозицией», выступало за реформы без радикализма, социальную ориентацию, за «честность и нравственность». Партия не поддерживала позицию Путина и СПС по чеченским событиям, и эта тема стала основным противоречием между двумя либеральными объединениями.

Борьба с оппонентами

Особенностью этой предвыборной кампании было активное очернение оппонентов. Конкуренты заказывали друг на друга сюжеты по телевидению, карикатуры в газетах и обличающие листовки. Например, Сергей Доренко в авторской программе обличает Лужкова, а партию «Отечество — вся Россия» иронично называет «Отечество минус вся Россия».

«Отечество — вся Россия» в свою очередь отчаянно критиковали избирательный блок «Единство» и подчёркивали его связь с Березовским.

«Союз правых сил» ругали за беды и провалы предыдущих лет.

Сергею Доренко и его острым передачам доставалось от общественно-политической газеты «Земляки». В большой статье авторы подробно разбирают обвинения Доренко в адрес Лужкова, упоминают, что суд признал вину ОРТ, оштрафовал канал и телеведущего лично.

Итоги выборов

По сравнению с 1995 годом явка снизилась: 61,85% против 64,7%. В избирательных списках числилось 107 796 558 человек, получается, что в выборах участвовали примерно 66,7 миллионов россиян. В бюллетенях была строчка «Против всех»: предпочтение ей отдали 3,3% избирателей.

Кто прошёл в Думу:

КПРФ — 113 депутатов, 25,11% голосов. « Единство» — 73 депутата, 16,22% голосов. « Отечество — Вся Россия» — 66 депутатов, 14,67% голосов. « Союз правых сил» — 29 депутатов, 6,44% голосов. « Яблоко» — 20 депутатов, 3,77% голосов. ЛДПР — 17 депутатов, 3,77% голосов.

Думские выборы определяли, с каким парламентом будет работать новый президент, выборы которого должны были пройти в конце марта. Борис Ельцин с новым парламентом не взаимодействовал: он отказался от полномочий 31 декабря 1999 года, а первое заседание Государственной думы III созыва состоялось 18 января 2000 года.

Виктория Мокина

https://vatnikstan.ru/history/modernrussia/vybory-1999/