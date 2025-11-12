Стихи о войне,ч.3

Русские не сдаются. Это как строчка в коде.

Это черта натуры, выжженная в крови.

Вечно своей дорогой. Странные и не в моде.

Только давно привыкли страху и нелюбви.

Русские, как диагноз. Носимся с нашим прошлым,

И забывать Победы попросту не хотим!

Ценим свою культуру и не считаем пошлым

Верить в народ, в Россию, в то, что мы свято чтим.

Русские — просто люди. Люди с огромной волей,

Люди с открытым сердцем и широтой души!

Что нас пугать бойкотом и незавидной долей?

Мы и в достатке жили! Жили и на гроши!

Слышали сколько сказок мы о чужой «свободе»?

Сколько чужих прогнали с нашей земли сапог?

Русские не сдаются. Это как строчка в коде.

Нас не сломить вовеки. С русскими рядом — Бог.

➖➖➖➖➖

Автор: Ольга Гражданцева, 2025.

«Сердце матери…»

Держала мать в палате сына руку,

От койки его — просто ни ногой.

И к каждому прислушивалась звуку,

Он в госпиталь доставлен чуть живой…

Который день меж небом и землёю,

Застрял душою миленький сынок…

Заря сменилась новою зарёю,

Не сохнут слёзы с материнских щёк…

Врачи над ним, как бабочки, порхают.

Не отпускает руку сына мать…

Они без слов прекрасно понимают…

Стараются мальчишку залатать…

Пиликают приборы, сердце в норме,

Давление стабильно, без скачков.

Бумаги заполняет врач по форме,

Глядит на цифры он из-под очков.

Надежда есть, но шанс, жаль, невеликий..

Как за родного, борются врачи,

И страх обуревает сердце дикий.

Полгода скоро, как сынок молчит…

Держала мать в палате сына руку,

От койки его просто ни ногой..

И к каждому прислушивалась звуку,

Пускай хоть так, но главное — живой…

➖➖➖➖➖

Георгий 07.08.2025 https://t.

«Лишь только вместе мы сила…»

Дотла сгорают волонтёры,

Ломает, словно из пластмассы.

Надоедают уговоры..

Не слышат их глухие массы…

Бойцы в надежде тянут руки,

Всем сердцем веря в крепкий тыл.

Там умирают не от скуки,

Но жаль — в тылу-то пыл остыл…

Всем надоели эти сборы,

Куда ни глянь — везде призыв.

Все строят стены и заборы,

И подавай лишь позитив.

Война пройдёт, и мир настанет,

Я верю в наших войск успех.

Быть с краю хата перестанет

Заголосят вдруг громче всех.

Что ждали больше всех победу,

Ночами не смыкали глаз,

И что порой не до обеду,

И помогали, мол, не раз…

Но час придёт — и все предстанут,

И всех откроются дела.

На том суде же не отстанут

Бог крепко держит удила.

Да нет, я вовсе не пугаю,

И время с вами — нет на спор.

Вновь слышно: "Руки опускаю..."

Ещё сломался волонтёр…

➖➖➖➖➖

Георгий 09.08.2025 https://t.me/Georgiypoems/6383





НАГРАДА

– Сколько весит медаль «За отвагу»? –

Дочь отцу заглянула в глаза.

– Не легка,

как подняться в атаку.

Тяжела,

как ребенка слеза,

Как извечная доля мужчины,

Изувеченный взрывом рассвет.

Нескончаемый поиск причины –

Я вернулся, а многие

– нет.

Осторожно касаясь мундира:

– Какова у награды цена?

– Не оплатит все золото мира

На гранитной плите имена!

Мне, родная, как это ни больно,

За ребят, что уже не спасти –

Лишь бы силы хватило – достойно –

На душе эту ношу нести.

Этот груз мне на сердце приколот.

Я медаль эту внукам отдам,

Чтоб звенел нескончаемо

колокол

По ушедшим до срока

бойцам.

➖➖➖➖➖

© Кирилл Хаустов, поэт, прозаик, волонтёр

ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ



Мы вас вырвали с корнем с родимой земли,

И по двум полосам на курсантских погонах

В безызвестную даль вы за нами пошли –

Не курсантские, а – офицерские жёны.



Благонравно-изящный немодный наряд

Выдавал простоватость на крупном вокзале.

А затем – в городке ей во след говорят:

«Вот, приехала к нам лейтенантская краля».



Что немодно в Москве, в гарнизоне – в чести,

Обсуждают простые и блузки, и юбки.

И такое вниманье тебе даже льстит,

Но о моде забудешь в общаге-халупке.



Хорошо, если есть, и вода, и тепло.

Ну, а, как занесёт в лес на дальнюю точку?

Десять финских домов, из удобств – ничего…

Слёзы мамы своей враз припомнятся дочке.



Муж отдался во власть боевой кутерьмы:

На дежурствах, на стрельбах и на полигоне…

От промёрзлых окошек бессрочной зимы

Даже верное сердце вдруг изморозь тронет:



«Почему в этом Богом забытом краю

Потеряла здоровье, веселье и юность?

Муж не видит родимушку - дочку свою…» –

И поплакалось ей, и на часик вздремнулось.



Только – чу! Отворилась скрипучая дверь,

И усы, что крепки от стального мороза,

Безоглядно тебя зацелуют теперь,

Всё смешав: влажность губ и отталки, и слёзы.



А потом будут в жизни – большие чины,

Будут дети и внуки в уютных квартирах.

Офицерские жёны – для нас рождены!

Офицерские жёны – хранители Мира!



Офицерские жёны! Не наша вина,

Что мы вырвали вас из родимых селений.

Вашу жертвенность вряд ли оценит страна…

И лишь мы перед Вами встаём на колени!

➖➖➖➖➖

© Игорь Витюк, секретарь Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран боевых действий, полковник запаса

"Народный фронт"

(Всем, кто помогает нашим)



Я вам сейчас спасибо всем хочу сказать,

Самоотверженно в тылу нас поддержавших,

От всех нас, тех, кто продолжает воевать,

В госпиталях находит силы выживать,

Живых и павших, и от без вести пропавших.



Не собирал я райских яблок по садам,

Не околачивал при жизни хреном груши,

Служил, как все, не укрываясь по тылам,

В глаза взглянуть всегда мог честно мужикам,

Не продавал и не сдавал в аренду душу.



Мы здесь все те, кто, опалённые войной,

Всё по-другому и не так воспринимаем,

Как на войне даётся мир, какой ценой,

И не пройдёт проблема эта стороной,

Коснётся всех, и даже тех, чья «хата с края».



Мы в чём-то все в какой-то степени грешны,

И не всегда мои дела богоугодны.

Под Богом ходим одинаково равны,

Но равнодушным людям к ужасам войны,

Не получить в веках прощения Господня.



Нет, не командующий я и не стратег,

Меня силком идти сюда не заставляли,

Но как любой нормальный русский человек,

Я не желаю, чтоб якут или узбек

От рук фашистов в наше время погибали.



Я не хочу смотреть на слёзы матерей,

Стоящих скорбно у кладбищенской ограды,

И хоть я много видел крови и смертей,

Глядеть в глаза мне страшно жён и их детей,

В руках сжимающих отцовские награды.



Собраться миром, чтоб солдата поддержать, -

Из века в век так было, есть и будет присно.

И я хочу вам, дорогие, пожелать,

Пусть вам добро вернётся ваше во сто крат,

Хоть вы и делаете это бескорыстно.

➖➖➖➖➖

Владимир Пушкарев (Якут Алданский)

22.08.2025

Он нёс из боя раненого друга,

А самого осколок зацепил.

По ходу дела утомилась вьюга

И даже ветер выбился из сил.



Всё шёл и шёл от слабости мотаясь.

Упрямостью усталость победив.

И "Отче наш..." по памяти читая,

Ругая расстоянье впереди.



С опасностью на мину напороться,

Под бомбу беспилотника попасть,

Шептал себе "Идти, идти, бороться!

Я дотяну, вот только б не упасть".



Прислушивался "Слава Богу дышит"

Сознанье чередуя с забытьём,

Братишка лишь постанывал чуть слышно,

И проклинал бессилие своё.



Но тот, кто нёс, подбадривал и клялся

В том, что ему совсем не тяжело.

И к крестику губами прикасался,

Свисающему с шеи у него.



Да снова перечитывал молитву,

Черпая силу в вере, что дойдёт.

Уж коли вышли из смертельной битвы,

Глядишь Господь до наших доведёт.



Вновь чувствовал бесчувственные ноги,

Которые едва передвигал.

Как-будто кто-то расчищал дорогу,

И их переставлять всё помогал.



В глазах темнело и немели плечи,

Сводило грудь дыханием навсхрип.

И как на зло сырой, холодный вечер

К бушлату грязью ледяной прилип.



Донёс, нашёл знакомые окопы

И сразу же сознанье потерял.

А на востоке небосвод-истОпник

Рассветом новым день разогревал.

➖➖➖➖➖

Автор: А. Вашурин...

- От чего мы так рано седеем?

От чего в двадцать пять седина?

Мы пожить-то ещё не успели,

Не насытились жизнью сполна.

Что Серёг, мы так вдруг упустили?

От чего побелело в висках?

- Мы России с тобой служили,

В этот пепел нырнув в боях.

Тут не там тебе. Всё серьёзно.

Смерть - княжна. За живот не к ней.

Нам считать бы на небе звёзды,

Но мы считаем "двухсотых" парней.

Тут никто кроме нас не видит -

Жизнь кончается на нуле.

А пуля редко бывает в обиде,

Что она не в твоей голове.

Там не знают всей правды, ёпта.

Отчитались, мол, нате... вот...

Мужики молодцы... работают...

А нас десяток осталось с трёх рот.

Волос в проседи - каждый "двести".

За четвёртое лето - прядь.

С этим ГРУЗом им врозь, нам вместе.

Чей опорник? Не наш? Так взять!

Как два пальца, никак иначе.

Не совсем же седой. Не лунь.

Отыщи в себе буфер отдачи.

Memento mori*..., остальное сплюнь.

Серебром пепел голову красит.

Пуля голову красит ржой.

Благородны мы нынче, мать их.

Этот цвет нам к лицу с тобой.

➖➖➖➖➖

Автор: Дмитрий Рязанов...

Мы к Богу отправляем упырей,

На суд его мы шлём ему клиентов,

Не за почёт посмертных медале́й,

Не требуя к себе аплодисментов.

Мы - рота боевых штурмовиков,

Тут разные собрались индивиды,

А цель одна, - громить нацистских псов,

Которые пришли взамен ковида.

Задачи ставит Родина и Честь,

А совесть разнесла приоритеты,

И скажем мы вам, в принципе, как есть,

Что многие на этом свете слепы.

Не видят белого, когда белым-бело,

Не видят черного, когда чернее тучи,

А мы сегодня заняли село,

Село... село... - обломков битых куча...

Но вот из под завалов чей то стон

И женский крик, - "Ребятушки, родные,

Спасибо Боже,- только им живём,

Спасибо,- что сегодня мы живые."

И был рассказ, пока мы шли ва-банк

И резали растяжки на подвале,

Как их ровнял немецкий дюжий танк,

И как нацисты в погребы стреляли.

А там ребята: женщины, юнец,

Старушки две, дедок старее мира,

В котором с сорок пятого свинец,

Под сердцем пуля, та, что не убила.

И как с такими можно воевать,

Каким ублюдком нужно тут родиться,

Чтоб мирный люд за'просто убивать?!

Душа забилась в клетке, словно птица.

Мы шли и видели до тла сожжённый храм.

— Там был святой отец, - сказали дети.

Хоть многие из нас несут Ислам,

Должны за всё пред Богом псы ответить.

За слёзы жён, детей и матерей,

За города, сгоревшие до пепла,

Мы шлём на суд к всевышнему зверей,

И в этом наша воля только крепла...

➖➖➖➖➖

Александр Малашенков

Нет, не надо меня жалеть!

Ни к чему мне, ей Богу, это!

Не хочу я вопросов впредь.

Вы не ждите, прошу, ответа.

Не смогу подобрать слова,

Чтобы вам рассказать помягче,

Как мои обстоят дела...

И какие стоят задачи.

Собираю опять БК.

И "разгрузка" уже готова.

Вот бинты не сложил пока.

А без них никак... Стопудово...

Я целую нагрудный крест,

А потом под одеждой прячу.

И трехпалый рисую жест...

Я здесь так иногда "чудачу"...

В это время мы все молчим.

В полутьме копошимся тихо.

Вроде с виду покой храним,

Но внутри то "колбасит" лихо...

Кто вернётся из нас живой?

Может я?! Или "Джип" с "Батоном"?

Надо выжить любой ценой!

Мы нужны нашим мамам, жёнам...

От волнения сушит рот,

А воды то и так не много.

Нам везли пацаны, но вот...

Та последней была дорога...

Отследил их ударный дрон,

И прилёт был довольно меткий.

Пацанам до земли поклон.

Да, я плачу... Но очень редко.

Завтра будет тяжёлый бой,

Но дойти мы должны до цели!

Вот "Агат", он идёт впервой.

Всё ладони трёт... Припотели...

Но нет мысли идти назад.

Мы прорвёмся, я знаю точно!

Верю, в Рай попадём, не в ад,

Коль сойдём с пути внеурочно...

Нет, не надо меня жалеть.

Мне не это сегодня надо.

Очень долго могу терпеть,

Чтоб Победа пришла в награду!

➖➖➖➖➖

Автор: Татьяна Сырцова

Бескрайнее небо

И роями дроны,

Здесь каждый, кто выжил,

Достоин короны.

Здесь вихрями пули,

От взрывов зарницы,

И павших друзей

Бесконечные лица...

Здесь бой быстротечный,

Всегда и до смерти...

Где горы "двухсотых",

Там празднуют черти!

Со словом последним

Про мать вспоминают.

Здесь русские люди

Россию спасают!

Здесь нет казнокрадов,

Пиара и фальши,

Бойцы здесь воюют,

Чтоб мы жили дальше.

Жила чтоб Россия

И помнили люди...

Погибших бойцов

Никогда не забудем!

Здесь каплями крови

Полита молитва,

И жизнь здесь на грани,

Острее чем бритва!

Здесь "двести" и "триста" -

Как жизненный срок.

Здесь дьявол давно

Собирает оброк.

Здесь нету политиков,

Только приказ!

Вперед! За Россию!

Запомнит ли нас?

Развеется пепел,

Затянет воронки...

Покроются пылью

В столах похоронки...

Россия залижет

Кровавые раны...

Как память останутся

Лишь ветераны...

И дальше пойдём,

Как ни в чём ни бывало.

Я всё это видел...

Уже так бывало!

Но я то всё помню,

И буду до смерти

Живыми погибших считать!

ЗЛИТЕСЬ, ЧЕРТИ!!!

➖➖➖➖➖

Фото: ЛИС, БАРС11. Сергей Кириллов.

Листок тетрадный, детский почерк,

Девчушка пишет - пятый класс:

"Вернись , солдат, прошу я очень,

Ты защищаешь, знаю, нас!"

Слова ложатся в строчки ровно,

Выводит буквочки рука.

Она с ним вовсе незнакома,

Но за бойца болит душа!

"Защитник наш!" - девчушка пишет!

"Бесстрашный воин, мой герой!

Вернись живым, мы ждём, ты слышишь?

И не сдавайся, мы с тобой!"

Простой конверт, "на фронт" приписка.

Защитнику Отечества!

За "ленточку", как птица, мчится

И вот письмо то у бойца!

Оно ему согрело душу,

В дороге трудной - талисман!

И целый год несло с ним службу,

Брало укрепы, города!

И получив недолгий отпуск,

Солдат с письмом спешил домой.

А на конверте была подпись -

Девчонки имя, класс какой!

Село соседнее и школа.

Вот отправитель, адресат.

Она с ним вовсе не знакома,

Но разыскал её солдат!

Письмо в руках, на лицах слёзы -

Боец и юный патриот!

В лице девчоночки курносой

Тебя, солдат, Россия ждёт!

➖➖➖➖➖

Автора не знаю

«Пять утра»

Пять утра. За окошком вновь дождь,

Он шуршит, словно мыши, по крыше.

А я жду, что опять ты придёшь!..

Показалось – шаги твои слышу:



Вот идёшь ты сквозь рощу на холм,

Вот спускаешься к речке, по лугу;

Вот горбатый мосток перешёл

И, помедлив, глядишь на лачугу…



Мой домишко промок под дождём,

Но над крышей дымок теплом вьётся;

У печи мы сидели б вдвоём,

Наблюдали б – как пламя смеётся!..



И наш кот бы мурчал на печи,

Канарейка дремала бы в клетке;

Я сказала б опять: «Не молчи!..»,

Ты ответил бы: «Был я в разведке,



Изловчился и взял языка,

Но был ранен и лёг отдышаться.

И, пока телом спал, то Душа

Прилетела к тебе повидаться!»…



Пять утра. За окном шуршит дождь.

Кто-то мнётся, под ним, у порога,

И я жду – что сейчас ты войдёшь!..

Много лет прошу это у Бога…

➖➖➖➖➖

Галина Пушкина.

«Последние часы…»

Ну вот и всё — последние часы…

Отмерил Бог такой мне путь короткий.

Веду ребят вдоль лесополосы,

А сам — на плаху, словно пленник кроткий.

Хоть хорошо успел обнять я мать.

Она предчувствовала, что мы с ней расстаёмся.

Ох, как не хочется мне в двадцать умирать.

Но кто бы знал, что мы сегодня подорвёмся.

Нет, нет, не все: погибну только я…

Живые, слава Богу, все мальчишки.

Шагнул не зря, надеюсь, в пламя,

И где-то там мой подвиг будет в школьной книжке.

Пройдут года — деревья отрастут.

Земля с лихвой в полях впитает нашу кровь.

Надеюсь, память лишь о нас не предадут,

И этот ужас — никогда, чтоб, Боже, вновь…

Ну вот и всё — последние часы.

Отмерил Бог такой мне путь короткий.

Я умираю возле лесополосы,

И путь на небо предо мною вижу чёткий…

Не плачь, прошу, души своей не рви.

На каждого у Бога свои планы.

И с этим, мам, уверенно живи,

Что «жизни нет за гробом» — мелют лишь болваны.

➖➖➖➖➖

(Георгий 02.09.2025)

Стих посвящён моему земляку, старшему лейтенанту Очкину Илье Николаевичу.

В подвале

В подвале живём уже мы неделю,

Возможно, немного мы похудели.

На страже и ночью, и днём мы стоим,

Любою ценою врага победим.

Но это не трудно — сидеть по подвалам,

Труднее в лесу под одеялом,

Но всё же труднее на передке,

Где не различают, кто ты и где.

Яга летает, хочешь — не верь,

Кидает снаряды в округе под дверь.

Враги на контроле держат подвал,

Летят камикадзе от них и обвал.

Ещё миномёты и танк тут как тут,

Немного ещё — и вход разберут.

И грохот стоит, постоянная пыль,

Мы не унываем, и всё это быль.

➖➖➖➖➖

Домашев Михаил Владимирович, позывной "Риф", мобилизован, погиб

➖➖➖➖➖

Сергей Кириллов, Великий Новгород

Они уходят ...

Они уходят всё дальше от дома.

Всё ближе к Богу ,идут в тишине.

Оставив письма людей незнакомых,

На полке скромно лежать в блиндаже.

Они уходят прощаясь с миром,

Идут на смерть , понимая всё.

Вернуться могут совсем не скоро

Вернуться могут , они не все.

Они уходят , за горизонты

Закат несут, они на легке.

И шаг за шагом , бесшумной тенью

Туман набросив на плечи тихо,

Как божий сын, идут по реке.

Они уходят , прощаясь с миром.

Благославив дорогу перстом.

И в спину им, уходящим тихо,

Их старшина осеняет крестом.

➖➖➖➖➖

01.09.25 Валькирия

Посвящается пропавшим без вести

Каждый третий уже был ранен,

Каждый первый терял друзей.

Это дети рабочих окраин,

Соль усталой земли моей.



В шалом взгляде - упрямство волка,

Обманувшего цвет флажков.

Вновь уходят на штурм посёлка

Дети серых и злых дворов.



Доставая из-под подушки

Письма с ворохом теплых слов, -

Улыбаются добродушно,

Не стесняясь беззубых ртов.



Не садились за руль Бугатти,

Не сидели в кафешках Ницц,

Только знаете... Не испугать их

Ни свинцом, ни жужжаньем "птиц".



Не из стали, не из титана

Появлялись они на свет.

Если рана, то значит рана.

Если смерть... Ну, так значит смерть.



Надевая броню на плечи

Перед выходом к огневой,

Вспоминают любимых женщин,

Самых верных на свете женщин,

Что живыми их ждут домой.



Каждый третий давно контужен,

Каждый первый войною бит.

Но пока эти парни служат,

Мир шатается, но стоит.

➖➖➖➖➖

Автора не знаю

ВЫДЕРЖУ, ПРИМУ...

Блиндажная свеча бросает блики на киот,

Сестричка-санинструктор молится в углу:

"Пусть никто из наших сегодня не умрёт!

Всё остальное, Боже, выдержу, приму!"

Штурмовики поднЯлись, двинулись вперёд,

Идёт сестричка следом в грохоте, в дыму.

"Пусть никто из наших сегодня не умрёт!

Всё остальное, Боже, выдержу, приму!"

ОчередЯми косит "лесополку" как траву -

В "опорнике" врага проснулся пулемёт.

"Всё, что нужно, Боже, выдержу, приму!

Лишь пусть никто из наших сегодня не умрёт!"

В дыму один упал, поймавший грудью смерть,

И санинструктор бросилась к нему.

"Не дай ему сегодня, Боже, умереть!

Всё остальное, выдержу, приму!"

Откуда столько сил?! Она его несёт!

"Я вынесу! Я вытяну! Допру!

Пусть никто из наших сегодня не умрёт,

Всё остальное, Боже, выдержу, приму!"

И прошептал тогда Господь ей ласково:

Ты - дочь моя, я слышал твой обет.

Не бойся и тяни его, вытаскивай.

Из ваших в Воинство Небесное набора нынче нет!"

И смерть свои закончила дела,

Заткнув в "опорнике" проклЯтый пулемёт,

Хрипя сестричке вслед: "Твоя взяла!

Теперь никто из ваших не умрёт!"

➖➖➖➖➖

© Артём Сычёв

Пока нас ждут мы будем возвращаться,

Пока нас будут помнить мы живём.

Пока нас любят, мы продолжим драться,

Чтоб ненавидящие нас не вторглись в дом.

В котором будут вечно ждать и верить,

В котором любящим невзгоды не почём.

В котором будут помнить даже если

Из всех миров мы навсегда уйдём.

И пусть наш прах развеет по вселенной,

Потухнут звёзды и миров погибнет сонм.

Мы Боги и мы предкам нашим верим,

За нами Род и он хранит наш дом!

➖➖➖➖➖

Автора не знаю

ГЛАВНЫЙ КАЛИБР

Спроси меня – за что воюешь, брат?

Зачем идёшь в огонь, 'укреп' штурмуешь?

Ведь жизнь дороже почестей и злат,

она одна, а ты собой рискуешь?

И я отвечу честно, как смогу,

простыми, боль впитавшими словами –

я здесь сгибаю страх и смерть в дугу,

чтоб мир и счастье были рядом с вами.

Я не ищу ни славы, ни наград,

и жизни, и потерям цену знаю,

но я как сын Отчизны, как солдат –

свой дом,

детей,

и правду защищаю.

Я не святой, и не бессмертен я.

Крушить врага – мой долг, мой вечный выбор.

Россия верит в Бога и в себя,

и эта вера главный наш калибр.

Спроси меня – за что воюешь, брат?

Отвечу – всё за то же, что и деды.

От них я получил свой меч “булат”,

и он в моих руках до дня Победы.

➖➖➖➖➖

Вит Дорофеев 28.05.2023

Щенок и девочка в подвале....

Сегодня взвод вошёл в посёлок,

и бьёт теперь по ним укроповцев арта,

последний взяли лишь под вечер переулок,

и не стихает шум от Дронов, тут с утра,

Зашли в пятиэтажку, а в подвале люди,

почти все раненные, дед лежит полуживой,

и на бойцов все смотрят, будто судьи,

в глазах и боль, и радость, и укор

А Юрка друг, зашел в соседний дом,

один на улицу стоит целёхонький, одноэтажный,

и будто здесь и вовсе не было войны,

лишь окна выбиты, и грязью стены все заляпаны овражной

Вдруг из подвала он услышал, детский плач,

спустился и на ящиках с кортошкой,

увидел девочку с щеночком на руках,

скулил щенок, девчонка плакала уж слишком громко

Почти неделю, тут , друг друга согревали,

морковь с свеклою лишь жевала и кормила тем щенка,

воды из под дождя в кастрюли собирали,

та, что текла в подвал к ним с потолка

В глазах девчонки радость и испуг,

ещё не понимая кто же к ним пришёл,

но сердце детское увидело улыбку,

и поняла, что друг сегодня к ней зашёл

И ручки к Юрке потянула,

одной обняв щенка, другой его,

и в плаче будто песню затянула,

к груди прижалась, друга моего

А он, хоть подполковник, тихо плакал,

сжимал в объятьях девочку и серого щенка,

он рад был, что девчонка слёзы не видала,

скрывала всё, подвала темнота

Дрожали все, щенок, девчонка, подполковник,

от радости, девчонка и щенок,

а друг подумал, что спустился в преисподнюю,

увидел ангела,

и слез сдержать не смог.

Два тельца детских, девчонка и собачка,

а сколько в них душевной теплоты,

спускалась на посёлок ночка,

вой утихал снарядов, от укроповской арты

Довёз он их, в ночи до медсанбата,

и встретил их дежурный санитар,

и уезжая видел, друг мой Юрка,

как на прощание, девчонка ручкой, а щенок, хвостом махал...

➖➖➖➖➖

26.01.2025 г. Руслан Гулиев(Гагуля)

Его Величество солдат

Бесстрашный и немногословный

Фундамент незабвенных дат

Творец Победы безусловный.

И в этот раз, и в этот век

Надежда на тебя... и снова

Стал в строй обычный человек

По зову, не сказав ни слова...

Идут другие времена

Где правду говорят всё реже

Другое всё, даже война

Другая, да, но люди те же

Новейшей техники полно

Но побеждая страх животный

Куёт Победу всё равно

Наш рядовой солдат пехотный...

И у него судьба одна

Идти вперёд, ползком, шагами

Какая б не была война

Он всю её пройдёт ногами.

И только он рукопожат

С корнями и душою рода

Его Величество солдат

Защитник своего народа.

➖➖➖➖➖

©Вячеслав Онвард

Мы вместе

Мне было больно тебя провожать.

Долгие проводы - лишние слёзы.

Белыми лентами будут мелькать

Вновь за окошком вагонным березы.

Пиками ели проткнут небосвод,

Листьями клены помашут вдогонку.

Ты защищать меня едешь на фронт.

Я отправляюсь плести антидронку.

Будем друг друга теперь вспоминать,

Я буду Бога молить, чтоб ты выжил.

Душ наших общность войне не порвать,

Врозь мы телами, сердцами всё ближе!

И в блиндаже, и под шквальным огнем,

В тесном укрепе, и в дерзком походе,

Мы всё равно остаёмся вдвоём,

Как две звезды на ночном небосводе.

Я посмотрю ли, в разлуке, в окно,

Ты ли на небо, пройдя все преграды,

В звёздном пространстве увидим одно:

Врозь на земле, но на небе мы рядом!

Значит, бессильна любая война -

К звездам осколки не долетают!

Просто тебя я дождаться должна.

Просто мне очень тебя не хватает...

➖➖➖➖➖

Надежда ТТ

Осыпаются листья, желтеет привычный пейзаж.

На губах привкус ржавчины, ветра и карамели.

Это осень опять надевает свой камуфляж,

Чтобы скрыть по посадкам стихи, «лепестки» и потери.

Наши мёртвые нас не оставят и смогут помочь,

Даже если мы будем орать, бесноваться и плакать.

У Малого остались жена и красавица дочь,

И зачатый ребёнок, который родится без папы.

Бородатый, улыбчивый, крепкий, как новый блиндаж,

Потрещать по душам ко мне ночью приходит Калина.

Мы с ним снова на промке ныряем в разбитый гараж,

Он опять, не смотря ни на что, закрывает мне спину…

Эта осень косыми дождями мне бьёт по лицу,

С каждым новым ударом всё больше и больше зверея,

И кричит мне живому, забывшему стыд подлецу:

«Никогда. Не вернёшь. Ни Хопеша. Ни Тоху. Ни Змея»

Но дорогу осилит идущий, и надо идти.

То не бурные реки нахлынули по половодью, -

Это строчки, теснясь, разрывают меня изнутри,

Оттого что накормлены потом, землёю и кровью.

Все мы ходим под Богом, не зная, что будет потом,

Но в одном я уверен на этом израненном свете:

Если мой позывной, как и ваши, не станет стихом,

Я клянусь, пацаны, - я вам всем расскажу о Победе!

➖➖➖➖➖

© Дмитрий Филиппов, член Союза писателей России, участник СВО

Уже войне четвëртый год,

Уходят в вечное ребята.

Уходят в вечные солдаты,

Как в неизведанный полëт.

И в грязь, и в пыль, и в снег, и в зной

Нам свет сквозь дым мерцает тускло.

Я впереди.

Я - воин русский.

И следом ангелы за мной.

Нескоро кончится война,

Нескоро щит и меч отложим.

Но каждый день, что мною прожит,

Прожит сполна.

➖➖➖➖➖

© Ян Березкин, член Союза писателей России, Заслуженный работник культуры Республики Южная Осетия

Сыны России

Они – бойцы большой России.

На вид – простые мужики,

Но вместе, вражии стихии,

Секут, как в поле сорняки.

Им нипочём любая сила,

Им нипочём коварство зла:

Их мать-земля благословила

Творить великие дела.

Сердца их - самые простые,

Но все пошли на Неба зов

Просторы защищать святые,

Свободу и родимый кров.

Они сотрут фашизма нечисть,

Как стёрли деды и отцы,

И Русь расправит снова плечи

Во все Отечества концы.

Есть у Отчизны их великой,

Ей духом верные сыны -

Сыны России многоликой,

Никем не согнутой страны.

Их не влечёт людская слава,

Их не пугает вражья кровь.

Они - из ангельского сплава.

Их знамя - вечная Любовь!

В их душах полыхает Пламя

И в бой на подвиги зовёт,

И вера – душ живое знамя,

К победе, их ведёт вперёд!

➖➖➖➖➖

Александр Петрович Ерёмин

Мой генерал на карте стрелки чертит

Он лейтенантом все узнал о смерти

Когда впервые проиграл в войне.

Ему твердят что для победы рано.

Но знает он, что в полыме обмана

Пусть живы мы, но живы лишь в огне.

Мой генерал, ты видел отступленье?

Херсон, Изюм, колонны под Ирпенью?

Ты помнишь не познавшие вины

На Фрунзенской пустые коридоры?

А за Осколом греющих моторы,

Не знающих, что дни их сочтены?

А помнишь, генерал, о наших пленных,

Принявших пытки и о тех согбенных

Что прятали подальше от столиц?

Ведь палачи звонили неслучайно

Их матерям, а после ложкой чайной

Им вырезали души из глазниц.

Но в госпитале в Гатчине медсестрам

Молчать сказали. Как смолчать не просто,

На оскопленных глядя и слепых!

От дома к дому, с Вырицы до Пскова,

Молва пошла, что все случится снова

И снова предадут ещё живых.

Мой генерал, в тебя мы верим исто

Хоть к осени все меньше оптимистов,

Как не считай. Но, честно говоря,

Пусть мертвые ни почести, ни слава

Не дождались, но неотъемно право

Хотя бы знать, что смерть их не за зря.

➖➖➖➖➖

© Даниэль Орлов, писатель и издатель. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, Президент фонда «РУССКИЙ ТЕКСТ», Председатель оргкомитета Большого Фестиваля Малой Прозы (БФМП), член русского ПЕН-центра

ОДА - "КАЛАШУ"!

Автомат - мой товарищ и брат,

Выручал, и не раз, он в бою!

Вот уже, как три года подряд,

"Тянем лямку" на фронте свою.

Он ни разу меня не подвёл:

Дождь ли, снег, или пекло - в пыли,

И когда мы - в обход мимо сёл

В тыл к "небратьям" - болотами шли,

И когда мы тонули - вдвоем,

Я не бросил его, уберёг,

Переплыл через весь водоём,

А затем и почистил, как смог,

Он ни разу осечки не дал,

Посредь боя не клинил затвор!

Он всегда во врага попадал,

Потому и живём до сих пор!..

Если выставлен верно - прицел

И курок установлен "на взвод",

И боёк, если не заржавел -

Наш "Калашников - не подведет!

➖➖➖➖➖

© Олег Прусаков, позывной Дырокол, отряд "Штурмовой", действующий участник СВО, Ветеран боевых действий, член Союза писателей России.

Медленный вальс тишины...

В изумрудные косы берёз

Заплетает в мелодию ветер.

Яркой россыпью утренних слёз

Вновь роса травы сонные метит.

От позиций крадётся туман -

Добровольный помощник разведки.

И чадит, как хреновский шаман,

Чёрный дым украинской ответки.

Начиналось всё так хорошо,

И заря в триколор нарядилась.

И рассвет чин по чину пришёл,

И гроза на него не сердилась.

Тучи тихо и мирно ушли,

Напоследок раскатом ругнулись

На события грешной земли,

На горящие будни июля.

А чумазые лица ребят

Погрузились в отдушину грусти.

Все глаза ещё боем горят,

И не скоро их это отпустит.

Злая ноша войны день за днём

Тяжким грузом ложится на плечи.

Но душою чуть-чуть отдохнёшь -

Телу сразу становится легче.

И устало сидят пацаны,

Словно чтобы внимательно слушать

Белый, медленный вальс тишины,

Пригласивший на танец их души.

Очень редко на передовой

Выдаются такие мгновенья.

Будто рая глоточек живой

В тьму вплывает святым откровеньем.

Как же трудно порою скрывать

За суровостью боль и ранимость!

И себя лоскуточками рвать

Так болезненно, хоть и незримо.

Вот и этот день тоже умрёт

Под привычную громкость прилётов.

Кто-то дальше по жизни пойдёт,

И уже не поднимется кто-то.

➖➖➖➖➖

Автор: Анатолий Вашурин.

РОДИНА-ДОЧЬ

По ухабам раскисшим, по рытвинам

день израненный катится в ночь.

Здесь, в закате кроваво-воинственном,

мы увидели Родину-Дочь.

Не зовущую в бой – Мать Великую,

вновь собравшую верных сынов,

а девчушку совсем... ясноликую,

что явилась в окопы отцов.

С этим образом нежным, молитвенным

крепнет сила и воля в сердцах.

И уверенность лезвием бритвенным

отсекает сомненья и страх.

Видно так небеса напророчили –

в час, когда разлили́сь реки бед

наша Родина-Мать стала Дочерью,

и сберечь её – Божий Завет.

➖➖➖➖➖

© Вит Дорофеев, член Союза писателей России, участник СВО

