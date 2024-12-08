Как обновление ядерной доктрины и применение "Орешника" скажутся на украинском конфликте

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Спецоперация на Украине изменила многие представления о характере современной войны и способах ее ведения. Наиболее обсуждаемым явлением в этой связи стала «революция дронов». Гораздо важнее, однако, другое. Украинский конфликт – это опосредованное столкновение двух ведущих ядерных держав в регионе, имеющем жизненно важное значение для одной из них.

В годы холодной войны такие прокси-войны велись исключительно на периферии глобального противостояния, ставки в тех конфликтах были как минимум на порядок ниже. Сейчас на Украине, как шесть десятилетий тому назад в Карибском море, расположенном под боком другой великой ядерной державы, ситуация вновь балансирует на грани ядерной войны.

В ходе украинского кризиса Российская Федерация столкнулась с крайне неприятным и чрезвычайно опасным фактом – ее концепция стратегического сдерживания оказалась неспособной сдержать противника. Вернее, она успешно сдерживает угрозу массированного ядерного нападения со стороны США или широкомасштабной обычной агрессии стран НАТО. Но Америка и ее союзники, однако, сделали ставку на нанесение России стратегического поражения руками страны-клиента, контролируемой, вооружаемой и направляемой ими. В этих условиях ядерная доктрина России, сформулированная в совершенно иных обстоятельствах, оказалась не в состоянии с самого начала «отсечь» Запад от конфликта на Украине, а затем предотвратить эскалацию западного вмешательства.

На третьем году СВО необходимость корректировки устаревшей ядерной доктрины стала очевидной. Летом президент Владимир Путин заявил о необходимости обновления доктрины, в сентябре анонсировал конкретные изменения, а в ноябре утвердил свежую редакцию документа, официально озаглавленного «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Новые положения направлены на предупреждение сценариев, которые были просто немыслимы в годы советско-американской конфронтации. Российское ядерное сдерживание в результате усилилось, стало менее пассивным и более похожим на устрашение реального противника.

Для достижения такого эффекта решено было расширить условия применения ядерного оружия. В прежней редакции «Основ…» порог для нанесения ударов был чересчур высок: в конвенциональном конфликте – только если под угрозой оказывалось само существование государства. Согласно новой редакции, если неядерное государство, ведущее войну с Россией, действует при поддержке ядерной державы, то это квалифицируется как их совместная агрессия. В таком случае возможно применение Москвой ядерного оружия. Это недвусмысленный сигнал США, Великобритании и Франции, заявляющим, что «они не воюют с Россией»: их объекты и территории могут стать целью ответных российских ударов, в том числе ядерных.

Еще одним условием назван сценарий массированного воздушно-космического нападения с использованием баллистических или крылатых ракет, а также беспилотников в любом оснащении. Ядерный ответ предусмотрен и в случае нападения на Белоруссию – не важно, конвенционального или ядерного. Наряду с расширением условий применения существенно больше стал перечень ситуаций, представляющих угрозу безопасности России. При этом каждая такая угроза требует соответствующей профилактики или же реакции со стороны Москвы. Наконец, важно отметить, что анонс предстоящих изменений был сделан президентом Путиным во время выступления на заседании органа, названного постоянным совещанием по вопросам ядерного сдерживания. Это наводит на мысль, что доктрина может уточняться и дальше изменяться под влиянием динамики развития противоборства.

Реакция стран Запада на обновление российской доктрины оказалась многослойной. Средства массовой информации ответили недолгой истерией под лозунгом «Путин нагнетает». Политики дружно высказались на тему «нас не запугаешь». Официальные лица демонстрировали невозмутимость («США не видят причин менять свою доктрину»). Военные и разведчики, как и положено, молчали, но, надо полагать, сделали выводы.

Эти выводы ложатся на неблагоприятный для Запада общий фон развития украинского конфликта. Реально мыслящие люди в лагере наших противников понимают: война на Украине проиграна. Российская армия удерживает инициативу по всей линии фронта и быстро продвигается вперед на Донбассе. Возможностей у ВСУ изменить ход противоборства в обозримой перспективе нет. Скорее всего, и дальше не будет. В этой связи единственная надежда для стран НАТО – навязать Москве перемирие по линии боевого столкновения. В ноябре западные СМИ – агентство Рейтер и другие – опубликовали ряд статей и заметок о том, что российское руководство якобы тоже склоняется к варианту заморозки конфликта по линии фронта. С этих позиций избрание президентом США Дональда Трампа, многократно заявлявшего о стремлении «положить конец войне на Украине», может рассматриваться стратегами Запада уже не как угроза «оставить Россию без заслуженного наказания», а как возможность избежать грозящей Западу катастрофы в связи с поражением на Украине. Если, конечно, Трамп будет действовать «правильно».

Проигравшая президентскую гонку администрация Джо Байдена взялась, по-видимому, «помочь» Трампу, бывшей «главной угрозе Америке и демократии во всем мире», не сбиться с курса. Разрешение применить американские и британские дальнобойные ракеты для поражения целей на территории Курской и Брянской областей – одновременно дерзкий вызов Путину, только что предупредившему о возможном ответе на «совместную агрессию» Украины и ядерных держав НАТО, и «подарок» Трампу, который унаследует от предшественника максимально жесткую линию. В этом же ряду стоят передача Киеву противопехотных мин, запрещенных Оттавской конвенцией, новая порция антироссийских санкций (в том числе против Газпромбанка) и попытка «пробить» через конгресс последний байденовский пакет помощи Зеленскому. Российский специалист разбирает упавшую ракету Storm Shadow. РИА Новости

Отброшены прежние ограничения и недомолвки. После отказов от комментариев и невнятных отговорок представители демократической администрации публично признали участие США в ударах по России. Лондон сообщил, что некоторое время назад поставил Киеву «десятки» ракет Storm Shadow. В американской прессе обсуждалась возможность нанесения ударов по военным объектам в Ростовской области, где расположены основные штабы и органы непосредственного управления СВО.

Как сообщают, в Белом доме рассматривали и более радикальные варианты, включая приглашение Украине вступить в НАТО.

Пошли даже глухие разговоры о возможности передачи Киеву ядерного оружия. Эти утечки, по-видимому, – попытка психологического давления на российское руководство и общество. Вашингтон пугает Москву членством Киева в НАТО, хотя американцы прекрасно понимают, что именно в качестве участника альянса Украина им не только не нужна, но даже опасна. Американцев вполне устраивает Украина как инструмент и расходный материал, по отношению к которому у них нет формальных обязательств. Передача Киеву ядерного оружия (хотя исключать уже практически ничего нельзя) – слишком рискованный шаг даже для самых оголтелых ястребов, но создание Украиной с санкции Запада «грязной» атомной бомбы – к сожалению, реальная опасность.

Обостряя конфликт, США и их союзники-сателлиты преследуют несколько целей. Чисто военную – замедлить темпы российского наступления, ударив по командным пунктам, аэродромам, складам вооружений и другим военным объектам, находящимся на удалении от линии фронта. Политическую – растревожить жителей глубокого тыла, спровоцировать недовольство в обществе. Психологическую – расширить зону военных действий на «старые» регионы РФ, где царит пока мирная атмосфера. Как обычно, Запад действует осторожно, но последовательно, начиная с относительно ограниченных ударов и постепенно увеличивая их дальность и интенсивность. Прежде чем сделать очередной шаг, противник оценивает нашу реакцию на предыдущий.

Есть, вероятно, на Западе расчет и на то, что на каком-то этапе продолжающейся эскалации российское руководство утратит выдержку и ударит по Украине ядерным оружием. Это стало бы настоящим подарком для Запада. Выставляя Москву как угрозу самому существованию человечества, США и их союзники постараются в этом случае использовать применение Россией ядерного оружия, чтобы подорвать и максимально ослабить ее отношения с ведущими странами Мирового большинства – Китаем, Индией, Бразилией и в целом Глобальным Югом. Подобным образом западники рассчитывали бы достичь того, что им никак не удается, – действительно изолировать Россию в мире.

Реакция Москвы на провокации США и Великобритании совместно с киевским режимом, который мечтает втянуть вооруженные силы Запада в непосредственное столкновение с Россией, оказалась неожиданной. Россия испытала в боевых условиях гиперзвуковую ракету средней дальности (РСД), нанеся удар по ракетостроительному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. Появлением РСД «Орешник» Москва просигнализировала европейским натовцам, что абсолютное большинство их столиц находится в пределах досягаемости нового оружия.

Удар «Орешника» придал обновленной ядерной доктрине дополнительный авторитет. Ракета способна нести как обычные, так и ядерные боезаряды. Скорость «Орешника» (до 10 «махов») не позволяет существующим противоракетным системам перехватить ее. Да, она пока что экспериментальная, но нет сомнений, что успех испытаний открывает путь к серийному производству.

Применив столь мощное оружие в ответ на удары ATACMS и Storm Shadow, российское руководство перешло от предупреждений насчет возможного возмездия к практическим шагам. Это важно, поскольку противник убедил себя, что «Путин блефует», что он никогда и ни при каких условиях не пойдет на нанесение ударов по странам НАТО (а по Украине – пожалуйста: «ему же самому будет хуже»). Пуск ракет ATACMS на полигоне Уайт-Сэндс. США, штат Нью-Мексико. ZumaTASS

Путин, однако, выглядит абсолютно серьезным. Готовятся новые испытания «Орешника». Можно только гадать, какой объект будет выбран в качестве полигона. Вероятно, это будет какая-то цель на Украине. Возможно, из списка до сих пор «неприкосновенных». Могут быть разные варианты ответов на безрассудную эскалацию со стороны Запада: удары по тем или иным энергетическим системам, транспортным объектам, линиям коммуникаций, информационным сетям, военно-промышленным предприятиям, а может быть, – и по символическим объектам или пресловутым «центрам принятия решений».

Но удары могут быть нанесены и не по Украине: лишить противника чувства безнаказанности за свои действия очень важно. Возможно, в перспективе появятся цели и за пределами Европы: например, российские РСД могут встать на боевое дежурство в азиатской части страны, напротив Аляски.

Главное – президент Путин вновь подтвердил, что надежды Запада на то, что Россия – из-за эффекта санкций; потерь и жертв, связанных с войной; психологической усталости общества и т. д. – пойдет на невыгодное ей «перемирие без мира», совершенно необоснованны. Распространенная на Западе мысль о том, что ход и исход украинского конфликта целиком и полностью зависят от воли США, абсолютно ложная. Россия всерьез намерена добиваться именно мира, т. е. обеспечения собственных интересов безопасности; стабильности в регионе к западу от своих границ; укоренения новых геополитических реалий. «Недопобеда» для Москвы равнозначна поражению, и ее не случится.

Заявляя, что Россия не достигнет поставленных целей, что «капитуляции Украины не будет», представители Запада нервничают. На карту поставлено многое – мировая гегемония США, единство и сплоченность НАТО, будущее Евросоюза. Стараясь теперь задушить в объятиях «недостреленного» во время избирательной кампании Трампа, лидеры американского либерального истеблишмента не могут быть полностью уверены в том, как тот поведет себя, став президентом. Европейские элиты замерли в ожидании прихода в Белый дом человека, которого они еще недавно называли «агентом Путина».

В России от Трампа ничего особенного не ждут, но внимательно наблюдают за его шагами. Руководство МИД исходит, по-видимому, из того, что внешняя политика США при новой администрации вряд ли кардинально изменится, особенно в благоприятном для нас направлении. В то же время Кремль заявляет, что от контактов и диалога не отказывается. Это взвешенная и разумная позиция. В какой-то момент в Москве можно ждать эмиссара Трампа с предложениями урегулирования. Скорее всего, Кремль его отвергнет. Трамп, возможно, это понимает и будет ждать встречных предложений.

Следующий шаг будет за Россией. Настанет важный и ответственный момент. Любые гарантии безопасности, которые чего-то стоят, Россия может и должна дать только сама себе. Ни очередной Минск, ни новый Стамбул ей не нужны. Не нужно и, как сказал недавно президент, возвращение страны на путь, по которому она шла до февраля 2022 года. Обсуждения с Трампом и его людьми могут вестись сколь угодно долго на фоне продолжающейся СВО. Главное – добиться прочного мира. А за мир у нас сейчас борется армия.

Дмитрий Тренин

Автор – научный руководитель Института мировой военной экономики НИУ ВШЭ; ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

https://profile.ru/politics/kak-obnovlenie-yadernoj-doktriny-i-primenenie-oreshnika-skazhutsya-na-ukrainskom-konflikte-1629427/

