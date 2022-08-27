Братский шпионаж

В новосибирском Академгородке разгораются шпионские страсти. Разработчика гиперзвуковых ракет «Циркон» Александра Шиплюка задержали по подозрению в государственной измене – как намекнул «Коммерсантъ», «физик работал с учёными из Китая». И интрига в том, что Шиплюк такой не один.

Сам Шиплюк уже в «Лефортове», там же и некоторые как бы подельники. А в новосибирском Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, как подтверждает его научный руководитель Василий Фомин, «прошли оперативные мероприятия – они связаны с нашим директором Шиплюком. Его арестовали». «Ему вменяют в вину, – сообщает «Коммерсантъ», – то же, что и ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию Маслову, – госизмену».

Арестованный 2 июля Маслов на 20 лет старше своего руководителя, ему 75. Так же, как и Шиплюк, Маслов «работал с учёными из Китая», и сидят они тоже вместе, в «Лефортове». Там же, в «Лефортове», содержался и третий «китайский шпион», 54-летний завлаб квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета, научный сотрудник Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Дмитрий Колкер. Учёный страдал онкологией, в изоляторе болезнь обострилась, и Колкер скончался. Его сын Максим Колкер говорил, что причиной уголовного преследования отца стали прочитанные им в 2018 году лекции на международной конференции в Китае. Снова «китайский след». При этом текст лекции прошёл согласование в ФСБ.

Диапазон моделируемых параметров чисто гиперзвуковой, по числу Маха от 0,01 до 25. В общем-то, ничего удивительного, что китайцы знали, куда и к кому обращаться. Известно, что Колкер занимался перспективными беспилотниками (в частности, он первым в России создал компактные газоанализаторы для беспилотных летательных аппаратов на основе квантово-каскадных лазеров). А Маслов и Шиплюк – «гиперзвуком». Их альма-матер, Институт теоретической и прикладной механики, – единственная в системе Минобразования и науки организация, владеющая комплексом аэродинамических труб и газодинамических установок, предназначенным для выполнения фундаментальных и прикладных исследований в области аэродинамики летательных аппаратов.Диапазон моделируемых параметров чисто гиперзвуковой, по числу Маха от 0,01 до 25. В общем-то, ничего удивительного, что китайцы знали, куда и к кому обращаться.

Удивительно в этой связи вот что. В июне 2020-го в госизмене обвинили 78-летнего профессора Валерия Митько, президента Арктической общественной академии наук в Санкт-Петербурге. Митько якобы передавал китайцам секретные научно-практические разработки в области гидроакустики и о способах обнаружения подводных лодок, собирая их с марта 2017 по март 2018 года. В середине июля Томский областной суд начал рассмотрение дела российского учёного-физика Александра Луканина, которого также обвиняют в госизмене в пользу Китая. Луканин якобы передал в Пекин данные о секретных разработках в области альтернативных источников питания. Оба случая – «тяжкие» статьи, но при этом Митько два года содержится под домашним арестом (защита требует смягчения условий содержания). Уж не пользуются ли «китайские шпионы» некими особыми привилегиями? В прошлом году Новоуральский городской суд вынес приговор Тарасу Крокосу, бывшему гендиректору предприятия «Атоммашкомплекс УЭХК», входящего в структуру «Росатома». Обвинялся он в незаконной передаче китайской компании сведений, которые могли быть использованы при создании ядерного оружия. «Это уже далеко не первый скандал, связанный с утечкой в Китай оборонных технологий, – писала тогда «Наша Версия». – Если посмотреть на приговоры по «шпионским» делам, то окажется, что тайно сотрудничать с Китаем намного безопаснее, чем с любой другой страной». Так вот, Крокоса суд приговорил к трём годам лишения свободы условно! А бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина суд приговорил к семи годам лишения свободы – за крамольную публикацию в интернете нынче грозит больше. По сообщениям в СМИ, Лапыгин за 90 тыс. долларов передал Китаю программы для расчёта прохождения через атмосферу спускаемого аппарата корабля «Союз». При этом положенный срок Лапыгин не отсидел – спустя четыре года его досрочно выпустили на свободу.

Но есть и альтернативная версия. Шпионы Китая – одни из самых активных. По многим направлениям США и так впереди, а вот Китай дышит нам в спину и хочет обойти. Ясно, что защищать свои интересы надо. С другой стороны, у нас не так много перспективных учёных. Потому держать знающих людей в застенках долго мы можем позволить себе едва ли.