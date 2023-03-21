Мы из Советского Союза

13 839 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    бесстыжие  имели и будут иметь простоватыхКак Советская вла...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    26 января 1934 года, в Москве открылся XVII съезд ВКП(б). В 1934 году XVII съезд ВКП(б) на страницах советских газет ...Как Советская вла...
  • Светлана Митленко
    Но в учебниках не было имени строителя и было написано об ослеплении. Об этом и говоритсяСамые красивые хр...

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49

Вчера часов 5 заливала эту тему... а сегодня обнаружила, что какая-то вражина снесла у меня 3 темы, которые готовились впрок. Некоторые темы я делаю не один день и даже не 2. Жаль столько времени. Я могла бы потратить на написание чего-либо... но вот приходится восстанавливать. Правда все ссылки я потеряла.
Начну с хорошей новости. Вчера (20.02.23) в Санкт-Петербурге  открыли постоянную  музейную экспозицию посвященную войне на Украине. Экспонаты собирали на разных направлениях.
Сама экспозиция будет пополняться и расширятся.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49https://t.me/boris_rozhin/78583

Сегодня в Санкт-Петербурге мы начали формировать, наконец, четкий образ врага. Речь про открытие первой в России постоянной музейной экспозиции, посвященной СВО. Она так и называется: «Оружие врага».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49С сегодняшнего дня музей постоянно будет пополняться трофеями, наглядно свидетельствующими о противостоянии России не просто украинскому нацизму, но и всей военной машине НАТО, начиная от иностранных наемников и инструкторов, и заканчивая военной техникой. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Был очень рад увидеть на этом мероприятии тех, кто стоит у истоков информационно-идеологического противостояния с Западом. Это уважаемые @boris_rozhin, @rybar, @NeoficialniyBeZsonoV, @ChDambiev и многие другие. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Теперь у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть весьма серьезный повод, чтобы посетить Военно-исторический музей артиллерии. Так что идите сами и берите с собой детей. Начинайте разъяснять им новую реальность. Масштабы войны на Украине давно превзошли границы СВО. Идет Великая Отечественная война, война за наш общий дом, война за наше право жить, дышать, говорить по-русски.
https://t.me/SergeyKolyasnikov/46459

В Санкт-Петербурге представлены элементы РСЗО HIMARIS, обнаруженные росгвардейцамиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Головной блок управления снаряда для реактивной системы залпового огня HIMARIS, обнаруженный подразделениями спецназа и разведки Росгвардии в районе проведения специальной военной операции, представлен в Санкт-Петербурге.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Первый в России образец головного блока представлен на открывшейся сегодня постоянной экспозиции в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, посвященной специальной военной операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Экспонат был передан от Росгвардии музею после соответствующего изучения. Также на экспозиции представлены образцы иностранного вооружения, формы одежды Вооруженных сил Украины, экипировки, знаков отличия
https://t.me/boris_rozhin/78589

Экспонаты.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49ЭкспонатыНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Лица Донбасса
https://t.me/boris_rozhin/78603

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Молодцы, что поставили вот такое напоминание о героях.
Товарищ СталинНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49А фотографировал Борис Рожин
https://t.me/boris_rozhin/78612

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Владимир Путин предложил создать государственный фонд, задачей которого станет адресная помощь семьям погибших ветеранов СВО:
— Фонд будет координировать предоставление соцподдержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения, помогать в повышении квалификации и получении новой профессии.
— За каждой семьёй погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплён свой персональный социальный работник, координатор.
— Уже в этом году структуры фонда должны быть развёрнуты во всех регионах РФ.
https://t.me/rabotaembrat/5429

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Ситуация в Энергодаре и окрестностях стабильно напряженная, есть вылазки вражеских ДРГ, рассказал РИА Новости командир группы российского спецназа с позывным "Злой".
https://t.me/boris_rozhin/78647

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Т-14 и Т-90 на одном фото.
https://t.me/boris_rozhin/78653

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Добровольцы из Сербии, которые прибыли в январе в Запорожье в составе добровольческого батальона
"Мы приехали поддержать русских братьев, поскольку мы хорошо помним события в Югославии и несправедливость, которую НАТО проявила в отношении Сербии. Будем здесь столько, сколько потребуется, до победы!"
https://t.me/orchestra_w/5150

В Башкирии установили точную копию таллинского памятника воину-освободителю.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Монумент стоит во дворе школы в Баймаке. Регион выбрали неслучайно — скульптор оригинала Сергей Ёлкин родом из башкирского города Белорецка.
https://t.me/rabotaembrat/5438

В Запорожье, в Васильевке, трое бойцов отряда «Крым» спасли иконы из горящего жилого дома, в который попал украинский снаряд.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Они подумали, что в здании могут быть раненые, пошли спасать. Но хозяев в доме не оказалось: они давно эвакуировались.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49«Обследовали дом, увидели на стенах иконы, приняли решение их спасти и передали в местный храм батюшке», — рассказал один из военных.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Спасённые из пожара иконы оказались старинными, одна из них покрыта сусальным золотом.
https://t.me/c/1524001401/6446

В Новосибирском высшем военно-командном училище губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами старшему сержанту, командиру отделения учебной роты НВВКУ, который проявил себя в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49https://t.me/ok_spn/23148

Военнослужащие подразделения разведки Вооружённых сил России на линии Сватово-Кременная.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Военнослужащие подразделения разведки Вооружённых сил России на линии Сватово-Кременная.
https://t.me/ok_spn/23154екапрвено

В Ульяновской области состоялась передача российским десантникам, выполняющим задачи в зоне СВО, специально подготовленных автомобилей «УАЗ» повышенной проходимости Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Машины дооснастили таким образом, чтобы они обеспечивали безопасность экипажа, выдерживали большие нагрузки и сохраняли маневренность в различных условиях.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49
 Три автомобиля были освящены духовенством и переданы подразделениям ВДВ из Ульяновска, Рязани и Пскова общественными организациями г. Ульяновска.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Среди общественников был отец одного из военнослужащих ВДВ, заместителя командира разведывательной роты Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка гвардии старшего лейтенанта Владислава Луконина, награжденного орденом Мужества посмертно.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49
  Все автомобили специально подготовлены для использования в суровых условиях СВО, а один из них носит имя офицера.
https://t.me/mod_russia/24386

Атмосфера реального танкового боя вместе со взводом отдельного штурмового батальона «Урал». Дистанция до противника — 30 м, прямее наводки не придумаешь.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Парни заезжают в самую гущу укреплений ВСУ под Кременной и отрабатывают по целям, корректировка ведётся с дрона Mavic 3 с тепловизором. Отдельного внимания заслуживает живучесть танка Т-72Б3М: в конце камера сняла прямое попадание снаряда противника по броне. Экипаж цел, танк цел (разве что тряпочкой протереть) уехал пополнять боекомплект. Второе видео — интервью с командиром того самого танка Кащеем.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Остальные комментарии излишни — кроме того, что у экипажа просто титановые сами знаете что. И такая работа идёт каждый день.
https://t.me/boris_rozhin/78817

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Уничтоженный энергоблок на одной из ТЭЦ западной Украины и хвостовая часть российской крылатой ракеты Х-101, ответственной за данное попадание.
https://t.me/boris_rozhin/78801

Обстановка на фронте Сватово-Кременная, район балки Журавка.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Штурмовые отряды 3 мсд вели тяжёлые бои за опорники противника (вчера и позавчера 10.02 и 20.02) укронацисты пытались в этом же месте наступать). 
За один из опорников разыгрался наиболее жесткий бой, российские воины сумели ворваться на него и захватить. Личный состав противника был уничтожен, двое хряковояк (их на видео угощают чаем) сдались в плен штурмовикам отряда "Чёрная Мамба".
https://t.me/c/1780774638/11606
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Оригинальное поздравление с 23 февраля от мальчика Феди - кроссовер "Вагнера" и "Бременских музыкантов". Есть даже енот из Херсона.
https://t.me/orchestra_w/5197

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Рисунки на фронт. Спасибо большое, очень греет наши сердцаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Спасибо большое, очень греет наши сердца
https://t.me/rusich_army/7827

«Лучше я сам сяду в танк в некоторых случаях, чем буду отправлять ребят».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Командир танкового батальона с позывным Скат чаще находится со своим экипажем на поле боя и реже руководит из безопасного места. Своих подопечных называет любя «орки», но за каждого бойца — и в огонь и в воду.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49В одном из населённых пунктов Скат оказался под обстрелом вражеских «Градов». Два осколка попали в ногу. После реабилитации дома не остался, отправился обратно на фронт. А своё решение супруге объяснил так: «Сейчас у меня другая семья — ребята мои, пацаны».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49На гражданке комбата ждёт и дочка Арина. А, 23 февраля, ей исполняется десять лет. Скат рассчитывал, что получится поздравить её лично, но вырваться с передовой не вышло.
Благодаря военкору Владу Андрице поздравление от отца Арине доставлено.
https://t.me/boris_rozhin/78911

Передача подарков к 23 февраля военным в южном секторе СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Передача подарков к 23 февраля военным в южном секторе СВО
https://t.me/rosich_ru/37022

"Пацаны, всех с праздником, с 23 февраля! Всем добра!"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49С фронта летят поздравления! Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49На видео - боец 126-ой бригады
https://t.me/rosich_ru/37029

Фото от бойцов с Кременного направления.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Фото от бойцов с Кременного направления.
https://t.me/Soldieroffortune777/21802

Наши защитникиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49https://t.me/riafan_everywhere/16971

Герой России капитан Степан Белов рассказал, как танкисты под его командованием успешно противостояли многократно превосходящим силам противника Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49 «Танки их слабые, мне хватает буквально три выстрела, чтобы у танка оторвалась башня», - говорит Степан.
Его экипаж подбил 16 украинских танков, 4 БМП, 10 легкобронированных целей и уничтожил свыше 200 человек личного состава. В одном из боев его танк одновременно противостоял трем танкам противника и вышел победителем, уничтожив их. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49«Танкисты Вооруженных Сил Российской Федерации настолько профессиональные, что нам не важно, кто будет противником и сколько его будет. Мы его уничтожим!» - подытожил Герой России.
https://t.me/tsargradtv/37185

Очень трогательная история. Станислав Дроздов на передовой обзавёлся другом — собакой Дочей.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Мужчина погиб. А семья попросила однополчан отправить питомца к ним —в память о Стасе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49У парней получилось — собака уже на пути в Улан-Удэ и скоро окажется дома.
Вечная память герою!
https://t.me/c/1766288953/17511

Самый молодой солдат в отряде удостоился медали за отражение очередной атаки националистов. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Парню всего 19 лет, и по профессии он сварщик, но сейчас он защищает свой дом в роли наводчика-оператора бронегруппы. "Генезис" находится под командованием заместителя командира батальона 4-й бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ с позывным "Шумер", и прямо на передовой командир наградил его медалью "За отвагу". Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49"Вот на таких земля русская держится", - сказал заместитель командира.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49"Было замечено движение мы по сигналу отработали, на первый раз получилось все даже хорошо", — поделился боец. 
https://t.me/izvestia/122721

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Он попал под шквал артиллерии ВСУ. Был ранен. Более суток тащил на себе товарища, попал в плен в бессознательном состоянии и снова вернулся на передовую.
Командир роты спецназа «Ахмат» с позывным Киргиз рассказал военкору RT Владу @vandrytsa Андрице, как ему, потерявшему много крови, удалось выжить.
Боец сообщил, что сначала отключился, а очнулся уже в плену, где ему провели операцию лишь на четвёртый день:
«При допросе сказали, что сейчас меня расстреляют. У меня глаза были завязаны — по разговору понял, что пришёл чеченец. Он мне сказал говорить то, что мне скажут, тогда оставят мне жизнь.
Рамзан Кадыров дал команду подразделениям спецназа «Ахмат», чтобы противника брали в плен... Сначала думали, что с любыми меня поменяют, но те сказали, что им нужны только крутые».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Киргиз признался, что впервые поехал на СВО, обманув родителей, чтобы не беспокоились, — сказал, что уехал на заработки в Москву. Сейчас, после тяжёлого ранения, командир снова в строю:
«Я всем дал слово, что я вернусь [на фронт]. Тут у меня братья воюют».
https://t.me/boris_rozhin/78796

Авдеевское направление, быт на фронте.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Лица у ребят, конечно, уставшие, но мотивации хоть отбавляй. Ждут приказ, рвутся вперёд.
https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/22666
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Матери и жены московских мобилизованных, доставлявших гуманитарную помощь бойцам и мирным нуждающимся, вчера попали в ДТП. Вчера утром они выехали из Москвы и от усталости управлявшая Газелью мама одного из воинов Анна Милюкова потеряла концентрацию и под Воронежем влетела в фуру. Она погибла. С ней в авто были еще две женщины. Они в больнице, за их жизни борются врачи. Но пострадавшие переживают за то, что груз должнен быть доставлен тем, кому сейчас он нужен, чтобы выжить и победить.
Светлая ей память. Настоящая русская женщина.
https://t.me/c/1524001401/6515

Именные танки в зоне проведения СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Именные танки в зоне проведения СВО.
https://t.me/boris_rozhin/78933
Вот как хотите, так это и понимайте. Но это скрин с передачи польского ТВ.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Польское телевидение запалило двойника Зеленского. Готовят на случай передоза. Макс Комикадзе отказался. 
https://t.me/proofzzz/8731Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49
Говорят, Царь ненастоящий!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49

Русские десантники на квадроциклах - новая серьёзная помеха для боевиков ВСУНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Ивановские десантники ловко орудуют на квадроциклах в лесах под Кременной. Они молниеносно и незаметно подбираются к позициям боевиков и потчуют их с малой дистанции ПТУРами и АГСами.
https://t.me/c/1780774638/11699

Наши братья по небу ПС и ПДС.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49У парней очень тяжелая работа ибо они сопровождают боевую авиацию и встречают огнём пехоту врага на земле.
https://t.me/rusich_army/7876

Олег Царёв, российский блогер, 24 февраля обратился к нашим в ФРГ с такими словами:
«Российский танк Т-72, подбитый у Бучи, был установлен у посольства РФ в Германии. 
Обращаюсь к нашим в Германии. 
Сделайте, пожалуйста, так, чтобы у танка всегда лежали свежие цветы».
Его услышали. Цветы лежат. Нацистов опять уделали, даже на их территории.
Украинская провокация в Берлине превратилась в памятник российским солдатамНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Пока немцы проводят многотысячный митинг за Мир в столице Германии, украинцы, которые всеми силами пытаются его сорвать, устраивают провокации в городе. Накануне они привезли и бросили подбитый танк у посольства России в Берлине и попытались сделать из него мемориал в поддержку Украины.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Но сегодня уже с самого утра сотни несогласных с такой акцией жителей Германии завалили танк тысячами красных роз. В память о мирных людях, которые погибли от обстрелов ВСУ, и о российских воинах, их защищавших. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Александр фон Бисмарк, правнук знаменитого Отто фон Бисмарка, первого канцлера Германии, также пришел на площадь с цветами. Он призвал власти к переговорам и напомнил, что война с Россией никому не нужна.
https://t.me/ssigny/55902

У российского танка в Берлине.
Листовка слева (на хорватском): «Для наших русских братьев, которые потеряли свои жизни в этом танке... Вечная Слава Вам!».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49
Листовка справа (на немецком): «В память об убитых с 2014 года детях Донбасса. В память о детях Украины, убитых с 2014 года. В память о жертвах незаконного переворота 2014 года».
https://t.me/c/1524001401/6568

Лица войныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Военнослужащий ФСВНГ и трофейный танк вставший на сторону света.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Военнослужащий ФСВНГ и трофейный танк вставший на сторону света.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Военнослужащий ФСВНГ и трофейный танк вставший на сторону света.
Ну и, как всегда, немного другей фронтовыхНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок:  Обновляемая библиотека ссылок

героифото сегодняНовороссияСветлана Митленко

Картина дня

наверх