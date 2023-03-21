Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.49

Вчера часов 5 заливала эту тему... а сегодня обнаружила, что какая-то вражина снесла у меня 3 темы, которые готовились впрок. Некоторые темы я делаю не один день и даже не 2. Жаль столько времени. Я могла бы потратить на написание чего-либо... но вот приходится восстанавливать. Правда все ссылки я потеряла.

Начну с хорошей новости. Вчера (20.02.23) в Санкт-Петербурге открыли постоянную музейную экспозицию посвященную войне на Украине. Экспонаты собирали на разных направлениях.

Сама экспозиция будет пополняться и расширятся. https://t.me/boris_rozhin/78583

Сегодня в Санкт-Петербурге мы начали формировать, наконец, четкий образ врага. Речь про открытие первой в России постоянной музейной экспозиции, посвященной СВО. Она так и называется: «Оружие врага». С сегодняшнего дня музей постоянно будет пополняться трофеями, наглядно свидетельствующими о противостоянии России не просто украинскому нацизму, но и всей военной машине НАТО, начиная от иностранных наемников и инструкторов, и заканчивая военной техникой. Был очень рад увидеть на этом мероприятии тех, кто стоит у истоков информационно-идеологического противостояния с Западом. Это уважаемые @boris_rozhin, @rybar, @NeoficialniyBeZsonoV, @ChDambiev и многие другие. Теперь у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть весьма серьезный повод, чтобы посетить Военно-исторический музей артиллерии. Так что идите сами и берите с собой детей. Начинайте разъяснять им новую реальность. Масштабы войны на Украине давно превзошли границы СВО. Идет Великая Отечественная война, война за наш общий дом, война за наше право жить, дышать, говорить по-русски.

https://t.me/SergeyKolyasnikov/46459

В Санкт-Петербурге представлены элементы РСЗО HIMARIS, обнаруженные росгвардейцами Головной блок управления снаряда для реактивной системы залпового огня HIMARIS, обнаруженный подразделениями спецназа и разведки Росгвардии в районе проведения специальной военной операции, представлен в Санкт-Петербурге. Первый в России образец головного блока представлен на открывшейся сегодня постоянной экспозиции в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, посвященной специальной военной операции. Экспонат был передан от Росгвардии музею после соответствующего изучения. Также на экспозиции представлены образцы иностранного вооружения, формы одежды Вооруженных сил Украины, экипировки, знаков отличия

https://t.me/boris_rozhin/78589

Экспонаты. Экспонаты Лица Донбасса

https://t.me/boris_rozhin/78603

Молодцы, что поставили вот такое напоминание о героях.

Товарищ Сталин А фотографировал Борис Рожин

https://t.me/boris_rozhin/78612

Владимир Путин предложил создать государственный фонд, задачей которого станет адресная помощь семьям погибших ветеранов СВО:

— Фонд будет координировать предоставление соцподдержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения, помогать в повышении квалификации и получении новой профессии.

— За каждой семьёй погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплён свой персональный социальный работник, координатор.

— Уже в этом году структуры фонда должны быть развёрнуты во всех регионах РФ.

https://t.me/rabotaembrat/5429

Ситуация в Энергодаре и окрестностях стабильно напряженная, есть вылазки вражеских ДРГ, рассказал РИА Новости командир группы российского спецназа с позывным "Злой".

https://t.me/boris_rozhin/78647

Т-14 и Т-90 на одном фото.

https://t.me/boris_rozhin/78653

Добровольцы из Сербии, которые прибыли в январе в Запорожье в составе добровольческого батальона

"Мы приехали поддержать русских братьев, поскольку мы хорошо помним события в Югославии и несправедливость, которую НАТО проявила в отношении Сербии. Будем здесь столько, сколько потребуется, до победы!"

https://t.me/orchestra_w/5150

В Башкирии установили точную копию таллинского памятника воину-освободителю. Монумент стоит во дворе школы в Баймаке. Регион выбрали неслучайно — скульптор оригинала Сергей Ёлкин родом из башкирского города Белорецка.

https://t.me/rabotaembrat/5438

В Запорожье, в Васильевке, трое бойцов отряда «Крым» спасли иконы из горящего жилого дома, в который попал украинский снаряд. Они подумали, что в здании могут быть раненые, пошли спасать. Но хозяев в доме не оказалось: они давно эвакуировались. «Обследовали дом, увидели на стенах иконы, приняли решение их спасти и передали в местный храм батюшке», — рассказал один из военных. Спасённые из пожара иконы оказались старинными, одна из них покрыта сусальным золотом.

https://t.me/c/1524001401/6446

В Новосибирском высшем военно-командном училище губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами старшему сержанту, командиру отделения учебной роты НВВКУ, который проявил себя в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. https://t.me/ok_spn/23148

Военнослужащие подразделения разведки Вооружённых сил России на линии Сватово-Кременная. Военнослужащие подразделения разведки Вооружённых сил России на линии Сватово-Кременная.

https://t.me/ok_spn/23154екапрвено

В Ульяновской области состоялась передача российским десантникам, выполняющим задачи в зоне СВО, специально подготовленных автомобилей «УАЗ» повышенной проходимости Машины дооснастили таким образом, чтобы они обеспечивали безопасность экипажа, выдерживали большие нагрузки и сохраняли маневренность в различных условиях.

Три автомобиля были освящены духовенством и переданы подразделениям ВДВ из Ульяновска, Рязани и Пскова общественными организациями г. Ульяновска. Среди общественников был отец одного из военнослужащих ВДВ, заместителя командира разведывательной роты Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка гвардии старшего лейтенанта Владислава Луконина, награжденного орденом Мужества посмертно.

Все автомобили специально подготовлены для использования в суровых условиях СВО, а один из них носит имя офицера.

https://t.me/mod_russia/24386

Атмосфера реального танкового боя вместе со взводом отдельного штурмового батальона «Урал». Дистанция до противника — 30 м, прямее наводки не придумаешь. Парни заезжают в самую гущу укреплений ВСУ под Кременной и отрабатывают по целям, корректировка ведётся с дрона Mavic 3 с тепловизором. Отдельного внимания заслуживает живучесть танка Т-72Б3М: в конце камера сняла прямое попадание снаряда противника по броне. Экипаж цел, танк цел (разве что тряпочкой протереть) уехал пополнять боекомплект. Второе видео — интервью с командиром того самого танка Кащеем. Остальные комментарии излишни — кроме того, что у экипажа просто титановые сами знаете что. И такая работа идёт каждый день.

https://t.me/boris_rozhin/78817

Уничтоженный энергоблок на одной из ТЭЦ западной Украины и хвостовая часть российской крылатой ракеты Х-101, ответственной за данное попадание.

https://t.me/boris_rozhin/78801

Обстановка на фронте Сватово-Кременная, район балки Журавка. Штурмовые отряды 3 мсд вели тяжёлые бои за опорники противника (вчера и позавчера 10.02 и 20.02) укронацисты пытались в этом же месте наступать).

За один из опорников разыгрался наиболее жесткий бой, российские воины сумели ворваться на него и захватить. Личный состав противника был уничтожен, двое хряковояк (их на видео угощают чаем) сдались в плен штурмовикам отряда "Чёрная Мамба".

https://t.me/c/1780774638/11606

Оригинальное поздравление с 23 февраля от мальчика Феди - кроссовер "Вагнера" и "Бременских музыкантов". Есть даже енот из Херсона.

https://t.me/orchestra_w/5197

Рисунки на фронт. Спасибо большое, очень греет наши сердца Спасибо большое, очень греет наши сердца

https://t.me/rusich_army/7827

«Лучше я сам сяду в танк в некоторых случаях, чем буду отправлять ребят». Командир танкового батальона с позывным Скат чаще находится со своим экипажем на поле боя и реже руководит из безопасного места. Своих подопечных называет любя «орки», но за каждого бойца — и в огонь и в воду. В одном из населённых пунктов Скат оказался под обстрелом вражеских «Градов». Два осколка попали в ногу. После реабилитации дома не остался, отправился обратно на фронт. А своё решение супруге объяснил так: «Сейчас у меня другая семья — ребята мои, пацаны». На гражданке комбата ждёт и дочка Арина. А, 23 февраля, ей исполняется десять лет. Скат рассчитывал, что получится поздравить её лично, но вырваться с передовой не вышло.

Благодаря военкору Владу Андрице поздравление от отца Арине доставлено.

https://t.me/boris_rozhin/78911

Передача подарков к 23 февраля военным в южном секторе СВО Передача подарков к 23 февраля военным в южном секторе СВО

https://t.me/rosich_ru/37022

"Пацаны, всех с праздником, с 23 февраля! Всем добра!" С фронта летят поздравления! На видео - боец 126-ой бригады

https://t.me/rosich_ru/37029

Фото от бойцов с Кременного направления. Фото от бойцов с Кременного направления.

https://t.me/Soldieroffortune777/21802

Наши защитники

https://t.me/riafan_everywhere/16971

Герой России капитан Степан Белов рассказал, как танкисты под его командованием успешно противостояли многократно превосходящим силам противника «Танки их слабые, мне хватает буквально три выстрела, чтобы у танка оторвалась башня», - говорит Степан.

Его экипаж подбил 16 украинских танков, 4 БМП, 10 легкобронированных целей и уничтожил свыше 200 человек личного состава. В одном из боев его танк одновременно противостоял трем танкам противника и вышел победителем, уничтожив их. «Танкисты Вооруженных Сил Российской Федерации настолько профессиональные, что нам не важно, кто будет противником и сколько его будет. Мы его уничтожим!» - подытожил Герой России.

https://t.me/tsargradtv/37185

Очень трогательная история. Станислав Дроздов на передовой обзавёлся другом — собакой Дочей. Мужчина погиб. А семья попросила однополчан отправить питомца к ним —в память о Стасе. У парней получилось — собака уже на пути в Улан-Удэ и скоро окажется дома.

Вечная память герою!

https://t.me/c/1766288953/17511

Самый молодой солдат в отряде удостоился медали за отражение очередной атаки националистов. Парню всего 19 лет, и по профессии он сварщик, но сейчас он защищает свой дом в роли наводчика-оператора бронегруппы. "Генезис" находится под командованием заместителя командира батальона 4-й бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ с позывным "Шумер", и прямо на передовой командир наградил его медалью "За отвагу". "Вот на таких земля русская держится", - сказал заместитель командира. "Было замечено движение мы по сигналу отработали, на первый раз получилось все даже хорошо", — поделился боец.

https://t.me/izvestia/122721

Он попал под шквал артиллерии ВСУ. Был ранен. Более суток тащил на себе товарища, попал в плен в бессознательном состоянии и снова вернулся на передовую.

Командир роты спецназа «Ахмат» с позывным Киргиз рассказал военкору RT Владу @vandrytsa Андрице, как ему, потерявшему много крови, удалось выжить.

Боец сообщил, что сначала отключился, а очнулся уже в плену, где ему провели операцию лишь на четвёртый день:

«При допросе сказали, что сейчас меня расстреляют. У меня глаза были завязаны — по разговору понял, что пришёл чеченец. Он мне сказал говорить то, что мне скажут, тогда оставят мне жизнь.

Рамзан Кадыров дал команду подразделениям спецназа «Ахмат», чтобы противника брали в плен... Сначала думали, что с любыми меня поменяют, но те сказали, что им нужны только крутые». Киргиз признался, что впервые поехал на СВО, обманув родителей, чтобы не беспокоились, — сказал, что уехал на заработки в Москву. Сейчас, после тяжёлого ранения, командир снова в строю:

«Я всем дал слово, что я вернусь [на фронт]. Тут у меня братья воюют».

https://t.me/boris_rozhin/78796

Авдеевское направление, быт на фронте. Лица у ребят, конечно, уставшие, но мотивации хоть отбавляй. Ждут приказ, рвутся вперёд.

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/22666

Матери и жены московских мобилизованных, доставлявших гуманитарную помощь бойцам и мирным нуждающимся, вчера попали в ДТП. Вчера утром они выехали из Москвы и от усталости управлявшая Газелью мама одного из воинов Анна Милюкова потеряла концентрацию и под Воронежем влетела в фуру. Она погибла. С ней в авто были еще две женщины. Они в больнице, за их жизни борются врачи. Но пострадавшие переживают за то, что груз должнен быть доставлен тем, кому сейчас он нужен, чтобы выжить и победить.

Светлая ей память. Настоящая русская женщина.

https://t.me/c/1524001401/6515

Именные танки в зоне проведения СВО. Именные танки в зоне проведения СВО.

https://t.me/boris_rozhin/78933

Вот как хотите, так это и понимайте. Но это скрин с передачи польского ТВ. Польское телевидение запалило двойника Зеленского. Готовят на случай передоза. Макс Комикадзе отказался.

https://t.me/proofzzz/8731

Говорят, Царь ненастоящий!

Русские десантники на квадроциклах - новая серьёзная помеха для боевиков ВСУ Ивановские десантники ловко орудуют на квадроциклах в лесах под Кременной. Они молниеносно и незаметно подбираются к позициям боевиков и потчуют их с малой дистанции ПТУРами и АГСами.

https://t.me/c/1780774638/11699

Наши братья по небу ПС и ПДС. У парней очень тяжелая работа ибо они сопровождают боевую авиацию и встречают огнём пехоту врага на земле.

https://t.me/rusich_army/7876

Олег Царёв, российский блогер, 24 февраля обратился к нашим в ФРГ с такими словами:

«Российский танк Т-72, подбитый у Бучи, был установлен у посольства РФ в Германии.

Обращаюсь к нашим в Германии.

Сделайте, пожалуйста, так, чтобы у танка всегда лежали свежие цветы».

Его услышали. Цветы лежат. Нацистов опять уделали, даже на их территории.

Украинская провокация в Берлине превратилась в памятник российским солдатам Пока немцы проводят многотысячный митинг за Мир в столице Германии, украинцы, которые всеми силами пытаются его сорвать, устраивают провокации в городе. Накануне они привезли и бросили подбитый танк у посольства России в Берлине и попытались сделать из него мемориал в поддержку Украины. Но сегодня уже с самого утра сотни несогласных с такой акцией жителей Германии завалили танк тысячами красных роз. В память о мирных людях, которые погибли от обстрелов ВСУ, и о российских воинах, их защищавших. Александр фон Бисмарк, правнук знаменитого Отто фон Бисмарка, первого канцлера Германии, также пришел на площадь с цветами. Он призвал власти к переговорам и напомнил, что война с Россией никому не нужна.

https://t.me/ssigny/55902

У российского танка в Берлине.

Листовка слева (на хорватском): «Для наших русских братьев, которые потеряли свои жизни в этом танке... Вечная Слава Вам!».

Листовка справа (на немецком): «В память об убитых с 2014 года детях Донбасса. В память о детях Украины, убитых с 2014 года. В память о жертвах незаконного переворота 2014 года».

https://t.me/c/1524001401/6568

Лица войны Военнослужащий ФСВНГ и трофейный танк вставший на сторону света. Военнослужащий ФСВНГ и трофейный танк вставший на сторону света. Военнослужащий ФСВНГ и трофейный танк вставший на сторону света.

Ну и, как всегда, немного другей фронтовых

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