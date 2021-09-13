Красоты России. Первозданная Камчатка: Тихий океан

Фотографии и текст Дениса Будькова

1. Восход солнца — славная пора каждого дня, которая никогда не повторяется в своей красе разлитых Творцом красок. 2. 3. За час до рассвета нам открылась та самая первозданная Камчатка во всем своем величии, та другая Камчатка, которая однажды встретила восхищенных своей небывалой красотой первых мореплавателей. Яркая, свежая, чудесная — настоящая в своем бытии Камчатка утолит взгляд и покорит сердце самого изысканного эстета на Земле. Опаленные солнцем огненные облака над вершинами Сопок, создающих дерзкие рельефы на горизонте, не оставят никого равнодушны. 4. Почему Сопок, а не вулканов, возможно, поинтересуетесь вы? Тому «виновники» — снова первые мореплаватели, а точнее их первое впечатление. Дело в том, что когда они подходили к этим берегам, то высокие горы с правильными конусами казались им чем-то насыпанным, отсюда и пошло «сопка» от слова «сыпать». Даже на картах прошлого века все названия вулканов отмечены как с. Камбальная, с. Ильина, с. Желтовская и т.д? 5. Все это побережье от мыса Лопатка до места впадения реки Ильинская в бухте Вестник, включая трехмильную морскую акваторию, являются территорией Южно-Камчатского Заказника. Вулкан Ильинский.

6. Вулкан Желтовская сопка.

7. Вулкан Камбальный.

8. Ближе к обеду мы подошли к острову Уташуд, который тоже является частью заказника, несмотря на то, что стоит обособленно.

9. В южной части этого острова, на скалах, есть небольшое лежбище морских львов.

10. Обогнув пару раз остров Уташуд и убедившись в том, что и для нас стали открыты эти чудесные места, наша яхта двинулась дальше вдоль скалистого побережья Камчатки, преодолевая на своем пути поднявшийся ветер.

11. С этого самого момента все стали пристально вглядываться в океан…

12. …смотреть, не появятся ли где высокие плавники тех, кого очень и очень хотелось увидеть и поснимать! И вот где-то через час такого ожидания, после неприятного инцидента с передним парусом, ОНИ наконец-то появились на горизонте. Косатки!

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15. Мимо нас прошло 3 или 4 семьи, которые, к сожалению, близко нас не подпустили. Но мы не оставляли надежды еще раз увидеть ИХ до прибытия в город, и «затаив дыхание» фотокамер, не оставляли своей визуальной охоты до последнего…

16. Ветер не стихал, близился вечер. Только после заката ветер стал понемногу успокаиваться, к тому времени наша яхта уже прошла бухты Асача и Мутная.

17. Уже в сумерках на горизонте появились «Домашние вулканы». Ночью мы встали на якорь в бухте Русская.

18. После суток баюканий на волнах и полученных впечатлений, я даже не помнил как уснул тем вечером. А проснувшись, порадовался потрясающему рассвету.

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21. В такую рань мы встали не только ради рассвета. Второй нашей целью было лежбище морских львов, располагающихся на мысе Кекурный рядом с бухтой Русская, куда мы сразу и навострили паруса.

22. И наши расчеты по времени не подвели, потому как мы оказались вблизи львиного лежбища как раз в момент наилучшего света! На скале были одни самки, но позже к ним присоединился и хозяин гарема.

23. На отходе от мыса нас ждал еще небольшой сюрприз в виде желанных косаток.

24. Вулкан Авачинская сопка.

25. Вулкан Вилючинский.

26. В финале нашей морской части путешествия, мы, конечно же, не могли пройти мимо острова Старичков, на котором находится большая колония птиц и отдыхают лежебоки нерпы.

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28. «Аплодисменты».

29. Пожалуй, на этом и подошел к завершению морской путь нашего путешествия. И уже спустя 2 часа мы были в городе на том месте, где, по сути, и начали свое путешествие. Таким образом, мы сделали большое южное кольцо по Камчатке, как бы «обручившись» с родной Землей, открыв ее в новом свете.

30. Но это еще не конец всего путешествия!

https://photo.boltai.com/topics/pervozdannaya-kamchatka-tihi...