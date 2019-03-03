Даманский. Остров, который останется только в нашей памяти

Сложно сказать, как в 2019 году у нас будут трактоваться и вспоминаться эти события. И будут ли вспоминаться вообще — просто потому, что острова Даманского у нас больше нет, а есть остров Драгоценный у Китая. Да и с КНР вроде бы мир, дружба и так далее. Посмотрим.

Пятьдесят лет назад, 2 марта 1969 года, Китай устроил вооруженную провокацию против Советского Союза, которая вылилась в крупнейший за всю историю ХХ века конфликт между соседними государствами.

Когда-то давно, в 1888 году, во время изыскательских работ для строительства Транссибирской магистрали погиб инженер-путеец Станислав Даманский. Утонул в коварной реке Уссури. Событие трагическое, но рядовое для тех мест. Тайга и многочисленные сибирские реки даже сегодня опасны.



Тело погибшего инженера товарищи нашли недалеко от безымянного острова. И, по существующей до сих пор традиции, назвали остров именем погибшего — остров Даманский.



Островок небольшой. 0,74 квадратных километра площадью. 1500-1700 метров длиной и 500-600 метров шириной. Жить на нем сложно. В период весеннего половодья он хорошо подтапливается. Но вести хозяйственную деятельность "вахтовым методом" вполне возможно.



Юридически остров вошел в состав России ещё в 1860 году, даже не будучи открытым. Согласно Пекинскому договору, граница между Китаем и Российской империей стала проходить по китайскому берегу Амура. Фактически же народ и с одной, и с другой стороны пользовался реками без ограничений. Более того, немногочисленные китайцы и русские вполне дружественно жили рядом. А острова, которые то появляются, то исчезают на реках считались вроде ничьими.

Ко времени описываемых событий отношения Советского Союза и Китая были уже серьезно испорчены. Две крупнейшие державы социалистического лагеря еще в первой половине 1960-х годов окончательно разошлись в вопросах идеологического характера, после чего Пекин стал определять политику СССР исключительно как «социал-империалистическую». Идеологические противоречия постепенно перетекли в политическую и экономическую плоскости. Естественно, тут же в Пекине вспомнили и о давней проблеме государственной границы.



Еще в 1860 году, когда Россия и Цинская империя подписали Пекинский трактат, граница с Китаем была установлена по реке Амур. Это означало, что китайские крестьяне и рыбаки из близлежащих селений формально лишались возможности использовать реку в своих целях. По факту же, учитывая довольно неплохие отношения между странами, пограничная охрана никогда не создавала препятствий китайским крестьянам и последние спокойно ловили рыбу и в Амуре, и в Уссури.

События в районе Даманского не стали неожиданностью для высшего руководства СССР и КНР. Разведка работала хорошо. Потому в Москву периодически отправлялись донесения о готовящейся провокации именно в районе острова. Да и пограничники, которые несли службу в этом районе, прекрасно видели все. Более того, периодические драки с бойцами китайской сельскохозяйственной армии стали нормой. Оружие пограничникам применять запрещали.



Этот период в истории Китая называется красиво — культурная революция. На самом же деле то, что творили молодые сторонники Мао, хунвейбины (красные охранники, красногвардейцы), к культуре никакого отношения не имело. Именно их использовали власти для провокаций. К 1968-69 году обычным делом стали нападения даже на пограничные патрули.



Что же произошло на Даманском в воскресенье 2-го марта? Увы, но это воскресенье для всего ДВО было рабочим днем. Войска участвовали в учениях по отражению нападения противника из района Приморья. В том числе и пограничники, охранявшие участок границы на реке Уссури. Основные силы и боевая техника пограничников были переброшены на 50 километров вглубь территории. На заставах осталось по три десятка пограничников.

Ухудшение отношений между Китаем и СССР в конце 1960-х гг. привело к тому, что советские пограничные катера стали препятствовать китайцам в рыбной ловле.

С другой стороны, участились провокации китайцев против советских пограничников. Поскольку все же применять оружие было крайне нежелательно, советские пограничники не раз сходились с китайцами врукопашную.

7 февраля 1969 года военнослужащим погранвойск все же пришлось несколько раз выстрелить в воздух, дабы разогнать толпу китайцев.



Между тем, в Пекине не только не хотели прекратить провокации, но и фактически дали добро китайским пограничникам. 19 февраля 1969 года Генеральный штаб НОАК разрешил «ответные военные действия против Советского Союза». Фактически это был приказ о переходе к куда более масштабной и опасной провокации против соседнего государства. Но воинственно настроенное китайское руководство, похоже, не слишком сильно задумывалось о последствиях своих недружественных действий на советско-китайской границе.

Самым известным объектом китайских провокаций стал остров Даманский. Названный так в честь инженера-путейца Станислава Даманского, погибшего на Уссури во время бури, остров имел и китайское название Чжэньбао дао —«Драгоценный остров». До 1991 года, когда остров был передан Китаю, он оставался предметом территориальных споров между Поднебесной и Советским Союзом. Но в историю Даманский вошел, прежде всего, благодаря вооруженному конфликту, разгоревшемуся пятьдесят лет тому назад.

Пользуясь ослаблением погранзастав, китайцы решились на провокацию. Ночью на остров перешла рота НОАК и скрытно заняла позицию на высоком западном берегу острова. Днем же, примерно в 10-20, на лед Уссури вышло до 30 китайских пограничников. В ночь с 1 на 2 марта 1969 года 77 китайских военнослужащих, одетых в зимний камуфляж, переправились на остров Даманский и заняли позицию на высоком западном берегу острова. Они оставались незамеченными до 10:20 утра 2 марта. Именно в это время на ближайшую 2-ю пограничную заставу «Нижне-Михайловка», входившую в состав 57-го Иманского пограничного отряда, поступило сообщение от наблюдательного поста. Сообщалось, что в сторону Даманского движется вооруженная группа численностью до 30 человек.



29-летний Иван Стрельников уже одиннадцать лет служил в пограничных войсках. Он был призван на военную службу в ПВ в 1958 году, остался на сверхсрочную службу, после чего получил звание младшего лейтенанта, был заместителем начальника заставы по политической части, а потом был повышен и до начальника заставы.



Прибыв к южному берегу острова, Стрельников разделил группу на два отряда. Одна, под командой начальника заставы, должна была вытеснить китайцев со льда перед островом. Вторая — отсечь группу до 20 человек, которая скрылась на острове. Пограничники не догадывались о засаде, которую подготовили китайцы... Застава была поднята по тревоге, после чего к месту нахождения вооруженных людей на автомобилях ГАЗ-69 и ГАЗ-66 и одном бронетранспортере БТР-60ПБ выехал отряд пограничников численностью 32 человека. Командовал операцией начальник пограничной заставы «Нижне-Михайловка» старший лейтенант Иван Стрельников.29-летний Иван Стрельников уже одиннадцать лет служил в пограничных войсках. Он был призван на военную службу в ПВ в 1958 году, остался на сверхсрочную службу, после чего получил звание младшего лейтенанта, был заместителем начальника заставы по политической части, а потом был повышен и до начальника заставы.Прибыв к южному берегу острова, Стрельников разделил группу на два отряда. Одна, под командой начальника заставы, должна была вытеснить китайцев со льда перед островом. Вторая — отсечь группу до 20 человек, которая скрылась на острове. Пограничники не догадывались о засаде, которую подготовили китайцы... Первую группу возглавил старший лейтенант Стрельников. Она направилась в сторону китайских солдат, которые стояли прямо на льду юго-западнее острова. Вторая группа, которой командовал сержант Владимир Рабович, должна была прикрыть группу Стрельникова и отсечь еще одну группу китайцев.



Примерно в 10:45 старший лейтенант Стрельников заявил китайским военным протест по поводу нарушения ими государственной границы Советского Союза. Начальник заставы приказал китайским солдатам немедленно покинуть пределы советской территории. Однако один из китайцев вскинул руку вверх и тут же его подчиненные открыли огонь по советским пограничникам. Группа Рабовича попала в засаду на берегу острова Даманский. Стрельников и шедшие с ним семеро советских пограничников были убиты. Китайцы еще и поглумились над телами погибших воинов. Было почти полностью уничтожено отделение, которым командовал сержант Рабович – из 11 солдат в живых остались только рядовой Геннадий Серебров и ефрейтор Павел Акулов. Ефрейтора Акулова китайцы в бессознательном состоянии захватили в плен и замучили до смерти. Услышав стрельбу, командование заставой взял на себя младший сержант Юрий Бабанский. На заставе тогда оставалось 12 человек. Отделение. Именно они и приняли бой. Через полчаса их осталось пятеро. Пока на острове убивали советских пограничников, начальник располагавшейся по соседству со 2-й погранзаставой 1-й пограничной заставы «Кулебякины сопки» старший лейтенант Виталий Бубенин получил сообщение о стрельбе на Даманском. Собрав 23 пограничника, на БТР-60ПБ и ГАЗ-69 Бубенин срочно выехал на помощь пограничникам Стрельникова. Прибыв к острову, люди Бубенина заняли оборону. Китайцы приступили к обстрелу позиций пограничников из минометов. Станковый пулемет на бронетранспортере пограничников отказал в самый неподходящий момент и Бубенин направил БТР на замену пулемета, а затем, когда БТР вернулся, выдвинулся на нем в тыл китайскому отряду. По протоке Уссури бронетранспортер выехал навстречу китайской пехотной роте и расстрелял ее прямо на льду реки. После того, как бронетранспортер был подбит, Бубенин со своими пограничниками двинулись к берегу. Они смогли эвакуировать тело погибшего Стрельникова, переместить его в другой бронетранспортер и выдвинуться вновь в сторону китайцев, уничтожив их командный пункт.Уже погибшему Стрельникову китайцы выкололи глаза. Ему было тогда всего лишь 29 лет. Ожесточенный бой с китайцами вело отделение младшего сержанта Юрия Бабанского. Юрий Бабанский родился в селе Красный Яр в Кемеровской области в 1948 году, был призван в Пограничные войска КГБ СССР. Отделение пограничников под его командованием умело рассредоточилось и вступило в бой с китайцами. Кроме того, пограничникам удалось собрать тела погибших товарищей и вынести из-под обстрела раненых сослуживцев.

Примерно в 13:00 китайцы начали отступать. Через двадцать минут, в 13:20, к Даманскому прилетели на вертолете начальник 57-го Иманского пограничного отряда полковник Демократ Леонов с офицерами отряда, были подтянуты подкрепления с соседних застав. Полковник Леонов распорядился снять с учений школу сержантского состава и вместе с мотоманевренной группой погранотряда перебросить ее к Даманскому. На самом острове начальником политотдела погранотряда подполковником А.Д. Константиновым были организованы поиски раненых и погибших советских пограничников. К вечеру 2 марта остров Даманский окончательно был взят под контроль советскими пограничниками. Примерно в 13:00 китайцы начали отступать. Через двадцать минут, в 13:20, к Даманскому прилетели на вертолете начальник 57-го Иманского пограничного отряда полковник Демократ Леонов с офицерами отряда, были подтянуты подкрепления с соседних застав. Полковник Леонов распорядился снять с учений школу сержантского состава и вместе с мотоманевренной группой погранотряда перебросить ее к Даманскому. На самом острове начальником политотдела погранотряда подполковником А.Д. Константиновым были организованы поиски раненых и погибших советских пограничников. К вечеру 2 марта остров Даманский окончательно был взят под контроль советскими пограничниками.Потери сторон в этом бою: СССР — 45 человек, из них 31 убит. КНР — 39 убитыми. Число раненых неизвестно. Это по оценкам наших специалистов. Китайцы свои потери засекретили. Но командование пограничных войск прекрасно понимало, что за провокацией 2 марта могут последовать и новые враждебные действия со стороны Китая. Поэтому к границе была подведена и развернута 135-я мотострелковая дивизия Советской Армии, вооруженная артиллерией и системами БМ-21 «Град», дополнительные силы пограничных войск. Но и китайцы сосредоточили у границы 24-й пехотный полк. Бой 2 марта 1969 года, несмотря на его скоротечность, унес жизни 31 советского пограничника, еще 14 военнослужащих ПВ СССР получили ранения различной степени тяжести. Уже в апреле китайцы выдали советской стороне тело 32-го погибшего пограничника – ефрейтора Акулова, который попал в бессознательном состоянии в плен и вскоре умер, вероятно – от пыток. Вернее не выдали, а сьросили с вертолета тело!

Комиссия КГБ СССР, которая вела расследование инцидента, определила китайские потери в 39 человек убитыми. Кроме того, следователи обнаружили на острове Даманском 306 специально оборудованных циновками и брустверами «лёжек» - позиций китайских солдат. Там же были обнаружены маскировочные халаты цвета тающего снега, а также большое количество порожних бутылок китайской водки.



Ответ китайской прессе дала советская газета «Правда», где была опубликована статья «Позор провокаторам!». Комиссия КГБ СССР, которая вела расследование инцидента, определила китайские потери в 39 человек убитыми. Кроме того, следователи обнаружили на острове Даманском 306 специально оборудованных циновками и брустверами «лёжек» - позиций китайских солдат. Там же были обнаружены маскировочные халаты цвета тающего снега, а также большое количество порожних бутылок китайской водки.Битва на острове Даманском 2 марта 1969 года не стала завершающей в цепи провокаций китайской стороны. На следующий день после кровопролития на острове, в Пекине прошла якобы стихийная демонстрация у здания посольства СССР в Китае. 4 марта официальная китайская печать (газеты «Жэньминь жибао» и «Цзефанцзюнь бао») опубликовали статью, которая прямо обвиняла в произошедшем советские войска. Якобы это советские пограничники вторглись на остров Чжэньбаодао на реке Усулицзян в провинции Хэйлунцзян, открыли огонь по китайским пограничникам.Ответ китайской прессе дала советская газета «Правда», где была опубликована статья «Позор провокаторам!».Кроме того, 7 марта 1969 года в Москве состоялась демонстрация у посольства КНР в Москве. Участники пикетирования забросали здание посольства пузырьками с чернилами. Советское правительство направило Китаю официальную ноту протеста с резкой критикой провокационных действий на советско-китайской границе. После первого масштабного инцидента на границе, стоившего жизни 31 советскому пограничнику, отношения между СССР и КНР еще более ухудшились. Но в Пекине не собирались отказываться от своей стратегии провокаций. Была взята лишь временная передышка – затем, чтобы по прошествии менее чем двух недель вновь устроить кровопролитие. Следующее обострение конфликта датируется 14 марта. В 15-00 поступил приказ убрать пограничников с острова. Китайцы тут же подтянули свои подразделения на оставленные позиции. Тогда на остров выдвинулись пограничники под командованием подполковника Яншина. 45 человек при поддержке 4 БТРов.



15 марта, после взаимной психологической обработки противника через громкоговорители, после артиллерийской атаки силами до 60 стволов китайцы начали атаку 3 ротами. На помощь Яншину выдвинулся на 4 танках Т-62 полковник Леонов.



В бою один из танков утонул, а танк Леонова был подбит из гранатомета. Сам Леонов погиб, пытаясь покинуть горящую машину. Но действия танкистов дали возможность группе Яншина отойти с острова. Стало ясно, что имеющихся сил не хватит для обороны острова.



Тогда ответственность на себя взял командующий ДВО генерал-лейтенант Олег Лосик.



Он приказал нанести удар "Градами". В 17-00 15 марта "Грады" были впервые применены в боевой обстановке. Результат ошеломил китайцев. Был уничтожен личный состав, склады боеприпасов, штабы и КП. В 17-20 в атаку пошел 2 батальон 199 мотострелкового полка. Китайцы бежали на свой берег.



Советские подразделения тоже вернулись. Отдельные очаги сопротивления постреливали до 19 часов. Однако быстро подавлялись мотострелками. Конфликт был окончен.



Погибший начальник заставы старший лейтенант Иван Стрельников уже 21 марта 1969 года был удостоен высокого звания Героя Советского Союза посмертно. Именем Стрельникова впоследствии назвали поселок в Омской области, пограничный отряд, несколько улиц в ряде городов. Каждый год в Омске проводится турнир по армейскому рукопашному бою среди детей памяти Ивана Стрельникова.



Высокое звание Героя Советского Союза получил и начальник 1-й пограничной заставы старший лейтенант Виталий Бубенин. Он, раненый и контуженный, руководил боем и смог практически разгромить напавший на советских пограничников китайский отряд. Пограничники-дальневосточники Бабанский и Бубенин После лечения в госпитале карьера Виталия Бубенина резко пошла вверх. Он окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина, а 5 сентября 1974 года был назначен командиром только что созданной по личной инициативе председателя КГБ СССР Юрия Андропова группы «А» («Альфа»).

Виталий Дмитриевич Бубенин командовал «Альфой» до 1977 года, а затем вернулся в Пограничные войска, в которых прослужил еще двадцать лет, дослужившись до звания генерал-майора, должностей заместителя командующего Дальневосточным пограничным округом (1991-1993) и начальника Хабаровского пограничного института (1993-1995).



Интересно, что в отличие от многих других пограничных конфликтов с Китаем, имевших место в конце 1960-х годов, события на острове Даманский были сразу же преданы огласке советским руководством. Сразу же стали освещать конфликт с соседней страной и в Пекине. Судя по всему, и Советский Союз, и Китай использовали события на Даманском как своего рода повод для дальнейшего ухудшения отношений. Печально лишь то, что жертвами политических игр Пекина стали доблестные и совсем молодые защитники советской границы. Виталий Дмитриевич Бубенин командовал «Альфой» до 1977 года, а затем вернулся в Пограничные войска, в которых прослужил еще двадцать лет, дослужившись до звания генерал-майора, должностей заместителя командующего Дальневосточным пограничным округом (1991-1993) и начальника Хабаровского пограничного института (1993-1995).Младший сержант Юрий Бабанский также получил звание Героя Советского Союза, продолжал службу в Пограничных войсках КГБ СССР на офицерских должностях, после распада СССР служил в пограничных войсках Украины, где дослужился до должности заместителя командующего, а выйдя в отставку, вернулся в Россию – в родную Кемеровскую область.Интересно, что в отличие от многих других пограничных конфликтов с Китаем, имевших место в конце 1960-х годов, события на острове Даманский были сразу же преданы огласке советским руководством. Сразу же стали освещать конфликт с соседней страной и в Пекине. Судя по всему, и Советский Союз, и Китай использовали события на Даманском как своего рода повод для дальнейшего ухудшения отношений. Печально лишь то, что жертвами политических игр Пекина стали доблестные и совсем молодые защитники советской границы.

Полвека. Для истории, в принципе, не срок. С одной стороны. С другой... Пятьдесят лет тому назад наши бойцы и пограничники схлестнулись с солдатами НОАК в неравной схватке. И победили.

В заключение хочу привести полный на сегодня список награжденных солдат и офицеров за Даманский. Кого-то с нами уже нет, кто-то жив. Дело в том, что награждение участников боев было проведено 6 указами Верховного Совета, большинство из которых тогда засекретили.



Два указа о присвоении звания Героя Советского Союза Ю. В. Бабанскому, Д. А. Бубенину, Д. В. Леонову (посмертно) и И. И. Стрельникову (посмертно) были подписаны 21 марта 1969 г.



За отвагу и мужество, проявленные при защите государственной границы, наградить:



Орденом Ленина:

1. Младшего сержанта Каныгина Василия Михайловича.

2. Подполковника Константинова Алексей Дмитриевича



Орденом Красного Знамени:

1. Старшего лейтенанта Буйневича Николая Михайловича (посмертно)

2. Рядового Денисенко Анатолия Григорьевича (посмертно)

3. Сержанта Ермалюка Виктора Маркияновича (посмертно)

4. Рядового Захарова Валерия Федоровича

5. Рядового Ковалева Павла Ивановича

6. Рядового Шамова Аркадия Васильевича



Орденом Красной Звезды:

1. Рядового Дроздова Сергея Матвеевича

2. Младшего сержанта Козуся Юрия Андреевича

3. Младшего лейтенанта Колешню Михаила Илларионовича

4. Ефрейтора Коржукова Виктора Харитоновича (посмертно)

5. Младшего сержанта Ларичкина Ивана Ивановича

6. Рядового Леготина Владимира Михайловича

7. Рядового Литвинова Петра Леонидовича

8. Младшего сержанта Павлова Алексея Петровича

9. Рядового Петрова Николая Николаевича (посмертно)

10. Рядового Сереброва Геннадия Александровича

11. Стрельникову Лидию Федоровну

12. Рядового Шмокина Евгения Викторовича

13. Старшего лейтенанта Шорохова Владимира Николаевича



Медалью «За отвагу»:

1. Рядового Анипера Анатолия Григорьевича

2. Рядового Буранцева Валентина Алексеевича

3. Рядового Величко Петра Александровича

4. Рядового Ветрича Ивана Романовича (посмертно)

5. Рядового Вишневского Василия Андреевича

6. Рядового Гаврилова Виктора Илларионовича (посмертно)

7. Ефрейтора Давыденко Геннадия Михайловича (посмертно)

8. Рядового Данилина Владимира Николаевича (посмертно)

9. Сержанта Дергача Николая Тимофеевича (посмертно)

10. Рядового Егупова Виктора Ивановича (посмертно)

11. Рядового Еремина Николая Андреевича

12. Младшего сержанта Еруха Владимира Викторовича

13. Рядового Забанова Алексея Романовича

14. Рядового Змеева Алексея Петровича (посмертно)

15. Рядового Золотарева Валентина Григорьевича (посмертно)

16. Рядового Изотова Владимира Алексеевича (посмертно)

17. Рядового Ионина Александра Филимоновича (посмертно)

18. Рядового Исакова Вячеслава Петровича (посмертно)

19. Рядового Калашникова Кузьму Федоровича

20. Рядового Каменчука Григория Александровича (посмертно)

21. Рядового Кисилева Гаврилу Георгиевича (посмертно)

22. Младшего сержанта Колокина Николая Ивановича (посмертно)

23. Ефрейтора Колькодуева Владимира Павловича

24. Рядового Кузнецова Алексея Нифантьевича (посмертно)

25. Рядового Лобова Николая Сергеевича

26. Младшего сержанта Лободу Михаила Андреевича (посмертно)

27. Рядового Малахова Петра Ивановича

28. Ефрейтора Михайлова Евгения Константиновича (посмертно)

29. Рядового Насретдинова Исламгали Султангалеевича (посмертно)

30. Рядового Нечая Сергея Алексеевича (посмертно)

31. Рядового Овчинникова Геннадия Сергеевича (посмертно)

32. Рядового Пасюту Александра Ивановича (посмертно)

33. Рядового Петрова Александра Михайловича

34. Рядового Пинжина Геннадия Михайловича

35. Рядового Плеханова Петра Егоровича

36. Ефрейтора Просвирина Илью Андреевича

37. Рядового Пузырева Николая Федоровича

38. Ефрейтора Путилова Михаила Петровича

39. Сержанта Рабовича Владимира Никитьевича (посмертно)

40. Сержанта Сикушенко Павла Ивановича

41. Рядового Смирнова Владимира Алексеевича

42. Рядового Сырцева Алексея Николаевича (посмертно)

43. Рядового Шестакова Александра Федоровича (посмертно)

44. Рядового Шушарина Владимира Михайловича (посмертно)



Медалью «За боевые заслуги»:

1. Авдеева Анатолия Георгиевича – бригадира госпромхоза

2. Авдеева Геннадия Васильевича – рыбака госпромхоза

3. Авдеева Дмитрия Артемьевича – пасечника совхоза

4. Капитана Авилова Анатолия Ивановича

5. Майора Баженова Владимира Сергеевича

6. Лейтенанта Воронина Николая Николаевича

7. Старшего сержанта Гладкова Юрия Гавриловича

8. Майора медицинской службы Квитко Вячеслава Ивановича

9. Старшину I статьи Курченко Ивана Дмитриевича

10. Капитана 2 ранга Макеева Василия Степановича

11. Рядового Миланича Геннадия Владимировича

12. Полковника Павлинова Бориса Васильевича

13. Ефрейтора Рычагова Александра Михайловича

14. Майора Синенко Ивана Степановича

15. Младшего сержанта Фадеева Михаила Егоровича



Указ №4136-VII от 31 июля 1969 г.



За героизм и отвагу, проявленные при защите государственной границы СССР, присвоить младшему сержанту Орехову Виктору Викторовичу звание Героя Советского Союза (посмертно).



Указ №4337-VII от 31 июля 1969 г.



За мужество и героизм, проявленные при защите государственной границы СССР наградить:



Орденом Красного Знамени:

1. Лейтенанта Барковского Михаила Григорьевича

2. Ефрейтора Богдановича Александра Дмитриевича

3. Майора Гатина Зиннура Гатиевича

4. Рядового Кузьмина Алексея Алексеевича (посмертно)

5. Сержанта Рябцева Виктора Петровича

6. Подполковника Смирнова Александра Ивановича

7. Старшего лейтенанта Шелеста Романа Михайловича



Орденом Красной Звезды:

1. Лейтенанта Александрова Александра Ивановича

2. Подполковника Алмаева Ривгада Назиповича

3. Старшего лейтенанта медицинской службы Афанасьева Владислава Матвеевича

4. Лейтенанта Баютова Геннадия Ивановича

5. Инженер-майора Волочанова Владимира Михайловича

6. Рядового Горохова Евгения Александровича

7. Лейтенанта Григоренко Николая Яковлевича

8. Капитана Лаврова Юрия Владимировича

9. Капитана Левицкого Виктора Николаевича

10. Старшего лейтенанта Мельника Николая Артемовича

11. Младшего лейтенанта Моторного Петра Антоновича

12. Сержанта Нехорошева Александра Николаевича

13. Младшего сержанта Никонова Сергея Гарифовича

14. Лейтенанта Островского Сергея Александровича

15. Инженер-капитана Раздобурдина Юрия Сергеевича

16. Лейтенанта Сизарева Александра Михайловича

17. Сержанта Сокольникова Валентина Ивановича

18. Подполковника Солодовкина Василия Макаровича

19. Подполковника Станкевича Эдуарда Игнатьевича

20. Старшего лейтенанта медицинской службы Старева Валерия Михайловича

21. Рядового Степанова Александра Владимировича

22. Лейтенанта Троянова Николая Ивановича

23. Младшего лейтенанта Храпова Николая Николаевича

24. Подполковника Хрулева Гурия Петровича

25. Лейтенанта Царенко Владимира Петровича

26. Майора Черного Евгения Евстафьевича

27. Младшего сержанта Шайманова Александра Семеновича

28. Старшего лейтенанта Шелкунова Леонида Александровича

29. Сержанта Шлепова Геннадия Иосифовича

30. Сержанта Шутова Николая Ивановича

31. Рядового Щеглакова Владимира Андреевича

32. Сержанта Ярулина Рубиса Юсуповича

33. Капитана Яснева Игоря Валериановича



Орденом Славы III степени:

1. Сержанта Бадмажапова Цырена Доржиевича

2. Сержанта Баранова Николая Ивановича

3. Младшего сержанта Власова Анатолия Ивановича (посмертно)

4. Ефрейтора Воложанина Михаила Владимировича

5. Рядового Гельвиха Александра Христиановича (посмертно)

6. Сержанта Кармазина Василия Викторовича (посмертно)

7. Младшего сержанта Кнельца Анатолия Леонидовича

8. Рядового Коробенкова Бориса Николаевича

9. Младшего сержанта Королева Николая Ивановича

10. Рядового Кукушку Ивана Андреевича

11. Ефрейтора Лемешева Виктора Александровича

12. Рядового Лоскуткина Бориса Ивановича

13. Младшего сержанта Матисова Геннадия Анатольевича

14. Младшего сержанта Пастухова Виктора Михайловича

15. Рядового Перевалова Евгения Степановича

16. Рядового Потапова Владимира Васильевича (посмертно)

17. Ефрейтора Решетникова Валерия Алексеевича

18. Младшего сержанта Санжарова Виктора Ивановича

19. Старшего сержанта Шулбаева Вениамина Прокопьевича



Медалью «За отвагу»:

1. Рядового Абдулгазирова Эрика Мухамедовича

2. Ефрейтора Аугервальда Оскара Леонардовича

3. Рядового Бедарева Александра Васильевича (посмертно)

4. Рядового Валеева Валентина Хайриваровича

5. Рядового Галимбекова Бориса Нуритовича

6. Сержанта Гладкова Владимира Никитовича

7. Старшего сержанта Гоманова Валерия Ивановича

8. Сержанта Горинова Анатолия Григорьевича

9. Рядового Губенко Виктора Алексеевича

10. Лейтенанта Давлетбаева Рейнада Тулкубаевича

11. Младшего сержанта Даржиева Сергея Зандуевича

12. Сержанта Деминцева Владимира Эдуардовича

13. Ефрейтора Детинкина Александра Николаевича

14. Рядового Егорова Николая Петровича

15. Рядового Игнатьева Георгия Григорьевича

16. Рядового Карева Геннадия Александровича

17. Рядового Карпова Геннадия Ивановича

18. Рядового Кисилева Владимира Сергеевича

19. Рядового Колтакова Сергея Тимофеевича (посмертно)

20. Сержанта Королькова Анатолия Федоровича

21. Сержанта Косова Юрия Александровича

22. Рядового Кочеткова Петра Ивановича

23. Сержанта Кравчука Михаила Ивановича

24. Младшего сержанта Крайнова Владимира Артемовича

25. Младшего сержанта Краюшкина Виктора Ивановича

26. Рядового Круглика Александра Сергеевича

27. Рядового Крыжановского Валентина Васильевича

28. Младшего сержанта Крымца Виталия Васильеивча

29. Рядового Куанышева Владимира Федоровича

30. Рядового Кузьмина Николая Александровича

31. Младшего сержанта Кутлина Анатолия Николаевича

32. Младшего сержанта Лавриненко Николая Александровича

33. Сержанта Лизунова Александра Михайловича

34. Сержанта Липовку Геннадия Николаевича

35. Рядового Лявина Михаила Андреевича

36. Рядового маомнова Александра Яковлевича

37. Рядового Манзарханова Эдуарда Георгиевича

38. Рядового Муратова Владимира Ильича

39. Рядового Осипова Виктора Леонидовича

40. Младшего сержанта Панова Вячеслава Ивановича

41. Рядового Пескова Владимира Сергеевича

42. Рядового Полегаева геннадия георгиевича

43. Лейтенанта Поляева Владимира Федоровича

44. Рядового Попова Александра Алексеевича

45. Лейтенанта Прохорова Владимира Павловича

46. Ефрейтора Раченкова Анатолия Зиновьевича

47. Рядового Советникова Юрия Петровича

48. Младшего сержанта Спицына Николая гавриловича

49. Рядового Стригина Геннадия Матвеевича

50. Рядового Сысоева Виктора Александровича

51. Старшего сержанта Терещенко Александра Николаевича

52. Рядового Шкрамаду Геннадия Васильеивча

53. Рядового Штойко Владимира Тимофеевича (посмертно)

54. Ефрейтора Яновского Владимира Ильича



Медалью «За боевые заслуги»:

1. Рядового Авданкина Виктора Николаевича

2. Рядового Акимова Владимира Григорьевича

3. Рядового Бурнышева Ивана Степановича

4. Ефрейтора Гнеушева Дмитрия Прокофьевича

5. Рядового Дубовичцкого Виктора Ивановича

6. Ефрейтора Егорова Алексея Ивановича

7. Ефрейтора Емельяненко Александра Григорьевича

8. Рядового Емельянова Геннадия Александровича

9. Лейтенанта Кордубайло Дмитрия Семеновича

10. Рядового Максимовича Александра Павловича

11. Рядового Набокова Владимира Ивановича

12. Рядового Никонова Ивана Ивановича

13. Рядового Ожередова Сергея Семеновича

14. Сержанта Пономарева Александра Петровича

15. Рядового Пономарева Николая Александровича

16. Рядового Поплевина Михаила Поликарповича

17. Старшего сержанта Попова Георгия Николаевича

18. Младшего сержанта Синичкина Анатолия Ивановича

19. Рядового Соломанина Владимира Михайловича

20. Рядового Терехова Николая Степановича

21. Младшего сержанта Урывкова Владимира Николаевича

22. Рядового Утятникова Михаила Александровича

23. Майора Фитисова Алексея Григорьевича

24. Рядового Шикунова Юрия Павловича

25. Рядового Шокота Николая Антоновича

26. Рядового Ясырева Михаила Александровича



Указ №4338-VII от 31 июля 1969 г.



За мужество и отвагу, проявленную при защите государственной границы СССР, наградить:



Орденом Ленина:

Подполковника Яншина Евгения Ивановича



Орденом Красного Знамени:

1. Ефретора Акулова Павла Андреевича (посмертно)

2. майора Косинова Петра Ивановича

3. Старшего лейтенанта Маньковского Льва Константиновича (посмертно)

4. Старшего лейтенанта Назаренко Николая Ивановича

5. Старшего лейтенанта Соловьева Виктора Михайловича



Орденом Красной Звезды:

1. Старшего сержанта Алексеева Юрия Ивановича

2. Рядового Башукова Анатолия Николаевича

3. Младшего сержанта Гаюнова Владимира Константиновича (посмертно)

4. Младшего сержанта Головина Бориса Александровича (посмертно)

5. Рядового Головина Виктора Федоровича

6. Лейтенанта Губарева Валерия Александровича

7. Капитана Дерипаскина Геацента Степановича

8. Подполковника Зубкова Ивана Васильевича

9. Лейтенанта Клыгу Анатолия Петровича

10. Младшего сержанта Кобца Илью Георгиевича

11. Майора Корниенко Ивана Григорьевича

12. Сержанта Красикова Николая Андреевича (посмертно)

13. Рядового Наконечного Владимира Ивановича

14. Капитана Петрикина Евгения Васильевича

15. Рядового Петухова Анатолия Викторовича

16. Капитана Полетавкина Виталия Алексеевича

17. Рядового Просвирякова Леонида Аркадьевича

18. Рядового Салькова Алексея Николаевича

19. Рядового Шамсудинова Виталия Гилионовича (посмертно)



Орденом Славы III степени:

1. Рядового Боровского Владимира Дмитриевича

2. Рядового Грибачева Геннадия Михайловича

3. Ефрейтора Иванова Геннадлия Васильевича

4. Рядового Калинина Виктора Трофимовича

5. Рядового Камзалакова Александра Алексеевича

6. Рядового Козлова Юрия Филипповича

7. Младшего сержанта Рудакова Сершея Алексеевича

8. Рядового Симчука Илью Моисеевича

9. Сержанта Фомина Валентина Михайловича

10. Рядового Шульгина Александра Михафловича



Медалью «За отвагу»:

1. Рядового Аббасова Тофика Рза оглы (посмертно)

2. Рядового Ахметшина Юрия Юрьевича (посмертно)

3. Рядового Бильдушкинова Владимира Тарасовича (посмертно)

4. Рядового Гладышева Сергея Викторовича (посмертно)

5. Рядового Елистратова Николая Степановича

6. Старшего сержанта Зайнетдинова Анвара Ахкиямовича (посмертно)

7. Младшего сержанта Иванова Михаила Петровича

8. Сержанта Игнатьева Алексея Ивановича

9. Рядового Ковалева Анатолия Михайловича (посмертно)

10. Капитана Курлыкова Владимира Тимоеевича

11. Младшего сержанта Луценко Николая Андреевича

12. Младшего сержанта Малыхина Влидимира Юрьевича (посмертно)

13. Капитана Матросова Владимира Степановича

14. Сержанта Машинца Вячеслава Ивановича

15. Рядового Соляника Виктора Петровича (посмертно)

16. Рядового Ткаченков Дмитрия Владимировича (посмертно)

17. Рядового Чеченина Алексея Ивановича (посмертно)

18. Рядового Юрина Станислава Федоровича (посмертно)

19. Рядового Якимова Ивана Макаровича

20. Рядового Яковлева Анатолия Иосифовича (посмертно)



Медалью «За боевые заслуги»:

1. Старшего лейтенанта Бурдина Михаила Алексеевича

2. Лейтенанта Вишневского Николая Куприяновича

3. Рядового Голубева Михаила Алексеевича

4. Младшего сержанта Козина Анатолия Сергеевича

5. Подполковника Кухту Владимира Андреевича

6. Капитана Лебедева Аркадия Павловича

7. Сержанта Малышенко Бориса Григорьевича

8. Рядового Мартынова Бориса Григорьевича

9. Рядового Миронова Владимира Васильевича

10. Инженер-капитана Палкина Владимира Игнатьевича

11. Рядового Передерея Петра Григорьевича

12. Рядового Плотникова Виктора Александровича

13. Младшего сержанта Рогова Анатолия Филипповича

14. Майора Складанюка Григория Андреевича

15. Рядового Смелова Николая Васильевича

16. Рядового Сороку Анатолия Григорьевича

17. Рядового Устюгова Михаила Сергеевича

18. Лейтенанта Фатовенко Бориса Яковлевича

19. Рядового Федорова Владимира Михайловича

20. Старшего лейтенанта Хрипеля Юрия Тимофеевича

21. Рядового Шалупу Петра Дмитриевича



И четыре гражданина не из числа военнослужащих.



Орденом Красной Звезды за оказание первой медицинской помощи была награждена Стрельникова Лидия Федоровна (вдова начальника 2-й заставы И.И. Стрельникова).





Медалями "За боевые заслуги" были награждены Авдеевы, Анатолий Герасимович, Геннадий Васильевич и Дмитрий Артемьевич, приведшие 2 марта 1969 года санные повозки, на которых к месту боя были переброшены боеприпасы.



Список большой. Но здесь он абсолютно уместен и логичен. Память о тех, кто принимал бой 49 лет тому назад, — это наша, можно сказать, боевая задача.



Все, что нам осталось, — это память о тех, кто воевал и кто погиб в марте 1969 года.



Остров Даманский, а теперь Драгоценный, — военно-административная зона КНР, и россиянам, да и другим иностранцам, туда никак не попасть. А вот своих туристов китайские военные туда не просто пропускают. Возят специально, «чтобы китайский народ не забывал свою историю и помнил о подвиге на острове Драгоценный».

Есть на острове музей, в котором изложена китайская точка зрения на события. Проводятся памятные мероприятия и церемонии поминовения усопших, число коих до сих пор под огромным секретом.

Нам же остается только такая память. Однако мы будем помнить всех перечисленных выше героев нашего времени и будем помнить их вклад в понимание всем миром того, что наше — это наше. Фото погибщих поставлю отдельно.



Несмотря на то, что политики фактически наплевали на кровь, пролитую нашими солдатами, мы обязаны хранить память о событиях на Даманском, как бы ни складывались отношения России и Китая. Ибо кто старое помянет, тому глаз вон, а кто старое забудет — тому два.