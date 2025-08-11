Мы из Советског...
Фарфоровые куклы Александры Кукиновой

В 1989 году, в России появилась компания, специализирующаяся на производстве коллекционных кукол. Буквально за несколько лет она проделала огромный путь и превратилась в предприятие со значительным штатом художников, скульпторов, дизайнеров, портных, кружевниц и других мастеров редких для кукольного дела специальностейСоня. Вечерний костюм - поздний модерн. Платье натуральный шифон, манто - кружева шантильи, рукава и горловина отделаны ручной вышивкой бисером, бусы натуральный жемчуг. Кольца, серьги и браслеты с александритами и фианитами. Меховой палантин - норка alexandrakukinova_galleryСоня. Вечерний костюм - поздний модерн. Платье натуральный шифон, манто - кружева шантильи, рукава и горловина отделаны ручной вышивкой бисером, бусы натуральный жемчуг. Кольца, серьги и браслеты с александритами и фианитами. Меховой палантин - норкаalexandrakukinova_galleryВо главе этой кукольной империи стоит Александра Кукинова - главный художник и основательница компании Alexandra DollsШантье. Парча, газ, бисерные нити 4 цветов, стразы alexandrakukinova_galleryШантье. Парча, газ, бисерные нити 4 цветов, стразы 
Александра родилась в Москве, после окончания школы, поступила в Школу-студию МХАТ на курс сценографии и театрального костюма. Увлечение кукольным ремеслом начиналось для Александры как хобби, свои первые тряпичные куклы она создавала в свободное времяОсенние дни. Манто по силуэту 1910-12 годов с восточным орнаментом, отделка выполнена бисером и стразами. Высота 60 см alexandrakukinova_gallery. Цена на авито 1 млн 200 тыс рублейОсенние дни. Манто по силуэту 1910-12 годов с восточным орнаментом, отделка выполнена бисером и стразами. Высота 60 см 
Идея производства высокохудожественных кукол в русских национальных костюмах оказалась востребована в начале 1990-ых. Перестройка советского общества вызвала интерес заграницы ко всему русскомуГоландцы пара, высота 17, 5 см alexandrakukinova_galleryГоландцы пара, высота 17, 5 см @alexandrakukinova_galleryГоландцы пара, высота 17, 5 смМатиас и Агнесса http://babiki.ru/Матиас и Агнесса 
Размеры кукол обычно около 60 см. Одежда для них шьётся как для настоящих дам. Они могут блистать в национальных, светских, театральных костюмах. У кукол настоящие платья, туфельки, сумочки, зонтики и другие аксессуары. Используются дорогие материалы — органза, антикварный бисер, натуральные шелк, атлас, парча.

Девушки носят специальные ювелирные украшения из полудрагоценных камнейalexandrakukinova_gallery

 

Любава. Русский костюм конец 18 - начало 19 века, 65 см. Цена на сайте ttps://dollcollection.store - 65 тыс рублей

Имя Александры Кукиновой известно коллекционерам со всего мира.

Сегодня куклы из её мастерской стоят действительно больших денег и очень высоко ценятся. Хотя назвать эти чудесные творения куклами, язык не поворачивается - они как живые!
Александра настоящая волшебница в мире антикварных кукол. Сегодня её творения стоят действительно больших денег и очень высоко ценятся. Коллекционеры со всего мира мечтают о маленьких красавицах из её мастерской.
Вдохновение Александра черпает не где-нибудь, а в живописи, литературе и музейных архивах. Её куклы будто сбежали из романов Серебряного века или вынырнули с полотен в стиле ар-нуво — элегантные, таинственные и подозрительно реалистичные. Иногда даже кажется, что вот-вот моргнут.

Светлана Митленко
искусство
