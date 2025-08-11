Фарфоровые куклы Александры Кукиновой

В 1989 году, в России появилась компания, специализирующаяся на производстве коллекционных кукол. Буквально за несколько лет она проделала огромный путь и превратилась в предприятие со значительным штатом художников, скульпторов, дизайнеров, портных, кружевниц и других мастеров редких для кукольного дела специальностейСоня. Вечерний костюм - поздний модерн. Платье натуральный шифон, манто - кружева шантильи, рукава и горловина отделаны ручной вышивкой бисером, бусы натуральный жемчуг. Кольца, серьги и браслеты с александритами и фианитами. Меховой палантин - норкаВо главе этой кукольной империи стоит Александра Кукинова - главный художник и основательница компании Alexandra DollsШантье. Парча, газ, бисерные нити 4 цветов, стразы
Александра родилась в Москве, после окончания школы, поступила в Школу-студию МХАТ на курс сценографии и театрального костюма. Увлечение кукольным ремеслом начиналось для Александры как хобби, свои первые тряпичные куклы она создавала в свободное времяОсенние дни. Манто по силуэту 1910-12 годов с восточным орнаментом, отделка выполнена бисером и стразами. Высота 60 см
Идея производства высокохудожественных кукол в русских национальных костюмах оказалась востребована в начале 1990-ых. Перестройка советского общества вызвала интерес заграницы ко всему русскомуГоландцы пара, высота 17, 5 смМатиас и Агнесса
Размеры кукол обычно около 60 см. Одежда для них шьётся как для настоящих дам. Они могут блистать в национальных, светских, театральных костюмах. У кукол настоящие платья, туфельки, сумочки, зонтики и другие аксессуары. Используются дорогие материалы — органза, антикварный бисер, натуральные шелк, атлас, парча.
Девушки носят специальные ювелирные украшения из полудрагоценных камней
Имя Александры Кукиновой известно коллекционерам со всего мира.
Сегодня куклы из её мастерской стоят действительно больших денег и очень высоко ценятся. Хотя назвать эти чудесные творения куклами, язык не поворачивается - они как живые!
Александра настоящая волшебница в мире антикварных кукол. Коллекционеры со всего мира мечтают о маленьких красавицах из её мастерской.
Вдохновение Александра черпает не где-нибудь, а в живописи, литературе и музейных архивах. Её куклы будто сбежали из романов Серебряного века или вынырнули с полотен в стиле ар-нуво — элегантные, таинственные и подозрительно реалистичные. Иногда даже кажется, что вот-вот моргнут.
