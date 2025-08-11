Фарфоровые куклы Александры Кукиновой

В 1989 году, в России появилась компания, специализирующаяся на производстве коллекционных кукол. Буквально за несколько лет она проделала огромный путь и превратилась в предприятие со значительным штатом художников, скульпторов, дизайнеров, портных, кружевниц и других мастеров редких для кукольного дела специальностей Соня. Вечерний костюм - поздний модерн. Платье натуральный шифон, манто - кружева шантильи, рукава и горловина отделаны ручной вышивкой бисером, бусы натуральный жемчуг. Кольца, серьги и браслеты с александритами и фианитами. Меховой палантин - норка Во главе этой кукольной империи стоит Александра Кукинова - главный художник и основательница компании Alexandra Dolls Шантье. Парча, газ, бисерные нити 4 цветов, стразы

Александра родилась в Москве, после окончания школы, поступила в Школу-студию МХАТ на курс сценографии и театрального костюма. Увлечение кукольным ремеслом начиналось для Александры как хобби, свои первые тряпичные куклы она создавала в свободное время Осенние дни. Манто по силуэту 1910-12 годов с восточным орнаментом, отделка выполнена бисером и стразами. Высота 60 см

Идея производства высокохудожественных кукол в русских национальных костюмах оказалась востребована в начале 1990-ых. Перестройка советского общества вызвала интерес заграницы ко всему русскому Голандцы пара, высота 17, 5 см Матиас и Агнесса

Размеры кукол обычно около 60 см. Одежда для них шьётся как для настоящих дам. Они могут блистать в национальных, светских, театральных костюмах. У кукол настоящие платья, туфельки, сумочки, зонтики и другие аксессуары. Используются дорогие материалы — органза, антикварный бисер, натуральные шелк, атлас, парча.

Девушки носят специальные ювелирные украшения из полудрагоценных камней

Вера с обезьянкой. Хлопчатобумажное платье украшено вышивкой. Волосы натуральный мохер

Источниками вдохновения для создания кукол служат образы из книг, живописи. Многие костюмы созданы на основе копий из исторических, художественных и этнографических музеев. Дамы серебряного века и девушки арт-нуво выглядят необыкновенно естественно

Куклы изготавливаются из высококачественного фарфора в технике бисквит. Головы и руки расписывает вручную, подчёркивая тончайшие нюансы и создавая эффект живой светящейся кожи

Выпускаются такие фарфоровые красавицы ограниченным тиражом, и могут быть как в единственном экземпляре, так и тиражами от 3 до 20 штук в серии. Сувенирные фарфоровые куклы ручной работы выпускаются тиражами до 50 штук одного вида

Кроме кукол, компания Александры создаёт коллекционные фарфоровые миниатюры: дети, сказочные персонажи, ангелы, животные – символы года, новогодние ёлки. С 1993 года все куклы имеют имеют сертификаты, информирующие об их количестве в серии

Любава. Русский костюм конец 18 - начало 19 века, 65 см.

Имя Александры Кукиновой известно коллекционерам со всего мира.

Сегодня куклы из её мастерской стоят действительно больших денег и очень высоко ценятся.

Вдохновение Александра черпает не где-нибудь, а в живописи, литературе и музейных архивах. Её куклы будто сбежали из романов Серебряного века или вынырнули с полотен в стиле ар-нуво — элегантные, таинственные и подозрительно реалистичные. Иногда даже кажется, что вот-вот моргнут.