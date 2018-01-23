Как французские асы служили товарищу Сталину

Французские пилоты, уничтожившие на советско-германском фронте 273 самолёта противника, возвращались домой на истребителях, подаренных Сталиным.

Личный состав авиаполка «Нормандия-Неман».

Чёрный день Франции

В годы Великой Отечественной войны союзники СССР сражались не только на «втором фронте», но и непосредственно плечом к плечу с советскими воинами. На территории Советского Союза во время войны было сформировано несколько национальных подразделений, сражавшихся с гитлеровцами на советско-германском фронте.

Одним из самых известных национальных воинских подразделений, сформированных в СССР, стала французская эскадрилья «Нормандия», впоследствии превратившаяся в полк «Нормандия-Неман».

22 июня 1940 года стало чёрным днём для Франции. В этот день в Компьенском лесу было подписано перемирие, фактически означавшее поражение Франции во Второй мировой войне.

Согласно условиям перемирия, 60 процентов французской территории, включая всё атлантическое побережье и столицу страны Париж, оказывалось в зоне немецкой оккупации. Французская армия должна была разоружиться и передать тяжёлое вооружение немецким войскам; французский военный флот должен был быть демобилизован и помещён в порты под наблюдение оккупационных сил. На Францию возлагалась обязанность содержать немецкие войска на своей территории.

Все немецкие военнопленные, захваченные Францией, передавались Германии, а французским военнопленным предстояло оставаться в лагерях до полного окончания Второй мировой войны.

Для пущего унижения поверженного противника Гитлер заставил французов подписывать капитуляцию в Компьенском лесу, в специально доставленном для этого штабном вагоне маршала Фоша — то есть точно там же и точно так же, как при капитуляции Германии в Первой мировой войне.

Взамен этого унижения Франция получала формальную независимость на оставшихся 40 процентах своей территории. Впрочем, и там действовало французское правительство, фактически полностью зависимое от воли Гитлера.

«Свободная Франция» рвётся на Восток

Смириться с позором оказались готовы далеко не все французы. Генерал Шарль де Голль создал движение «Свободная Франция», выступавшее против нацистов и французских коллаборационистов и добивавшееся восстановления независимости Франции.

Де Голль (в центре) в Тунисе, 1943.

В составе «Свободной Франции» не пожелавшие смириться с поражением французские военные сформировали «Свободные французские силы». Их костяк на первом этапе составили 1300 человек из экспедиционного корпуса в Норвегии и Французского легиона.

«Свободные французские силы» сражались вместе с британцами против итальяно-германских сил в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Но де Голль прекрасно понимал, где идёт основная битва с гитлеровцами, где решается в том числе и судьба Франции.

В марте 1942 года комитет «Свободная Франция», переименованный в «Сражающуюся Францию», обратился к властям Советского Союза с официальным предложением направить в СССР группу лётчиков и авиационных механиков для участия в боевых действиях против фашистской Германии. Переговоры об этом велись и ранее, более того, генерал де Голль высказывался за то, чтобы на советско-германском фронте появились не только французские лётчики, но и французская пехотная дивизия.

Идея о французской дивизии на советско-германском фронте реализована не была, но 25 ноября 1942 года было подписано советско-французское соглашение о формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи.

Первый призыв

Переговоры о её создании шли трудно и долго. Не слишком приветствовали её создание англичане, которых беспокоило сближение СССР и Франции. Долго договаривались о символике нового подразделения — предложение о нанесении на самолёты стандартной символики французских ВВС было отвергнуто советской стороной. Дело в том, что символом ВВС Франции являлся белый круг с лотарингским крестом, а для советских зенитчиков любой крест воспринимался как знак гитлеровцев.

Як-3 авиаполка «Нормандия-Неман».

В итоге самолёты эскадрильи стали обозначать нанесением трёхцветного круга цветов французского флага у кабины пилота и трёхцветной раскраской носа самолёта.

В связи с тем, что французы не могли обеспечить собственное снабжение военной формой, им было предоставлено советское обмундирование. На советской форме, предоставленной французам, было разрешено ношение наград и знаков французской авиации.

26 ноября первая группа французских пилотов получила въездные визы в СССР. К 30 ноября транзитом через Москву лётчики прибыли в Иваново, где им предстояло пройти подготовку на советских самолётах и превратиться в полноценную боевую единицу.

4 декабря 1942 года приказом командующего ВВС генерала армии Новикова французская группа была включена в состав советской авиации в качестве эскадрильи. Название для неё было выбрано ещё тогда, когда переговоры между СССР и «Сражающейся Францией» были далеки от завершения. Эскадрилью назвали «Нормандия», в честь одной из французских провинций, наиболее пострадавшей от гитлеровцев.

В первом составе «Нормандии» было 14 боевых пилотов, 2 пилота связи, 1 переводчик, 1 врач, 25 техников и 15 бортстрелков. Эскадрилья была включена в состав 6-й запасной авиабригады под командованием полковника Шумова.

«Я хочу быть вашим союзником»

Французам было непросто привыкать к советским истребителям Як-1, к тактике ведения боя, принятой в ВВС РККА, к суровым русским морозам… Были тонкие идеологические моменты — среди французских лётчиков были такие, кто к коммунистической идеологии относился, мягко говоря, со скепсисом.

Сын русских эмигрантов Михаил Шик, въезжая в СССР в составе лётчиков будущей «Нормандии», заявил: «Я русский, родом из Москвы. Мой отец был арестован ВЧК в 1918 году за антибольшевизм. Я сам не коммунист, но я хочу быть вашим союзником и другом на то время, что я вместе с вами буду сражаться за мою Родину». В Москве на эти речи лётчика закрыли глаза — главным делом в тот момент стала война с гитлеровцами, а не идеологические дискуссии.

Михаил Шик выполнял в «Нормандии» функции пилота связи, а в конце войны стал боевым лётчиком. Он был удостоен советского ордена Красной Звезды и французского ордена Почётного Легиона.

Помимо Шика, в составе «Нормандии» воевало более десятка русских эмигрантов, и все показали себя с наилучшей стороны.

Командованием 6-й запасной авиабригады в состав «Нормандии» были также включены 17 советских механиков, обучавших своих французских коллег обслуживанию техники в непростых российских условиях.

Подготовительный период завершился 22 марта 1943 года, когда эскадрилья «Нормандия» была направлена на Западный фронт, где была включена в состав 303-й истребительной авиадивизии 1-й воздушной армии.

Первые победы и первые потери

5 апреля 1943 года лётчики «Нормандии» приняли первый бой. Они сопровождали самолёт-разведчик, когда тот был атакован парой «фокке-вульфов». Немцы не заметили истребители сопровождения, которые шли намного выше. В результате французы Альбер Прециози и Альбер Дюран открыли счёт сбитым самолётам противника.

13 апреля 1943 года «Нормандия» понесла первые потери. Во время «свободной охоты» над Спас-Деменском были сбиты Ив Безьен, Раймон Дервилль и самый молодой лётчик в эскадрилье, 21-летний Андрей Познанский. Безьен погиб во время боя, а Дервилль и Познанский, скорее всего, попали в плен к фашистам и были расстреляны.

Фашисты расправлялись не только с лётчиками «Нормандии», но и с членами их семей. Семью Ива Безьена по приказу французского коллаборационистского правительства арестовали и отправили в концлагерь, подвергся аресту отец Раймона Дервилля, не пережили войну родные Андрея Познанского.

За борьбу с нацизмом французские лётчики платили очень высокую цену.

Потеря в одном бою трёх из 14 лётчиков эскадрильи, причиной которой стала приверженность устаревшей французской тактике ведения боя, сильно обеспокоила советское командование. Лётчикам «Нормандии» пришлось научиться воевать по-новому.

17 апреля 1943 горда «Нормандия» вылетела на первое задание вместе с самолётами 18-го гвардейского авиаполка, которыми командовал Семён Сибирин. Общее командование совместной группы из шести французских и шести советских истребителей было поручено командиру «Нормандии» Жану Тюляну. Миссия закончилась успешно. Было обеспечено сопровождение бомбардировщиков и обстрел аэродрома противника, во время которого на земле было уничтожено 4 самолёта.

Французский счёт

Летом 1943 года в «Нормандию» пришло пополнение. Благодаря этому эскадрилья «Нормандия» была преобразована в полк, в состав которого вошли сначала две, а затем и три эскадрильи — «Руан», «Гавр» и «Шербур». Французские пилоты с Як-1 пересели на новейшие истребители Як-9.

Знамёна полка «Нормандия» были овеяны славой в Курской битве. В разгар сражения, решавшего судьбу войны, французские лётчики совершали по несколько боевых вылетов в день. Июльские бои на Курской дуге позволили «Нормандии» довести общий счёт сбитых гитлеровских самолётов до 30. Но и в самой «Нормандии» из 22 боевых лётчиков в строю осталось лишь 8 — 11 погибли, 3 были ранены. Среди погибших оказался и первый командир «Нормандии» Жан Тюлян.

К концу июля 1943 года в «Нормандию» прибыла третья партия французских лётчиков, и боеспособность подразделения была восстановлена.

Вслед за Курской битвой полк «Нормандия» участвовал в освобождении Белоруссии и разгроме немцев в Восточной Пруссии.

28 ноября 1944 года за боевые заслуги и проявленное мужество во время воздушных сражений в период боёв по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман приказом Верховного главнокомандующего советскими Вооружёнными силами Иосифа Сталина полку было присвоено почётное наименование «Неманский», и с тех пор он стал называться полком «Нормандия-Неман».

Всего за время боёв на советско-германском фронте 96 лётчиков, сражавшихся в составе полка «Нормандия-Неман», совершили 5240 боевых вылетов, провели около 900 воздушных боёв, одержали 273 подтверждённых победы, 36 неподтверждённых и повредили более 80 немецких самолётов. В боях с фашистами сложили свои головы 42 французских героя.

Отчаяние лейтенанта Шалля

История взаимоотношений между русскими и французами не была простой. Дело было не только и не столько в идеологических различиях, сколько в бытовых особенностях. Французы регулярно жаловались на питание, категорически отказывались воспринимать принятые в Красной армии каши, особенно почему-то возненавидев гречку. Советское командование, как могло, пыталось обеспечить французам привычный режим питания, но в разгар войны сделать это было довольно непросто.

Ещё дальше лётчиков пошли французские механики, которые однажды поймали и съели… обычного кота, жившего при столовой полка. Русские такой выходки не поняли, и разгорелся громкий скандал, который замяли с трудом.

Случались инциденты и страшнее. 8 июня 1944 года новичок «Нормандии» младший лейтенант Морис Шалль в своём первом воздушном бою над станцией Рудня по ошибке сбил советский самолёт лейтенанта Архипова. О том, что на самом деле он сбил советского лётчика, имевшего на счету 8 уничтоженных гитлеровских самолётов, Шалль узнал лишь на аэродроме, празднуя победу над «фашистом».

Как вспоминали лётчики «Нормандии», Морис Шалль так и не смог избавиться от груза вины. Он бросался в самое пекло воздушных боёв, не думая о себе. В самом конце войны группа из семи истребителей «Нормандии-Неман» столкнётся с 50 самолётами противника. Старший группы отдаст приказ уходить, который не выполнит только Морис Шалль. Из этого боя он не вернётся…

Огромное небо, одно на двоих…

Одна из самых пронзительных и трагических историй о дружбе французов и русских, воевавших в «Нормандии», произошла 15 июля 1944 года. Полк перебазировался на новый аэродром.

Вместе с французским лётчиком Морисом де Сейном в грузовом отсеке Як-7 летел его механик Владимир Белозуб. За время войны выходец из семьи французских аристократов и потомственный русский крестьянин очень подружились.

Полёт должен был быть коротким, однако в самом его начале на Як-7 случилась поломка — пары бензина стали проникать в кабину, и лётчик практически ослеп. В этой ситуации пилот должен был покинуть самолёт, воспользовавшись парашютом, но у механика Белозуба парашюта не было.

Морис де Сейн вернулся к старому аэродрому и сделал несколько попыток посадить самолёт. Ничего не получалось, и командование приказало пилоту прыгать. Но лётчик так и не оставил своего друга…

Мориса де Сейна и Владимира Белозуба похоронили в одной могиле в селе Дубровка. В 1953 году останки Мориса де Сейна всё-таки перезахоронили в Париже, но по очень уважительной причине — об этом просила мать погибшего лётчика.

Советские механики на службе Франции

Завершал войну полк «Нормандия-Неман» на истребителях Як-3. 5 июня 1945 года французским лётчикам было объявлено, что они отправляются на Родину на своих боевых машинах — Як-3 стали подарком правительства СССР. Кроме того, советская сторона выплатила всем пилотам и членам семей погибших лётчиков денежное вознаграждение, равное 100% их денежного довольствия за время службы в Советском Союзе.

Не все знают, но в декабре 1944 года было принято окончательное решение о формировании в СССР авиадивизии «Франция», которая должна была состоять из двух истребительных и одного бомбардировочного полка.

Формирование авиадивизии было фактически завершено к июню 1945 года, но поучаствовать в боях ей по понятным причинам не довелось.

15 июня 1945 года полк «Нормандия-Неман» на 42 самолётах Як-3 покинул Советский Союз, спустя пять дней прибыл на аэродром Ле Бурже.

Полк не был расформирован и на протяжении нескольких десятилетий оставался боевой частью в составе ВВС Франции. Интересный момент — в первые месяцы после прибытия во Францию в составе полка продолжали служить советские механики, а вместе с ними прибывшие для обучения французских кадров инструкторы, радиотехники и даже электрики. Последние советские специалисты покинули «Нормандию-Неман» только в январе 1946 года, удостоившись награждения Военным крестом Франции.

Русская «Нормандия»

Четыре французских лётчика полка «Нормандия-Неман» были удостоены звания Героя Советского Союза — Марсель Альбер, Ролан де ла Пуап, Жак Андрэ и Марсель Лефевр. Командир эскадрильи «Шербур» Марсель Лефевр был удостоен этой награды посмертно.

Приказом министра обороны СССР старший лейтенант Марсель Лефевр был навечно зачислен в списки 1-й авиационной эскадрильи 18-го гвардейского истребительного авиационного полка «Нормандия-Неман».

18-й гвардейский авиаполк — это то самое подразделение, что прошло рядом с французским лётчиками из «Нормандии» всю войну. Почётное наименование «Нормандия-Неман» было ему присвоено в 1995 году.

За сохранение традиций и бережное отношение к памяти фронтовой дружбы полк был удостоен высшей награды Франции — креста ордена Почётного Легиона.

Но в 2009 году в рамках реформирования Российской армии 18-й гвардейский Витебский, дважды Краснознамённый, ордена Суворова II степени, ордена Почётного Легиона Республики Франция штурмовой авиационный полк «Нормандия-Неман» был расформирован. По иронии судьбы, в том же году расформировали и французский полк «Нормандия-Неман». Однако в 2012 году в ВВС Франции историческое подразделение было возрождено.

Автор: Андрей Сидорчик

Источник: www.aif.ru

https://fishki.net/1916807-normandija-nyoman.html?mode=tag:oruzhie:recent