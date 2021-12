Как наживать деньги. Полезные советы и указания. 1888

У автора книги «Как наживать деньги» оказалась весьма интересная биография, человек знал о чем писал!

Нянечка Вашингтона

Летом 1835 года Барнума посетил К. Бартрам (Coley Bartram), бывший владелец рабыни-негритянки Джойс Хет. Бартрам рассказал, что, демонстрируя эту женщину как диковину, можно получить прибыль, так как имеются бумаги, согласно которым ей уже 161 год, и она была няней самого Джорджа Вашингтона. Текущий владелец рабыни, мистер Линдсей (R. W. Lindsay), искал покупателя. За слепую, почти парализованную старую женщину Барнум заплатил 1000 долларов (это было солидной ценой даже за здорового раба), для чего ему пришлось продать партнёру свою долю в бакалейном бизнесе. С этой женщиной и небольшой компанией он несколько месяцев гастролировал по городам Соединённых Штатов, пока в феврале следующего года негритянка не умерла от старости.

Барнум умело манипулировал вниманием публики. После того, как народ засомневался в достоверности утверждений Барнума, появились слухи, будто бы это не живая женщина, а искусно изготовленный робот-кукла. Публика вновь раскупала билеты на представления Барнума. Когда женщина умерла, Барнум устроил из вскрытия зрелище, куда пригласил профессоров и студентов-медиков, чтобы доказать всем, что Джойс не была роботом. В процессе вскрытия выяснилось, что ей было не более 80 лет, но тогда же поползли слухи о том, что Барнум ловко подменил куклу-робота на человеческое тело, чтобы не раскрывать пожелавшего анонимности изобретателя куклы.

Как наживать деньги.

Полезные советы и указания.

П.Т. Барнума

Издание А. С. Клименко.

Знаменитый Барнум был некогда бедным мальчиком, а теперь обладает 30 000 000 р.

Катчер

Москва. 1888

Как делать деньги

Всем борцам в борьбе за существование предлагает эту книгу для стократного просмотра.

Автор.

Не пугайтесь, честный читатель… Эта книжечка не сделает вас фальшивым монетчиком! Цель книжки этой не подведёт вас под ответственность за подделку государственных монет и кредитных билетов. Правда, она учить, как делать деньги, учит, как нажить таковые честным трудом, как сделаться богатым даже.

Проходя недавно, (1887 год) мимо одного лондонского книжного магазина, говорит немецкий переводчик этой книжки, г. Катчер, мне бросилось в глаза большое объявление, вывешенное в окне, на котором крупными буквами, было изображено: «The Art of Money-getting, or, Hints and Helps to Make a Fortune». Цена — шесть пенсов. Кто отказался бы выучиться искусству сделаться богачом за шесть пенсов? Я купил, говорит он далее, эту книжку и был поражён, прочитав имя автора её, это быль П.Т. Барнум… Барнум, знаменитый Нью-йоркский антрепренёр и импресарио, владелец всевозможнейших театров, зверинцев, музеев и всяких достопримечательностей! Тот Барнум, который пятнадцать лет тому назад обнародовать свою биографию, произведшую огромную сенсацию в публике обоих полушарий! Настоящая книга, как я узнал в магазине, расходилась в баснословном количестве, и я с жадностью принялся за чтение. И надежды мои, мои ожидания меня не обманули. Произведено замечательного человека нашего времени, знаменитого Барнума оказалось произведеньем самого высокого интереса.

Барнум был некогда бедным мальчиком, а теперь, как оказывается из его духовного завещания, сделанного на всякий случай, он обладает 15 000 000 долларов (30 миллионов рублей), нажитыми честным и упорным трудом. Барнум разрушил нашу поговорку и народное убеждение, будто «трудом праведным, не наживешь палат каменных»… Он доказал, что это вздор, что такой взгляд есть продукт распущенности и разнузданности современного нам общества. Как же он нажил эти деньги? На этот вопрос мы и получаем ответ, в целом ряде взглядов, опытов, мнений и советов, изложенных в этой книжке. Это не есть собрание каких-нибудь шарлатанских принципов, каких-нибудь недомолвок и шуток, туманностей… Нет, это ряд серьёзных, практических мнений и взглядов опытного, делового человека, покоящихся на честном отношении к делу и людям.

Эта книжка, заметил мне, один знаменитый янки, говорит г. Катчер, есть ценная вещь для людей, вступающих в самостоятельную жизнь (или дело). Она для него дороже ста долларов!

В настоящее время Барнуму 75 лет. Он провёл бурную, необыкновенно подвижную и разнообразную, по положениям, жизнь. На поприще «зрелищ и увеселений» ему нет соперника в мире. Но независимо от этого, он человек глубокого ума, замечательный оратор и чрезвычайно способный писатель. Он был долгое время старшиной, затем выборным членом законодательного собрания, издавал и редактировал газету, был директором банка, директором колоссального в Америке, Бриджпортского водопровода, главным директором Бриджпортского госпиталя и т. д.

Как делать деньги

Ошибочная экономия.

Искусство прибрести деньги далеко не так трудно и сложно, как сохранить, уберечь приобретённое. По теории Франклина путь к обогащению очень прост: «Расходуй меньше, чем зарабатываешь — и ты будешь иметь избыток». Ч. Диккенс говорит: «Кто имеет доход в 20 фунтов, а расходует 20 фунтов и шесть пенсов (25 коп.) — тот несчастнейший человек в мире. Но кто зарабатывает 30 фунтов, а расходует 19 фунтов и шесть пенсов — счастливейший из смертных».

Иной читатель скажет: «Знаю я это; старая история, экономия, бережливость… Я знаю, что путём сбережения можно прийти к богатству. Я хорошо понимаю, что нельзя одновременно и откладывать и тратить одни и те же деньги». Совершенно верно. Но вопрос в том, как и где экономить. Можно привести не мало примеров, где неразумная экономия, ошибочная экономия была причиной гибели многих, многих людей. Другими словами: множество людей полагает, что они знают, что такое экономия, а между тем — они и понятия не имеют о правильной экономии. И отсутствие этого ясного понимания наблюдается, к несчастью людей, слишком часто.

Я часто слышу жалобы: «Я получаю столько же, сколько мой знакомый А. Он каждый год откладывает что-нибудь, про черный день, а у меня вечная недостача, вечный дефицит! Чем это объяснить? Ведь я же умею быть экономным». Он ошибается. Его экономия неверная, ошибочная. Очень может быть, что он прячет огарки, не сжигает лишней спички, торгуется с прачкой из-за одной копейки… Но все это не то. Это скряжничество, а не бережливость, не экономия. Нельзя назвать бережливым и экономным и того, который покупает за бесценок дорогую вещь, ему, в сущности, совершенно не нужную. Нельзя назвать экономным и того, который экономит пять копеек там, где, переплатив их, он мог бы затем сберечь двадцать копеек. Принцип — экономить везде, есть принцип крайне односторонний и ошибочный. Такая экономия — заблуждение! Когда еще не был введён в употребление керосин, то можно было, например, получать превосходный ужин у американского фермера, но зато нельзя было иметь достаточного света, чтобы после ужина почитать книжку или газету. «У нас очень неудобно читать, замечала в таких случаях хозяйка, наши средства не позволяют жечь по две свечи одновременно. Мы только в редких, торжественных случаях зажигаем вторую свечу». (Т.е., замечает автор, раза два в год).

Таким образом хозяйка, правда, сберегала, в течении года, небольшую сумму, но забывала при этом, пользу чтения, которое, несомненно дало бы и пищу уму в отдохновение, и свежесть, и бодрость всей семье её. А бодрый, свежий дух и своевременное развлечение работника, конечно, дороже сэкономленной свечи! Но можно же читать, кое-как, и при одной свечке? Да, но при этом испортишь глаза настолько, что сэкономленной свечки не хватит на уплату врачу и оптику за очки. Если припомнить при этом, что та же хозяйка тратит в тысячу раз больше на свои прихоти и наряды, то сбереженная свечка становится уже прямо смешной. К сожалению, такая ошибочная экономия наблюдается нередко в среде деловых людей даже, которые не могут равнодушно видеть, что писец испортил лишний бланк или конверт. Такого рода дельцы, почитатели экономии, берегут каждый лоскуток бумаги и отрывают ненаписанную половину полученного письма. Конечно, при систематическом собирании и употреблении в дело этих клочков сберегается лишняя стопа бумаги, но при этом теряется гораздо больше времени. Впрочем, эти собиратели клочков не прочь в то же время проматывать крупные суммы на вечера, попойки, кутежи и рысаков. Англичане называют такую экономию «быть умным на фунт и глупым на пэнни», в переводе на наш язык это значило бы: «рубли швырять — хранить копейки». Остроумнейший английский сатирический листок «Punch» так рисует людей этого пошиба: «Такой человек в состоянии купить селёдку, необходимую для прокормления своей семьи и затем, тут же нанять дорогую коляску, чтобы отвезти эту селедку домой».

Достоверно одно, что путём ошибочной экономии, ни один Плюшкин еще не сделался богачом, капиталистом.

Верная (разумная) экономия.

Разумнейшей и вернейшей экономией надо признать ту, которая даёт возможность не тратить всего получаемого дохода. Чтобы достичь этого, извинительно, допустимо носить, например, старое платье более, чем носилось бы оно при отсутствии экономии. Полезно — возможно дольше откладывать покупку новых перчаток. Полезно переделывать, перекраивать и ремонтировать свой гардероб; но главное — необходимо вести скромную, но здоровую и сытную кухню. При этих условиях быстрее всего явится сбережение в бюджет хозяйства и копеечка к копеечке незаметно составят рубль.

Разумная экономия является у человека путем размышлений и опыта. Но раз человек усвоил себе правила разумной экономии, она, как всякая добродетель, принесёт ему больше удовольствия и душевного удовлетворения, чем самые безумные траты на удовлетворение прихотей. Но как же добиться этой разумной экономии? Как усвоить ее себе? Для этого я рекомендую записывать все расходы, все, без исключения, разбив их на два отдела и подводя еженедельные итоги им. Первый отдел озаглавьте: «Необходимое», а второй: «Излишняя роскошь». Естественно, и это показал мне неоднократно опыт, что вторая рубрика пожирает всегда больше, чем её соседка «необходимое». Подчитав еженедельные итоги, оказывается, обыкновенно, что в «необходимом» мы жмемся из-за каждого гроша, в отделе же «излишней роскоши» пишем рубли размашистой рукой. Если же отношения к отделам переменить, то окажется, что можно было бы жить гораздо лучше, счастливее и с меньшими средствами, какие тратятся при преобладающем господстве рубрики «излишняя роскошь». Франклин говорит: «Ни наши собственные глаза, а взгляды других нас губят: если б весь мир, исключая меня, конечно, был слеп, то не было бы мне никакой надобности хлопотать о дорогом наряде и роскошной обстановке». Общественное мнение и, главное, пересуды приятелей и знакомых загубили уже не один миллион лучших людей. Много говорят о личной свободе людей и их равенстве… В теории это, конечно, так; но, что касается материального положения людей, то практика показывает нам несколько иную картину. Кто из нас не думает часто: «Вот счастливец, мой знакомый… У него 10 000 дохода, а у меня только одна тысяча. А ведь я его еще знавал, когда он был гораздо беднее меня. Разбогател, возгордился, смотрит свысока и считает меня за ничто… Так погоди-же, я тебе докажу, что я ничуть не хуже тебя, думает себе завистник. Я тоже заведу себе коляску, рысаков… Впрочем, нет, я не могу купить коляску и рысаков… Я лучше найму себе коляску, поеду тоже в парк, велю кучеру ехать рядом с ним и докажу ему, что я не хуже его».

И что же он доказал? Он потерял время и деньги, испортил себе много крови, лишил себя, быть может, необходимого и всё-таки ничего никому не доказал. Богач продолжает ездить на своих лошадях, а этот слез на каретном дворе и дошёл пешком до дому. Это грубый пример, конечно, но такова судьба всех желающих протягивать ножки длиннее одежки и тянуться за людьми, более обеспеченными. Супруга Ивана Ивановича мучит его тем, что супруга его сослуживца, Марья Ивановна, купила себе шаль в триста целковых… Купи ей такую же… Ну хоть подешевле, пониже сортом, но чтоб она была с виду такою же. Супруга Ивана Ивановича хочет, во-первых, засушить Марью Ивановну злостью, а во-вторых, доказать, что она, супруга Ивана Ивановича ничуть не хуже Марьи Ивановны и тоже может носить хорошие шали.

Это безрассудство — непростительное безрассудство! Большинство бедняков не может угнаться за богатым меньшинством, и это меньшинство, как исключение не должно и не может быть примером и образцом. Правила создают исключения; исключения не делают правила. Вместо того, чтобы тратить силы и время на погоню за богатыми, лучше тратить эти силы на самоусовершенствование и саморазвитие, которое помогло бы подняться человеку выше этого наружного, фальшивого блеска, помогло бы ему выработать себе принципы правильной экономии и уменье сберечь копеечку про черный день. Не нужно быть пророком для того, чтобы предсказать нищету человеку, который не сберёг на черный день лишнюю копейку.

Человек, привыкший удовлетворять всем своим прихотям, не может, конечно, сразу отказаться от них и сразу лишить себя удовольствия бросать деньги на эти пустяки. Таким людям трудно отказаться от их экипажей, обстановки и другой роскоши. Но раз у них явится твердость духа и решимость ограничить свой расход — они вскоре убеждаются, что при скромной жизни можно иметь еще больше удовольствия, при гораздо меньшей затрате, иначе говоря — удовольствия эти будут полнее, слаще, раз они являются реже и не дают возможности пресыщаться ими. Наконец, самоё сбережение, само по себе, доставит уже известное наслаждение. Переделанное прошлогоднее платье покажется новым и даст столько же удовольствия, сколько и вновь сшитое, при прежних обстоятельствах и чистая, свежая вода покажется вкуснее надоевшего шампанского. Утреннее купание и прогулка на свежем воздухе даст большее наслаждение и освежит лучше, чем какое-нибудь катание за город в запертой карете или ландо. Маленькая вечеринка, в кругу своих близких и родных покажется гораздо боле приятною, чем шумное собрание, бал или раут, на котором присутствуют десятки и сотни чужих людей, требующих для приёма тысячный расход.

Тысячи бедных людей остаются во всю жизнь бедными, но зато десятки тысяч богатых беднеют только оттого, что живут не по средствам и расходуют больше, чем позволяет им их приход. Многие семейства проживают десятки тысяч в год и, несомненно, имеют при этом меньшее количество истинного наслаждения, чем скромная семья, проживающая в десять раз меньше. Скромная семья всегда весела и спокойна. У неё нет долгов, и никто ее не тревожит, и не боится она будущего; наоборот — люди, живущие выше своих средств, всегда боятся завтрашнего дня и беспокоятся за наступающие сроки и платежи.

Неумение распоряжаться своими средствами порождает много горя. И поэтому — внезапное, неожиданное обогащение — большее испытание, чем постоянная, привычная бедность. «Как пришло, так ушло» — т. е, иначе говоря — «чужое добро (легко нажитое и случайно приобретённое) впрок не идёт». Почему? А потому, что внезапное обогащение рождает новые потребности, не знающие границ и пределов. Удовлетворение этих потребностей вызывает новые, и это продолжается до тех пор, пока обогатившееся лицо не разоряется окончательно.

Здоровье

Основанием для успеха в жизни, как и в счастье жизни служит хорошее здоровье. Больной человек никогда не может разбогатеть собственными силами, никогда не может сделаться капиталистом, если он, конечно, не имел средств раньше.

Болезнь уничтожает честолюбие, парализует дух предприимчивости и силу воли. Многие люди не виноваты, конечно, в том, что они больны; но большинство должно пенять на самих себя. Возможно, строгое исполнение законов гигиены принадлежит к главнейшим условиям успеха в деле зарабатывания и наживания капиталов. При этом нужно помнить, что чем строже мы исполняем требования самой природы, тем меньше мы знаемся с разными болезнями. Это мы забываем, к сожалению, слишком часто, несмотря на то, что платимся за нарушение законов природы на каждом шагу.

В этом отношении можно указать на курение, как на одну из наиболее вредных привычек людей. Какие указания имеются в природе, из которых видно бы было, что животному необходим дым? Какое животное любить дым? Между тем люди курят, делают это почти потребностью, делаются рабами этой ужасной привычки, несмотря на то, что она обыкновенно, очень вредно отзывается на их здоровье. То же самое можно сказать и о пьянстве. Заботы о приобретении капитала требуют свежей, неотуманенной головы, которая бы никогда не забыла, что дважды-два четыре. При обсуждении планов и составлении деловых проектов нужна ясность и трезвость взгляда, нужно внимательное рассмотрение мелочей и деталей. А что может сделать, в этом направлении голова, отуманенная спиртными напитками? Сколько погибло людей и дел, благодаря только тому, что предприятия и дела обсуждались легкомысленно, за стаканом вина, в трактире и ресторане! К сожалению, обычай вершить дела за вином господствует в Америке и в равной степени и в Англии (Мы, русские, тоже не отстаём по этой части и без кабака и выпивки тоже шагнуть не умеем в коммерческом деле).

А благодаря этим «пьяным разговорам», сколько важных дел, сколько важных соображений и совместных обсуждении откладываются «на завтра» только потому, что сегодня голова уже устала, да и весело, как-то, сейчас… «Давай, выпьем, дело не убежит». А между тем — до завтра кое-что уже забыто, кое-что передумано и дело пострадало. Отчего? От кабака. Биржа, кабинет, правление и контора — вот места, деловой деятельности… Кабак, гостиница, ресторан, трактир — места не для дела, места распущенности, разврата, оргий, места для людей с низкими инстинктами, с животными страстями.

Истинное призвание.

Выбор профессии и занятия для начинающего самостоятельную жизнь человека — есть вещь величайшей важности, вещь — первенствующего значения. Часто отцы, родные и опекуны делают непростительную ошибку, склоняя юношу на ту или другую деятельностью, к которой он не чувствует ни охоты, ни призвания. Даже больше, — некоторые родители прямо настаивают на той или другой профессии, несмотря на то, что сын их являет наклонности и способности к карьере совершенно противоположного характера. Часто профессию выбирают для ребенка в ту пору, когда он кроме претензии на полную соску с хорошим молоком, никаких желаний выражать не может. Еще чаще отец распределяет профессии своих сыновей, совсем не соображаясь с наклонностями их… Ты, Вася, будешь доктором, говорить он старшему; ты, Коля, — инженером, ты — адвокатом, ты — учителем и т, д. Между тем, на деле, выходит, что, напротив, Коля мог бы быть учителем, Вася — инженером и т, д. И что же выходит в конце концов от такого насильного навязывания профессии своим детям? Предположим, что Коля стал инженером, что его силком дотащили до этой ученой степени. Но она ему не нравится. Душа не лежит у него к этому делу, и благодаря этому он навсегда останется плохим инженером и никогда не подымется выше средней посредственности. А между тем — воспитай в нём то, к чему у него было призвание, он может быть стал бы заметным работником в этой области и занял бы выдающееся место среди своих собратьев. И нередко случается, что доктор бросает медицинскую практику и делается учителем, инженер — артистом, учитель — чиновником, бухгалтер — литератором и т. д. Кто возместит такому человеку потерянное время, труд и энергию?

Вот почему особенно рекомендуется родителям внимательно присматриваться к наклонностям и симпатиям детей, следить за их играми в юности, чтобы подметить эти наклонности и симпатии.

Жизнь даёт каждому человеку свою роль и обходить ее не следует. К счастью, большинство людей попадает, в конце концов, на свое призвание, но нередко мы встречаем и таких людей, которые тяготятся своим положением, но не могут уже, в силу вещей, вернуться с этого пути и взяться за свое, любимое и интересующее их дело.

Но раз человек нашёл свое призвание — он должен твердо и неуклонно работать в этом направлении и отнюдь не уклоняться в сторону. Важную роль играет в этом размер, широта деятельности и место этой деятельности. Человек, имеющий, например, талант держать огромную, первоклассную гостиницу, в центре торгово-промышленной деятельности, при железных дорогах и морских гаванях — окажется совершенно неспособным хозяином маленького, захолустного, грошового постоялого двора.

Неразумно вообще начинать какое-нибудь дело там, где уже существует много подобных учреждений. Самое верное и лучшее выступать с делом новым, оригинальным, незнакомым еще в данной местности. Такое дело всегда даст большой заработок и сделает предпринимателя богатым человеком.

Заем денег.

Ничто не должно быть так страшно солидному, деловому человеку, как заем денег. Долги уничтожают самоуважение и оскорбляют человека. Долги побеждают человека всецело, делают его своим рабом. Но увы! В наше время — даже мальчики, дети не отказываются делать долги. Встречаются два юноши:

— Смотри, говорит первый, какую я себе пару сшил! В долг, братец, в кредит.

И говорит он это с таким торжествующим радостным видом, как будто ему подарили этот костюм. (Впрочем, часто такие вещи, за их неоплатою и остаются подарком). Но приходит срок — юноша уплатил за пару. Портной доволен его аккуратностью и предлагает уже не одну, а две, три пары. Юноша берёт платье… Но… не может уплатить за все и становится неисправным плательщиком, Платье, однако, изнашивается… К тому же портному нельзя обратиться, нужно искать нового. И вот таким путём начинает юноша привыкать к долгам, которые потом растут все больше и больше, с незаметной, но, в то же время, поражающей быстротой. К долгам привыкают быстро и смотрят потом на совершение займов, как на естественный порядок вещей. А раз человек пришёл к этому убеждению — он никогда не будет богатым человеком. При постоянных займах человек постепенно теряет к себе уважение и вечно недоволен тем, что хлопочет о прошлом; т. е. на занятые деньги он, обыкновенно, имеет очень мало удовольствия и наслаждения — ибо они уходят или на уплату за вещи, ранее полученные, или на отдачу прежнего долга. Он отдаёт деньги — ничего не приобретая за них. Вот почему сознание этой бесплодности отдачи и удерживает многих от уплаты долгов. Зачем отдавать, думает такой человек — ведь я всё равно ничего не получу за это. Эти соображения, конечно, не относятся к торговому кредиту. Там берется товар на срок, и когда он продан, то, отдавая за него деньги, купец оставляет себе прибыль за труд и уменье продать его. Старый квакер так говорит всегда своему сыну-землепашцу: «Карл, не бери ничего в долг; но, если ты уж хочешь что-нибудь взять — так бери навоз (удобрение) — он тебе даст осенью возможность заплатить за себя». Знаменитый Нью-Йорк-ский проповедник, брат г-жи Бичер-Стоу, автора «Хижины дяди Тома», всегда советовал молодежи пользоваться только одним видом кредита, т. е. покупать с рассрочкой земельные участки. «Если молодой человек должает только за землю — то он непременно станет впоследствии состоятельным фермером». Такого рода долги даже желательны, но кредитоваться для того, чтобы вкусно есть, хорошо одеваться и развлекаться — недостойно порядочного человека. Еще недостойнее закладывать что-нибудь для удовлетворения этих нужд.

Смешно говорить: «я имею кредит на два месяца, но если я и не уплачу в срок, то кредитору моему это безразлично». Кредиторы отличаются необыкновенной способностью помнить сроки платежей, и попробуйте не заплатить кредитору в срок? Он сам придёт к вам. Денег у вас нет, приходится унижаться, лгать, просить и умолять… Где же тут уважение к самому себе? Но он не соглашается ждать. Приходится искать новый заем. При этом стараются уже занять побольше, чтобы хватило на уплату первого долга, да и осталось бы что-нибудь и себе. Таким образом долг вырастает совершенно неожиданно. Не лучше, впрочем, кончается эта история и в том случае, когда кредитор и соглашается на отсрочку. Пишется новый документ; кредитор, видя ваше безвыходное положение, требует больший, против прежнего, процент, и вы должны согласиться на это. После долгих толков вы кончаете дело и расходитесь. Но разница между вами огромная. Кредитор встанет завтра утром богаче, чем он был вчера, а вы встанете более бедным, чем были накануне.

«Деньги похожи на огонь. Они отличные слуги, но суровые властители». Раз они забрали кого-нибудь в руки, в вид неоплатного долга или тяжёлых процентов — они держат свою жертву крепко и давят немилосердно. Но кто заставляет деньги работать на себя — тому они служат хорошим, верным работником. Ни один работник в мире не отличается таким прилежанием и неустанностью, как работник–деньги. Они приносят пользу своему господину и днём, и ночью, не зная ни отдыха, ни праздника, ни стужи и непогоды. Набожные граждане Коннектикута, отличавшиеся необыкновенно строгим исполнением религиозных законов своей церкви, не позволяли никому не только работать по праздникам, но даже преследовали мужа, осмелившегося публично поцеловать свою жену в воскресный день. Но тем не менее — их помощники, их работники — работали. Я говорю о деньгах. Сами они ходили в церковь, читали библии, а деньги, отданные в рост, несли в это время свои проценты. Одень американский негоциант, Джон Рэндольф, объявил открыто, что он нашёл, наконец, «философский камень жизни». И когда его спросили в чем заключается его секрет — он ответил: «я плачу всегда наличными».

Энергия, выдержка, прилежание.

Нашедшему свое призвание — необходима выдержка. Тут неуместны лень, отсутствие веры в собственные силы и настойчивости. Никогда не нужно смотреть на дело и его будущее со слишком мрачной стороны, никогда не нужно омрачать себя излишней боязнью. Излишняя нерешительность в борьбе за существование губит нужную для этого энергию. И чем ближе подходишь к намеченной цели, тем непростительнее отступление, тем безрассуднее бросать дальнейшее к ней стремление. Нужно уметь пользоваться случаем и не пропускать его; малейшая нерешительность в такой момент, малейшая задержка — и все дело испорчено или упущено. «Кто тих и нерешителен — останется беднягой, кто смел и энергичен — будет богачом». Выдержка и вера в собственные силы творят чудеса. Кто вечно боится, вечно колеблется в нерешительности, вечно прибегает к чужим советам и действует только под влиянием других людей — тот никогда не добьется своими силами независимого материального положения. Как много гибнет людей от отчаяния, в момент обеднения или внезапно наступившего разорения!.. Но зато сколько и есть людей, переносящих еще большую нищету и еще сильнейшие удары судьбы — благодаря только тому, что у них есть самообладание, вера в себя, энергия и выдержка! Примеров этого рода приводить не нужно; они встречаются ежедневно и во всех слоях нашего общества. Предположим такой случай: двое командующих войсками одарены совершенно одинаковыми способностями и знанием, но один из них обладает решимостью, энергией и выдержкой, другой — нет. Несомненно, что успех будет за первым. При первом слухе о приближении неприятеля, оба командующие посылают пикет для рекогносцировки. Пикет возвращается и заявляет, что неприятель хотя численностью и не больше войска генерала, но зато у него есть артиллерия, которой нет здесь. Медлительный, нерешительный генерал отдаёт приказ к отступлению и не идёт в битву, раз не уверен в беспроигрышной удаче. Неприятель проходит мимо него безнаказанно, а в худшем случае, даже нападает на него и разбивает на голову. Совершенно наоборот поступил бы другой генерал.

«Гм! сказал бы он, артиллерия… Но в остальном силы равны… Зато я нападаю… У меня нравственный перевес…» И, запасшись энергией, бодростью и решимостью, он ведёт свою часть в атаку… Войско, ободренное энергией начальника, проникается его духом, и неприятель разбит и бежит в хаотическом беспорядке!

Все, что ты делаешь — делай полными силами, полным старанием и умением! Отдай делу всего себя, все свои лучше порывы, весь свой огонь и прилежание. Все, что нужно и можно сделать сейчас — никогда не откладывай на после. Бог знает, что после может случиться и помешать делу; ничего не надо делать на половину. Половинки никому не нужны. «Смелым Бог владеет», и тот кто работает и ищет и трудится — тот и находит… но зато нельзя говорить: «Бог милостив», тому, кто ничего не делает и все только ждёт, что вот-вот, подвернется какое-нибудь дело. Однако таким людям обыкновенно ничего и не подвертывается, и так они в надеждах и ожиданьях влачат самое жалкое существование и в лучшем случае находят сердобольного покровителя, который пристраивает их, на старости лет, в какую-нибудь богадельню. «На Бога, надейся, а сам не плошай». Ведь вот настоящий текст этой пословицы… А между тем мы любим первую часть и совершенно забываем вторую. А в ней-то, ведь, главная сила!

Однажды вечером Магомет услыхал, как один из его учеников вёл такую речь: «Развяжу-ка я своего верблюда и пущу по степи… Бог милостив, убережёт его…»

Пророк заметил: «Нет, мой милый, лучше ты привяжи его покрепче и тогда можешь рассчитывать на меньшие случайности.»

Нельзя, однако, благодаря одной энергии, действовать очертя голову. У банкиров Ротшильдов выработался парадокс: «Будь осторожен и смел». В этих словах лежит глубокий смысл… Будь осторожен и осмотрителен при обсуждении плана предприятия… Взвесь всё, до мельчайших деталей… Но раз ты решился — не виляй, будь смел и последователен. Одна осторожность и одна смелость, порознь, не соединённые в тесную связь, не могут ни к чему привести. Конечно, при известной смелости, и я могу в несколько минут разбогатеть на какой-нибудь биржевой сделке, но зато, с этой же смелостью, без помощи осторожности, я, в конце концов, потеряю все на спекуляциях.

Хозяин в деле.

Быть хозяином вовсе не так легко, как это кажется с первого взгляда. Глаз хозяина и его престиж дороже дюжины рук его служащих. Служащие, во всей своей массе часто упускают из виду то, чего хозяин дела никогда не упустит. Хозяин, сам плохо понимающий своё дело и рассчитывающий на своих служащих и помощников никогда не может довести дела до широких размеров, и надежды его никогда не увенчаются успехом. Поэтому глубокое и всестороннее знание дела есть первое условие, которому должно удовлетворять лицо, начинающее то или иное самостоятельное дело. И чем солиднее понимание дела — тем лучший результат даст оно. Но чтобы изучить дело, нужно время, внимание, интерес к делу, нужна энергия и любовь к нему. Нужно пройти длинную школу ошибок, потерь, убытков, чтобы выучиться делу. Опыт, в этом случае, лучший учитель. Один финансист потерял большой куш на биржевой операции. Он не досадовал… «Отлично, — говорил он… — теперь я научен и не сделаю в будущем такой-же ошибки».

Но хозяину нельзя делать всего одному. Дело требует исполнителей распоряжения хозяина и помощников. Дело должно иметь людей, работников. Но выбор их труден. Выбирать нужно с величайшей осмотрительностью, осторожностью и разбором. Даже самые лучшие служащие не могут быть достаточно хороши. И вот почему, раз вы попали на годного человека — старайтесь держаться его, дорожите им. Чем дольше у вас служить работник — тем лучше для вас. Он привыкает к делу, день ото дня становится поэтому опытнее и поэтому нужнее для вас. В этом году ваш служащий гораздо лучше в деле, чем он был в прошлом; в будущем году будет лучше, чем в нынешнем году. Но если служащий, вообразив, что без него вы не можете обойтись, начнёт капризничать или требовать повышения жалованья за ту же самую работу, то немедленно увольняйте его. Во-первых, для того, чтобы доказать ему и его товарищам, что вы можете себе всегда найти других людей, а во-вторых, потому, что человек, который считает себя незаменимым, не заслуживает доверия. Он не любит самого дела и не дорожит репутацией спокойного, хорошего работника, наоборот, если служащий хорош, старателен, трезв, интересуется и дорожит делом, необходимо поощрять его. Необходимо ему, от поры до времени, прибавлять жалованье, небольшими, сравнительно, суммами. Тогда он будет дорожить делом и хозяином и знает, что постепенно он дойдёт до такого оклада, какого ему никогда не дадут с первого раза на новом месте. Такой способ поддерживать бодрость в служащих и охоту в работе — самый рациональный и выгодный, как для служащего, так и для хозяина. И во всяком случае — ежегодное возвышение жалованья, хотя небольшими суммами — умнее единовременной награды, практикуемой в большинстве случаев. Щедрое жалованье приносит хороший доход. Нужно обеспечить служащего настолько, чтобы у него не было своих личных, мелких забот. Голова должна у него быть свободна, дух бодр, и энергия не должна расходоваться на другие личные дела. А это возможно только тогда, когда ваш приказчик сыт, одет, обут и весел. При таких условиях он отдаст себя всего делу, и хозяин от этого в большой прибыли. В особенности все это важно для лиц, заменяющих самого хозяина. При всём том — нужно наблюдать, чтобы служащий был всегда образованнее и умнее, чем требует само дело. Образованный, умный и развитой человек принесёт много пользы хозяину и советом, и собственной инициативой, и находчивостью, и распорядительностью. Он поймёт хозяина с полуслова.

Чужие деньги.

Есть масса людей, которые, едва посвятившись в дело, едва ознакомившись с ним, начинают мечтать о собственном деле, о собственном хозяйстве. «Довольно работать на людей, рассуждают они, теперь я дело знаю и начну хозяйствовать сам». Откуда же у вас деньги на собственное дело, спросите вы его… «Займу, на дело мне всякий даст, ответит он вам». Но он не знает еще, какое несчастье начинать дело на «чужие деньги»! Нужно их нажить самому, чтобы понимать их цену. И сколько вы не давайте такому «юноше в деле» денег — кончится все-таки полным разорением его и гибелью предприятия. «Как получились — так и разлучилось.» Известный американский богач Астор уверяет, что первая нажитая им тысяча досталась ему горше, чем все последующие затем миллионы. Только трудом, упорным трудом, нажитые деньги ценятся нами дорого. И поэтому пусть только тот начинает свое хозяйство, который сумел скромной жизнью и экономией, нажить трудовые деньги. Такому человеку можно и помочь займом, если ему не хватает небольшая сумма для начала собственного дела. Такой человек вполне надёжен. Он знает цену своим деньгам, знает, как дорого они ему достались, и поэтому умеет уважать и чужие деньги, данные ему для развития его дела.

Девять десятых богачей Америки, прежних и нынешних, начали свою карьеру, будучи прежде бедными мальчуганами. Но у них была выдержка и энергия, и все они шли потихоньку по пути обогащения, и все они начинали дело с собственными, трудно-нажитыми грошами. Вот в чем и заключается секрет современных миллионеров. А. Т. Стюарт, прежде бедный мальчуган, обладает теперь капиталом в три миллиона рублей. И. И. Астор — был мальчиком — работником на ферме, а умер, недавно, оставив своим наследникам сорок миллионов рублей. Стеффи-Жирар (Жизнь этого замечательного человека изображена в комедии Жене, под названием «Стеффи-Жирар». Она имеется в русском переводе Д. А. Мансфельда. Прим. переводчика.) быль бедным юнгой на корабле и прибрёл капитал в восемнадцать миллионов рублей. Корнелий Вандербильд, отец нынешнего американского железнодорожного короля, был перевозчиком на реке, а впоследствии он подарил правительству пароход, стоимостью в два миллиона рублей и умер, оставив наследникам сто восемьдесят миллионов (180 000 000) руб. сер. Но поскольку бедняки богатеют, по стольку же разоряются богачи. В особенности часто наблюдается разорение богатых наследников. Нужно умение и навык обращаться с большими деньгами. Кто привык к богатству, того оно губит неминуемо. Мы часто наблюдаем постепенное обеднение старинных фамилий. «Дети, рожденные с золотой ложкой во рту» — плохо переносят изменения в условьях жизни, и если не они, то их дети (внуки первых) становятся нищими. Факт этот наблюдается и в России, где некогда богатые фамилии терпят теперь нужду и разорены окончательно. Но в общем круговороте народной экономии явление это весьма отрадно. Люди эти, прежде тунеядствовавшие — берутся за работу и дают обществу лишнюю рабочую силу. Вот замечание одного ирландца: «Нужда породила изобретение; изобретение — удобства; удобства — удовольствия; удовольствия — роскошь; роскошь — распущенность и болезнь; распущенность и болезнь породили нужду; нужда — изобретение и т. д.»

Приятельские векселя.

Трудно, очень трудно добиться независимого и обеспеченного состояния, когда работаешь чужими деньгами! И тем труднее, чем легче они достаются. Поэтому никогда не нужно ставить бланка (ручательства) на чужом векселе, из одного чувства дружбы и приязни. Даже с лучшего друга надо брать какое-нибудь обеспечение. Иначе можно нажить много неприятностей. Приятельские векселя загубили не одну тысячу людей, пустив по миру и того, кто ручался, и того, за кого ручались. Приятель, у которого дело идёт хорошо и стоит тысяч двадцать, обращается к вам с такою речью: «Вы знаете, что у меня хорошее, верное дело, стоящее 20 000 рублей. Долгов у меня нет ни копейки. Теперь мне представляется случай купить очень выгодно партию товара, который я, месяца через два продам и возьму огромный барыш. Но для этого нужны наличные деньги. Пять тысяч необходимо. Дайте мне ваш бланк, я учту вексель!» Вам хорошо известно, что дело его действительно стоит 20 000 рублей и 5 000, конечно, не представляют никакого риска. Отчего не помочь человеку? Вы хотите сделать доброе дело. Приходит срок, и приятель ваш приносит вам уплаченный вексель. Он торжествует и радуется; операция удалась блестяще. Все рады и довольны; через некоторое время он снова обращается с такой же просьбой, и вы снова ручаетесь за него, в убеждении, что дело стоит прекрасно, наконец, он честный и аккуратный человек. Прошёл и второй и третий раз благополучно. Но именно то, что он так легко может всегда доставать деньги — вовлекает его в дела и операции, на которых он и разоряется, впоследствии. И в самом деле, отчего не взять, когда это достается так легко. Взял, написал вексель, приятель поручился, поставил бланк — неси его в банк, и за небольшой процент получаешь деньги! Но воть, в один прекрасный день ему пришла фантазия заняться спекуляцией, совершенно другой, чем его деятельность, сферы. Нужно тысяч десять. Он берёт снова векселя, в полном убеждении, что к сроку этих векселей его операция будет окончена, и деньги будут готовы. Вы подписываете ему вексель. Но затеянное дело затягивается. Сдали товар не вовремя; снежные заносы задержали движение на железной дороге. Часть товара не готова, покупатель уехал на время, платёж не воспоследовал, словом — масса случайностей всегда бывают в деле. Что делать? Нужно спасти честь, имя, кредит. Берутся деньги из дела… Берутся новые векселя… Срочные уплачены, и вы еще больше верите в способности своего приятеля. (Он вам не сказал, что поколебал собственное дело, не сказал, что на затеянной операции он обжёгся). Чтобы выскочить из этого положения — он бросается опять на новое предприятие, мечется, ищет, пробует и в конце концов начинает гибнуть. Спекуляция засасывает его все больше и больше. Спокойствие потеряно. Он дрожит за каждый срок. Дух неспокоен, голова не свежа… Новый долг подоспел… Начинается беготня, искание денег. Слух идёт… Деньги достать труднее… Труднее… Крррах! И фирма готова… Несостоятельность, администрация, конкурс… Он разорён, погиб. Он потерял и свое, и ваше, Ваш вексель предъявляют к Вам, и вы отдаете свои последние гроши. «Мерзавец, скажите вы… За мою доброту, за мою любезность — так отблагодарить меня!»… Вы, положим, правы, но и он тоже прав, если скажет: «Он (т. е. вы) погубил меня. Если бы он не давал мне векселей — я бы не пускался в рискованные дела и был бы цел теперь»! А если бы вы требовали всегда обеспечение его имуществом, то он никогда бы не мог погибнуть и никогда бы не решался на предприятия, не входящие в состав его деятельности. Вот почему надо помнить и строго следить за собой, чтобы не брать приятельские векселя. Они губят обе стороны… Примеров этому много, в каждом заседании коммерческого суда.

Вред от разбрасывания своих сил на разные дела.

У польских евреев есть поговорка: »Многие дела — мало блага». Самое лучшее посвятить себя одному делу, оставаться при этом деле, и выжидать до тех пор пока оно даст результаты; «бросать его лишь тогда только, когда по зрелому обсуждению убедишься, что оно не стоит продолжения». Кто обратил все своё внимание и умение на одно дело — тот будет совершенствоваться в нём и руководствоваться такими мелочами, которые всегда ускользнут у человека, менее посвящённого. Сосредоточение всех своих сил на одном предмете всегда даёт хороший результат, и поэтому каждый деловой человек должен стремиться к достижению высшего успеха в своём деле. Однажды один молодой студент обратился к профессору юридического факультета с таким вопросом: «Я поступаю в университет, но до сих пор еще не решил какой мне избрать факультет. Что, скажите, юристов много»?

На это профессор ответил: «На галерее и в средних ярусах народу очень много, но в партере, их очень мало, места более, чем нужно». И действительно, нет такой профессии, нет такой области человеческой деятельности, где бы партер, т. е. лучшие места были переполнены выдающимися деятелями. Опытный врач, честный и знающий адвокат, заслуживающий уважения и почета проповедник, образованный и развитой банкир, умный купец, хороший портной, талантливый архитектор, способный артист, писатель, музыкант — всегда найдут себе не только занятия, но и получат возможность зарабатывать большие деньги и составят себе капитал. Нужно твердо держаться принятому пути, не сбиваться с него, не уклоняться в сторону и не расходовать своих сил и энергии на предприятия и дела в другой области. Плох тот врач, который увлекается сельским хозяйством… Он манкирует с больными; незавиден и адвокат, который садится за композицию симфонии, в то время, когда нужно писать апелляционную жалобу. Плох тот писатель, который увлекается торговыми операциями… Муза и биржа — плохие товарищи. Разбрасывание своих сил на другие дела есть продукт излишнего оптимизма. Пессимизм, впрочем, еще хуже. Нужно держаться золотой середины и всегда давать простор благоразумным надеждам, не впадая в излишнее благодушие и не надевая розовых очков. Избыток надежды и преклонение перед «авось» — граничит часто с созиданием воздушных замков. А насколько эти замки надежны и прочны — знает каждый из нас, Мечтатели никогда не могут быть состоятельными людьми. Каждый их план, каждый проект, едва они его затеяли, считается уже выполненным, оконченным и потому можно и должно сейчас же затеять еще что-нибудь. Таким образом фантазия и мечтательность и создают то разбрасывание сил, о котором ведём речь. Такой характер — большое несчастье для человека, он никогда не достигнет независимого положении вечно подвергается горьким разочарованьям. И правда, нельзя продавать шкуру медведя, виденного в лесу; его нужно сначала убить, а затем уже распоряжаться его шкурой.

И разбрасывание своих сил, равно как и разбрасывание капитала, одинаково ведут к разорению. Мы часто видим богатых людей, разоряющихся единственно только от того, что разбрасывают свои средства на десятки предприятий. На своём специальном деле он нажил капитал, а разбросавшись — погубил его. Отчего? Оттого, что он не может быть специалистом в десятках дел. Не надо никогда верить уверениям друзей, что у вас «счастливая рука». Друзья любят подбивать богатых людей на разные предприятия и ещё больше любят заманивать их в компанейство, в пайщики и проч. Не поддавайтесь. Делайте своё родное вам дело и не верьте ни «счастью», ни вашей «счастливой руке». Прочно только то, что солидно, в чем вы — знаток и мастер. Все остальное всегда рискованно и ненадежно. Многие рассуждают так: «Э, была не была — дам я на новое дело тысяч 20–30… Лопнут — меня это не разорит». И дают. Но затем, оказывается, что этих денег мало. Оказывается, что нужно еще добавить тысяч десяток, чтобы спасти дело, иначе оно погибнет. Из боязни не потерять первый взнос — вы решаетесь еще на десять, затем еще и еще и в конце концов — вы теряете все. Мыльный пузырь лопнул, и вы стали нищим. Куда девалось счастье? Где ваша «счастливая рука»? Нужно знание и понимание дела, а не вера в призрачное счастье. Так, часто, ребёнок, не зная свойства огня, суёт свой пальчик в горящую свечку. — Обжигается и плачет. Мальчуган, незнакомый с употреблением ружья, платится иногда жизнью за то, что прикоснулся к нему. Поэтому — если у вас есть лишние деньги, которые вы не можете пристроить к своему делу— то отдайте их в солидные банковые, по возможности правительственные учреждения, и довольствуйтесь лучше меньшим, но верным доходом. Строго наблюдайте, чтобы деньги лежали в нескольких учреждениях, везде понемногу. Излишняя предосторожность никогда не мешает. Вместо банков, можете, конечно без всякого риска, держать свои деньги и в ценных бумагах, но, понятно, в бумагах солидных учреждений, а не мелких разных банков и обществ. Общий вывод, заповедь, так сказать, можно формулировать так: Заработанные деньги береги в деньгах же и не пускайся на всякие предприятия.

Чтобы не делать отдельной главы, уместно здесь же упомянуть и о порядке и систематичности в делах.

Все должно совершаться по заранее обдуманному плану и по строгой системе. На все должно быть определено время и последовательность. Порядок — душа всякого занятия, и чем больше наблюдается этот порядок, тем меньше тратится время на непроизводительную работу, на припоминая и розыски. У кого царит порядок в деле, тот всегда покоен. У кого порядок в деле — тот пользуется большим досугом, чем человек беспорядочный. У кого порядок в деле, тот всегда может рассчитать свое время и заранее знает, когда он закончит свою работу и знает, что он затем будет делать. Наоборот — человек беспорядочный мечется из стороны в сторону, хватается одновременно за десять дел, но в конце концов у него ничего не выходит и все дела остаются сделанными на половину. Такого сорта люди и в делах своих редко достигают чего-нибудь солидного.

Уважайте время чужих и берегите его, как свое собственное. Раз вы обещали что-нибудь в назначенный час или день исполняйте, безусловно. Если же не можете — уведомьте заранее, откажитесь вовремя, но только не заставляйте человека ждать напрасно. Время — деньги, и красть время — значит красть деньги. «Не давши слова — крепись, давши — держись». В мелочах даже нужно быть аккуратным, и излишняя аккуратность никогда не может быть смешною. Лучше приди раньше, чем позже.

Публикации и рекламы.

Первое и самое необходимое условие, чтобы публикации (газетные объявления) и рекламы помогали делу, нужно чтобы они были правдивы и не лгали бы. Обманом ничего не сделаете. Если вы хвалите в своей публикации ваш товар — то он, действительно, должен быть хорош и в той цене, какую вы объявляете. Многие стесняются публиковать и боятся объявлений. Это большое заблуждение и большое невежество. Вы имеете хорошую, свежую партию товара… Кто знает об этом? Публикуйте, публикуйте больше, и публика придёт к вам. И воть если она обманута, если ей предлагают дрянь — реклама не поможет — товар сядет. Если же товар хорош — то можете потом и слабее рекламировать, а торговля всё-таки будет идти; но первым шагом во всяком деле есть всё-таки газетная публикация. Объявляйте, публикуйте, рекламируйте. Всегда, безостановочно, щедро! Кто сеет, тот и жнёт. Кто публикует, тот приобретает покупателей, клиентов, а они дадут барыш. Публика любит купить хорошо и дешево, поэтому если у вас явилась возможность предложить нечто порядочное за выгодную цену, то объявляйте об этом, кричите, чтобы все слышали. Печатайте публикации, прилагайте к газетам отдельные приложения, выпускайте брошюры, прейскуранты и проч., но при этом никогда не ограничивайтесь только своим городом. Обращайтесь к «большой публике», к провинции, ко всей стране. Хорошо и дешево купить любят везде, на всём земном шаре. Публикации нельзя делать наполовину, т. е. начать их и бросить. Публиковать нужно всегда, безостановочно, ибо каждая публикация приносит новых клиентов. Наконец публикация, хотя коротенькая, напоминает публике о фирме. Иногда раздаются такие жалобы:

— Пробовал я публиковать — ничего не вышло. А товар у меня превосходный и дёшев.

— А как вы публиковали?

— Да как, раза три вышло в одном еженедельном журнале… ничего нет толку.

— Гм! Зря деньги потратили.

Публикации похожи на образование. Немножко образования — хуже, чем никакого. Вот как рассуждает деловой американец. «Первую вашу публикацию читатель не замечает вовсе; вторую он видит, но не читает; третью — прочтёт; при четвертой он взглянет на цену; при пятой он обратит внимание своей жены на товар и цену; при шестой — он решается попробовать и при седьмой только входит к вам в магазин и покупает». Поэтому — публиковать мало — значит бросать деньги на ветер. Нужно так и товар расценить, чтобы каждая партия выдерживала известный процент, отчисляемый на публикации о ней.

Удается иногда составить такую публикацию, которая сразу останавливает на себе внимание читателя. Такие объявления встречаются, однако, редко и принадлежат людям с особенным для этого талантом. И такой талант надо ценить очень, очень высоко в торговом и ином деловом мире. Новизна и оригинальность в рекламе всегда дают хороший результат. Один американский торговец повесил над своим магазином вывеску (ребром) и написал на одной стороне её рекламу о товаре, а на другой — крупными буквами: «Просят обратную сторону этой вывески не читать». Понятная вещь, что всякий проходящий непременно прочитывал обратную сторону и таким образом реклама купца удалась как нельзя лучше.

Но какой вид рекламы лучший, какой вид её даёт наибольший результат? На это ответить почти невозможно. Газетные публикации, во всяком случае, наиболее надежный способ, но нельзя пренебрегать и объявлениями на столбах, в вагонах конно-железной дороги, в коридорах гостиниц, при путеводителях, при книгах, расходящихся в большом количестве экземпляров, на театральных занавесях и т. д. Хороши рекламы, вставленные в повесть или роман, а еще лучше — вставленные в театральные комедии, оперетки и т. п.

Честность — лучшая гарантия успеха.

Честность и доброе имя дороже всех сокровищ и алмазов мира. Старый ростовщик так учил сына, житейской премудрости: «Жизнь заключается в деньгах, заработай их, если можно, честным путём, но заработай непременно». «Если можно» — звучит здесь какой-то иронией. Напрасно! Нет ничего труднее в мире, как разбогатеть нечестным путём. Подлость и обман обнаруживаются очень скоро и ни один мошенник не составил себе прочного положения. По этому одному уже невыгодно делать подлости и вести свои дела нечисто. Как не будет такой человек предупредителен и внимателен к публике — она всё-таки отвернется от него, раз он будет уличён в мошенничеств или в каком-нибудь нечестном поступке. Самая строгая добросовестность есть лучший залог успеха во всяком общественном или коммерческом предприятии. Прочность, устойчивость убеждения и твердые принципы — есть величайшее благо для делового человека. С такими данными человеку нечего бояться в жизни, и он может взяться за всякое свое дело, в расчёте на полнейший его успех. Ему будут верить, его будут уважать; а это уже много для всякого деятеля. Слово такого человека будет иметь вес и значение. А отсюда является и влияние его и сила. Успех дела не означает непременно наживу бессметного капитала… Успехом надо тут признать ту степень развития дела, которая обеспечивает, как само дело, так и безбедное существование его предпринимателя. Раз дело покрывает все расходы, удовлетворяет всем потребностям хозяина — оно и есть уже самый капитал, самое богатство. Поэтому горячая погоня за излишними деньгами не может быть оправдываема, не может быть признана явлением нормальным и здоровым. Но деньги, сами по себе, конечно, могут служить источником неисчислимых благ, раз только они в руках благоразумного, благородного человека. Деньги обеспечивают нас, дают нам возможность воспитать своих детей и помогать нуждающимся. И вот при таких-то условиях желание быть богатым — есть желание похвальное и вполне законное. Помогать бедным есть обязанность каждого состоятельного человека. Но помощь эта должна быть разумная, целесообразная, не случайная, а систематическая, упорядоченная. «Не подавайте нищим». Никогда не подавайте. Истинный нищий не протягивает руку и стыдится просить. Те, которые просят Христовым именем, обыкновенно нищие-промышленники. Помогайте бедным; помогайте известной вам бедной, но честной семье. Воспитайте ребенка этой семьи, платите за него в школу, подарите этой семье в праздник новое платье, порадуйте ее, утешьте. Помогайте бедной вдове с ребятами, давайте ей определённое пособие ежемесячно; лечите бедняков, платите за них доктору и аптекарю — открывайте школы, больницы, лечебницы, богадельни — для них еще найдется много места на земном шаре, но никогда не подавайте нищим-попрошайкам.

Вот при каких условиях, вот при каких стремлениях каждый человек не только может, но должен стремиться к богатству… Иначе это стремление — разврат.

Добрые советы.

Никогда не болтайте лишнего. Вы можете увлечься и разоблачить свои торговые, деловые тайны. Это прямо невыгодно. Будьте осторожны с письмами. Мефистофель говорит: «Не пишите писем и никогда не уничтожайте полученные». Но Мефистофель быль совсем не деловой человек. Деловые письма пишите непременно; отвечайте, по возможности, тотчас же и отсылайте немедленно. В выражениях будьте осторожны и осмотрительны. Раньше времени, пока нет существеннейшей необходимости, не рассказывайте никогда о своих убытках или потерях. Такие сообщения подрывают веру в ваши силы и ослабляют репутации дельца. Как бы вы не были богаты, пусть у вас будут миллионы — вы обязательно должны дать вашим сыновьям хорошее и непременно специальное образование. Случая в жизни нельзя предвидеть. Вы можете обеднеть, и горе тогда вашим детям, если они ни к чему не приготовлены. Пусть хоть изучат какую-нибудь специальность, тогда, они не пропадут и будут в состоянии прокормить себя.

Читайте газеты и, по возможности, хорошие газеты. Всякому деловому человеку нужно быть в курсе мировых и отечественных событий. Газеты часто наводят на полезные мысли, на планы и проекты, осуществление которых может принесть большую пользу. Изобретения и нововведения помогают всякому делу. Политический и политико-экономический отделы газет дают часто указания, полезные развитому деловому человеку. Уважайте прессу; она лучший ваш помощник, руководитель и наставник. Будьте изысканно вежливы и предупредительны с вашими клиентами. Ни изящество магазина, ни роскошные зеркальные стекла, ни роскошные вывески, ни, наконец, доброкачественность вашего товара не выручать вас, если вы сами и ваши приказчики не будут вежливы и деликатны. Чем вы любезнее — тем вы приятнее вашему клиенту или покупателю, тем охотнее он идёт к вам. Надо помнить, что вы для публики, а не публика для вас. Грубостью вы разгоните всех клиентов. Не трудно, путём публикаций и рекламы привлечь клиентов, но нужно уметь и удержать их. А это достигается только умением обращаться с публикой. Берите лучше меньший барыш, но продавайте больше, тогда дело ваше будет процветать, и вы будете наживать деньги.

