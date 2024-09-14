Санкт-Петербург рисуют

Умиротворяющие виды Санкт-Петербурга кисти русского художника Максима Воробьева.



Завораживающий Санкт-Петербург Ирины Бируля Санкт-Петербург Ирины всегда строгий, непостижимый, вечный, живущий своей тайной жизнью. Казалось бы, всего несколько мрачных красок, а перед нами вдруг возникает изысканный образ города!

Ирина использовала удивительный технический прием: грунт из песка или земли, придающий живописной поверхности шершавую, зернистую фактуру.

Петербург пастелью К сожалению художника не знаю.

Петербург и кошки Юрия Степанова Они уже стали символом города на Неве!

А уж крыши Петербурга давно стали символом города На картинах прорисована каждая деталь, даже незначительная, ведь художник Алексей Тупейко старался передать архитектуру города на Неве! Алексей Тупейко

Пять углов и как их видят художники

Акварельный Петербург замечательного художника

Сергей Темерев окончил среднюю художественную школу им. Иогансона, архитектурный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры. "Акварель для меня - испытание сил, азарт и отдых»… Сергей Темерев.

Тоже акварельный Петербург И тоже авторов не знаю. Зато вполне узнаваемые места, которые изображены на картинах.

Ленинград в блокаду глазами русского художника-пейзажиста Василия Никитовича Кучумова. Полотна "Набережная Невы у Зимнего дворца" и "У Марсова поля", 1942 год. Картина петербургского художника Ивана Славинского

Картина Б. В. Щербакова, «Пушкин в Санкт-Петербурге» «Петербург мне не подходит ни в каком отношении; ни мои вкусы, ни мои средства не могут к нему приспособиться. Но два или три года придется терпеть»

- фрагмент из письма Пушкина к П. А. Осиповой, 13 мая 1833 г.

«Весна в Ленинграде» Художник прекрасной весенней работы — Андрей Синица.1987 год

Городские этюды талантливой художницы В работах действительно прослеживается линейность Петербурга. Липина Алиса.

Оттепель на Провиантской улице Художник: Павел Еськов.

Большая Морская улица Художник: Наталия Шталь

Раз начала с классики, то ей и закончу. Правда это не русский живописец, но не суть. "Ледовая дорога по Неве", 1852 г. Художник Иозеф Андреас Вейс (Joseph Andreas Weiss, 1814-1887). Бумага, акварель.

Иозеф Андреас Вейс (Joseph Andreas Weiss, 1814-1887) - мюнхенский живописец архитектурных видов, ученик известного Квальо. Обратив на себя внимание герцога Максимилиана Лейхтенбергского, прибыл с ним в Санкт-Петербург и отсюда сделал несколько поездок с художественною целью по России.

В 1852 году за представленные им виды Москвы Императорская Академия художеств признала его своим почетным вольным общником. По возвращении в Мюнхен Вейс продолжал писать русские виды ("Исакиевского собора" и "Московского Кремля", у ее величества королевы Вюртембергской Ольги Николаевны).

Картина «Парад по случаю открытия памятника Александру I в Санкт-Петербурге»

Чернецов Григорий Григорьевич, русский художник-пейзажист (1802 - 1865)