Санкт-Петербург рисуют

Умиротворяющие виды Санкт-Петербурга кисти русского художника Максима Воробьева.
Завораживающий Санкт-Петербург Ирины БируляСанкт-Петербург Ирины всегда строгий, непостижимый, вечный, живущий своей тайной жизнью.Казалось бы, всего несколько мрачных красок, а перед нами вдруг возникает изысканный образ города!
Ирина использовала удивительный технический прием: грунт из песка или земли, придающий живописной поверхности шершавую, зернистую фактуру.
Петербург пастельюК сожалению художника не знаю.
Петербург и кошки Юрия СтепановаОни уже стали символом города на Неве!
А уж крыши Петербурга давно стали символом города На картинах прорисована каждая деталь, даже незначительная, ведь художник Алексей Тупейко старался передать архитектуру города на Неве!Алексей Тупейко
Пять углов и как их видят художники
Акварельный Петербург замечательного художника
Сергей Темерев окончил среднюю художественную школу им. Иогансона, архитектурный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры."Акварель для меня - испытание сил, азарт и отдых»…Сергей Темерев.
Тоже акварельный ПетербургИ тоже авторов не знаю.Зато вполне узнаваемые места, которые изображены на картинах.
Ленинград в блокаду глазами русского художника-пейзажиста Василия Никитовича Кучумова. Полотна "Набережная Невы у Зимнего дворца"и "У Марсова поля", 1942 год.Картина петербургского художника Ивана Славинского
Картина Б. В. Щербакова, «Пушкин в Санкт-Петербурге»«Петербург мне не подходит ни в каком отношении; ни мои вкусы, ни мои средства не могут к нему приспособиться. Но два или три года придется терпеть»
- фрагмент из письма Пушкина к П. А. Осиповой, 13 мая 1833 г.
«Весна в Ленинграде»Художник прекрасной весенней работы — Андрей Синица.1987 год
Городские этюды талантливой художницы В работах действительно прослеживается линейность Петербурга.Липина Алиса.
Оттепель на Провиантской улице Художник: Павел Еськов.
Большая Морская улицаХудожник: Наталия Шталь
Раз начала с классики, то ей и закончу. Правда это не русский живописец, но не суть."Ледовая дорога по Неве", 1852 г. Художник Иозеф Андреас Вейс (Joseph Andreas Weiss, 1814-1887). Бумага, акварель.
Иозеф Андреас Вейс (Joseph Andreas Weiss, 1814-1887) - мюнхенский живописец архитектурных видов, ученик известного Квальо. Обратив на себя внимание герцога Максимилиана Лейхтенбергского, прибыл с ним в Санкт-Петербург и отсюда сделал несколько поездок с художественною целью по России.
В 1852 году за представленные им виды Москвы Императорская Академия художеств признала его своим почетным вольным общником. По возвращении в Мюнхен Вейс продолжал писать русские виды ("Исакиевского собора" и "Московского Кремля", у ее величества королевы Вюртембергской Ольги Николаевны).
Картина «Парад по случаю открытия памятника Александру I в Санкт-Петербурге»
Чернецов Григорий Григорьевич, русский художник-пейзажист (1802 - 1865)
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