Что Сталин сказал бы Росавиации о тысяче отечественных бортов

Тысячи отечественных самолётов заполонят небо! Полное это, как его, импортозамещение! Государева Росавиация обещает эту самую почти тысячу сугубо наших гражданских бортов наклепать прямо в ближайшие дни! Но к 2035 году… видимо, в его наступление никто в Правительстве не верит, ибо обещают к нему полный коммунизм!

Чего я так ржу в полный голос? Так чиновники от авиации потеряли уже всякое стеснение. Только что прошёл очередной форум инфраструктуры гражданской авиации НАИС-2026. Это где пафосные доклады с трибуны и фуршет с шампанским. Так и представил конструкторов Яковлева или Туполева на эдаком позорище, мда.

И вот, с большим блеском и пылом презентована новая Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли. Чиновники отрапортовали, что импотрозамещение практически завершено. И мы вот-вот научимся опять делать самолёты.

Больше того, до 2035 года обещают выпустить аж 944 сугубо отечественных гражданских самолёта! Уровень, мощь! Для справки, Советский Союз в иные годы до тысячи бортов делал за год, а не за десять лет. И делал их реально, а не в пустых обещаниях с трибуны.

Впрочем, обещают уже давно. В той же самой отраслевой программе в 2022 году обещали, что уже в прошедшем 2025 году сдадут аж 102 борта! Ну не с потолка же были эти цифры!

Там и МС-21 были записаны. Тот самый с пафосным названием «Магистральный самолёт XXI века», именно так он расшифровывается. Двадцать лет его обещают и где он, простите?

И довольно устаревшие уже морально 214 Тушки. Обещали новые Ил-96, те самые, на которых президент летает.

Нет, я понимаю, отрасль сложная, советские авиазаводы разрушены и застроены торговыми центрами. Специалисты - кто сбежал в торговлю, ибо семью кормить надо, кто на пенсии уже.

Как там говорил товарищ Сталин в известной речи? У нас была авиационная промышленность, у нас её нет теперь! Или я перепутал, он, вроде, ровно обратное сказал? Такая штука история. А промышленности-то нет.

Как думаете, на сколько процентов исполнена за 2025 год могучая программа отечественного, посконно-исконного авиастроения? На сто? На три четверти? Хотя бы наполовину? Ха-ха три раза!

Итак, из 102 обещанных программой машин за 2025 год в стране построена… одна. Ну как построена, реально ещё в работе и не сдана. Но по бумагам провели-отчитались.

Под самый конец года, в декабре взлетела Ту-214. И тут же территорию страны покинула, отправилась в Минск для окраски и доработки салона. В России краска закончилась? Или там проще выдать иностранные детали за импортозамещённые? Знаменитые белорусские креветки все помнят?

Ах, да, если Вы думаете, что эта Тушка будет возить российских пассажиров… ещё раз Ха-ха. Это не машина для гражданских рейсов. Больше того, никто не знает, чей это будет самолёт!

Ага, официально машину взяла на баланс страховая группа СОГАЗ. Если не ошибаюсь, это Газпром, вид сбоку. Причём, взяла, явно, не для себя.

Потому что заявлено, что самолёт в Белоруссии будут не просто красить. Нет, ему сделают ВИП-салон. Это бизнес-джет, частный самолётик для одного солидного господина.

Кстати, это большая машина. Обычно бизнес-джеты не больше маршрутки, а тут по-королевски. Сделали (вернее, ещё делают) ВИП-салон из полноценного магистрального самолёта. Чтобы эдак прогуляться можно было по салону, а то и на велосипеде проехать.

Там и сама история строительства какая-то детективная. Самолёт-то строили, кажется, из давних заделов и много лет. Первый заказчик, опять же, никакой не Аэрофлот был, а татарские нефтянники.

Есть у них такая маленькая авиакомпания «ЮВТ АЭРО». Пишут, что дочка Татнефти. Вот они для себя самолёт и строили. И по секрету, самолёт должны были сдать ещё три года назад, но что-то всё время мешало.

А потом что-то произошло. Самолёт отжали газпромовские страховщики. А татарские авиаторы до сих пор обивают пороги судов с требованиями вернуть деньги. Всё как обычно.

Как, изрядная картина? Чиновники рапортуют красиво, обещали 102 самолёта, а сделали… ноль. Теперь обещают тысячу, отрасль обещаний растёт стремительно.

Сдаётся мне, товарищ Сталин таких обещалкиных назвал бы безответственными болтунами и шляпами. Но сегодня мы такое себе позволить не можем, к государственным органам у нас исключительно глубокое уважение.

Так как же говорил Сталин на съезде в 1934 году, все-таки? Никак не могу вспомнить… У нас была авиационная промышленность, у нас её нет теперь? Или как-то иначе?

Ярослав Бушмицкий

https://dzen.ru/a/aY7Zsi0tDlUXezfr

