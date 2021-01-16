"Теория голода"

Историк Григорий Циденков о том как голодали в России от XI века до голода 1921-1922 года.

00:00 - Точка отсчёта

03:23 - Что происходит во время голода?

06:23 - История голодов в России

07:36 - Голод в Поволжье 1921-1922. Точка отсчёта

09:42 - Три стадии голодания

13:02 - Голод в России, XI век

16:21 - Голод в России, XIII век

18:23 - голод в России, XIV век.

19:11 - Голод в России, XV век

19:21 - Голод в России, XVI век

21:03 - Голод в Средневековой Европе

21:56 - Почему рыба не спасала от голода

26:54 - XVII век. Первая программа борьбы с голодом

32:16 - Как царь Алексей Михайлович с "кулаками" боролся

37:49 - Голод в России, XVIII век

42:18 - Голод в России, XIX век

54:36 - Самара. Афера Петра Алабина

59:28 - Последний голод в Российской империи

https://colonelcassad.livejournal.com/6242938.html

Помочь созданию фильма:

https://planeta.ru/campaigns/pobedit-...

Григорий Циденков в ЖЖ:

https://d-clarence.livejournal.com/