"Теория голода"

00:00 - Точка отсчёта
03:23 - Что происходит во время голода?
06:23 - История голодов в России
07:36 - Голод в Поволжье 1921-1922. Точка отсчёта
09:42 - Три стадии голодания
13:02 - Голод в России, XI век
16:21 - Голод в России, XIII век
18:23 - голод в России, XIV век.
19:11 - Голод в России, XV век
19:21 - Голод в России, XVI век
21:03 - Голод в Средневековой Европе
21:56 - Почему рыба не спасала от голода
26:54 - XVII век. Первая программа борьбы с голодом
32:16 - Как царь Алексей Михайлович с "кулаками" боролся
37:49 - Голод в России, XVIII век
42:18 - Голод в России, XIX век
54:36 - Самара. Афера Петра Алабина
59:28 - Последний голод в Российской империи
https://colonelcassad.livejournal.com/6242938.html
Помочь созданию фильма:
https://planeta.ru/campaigns/pobedit-...
Григорий Циденков в ЖЖ:
https://d-clarence.livejournal.com/
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