Эфирная разведка 23/08/2021 - чей это хитрый план?

1. Роль России в мире, которую обычно скрывают.

(и русского языка в частности).

Из свежего: один из руководителей политического отдела талибов приехал давеча в посольство России в Кабуле и попросил... по российским каналам влияния передать повстанцам Салеха и Масуда, засевшим в Панджшерском ущелье, чтобы те шли на политические переговоры и заканчивали уже войну, потому что хватит. Переговоры эти, если начнутся, то тоже могут пройти не в самом Афганистане, а в одной из стран ОДКБ или опять в Москве.

Нэ стрэляй, достум, скущяй марожьенку Нэ стрэляй, достум, скущяй марожьенку

По крайней мере, в Евразии, Россия сегодня - единственная страна, к которой можно обратиться с такой просьбой (помогите нам тут договориться по внутренним делам - мы на нервах, мы сами не вывозим) справедливо рассчитывая, что Россия, с одной стороны, пользуется всеобщим авторитетом как центр силы, а с другой - как модератор, ни одну из сторон не подставит и не станет намеренно подливать в пожар керосина в надежде что-то для себя выгадать. Как говорится, "митькИ никого не хотят победить".

Читая эту новость, я сразу вспомнил, как несколько израильских политиков и общественных деятелей (в т.ч. Кедми) однажды сидели в России и на русском языке обсуждали такие внутриполитические проблемы Израиля, за открытое обсуждение которых внутри самого Израиля их могли бы на голову укоротить.

Сюда же - однажды увиденное в интернетах признание американского эмигранта Кирби (довольно образованный мужик с хорошим кругозором, кстати): оказывается, некоторые люди в других странах учат русский язык по той причине, что на русском языке есть возможность (есть с кем, есть где) обсуждать многие темы (от глубоко научных и профессиональных до политических и даже конспирологических), которые на родном языке этих людей практически табуированы или исчезающе непопулярны. Далеко ходить не надо - хотя бы проблемы "обратного расизма" и сохранения традиционных семейных ценностей в странах Запада, особенно - в США.

Объясняется это просто - эти обсуждения заводят, поддерживают и "модерируют" носители русского языка в эмиграции (а с появлением интернета - и прямо из России), которые сами продолжают сохранять здоровый и "незамыленный" взгляд на все эти разложенческие тенденции - они и создают среду, в которой вообще становится можно откровенно об этом говорить.

В зоне распространения русского языка существует не только уникальный контент, но и уникально глубокий и серьёзный уровень обсуждения многих жизненных тем. По общественно-политическим, историческим и философским темам разрыв в качестве обсуждений между русскоязычной и прочей иноязычной средой - в разы... Можно утверждать, что в русскоязычном сегменте в принципе заведена традиция более глубокой проработки любых тем и за благо считается публичная демонстрация собственных размышлений и широкого кругозора.

Опять вспоминая пример Израиля и евреев - однажды я (году в 2012-м) в Москве случайно попал на лекцию одного еврейского дизайнера, где он рассказывал другим евреям о графических истоках еврейской письменности, о том, как и почему буквы еврейского алфавита имеют именно такое начертание, что означают отдельные элементы в буквах и т.п. Народу там набился полный зал. Потом он признавался, что в самом Израиле собрать народ на такую лекцию почти невозможно: никому особо не интересно! Лекция, естественно, шла на русском языке. На лекции присутствовали не только евреи - как минимум там ещё был я и мне почему-то было тоже любопытно всё это узнать.

Вот так вот, дорогие товарищи. Беречь надо не только сам русский язык, но и его традицию глубины и откровенности человеческой мысли на нём.

2. Хитрый план, только чей?

По поводу пресловутого сайгонского забега США и их помощников-коллаборационистов из Афганистана много кто начал высказывать мнение, что это был хитрый план американцев по долговременной дестабилизации региона. Аргумент в эту пользу - гигантское количество различных вооружений, даром оставленное американцами для талибов: по некоторым позициям Талибан оказался вооружён лучше Украины. И посему предполагается, что оставшееся в регионе "бесхозное" оружие вызовет эффект дополнительной канистры керосина в костёр. И этот костёр, якобы, должен поджечь всё "подбрюшье" России, задний двор Ирана, а может даже и китайцам прилетит по пальцам.

Я тоже подозреваю, что в бегстве США и очень управляемом приходе талибов некий "хитрый план" присутствует, только думаю, что не этот.

Во-первых, внешние наблюдатели недооценивают такой фактор, как банальную усталость жителей афганистана от войны. Афганцы живут в состоянии перманентной войны кого-то с кем-то с момента свержения Мухаммеда Захир-шаха в июле 1973 года, то есть - ровно 48 лет. Там уже родились и выросли несколько поколений, которые вообще не видели "этой вашей Стабильности™". Поэтому широкая общественная поддержка гарантирована почти любой силе, которая заявит, что она способна гарантировать там мир, не применяя для этого этнические чистки и прочие зверства. Отсюда вот такое неожиданно лояльное отношение населения к талибам - те декларируют именно стремление закончить войну, даже снизив для этого планку собственной ортодоксальности (ну, посмотрим...).

* * *

Во-вторых, есть цивилизационные проблемы (и их кураторы), которые сильнее американских хотелок.

Мы с вами были свидетелями того, как мировая закулиса последовательно переносила основной промышленно-экономический центр мира из США и Западной Европы в Азию, как она же продвигала на Западе удушающую промышленность экологическую повестку (а в Азии почему-то нет), антисемейные ценности и "толерастию" (а в Азии почему-то нет).

И в этом Евразийском "хартленде", предполагаемом "ковчеге цивилизации" осталась, по сути, одна точка откровенного неуправляемого хаоса - это и есть Афганистан. И в этом Афганистане есть крупные запасы лития (больше, чем в Боливии), железа, меди, ниобия, кобальта, молибдена, золота. Уран тоже имеется. И достаточно плодородная земля, на которой можно выращивать не опиумный мак, а еду, которой многим людям может скоро начать не хватать. Литий вообще является одним из ключевых ресурсов нового технологического уклада, потому что всё что угодно переходит на электропитание от аккумуляторов. Ресурсы этого региона в перспективе следующего столетия требуют освоения, которому мешает - вы не поверите - постоянная война :)

В начале двухтысячных не без помощи закулисы туда вошли очень крупные силы США. Официальная цель - "наказать злого Бин-Ладена и злых всех, кто его у себя спрятал". Реальная цель - навести порядок и подчинить ресурсы страны западным "стейкхолдерам". Приведённые мной выше списки ресурсов и их карта сделаны по результатам работы американской комиссии с очень говорящим названием - группа «по бизнес-проектам на подконтрольных территориях» (ну, вы поняли).

Однако, по итогам двадцати лет пребывания американцев, вместо порядка в зоне ответственности и ключей от новеньких литиевых фабрик на столе у правильного дяди, получилось вот это вот всё. Поэтому, извините, дорогие мировые жандармы, но abort the mission. Чем бы вы там не оправдывались, но ваш ковбойский стиль делопроизводства и типичные "три авиабомбы на районную больницу патамушта ашыблись" никак не согласуются с потребностями того техно-промышленного уклада, в котором человечество начинает жить. Этой территории нужен мир. Теперь уже не американский, а хотя бы какой-нибудь - чтобы там просто были чьи-то предсказуемые и стабильные правила игры, к которым можно приспособиться и начать там работать.

Поэтому Афганистан по факту отойдёт под кураторство той геополитической силы, которая первая сможет реально остановить там войну и выстроить ту самую ненавистную нашим либерастам Стабильность™, в которой начинают строиться предприятия, бегать безоружные дети, цвести сады и отбиваться инвестиционные вложения. Тут я бы пока не загадывал, кто именно это будет, но по факту навык эффективно останавливать войны и с нуля выстраивать системы пока есть только у одного из присутствующих игроков...

Да, забыл сказать. Без персов там не обойдётся в любом случае. С персами надо дружить. Американцы, кстати, и этого не поняли.

* * *

И вот вам ещё один факт в эту же канву:

В 2022 году Россия в лице госкорпорации Росатом в районе озера Тузкан приступит к строительству атомной станции мощностью 2,4 ГВт с возможным последующим увеличением до 4,8 ГВт.

Это будет первая АЭС не только для Узбекистана, но и всей Средней Азии. В качестве площадки для строительства выбрана территория в районе озера Тузкан, примерно в 55 км севернее города Джизак.

"Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. На проектную площадку в июне уже приезжала комиссия из МАГАТЭ, а в июле комиссия узбеков приезжала на Нововоронежскую АЭС - знакомиться с примером проекта, который будет построен (на базе этой же АЭС несколько лет назад вводили в курс дела и турок). Сдавать первый энергоблок в эксплуатацию собираются в 2028 году, а второй - в 30-х годах. Редкий случай, когда что-то серьёзно-инфраструктурное планируется с перехлёстом 2030-го года по срокам.

Параллельно в Узбекистане разрабатываются проекты солнечных и ветровых электростанций, мощность которых через десять лет, как предполагается, составит 8 ГВт. Которые, как вы помните, тоже обещал строить Росатом (хотя тут, конечно, он далеко не монополист).

И - таки да - Узбекистан "на три следующих десятилетия строит грандиозные планы в области энергетики, планируя в ближайшее время модернизировать всю инфраструктуру, построенную еще при СССР, а к 2050 году — сократить до нуля выбросы CO2 в атмосферу" (если кто не понял, это спич про централизованную мировую закулису, проталкивающую повсеместно единообразную безуглеродную повестку в одинаковых формулировках).

Понятно, что "обещать - не значит жениться", и я наверняка неисправимый оптимист, но, исходя из вышеизложенного, у меня есть уверенность, что Средняя Азия в ближайшие 20 лет "приговорена к миру" (даже невзирая на русофобские выходки отдельных политиков оттуда) - регион слишком ценен, чтобы быть перманентно кризисным.

3. "Стремим мы полёт наших птиц"

На самом деле такая случайная врезка про информационную войну вокруг авиации.

Мы уже в принципе привыкли к тому, что если где-то в приличном обществе употребить всуе название "Суперджет", то рядом из ниоткуда разверзнутся хляби и оттуда польётся поток грязных комментов в стиле "да это ведро еле летает", "да никому он не нужен", "да это сплошной распил и откаты", "да покажите хоть один рейс на нём за пределами вашей рашки", "да в каждой авиакомпании 3/4 самолётов стоят разобранные без запчастей" и прочее. Но я думал, что это только у нас типичные гиены из ЦИПСО отрабатывают свою похлёбку.

И тут занесло меня на некий международный буржуе-язычный сайт, где сообщалось, что сербская авиакомпания (а теперь уже и сербские власти) рассматривают возможность прикупить себе Суперджетов, потому что их авиапарк сильно устарел.

Каково же было моё удивление, когда в комментариях я увидел типичную атаку хейт-ботов, транслирующих те же самые утверждения, только по-английски . Тут же была и ложь в стиле "он постоянно разбивается", "даже Азимут хочет от него отказаться" (ага, три раза), "если Air Serbia купит их, я никогда ими не полечу", "а вот Эмбраер перспективнее", "я так надеюсь, что этой сделки никогда не случится". И очень знакомая тактика - на каждый коммент первого уровня обязательно хейт-комментарий или несколько в ответ.

* * *

Что касается нашего авиапрома и надзорных органов в сфере обеспечения и безопасности полётов, то в ближайшие 1-3 года там грядут (будем надеяться) некие тектонические сдвиги, в т.ч. связанные с реорганизацией и кадровыми переменами.

Причина - планы ВВП и "штаба" промышленников/оборонщиков по развитию авиаотрасли натолкнулись на крайне размазанную и нечётко сформулированную (в т.ч. в законах) ответственность конкретных лиц и подразделений, которая приводит к тому, что какое-либо простое и напрашивающееся решение авиационные управленцы или власти не могут принять годами.

Нет, самолёты падают не из-за этого, но они из-за этого развиваются и появляются на свет медленнее и труднее, чем могли бы, а если говорить про малую авиацию, то не развиваются вообще.

Один из главных консультантов Шойгу на форуме "Армия-2021", например, позавчера вообще открытым текстом призвал уже изгонять из промышленных структур "эффективных менеджеров" (так и сказал). Сабжи, трепещите :)

* * *

Кстати, ещё камушек в огород "эффективных менеджеров". Разоблачу одну ныне популярную байку, дескать мексиканская авиакомпания Интерджет обанкротилась из-за того, что накупила себе Суперджетов и те её страшно подвели, простаивая в ангаре. На самом деле авиакомпания прикрылась по причине того, что её руководство вело серую бухгалтерию и проворовалось, а её руководитель ныне объявлен в розыск через Интерпол, потому что "украл всё и сбежал". Суперджеты же оставались единственным типом самолётов, которые обслуживали их пассажиров до последнего дня существования авиакомпании. Такие дела...

* * *

На сегодня закруглимся, а то мои буквы и так вам в ленту уже не умещаются.

Бдите.

https://cont.ws/@Aenosurhfi/2067082