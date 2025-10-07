Как организовывалось и почему провалилось самое известное покушение на Гитлера.

История покушений на руководителя нацистской Германии насчитывает немало эпизодов. Ещё задолго до начала Второй мировой войны отдельные лица или группы заговорщиков вынашивали планы, иногда даже решались на отчаянные попытки убить Гитлера. К сожалению, все покушения оканчивались неудачей. Тот самый плотник Эльзер и пивной зал после взрыва

В 1932 году Гитлера пытались отравить салатом, в том же году ему присылали пропитанное ядом письмо.

Двумя годами позже бывший военный Йозеф Рёмер планировал «убить собаку», но был схвачен гестаповцами. Вслед за ним Гельмут Хирш (кстати, член нацистского кружка) хотел взорвать фюрера, но и он был схвачен с бомбами до осуществления задуманного. Психически больной Йозеф Томас и швейцарец Морис Баво планировали стрелять в Гитлера, но и у них ничего не вышло.

Уже после начала войны Гитлера хотел взорвать в Варшаве бывший польский генерал Михал Токаржевски-Карашевич, но и в этот раз фюрера спасла судьба: «парад победы» над Польшей развернулся, и Гитлер был в другом месте, бомбу заложить не удалось. Позже плотник Иоганн Эльзер спланировал взрыв Гитлера в пивной, в которой тот выступал каждый год в годовщину «Пивного путча», однако в этот раз погибло немало нацистов, но Гитлер уцелел: фюрер ушел с выступления всего за 7 минут до взрыва. Фабиан фон Шлабрендорф

Последней попыткой до «Валькирии» стало покушение Фабиана фон Шлабендорфа, офицера германской армии. Он передал подполковнику Хайнцу Брандту, летевшему на совещание к фюреру, бутылки с коньяком, начиненные взрывчаткой, но бомба просто не детонировала. Чуть позже аналогичную неудачу потерпел и полковник барон фон Герсдорф. Кстати, по иронии судьбы, Брандт сыграет свою роль и 20 июля 1944 года.

Но обо всем по порядку.

"Спасти Германию"

Не секрет, что многим в Германии был противен и нацистский режим, и лично Гитлер. Кто-то невзлюбил его из-за человеконенавистнической политики, кто-то считал безумием план по втягиванию Германии в новую мировую войну. Были и другие причины – от социальных до политических.

Особенной кастой среди тех, кто был против нацистов и Гитлера, были старые прусские военные (их называли юнкерами) и влиятельные политики. Интересно, что многие из них поначалу сочувствовали идеям НСДАП и приложили свою руку к формированию и укреплению нацистского Третьего рейха. Взгляните, что писал своей жене в 1939 году главный исполнитель покушения на Гитлера 20 июля 1944 года полковник фон Штауффенберг из оккупированной Польши:

«Население — невероятный сброд. Много евреев и полукровок. Этим людям хорошо, когда ими управляешь кнутом. Тысячи заключенных пригодятся для сельского хозяйства Германии. Они трудолюбивы, послушны и нетребовательны».

Нетрудно догадаться, каких взглядов придерживался этот человек. Более того, активно поддерживали заговор Яльмар Шахт – известный банкир и в большой степени архитектор немецкого экономического чуда в предвоенные годы, бывший прусский министр финансов и глава «дойчебанка» Йоханнес Попиц, дипломат Ульрих фон Хассель и некоторые другие высокопоставленные гражданские чиновники, глава абвера (немецкой военной разведки и контрразведки) адмирал Канарис и некоторые его подчиненные. Заговорщики перед покушением. Кадры из х/ф «Операция Валькирия»

Но всё же основной костяк заговора составили высшие военные чины. В их число включены имена фельдмаршалов фон Вицлебена и фон Браухича, генералов Гёпнера, Бека, Гальдера, фон Трескова и многих других. Было также множество военных чином ниже, в их число вошел и полковник фон Штауффенберг. Среди военных было много и тех, кто не присоединился к заговору, но знал о нем и молчаливо поддерживал. К примеру, известный «Лис пустыни» фельдмаршал Роммель и не менее известный бывший командующий группой армий «Центр» фельдмаршал фон Бок.

Отдельно следует упомянуть политические взгляды этих господ-заговорщиков.

Если вы думаете, что они были на стороне добра и хотели как-то изменить политику Германии, то вы жестоко ошибаетесь. Большинство старых прусских юнкеров были сторонниками жесткой монархии, националистами и милитаристами. То, что им претила власть Гитлера, совсем не означало, что они не устроили бы сепаратных переговоров с союзниками против СССР, о чем так много рассуждали в конце войны даже ярые нацисты, или не продолжили бы исподтишка политику геноцида «неарийских» народов.

Один из главных организаторов операции Фон Штауффенберг родился в 1907 году в аристократической семье, в юности увлекался музыкой, но в 1926 году поступил на службу в 17-й Бамбергский кавалерийский полк. Будучи консерватором и монархистом, он приветствовал приход нацистов к власти. Граф Клаус Шенк фон Штауффенберг

В 1938 году он блестяще окончил военную академию в Берлине. К этому времени, вероятно, относятся первые политические сомнения Штауффенберга, вызванные еврейскими погромами и явным движением навстречу новой большой войне. В качестве офицера штаба 6-й танковой дивизии генерал-полковника Эриха Гепнера (казнен по делу о 20 июля) Штауффенберг успел поучаствовать в кампаниях в Польше и во Франции, после чего был переведен в штаб главного командования сухопутных войск. После начала войны с СССР он много времени проводил на Восточном фронте, где не только пришел в ужас от зверств СС и других оккупационных частей, но и встретил старых заговорщиков Трескова и Шлабрендорфа.

Поражение под Сталинградом произвело на Штауффенберга деморализующий эффект. В феврале 1943 года подполковник попросил перевести его в штаб 10-й танковой армии в Тунисе, где еще защищался корпус генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля. 7 апреля Штауффенберг попал в переделку, едва не стоившую ему жизни: его машина угодила на минное поле и была обстреляна с британского самолета. Штауффенберг был ранен в обе руки, ногу и голову, потеряв левый глаз. Его экстренно эвакуировали в Мюнхен, ампутировали правую руку и два пальца левой, но спасли жизнь и даже способность видеть.

Летом 1943 года он написал своему другу генералу Ольбрихту, что научился держать ручку тремя пальцами и рассчитывает вернуться на службу. В это время у него уже сложилось убеждение в необходимости устранения Гитлера.

«Я чувствую, что должен теперь что-то предпринять, чтобы спасти Германию,— говорил он своей жене Нине.— Мы, офицеры генштаба, обязаны взять на себя свою долю ответственности».

В сентябре 1943 года Штауффенберг вышел на работу в должности начальника штаба генерала Ольбрихта в управлении сухопутных войск. В это же время он свел знакомство с идейными руководителями заговора генералом Беком и Карлом Герделером. 63-летний Людвиг Бек был номинальным главой объединения, но после онкологической операции чувствовал себя неважно. Что касается Герделера, его консервативная политическая программа на случай устранения нацистского режима казалась Штауффенбергу морально устаревшей. Подполковник предпочел общаться с представителями социал-демократической оппозиции и предлагал включить социалистов Юлиуса Лебера и Вильгельма Лойшнера (оба казнены по делу 20 июля) в состав кабинета министров после переворота.

Штауффенберг расширил связи заговорщиков среди критически настроенных военных: в их числе были уже упомянутый генерал Штифф, первый генерал-квартирмейстер сухопутных войск генерал Эдуард Вагнер (покончил с собой 23 июля 1944 года), начальник службы связи при верховном главном командовании генерал Эрих Фельгибель (казнен по делу 20 июля), начальник артиллерийско-технического управления генерал Фриц Линдеманн (умрет в тюрьме от ранений, полученных при задержании по делу 20 июля), начальник комендатуры Берлина генерал Пауль фон Хазе (казнен по делу 20 июля) и еще несколько высших офицеров.

На предмет участия в заговоре «зондировали», как пишет Уильям Ширер, командующего войсками на западе генерал-фельдмаршала Герда фон Рундштедта (пленен союзниками в 1945-м, освобожден в 1948-м, умер в 1953-м), а также генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна (дожил до 1973 года), которому еще предстояла отставка и опала из-за дерзких споров с Гитлером.

Сочувствующий заговору генерал-фельдмаршал Эрвин фон Вицлебен (казнен по делу 20 июля) находился в отставке с 1942 года и в армии сохранял лишь неформальное влияние. Зато в начале 1944 года о желании присоединиться к заговорщикам сообщил только что назначенный командующим группой армий «Б» на западе «лис пустыни» Эрвин Роммель (покончил с собой после 20 июля):

«Я считаю, что мой долг прийти на помощь Германии во имя ее спасения»,— сказал он в феврале одному из участников планируемого переворота. Генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель

Подготовка «Валькирии»

Заговорщики долго готовились и копили силы, а главное – смелость. Их шанс настал 20 июля 1944 года. Штауффенберг, потерявший кисть правой руки, пальцы на левой и левый глаз в ходе боев в Африке, награжденный герой не вызывал подозрений. Более того, за месяц до покушения полковника назначили начальником штаба той самой Резервной армии, а в этом качестве он получал доступ «к телу» фюрера в его секретной ставке «Вольфшанце» (Волчье логово), расположенной неподалеку от Растенбурга в Восточной Пруссии. За пять дней до покушения на Гитлера полковник Штауффенберг (крайний слева) случайно встретился с фюрером возле ставки «Волчье логово»

У заговорщиков оставались только три проблемы: первая – непосредственное убийство вождя, вторая – нерешительный и подозрительный командующий Резервной армии генерал-полковник Фридрих Фромм и третья – фанатично преданные Гитлеру войска СС, расквартированные в Берлине.

План предусматривал решение всех трех проблем. Но если с первой всё понятно, то Фромма нужно было арестовать или переманить на свою сторону, а эсэсовцев – разоружить и арестовать.

Череда роковых случайностей

Финальный этап оказался запланирован на 20 июля. Стоит сказать, что до этой даты уже предпринималось несколько неудачных попыток покушения, но всегда что-то шло не так. В итоге было решено нанести удар во время регулярного мероприятия: Гитлер часто менял свое местонахождение, а потому единственным возможным вариантом для проведения операции оставались военные брифинги в главной ставке — «Волчьем логове» около города Растенбург в Восточной Пруссии. Реализация плана легла на плечи Штауффенберга, который должен был присутствовать на совещании.

Около 12 часов утра полковник вошел в штаб, держа в руках неприметный кожаный портфель — именно там находилась бомба, приводящаяся в действие при помощи специальной капсулы с кислотой. Поставив его под стол и активировав детонатор, который должен был сработать через 10 минут, Штауффенберг вышел из комнаты, сославшись на телефонный звонок.

Но все прошло не так гладко: из-за спешки и травмированной руки он смог воспользоваться только одним из двух блоков взрывчатки, которого оказалось недостаточно для убийства. Кроме того, за мгновения до взрыва один из участников совещания переставил злополучный портфель подальше от Гитлера, и тяжелый дубовый стол защитил председателя НСДАП от ударной волны. Погибли четверо офицеров, но виновник происходящего остался целым и практически невредимым, отделавшись только легкой контузией. Комната для совещаний после взрыва

Несмотря на провал покушения, заговорщики попытались совершить переворот, воспользовавшись планом «Валькирия» и захватив правительственные учреждения в столице. Поскольку Штауффенберг был уверен в успехе взрыва, мятежники действовали так, будто Гитлера уже нет в живых.

Командующего Резервной армией Фромма арестовали, а части армии по приказу Ольбрихта стали занимать Берлин согласно плану «Валькирия». Но был допущен серьезный просчёт: информационная блокада ставки Гитлера провалилась, линии связи СС работали, а военные каналы быстро восстановили связь. Фельдмаршал Кейтель из ставки звонил в Берлин и утверждал, что Гитлер жив. Это остановило многих колеблющихся военных. Майор Ремер - его войска подавили путч, кадры их х/ф «Операция Валькирия»

Ключевую роль сыграл командир элитного батальона майор Отто-Эрнст Ремер. В самый важный момент около 19.00 Ремер прибыл в квартиру министра пропаганды Йозефа Геббельса. Министр соединил его по телефону лично с Гитлером, который велел подавить мятеж и присвоил Ремеру звание полковника. Тот повиновался. В короткий срок его батальон и собранные им другие части, которыми он руководил из квартиры Геббельса, взяли под контроль город, в том числе важные здания и штаб сухопутных войск, в котором находились заговорщики. Более того, Фромму стало известно, что фюрер остался жив, и он пытался арестовать заговорщиков, так как был согласен им помогать только в случае смерти Гитлера. Однако Фромм сам оказался под арестом. Офицеры штаба во главе с полковником Гербером потребовали от заговорщиков объяснений, в ходе спора завязалась перестрелка, Штауффенберг был ранен. К 23.30 всё было кончено. Фромм с верными офицерами и войсками взял под арест всех мятежников.

Ни один из пунктов плана реализовать не удалось. Только во Франции генерал Штюльпнагель, сочувствовавший мятежу, смог идеально провести операцию по аресту всех нацистских и эсэсовских чиновников, однако в этом уже не было смысла.

Последствия заговора

К вечеру один из главных руководителей бунта генерал-полковник Людвиг Бек застрелился. Еще четверо его товарищей, в том числе и Штауффенберг, были арестованы и той же ночью расстреляны.

Тела расстрелянных захоронили на Старом кладбище церкви Святого Матфея в Берлине. Однако Гиммлер приказал выкопать их и сжечь в крематории в Веддинге. Прах развеяли над дренажными полями. Гитлер понимал, что бунтовщиков куда больше, и не собирался спускать дело на тормозах. Напротив, в ночь после заговора он обратился по радио к нации и пообещал жестоко покарать всех участников мятежа. За дело взялись спецы из гестапо: они нашли буквально всех, кто имел хоть малейшее отношение к событиям 20 июля.

Фюрер лично распорядился, что суд должен быть быстрым, а подсудимые — повешены, «как скот на бойне». Родственников заговорщиков бросали в тюрьмы и концлагеря, 46 детей поместили в детский дом. Последний смертный приговор по делу о заговоре вынесли всего за три недели до смерти самого Гитлера.

Всего казнили или довели до самоубийства около 200 человек, в том числе трех генерал-фельдмаршалов, 19 генералов, 26 полковников, двух послов и семерых дипломатов, одного министра, трех статс-секретарей, многих высокопоставленных чиновников. Процессы и казни шли практически безостановочно с августа 1944-го по апрель 1945-го. Даже после того, как 3 февраля 1945 года в здание Народной судебной палаты попала американская бомба и потолочная балка убила судью, заседания отложили всего на месяц. Последнее судебное заседание состоялось 19 апреля 1945 года.

Всего покушений на Гитлера насчитывалось около двух десятков. Дело в том, что часть немецких генералов считали его человеком одержимым — с психическими патологиями. Они были уверены, что фюрер ведет Германию к катастрофе.

После покушения 20 июля Гитлер фактически чудом остался жив. Взрывной волной ему разорвало одежду, вокруг фюрера погибли четыре человека. Но главное, что операция «Валькирия» вывела на раскрытие достаточно обширного заговора, в который оказалась вовлечена значительная часть германского генералитета.

Расследование этого нападения длилось практически до конца существования Третьего рейха: участников заговора разоблачали и уничтожали вплоть до апреля 1945 года. Однако сведения об этих событиях не вполне точные: их зачастую обрабатывают и преподносят так, как это выгодно актуальной пропаганде. На месте расстрела Штауффенберга и четверых его товарищей во дворе здания бывшего штаба армии резерва установлена мемориальная доска, Бендлерштрассе переименована в честь Штауффенберга. Дискуссия о том, могут ли полковник и его единомышленники считаться героями антигитлеровского сопротивления, в разные периоды осложнялась разными политическими факторами, но продолжается до сих пор.

