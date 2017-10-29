«Кометы» вернулись. Новые крылья российского флота

Прекрасная новость о спуске новой «Кометы» на воду и отправке её в Крым - словно логически продолжает триумфальную тему: мы всё вернём назад! В добрый путь!

Советские суда на подводных крыльях были больше, чем просто кораблями, средством передвижения. Это был Символ – стремительный, прекрасный и волнующий. Символ безудержного прогресса и наступившего будущего (futureisnow), могучей советской науки и промышленности. А ещё – чего-то трудно вербализируемого… Радости? Восторга? Чего-то такого, что делало всё тяжёлое, вязкое, всё «сопротивление среды» чем-то несущественным, что легко преодолеть, воспарить над ним.

Невесомо летящие над плотной водной средой «Ракеты», «Кометы» и «Метеоры» были, наверное, самой прекрасной техникой времён СССР. Безусловно, это никоим образом не укор в адрес истребителей и космических ракет, крейсеров и подводных лодок. Но у многих ли есть шанс полетать на истребителе? А на «Комету» мог купить билет каждый.

Как и многое другое, казалось, что суда на подводных крыльях остались принадлежать советскому «ретрофутуризму». Отчасти из-за своих отдельных конструктивных недостатков (малой экономичности), отчасти – из-за почти 30 летнего перерыва в производстве. И вот – событие, которое действительно трогает душу: на воду спущена первая после многих лет новая «Комета» — усовершенствованной модификации 120М ! «Комета», которая стала ещё лучше прежней, и будет ходить со следующего года между Севастополем и Ялтой.

Торжественный спуск на воду состоялся в Рыбинске, где находится судостроительный завод «Вымпел». «Крёстной матерью» нового судна стала Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт. В честь её космического позывного корабль назвали «Чайкой».

«Комета 120М» больше напоминает самолёт, чем корабль – алюминиевая, с самолётными дверьми и авиационными системами контроля изгиба всех поверхностей. Скорость – 35 узлов, при этом качка ощущается минимально. А число 120 в названии – количество пассажиров. По словам создателей, новая «Комета» исправила недостатки своей предшественницы — стала гораздо более экономичной и комфортной, без неприятной вибрации всего корпуса.

«В крыльевом устройстве, выполненном из нержавеющей стали, предусмотрены закрылки с приводом от системы автоматического управления движением судна «Сердолик». Система позволяет повысить комфорт на борту за счет снижения качки и перегрузки при движении на волнении, а также в автоматическом режиме управлять движением судна по курсу. Можно на дисплее картографической системы задать маршрут, отметив точки и углы поворота, и наше судно, как самолет, дойдет до нужного порта».

Сама «Комета» ещё на стадии постройки больше напоминала звездолёт, чем морское судно: Разрабатывали проект нового корабля в легендарном ЦКБ имени Р.Е.Алексеева – и это не единственный проект подобного типа! Меньше месяца прошло между спуском «Кометы 120М» и ещё одного «алексеевского» судна на подводных крыльях «Валдай 45Р»:

«Валдай 45Р» отправится на Ямал. А в проекте – покупка ХМАО ещё трёх таких судов. И ещё 25-30 судов разных типов планируется построить до 2025 года, сообщили в КБ.

И – каких! Вы только посмотрите каталог продукции ЦКБ Алексеева – чего тут только нет! Всё то, что казалось навсегда ушедшей советской фантастикой, оказалось не потеряно и забыто, а заботливо сохранено и модернизировано. Экранопланы – семи разных вариантов. Суда на подводных крыльях – от небольшого «Валдая» до солидного 25-местного «Циклона». Суда на воздушной подушке. Транспортно-амфибийные платформы. Катера и суда с воздушной каверной на днище. И всё это – не в пример Илону Маску какому-нибудь, не просто на красивых картинках, а готово к выпуску. В том числе – и на мощностях самого КБ.

И эта прекрасная новость о спуске новой «Кометы» на воду и отправке её в Крым — словно логически продолжает триумфальную тему: мы всё вернём назад! И территории, и технологии, и эстетику, и перспективы.

И снова заслуженно вернётся то время, о котором с основанием писала «Популярная механика»: «при словах Hydrofoil Boats весь мир в первую очередь вспоминает советские суда на подводных крыльях». Тогда – советские, сегодня – российские. И снова все стихии будут нашими: в космосе – «Союзы», на земле – «Арматы», в воздухе – Су-57, над водой – «Кометы» и «Валдаи», под водой – «Акулы» и «Ясени».

Григорий Игнатов