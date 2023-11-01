Нижний, было - стало - 14

Друзья, продолжаем!

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Московская улица (ныне Советская). Триумфальная арка, возведённая к приезду в Нижний Новгород императора Николая II. Проектировал архитектор Фёдор Осипович Шехтель. Император прибыл 17 июля 1896 года. Через Триумфальные ворота царский экипаж проследовал к Нижегородской ярмарке. Арку венчала царская корона с вензелями Николая II и царицы Александры Федоровны. Две башни с золотыми макушками, навевавшие мысли о рыцарских замках. На высокий флагшток был вывешен триколор. Арка была снесена в советские годы. Слева в кадре двух снимков здание 4-й Макарьевской полицейской и пожарной части, построенное в 1863 по проекту архитектора Ивана Фёдоровича Небольсина. Здание сохранилось, но, увы, без каланчи. Она была разобрана во время войны. Мы посмотрим на неё в следующем выпуске. На втором плане справа сохранившийся, но весьма побитый временем дом почётного нижегородского гражданина и купца Николая Александровича Бугрова, построенный в 1890-е по проекту архитектора Карла Васильевича Треймана. Когда-то здесь были мучные лавки. Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей больше 120 лет. Улица Советская. Чёрно-белая фотография сделана в конце 1930-х. Перед вами бывшая Макарьевская полицейская и пожарная часть с каланчой. Она была образована в 1864 году. Тогда же архитектор Иван Фёдорович Небольсин построил для неё дом с флигелями. На Макарьевской части лежала большая ответственность: она располагалась, можно сказать, на стыке Ярмарки, Гордеевки и Кунавина. Работы было много. Деньги на её содержание выделял Ярмарочный комитет, так как часть не относилась к городской пожарной службе. Каланча была разобрана во время войны. Ныне в старинном здании сортировочный центр «Почты России».

На черно-белом снимке виден трамвай. Рельсы с улицы были демонтированы в 2009 году. Также справа в кадре часть фасада бывшей 4-й поликлиники. Это старинное здание было возведено в XIX веке как ярмарочная больница. К сожалению, снесено в декабре 2021 года.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 85 лет. Варварская улица. Храм Святой великомученицы Варвары. По нему, собственно, названа улица. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1900-е годы. Нижний снимок — около 120 лет спустя.

Храм был снесён в 1958 году «в связи с аварийным состоянием». Но, скорее всего, это формальная причина. В годы правления Хрущëва, на рубеже 1950-х и 1960-х, советское государство вновь вернулось к практике уничтожения церквей.

Храм Святой Варвары был возведён в 1770-х вблизи Чёрного пруда. Ровно 150 лет назад, в 1873 году, здесь был крещён Алексей Пешков — будущий писатель Максим Горький. В советские годы, до войны, храм был закрыт. Здесь работали жилуправление и стройконтора, затем разместился архив. Постановление о сносе храма Горьковский горсовет принял 22 июля 1958 года.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Советская улица (бывшее Московское шоссе). Чёрно-белая фотография сделана в 1927 году. Нижний снимок 96 лет спустя.

Дом принадлежал Николаю Александровичу Бугрову. Построен в 1890-е архитектором Карлом Васильевичем Трейманом. Бугров был крупнейшим производителем муки и крупы. Когда-то здесь работали его мучные лавки. В советские годы в бывшем доме Бугрова разместилась фабрика-кухня имени Первого мая.

Фабрики-кухни — это форма индустриализации общепита. Тут еду не готовили, а производили; гостей не кормили, а удовлетворяли на потоке потребности в питании. На фасаде висит растяжка с типичным лозунгом тех лет: «Фабрика-кухня удешевляет стоимость обедов, улучшает качество питания и создаёт нормальные условия для труда производства». В комментариях к посту вы найдёте несколько фотографий фабрики-кухни внутри.

Теперь здесь кафе и хостел. Башенки исчезли относительно недавно. Дому Бугрова необходимо вернуть первозданный облик.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Нижний Новгород. 1925 год. Время НЭПа. Площадь, которую сейчас официально именуют «Народного Единства», тогда называлась Кооперативной. Современная фотография сделана с той же точки 98 лет спустя. За минувший век Скоба не сильно изменилась. Разве что в 1930-е годы был снесён деревянный Нижнепосадский гостиный двор. На старой фотокарточке его украшает большая вывеска: ЗАГМЕТАЛЛ.

Храм Рождества Иоанна Предтечи, что на Торгу (левый край двух фотографий) построен в честь появления на свет будущего царя Ивана IV. С паперти этой (ещё деревянной) церкви Кузьма Минин призвал русских людей идти освобождать Москву от поляков. В советские годы храм был закрыт. Колокольня сломана. Здесь помещалась школа мотоциклистов ДОСААФ.

Сохранилось здание Пушкинских народных читален. Она была открыта 31 декабря 1900 года; и представляла собой просторную комнату, в центре которой помещались пять лубовых столов, а по стенам были развешаны портреты императоров и Александра Пушкина. С началом Первой мировой войны читальня была переоборудована под военный лазарет, а библиотеку перевели в здание польского костёла, расположенного здесь же на Зеленском съезде. Нижне-Благовещенская площадь (ныне здесь Нижневолжская набережная). Электростанция, питавшая первый в Нижнем Новгороде электрический трамвай. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1910-е годы. Нижний снимок с той же точки 110 лет спустя.

Электростанция была построена по проекту Павла Петровича Малиновского в 1885 году. Изначально она предназначалась для электрического освещения улиц. Но спустя 10 лет, в 1896 году, она стала питать электрический трамвай. В здании располагался также вестибюль Похвалинского элеватора, доставлявшего на фуникулёре граждан на мыс высокой горы. Там же была конечная трамвайная остановка Похвалинско-Острожной линии.

На возвышении горы когда-то стояла церковь Похвалы Пресвятой Богородицы, поэтому съезд, устроенный по дну Гремячего ручья, стал Похвалинским. Элеватора давно не существует. Снесены электростанция и вообще вся старая Нижне-Благовещенская площадь. Горький. Канавинский мост. 1939 год. Нижняя фотография с той же точки 84 года спустя.

Канавинский мост был открыт в апреле 1933 года, то есть ровно 90 лет назад. Он стоит почти на месте старого плашкоутного моста. Над проектом работали несколько архитекторов: Алексей Викторович Щусев, Пётр Васильевич Помазонов и Николай Александрович Французов. Также над проектом работал инженер Александр Васильевич Крылов.

Мост был закончен за полтора года. Первоначально назывался Пахомовским. В честь председателя Горьковского крайисполкома Николая Ивановича Пахомова. В 1934 году товарищ Пахомов получил повышение и уехал в Москву на должность Народного комиссара водного транспорта СССР. Но роковом апреле 1938 года был арестован и приговорён к расстрелу как шпион империалистических разведок. Мост был срочно переименован в Окский. Позже стал Канавинским.

Обратите внимание, как за 80 лет выросло деревце на первом плане двух снимков. Мы у обелиска в память Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в Кремле. Между фотографиями более 120 лет.

Обелиск был открыт в августе 1828 года. Создать монумент Минину и ополчению предложил великий историк Ильинский. Конкурс на проект памятника император Александр I объявил в 1808 году.

Автор обелиска — Иван Петрович Мартос. Он же создал знаменитый памятник Минину и Пожарскому, что на Красной площади в Москве, открытый за 10 лет до нижегородского. Архитектор стелы — Абрам Иванович Мельников.

При транспортировке гранитной части обелиска из Петербурга в Нижний в 1827 году часть ствола была отколота. Это хорошо заметно вблизи. В этом году 195 лет со дня открытия. Горький. Улица Свердлова (ныне Большая Покровская) у перекрёстка с Грузинской. Чёрно-белая фотография сделана в 1934 году. Нижний снимок — почти 90 лет спустя.

На Большой Покровской ещё лежат рельсы. Движение трамваев здесь началось в 1896 году и прекратилось в 1938-м. Тогда трамвай выходил на Благовещенскую площадь, далее, через ворота Кладовой башни — в Кремль.

На втором плане двух снимков справа — доходный дом Фёдора Ефимовича Приспешникова. Здесь до 1917 года находилась редакция популярной в свое время газеты «Нижегородский листок». Позднее тут был продовольственный магазин №13.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Рождественская (в советские годы — Маяковского). Большие окна бывшего доходного дома братьев Рукавишниковых. Чёрно-белая фотография сделана в начале 1930-х. Тогда Рождественская называлась Кооперативной.

Дом Рукавишниковых был возведён по проекту знаменитого Фёдора Осиповича Шехтеля в 1910 году. До революции его занимал Русский торгово-промышленный банк. На первый этаж всегда был торговый. В более поздние советские годы тут был «Гастроном» и «Товары для детей», а начиналось всё в 1930-е как магазин №7. До недавнего времени здесь работало кафе.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Вид на Канавинский мост. Чёрно-белая фотография сделана весной 1933 года. Нижняя фотография — ровно 90 лет спустя.

Движение по мосту было запущено 2 апреля 1933 года. Судя по всему, старая фотокарточка сделана в первые дни после открытия (ещё не убраны строительные конструкции, лёд на Оке и т.д.). Первоначально мост носил имя председателя Горьковского крайисполкома Николая Ивановича Пахомова.

Старый плашкоутный мост (он же Ярмарочный) стоял чуть правее новой переправы. Он был поставлен здесь ещё в 1810-х годах. Вскоре, после апреля 1933 года, он был разобран.

В левом нижнем углу старого кадра видна электростанция, питавшая первый в Нижнем Новгороде электрический трамвай.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Перекрёсток Царской и Нижегородской улиц (ныне Совнаркомовская и Самаркандская). Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1900-е годы. Нижний снимок — 120 лет спустя.

Здесь начинался один из кварталов Ярмарки, где торговли в основном алкоголем. Перед вами винный магазин товарищества Леонтия Даниловича Бауэра, обрусевшего немца и крупного московского промышленника купившего в 1878 году под Иогансбергом на Рейне виноградники, которые стали винодельческой базой его компании. Здесь же продавали Крымские вина князя Льва Сергеевича Голицына, а в соседнем лабазе — Русский коньяк братьев Согомоновых и так далее.

Из-за строительства Канавинского моста и эстакады уровень дороги несколько приподнялся, так что окна первого этажа оказались «утоплены». Спустя век с лишним бывший магазин Бауэра занят скучными офисами.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Вид на Нижний Новгород с разницей в полтора века. Чёрно-белая фотография сделана от стен крепости — с Кремлёвского бульвара в 1873 году. Современный снимок с той же точки — 150 лет спустя.

Церковь Ильи Пророка (она по левому краю двух снимков) ещё одноглавая. Она станет пятиглавой в 1874 году, когда будет перестроена по проекту архитектора Ивана Кузьмича Кострюкова.

На месте высокого Канавинского моста ещё лежит плашкоутная переправа. Если сильно увеличить старинную фотокарточку, можно увидеть высокую Макарьевскую часовню (она ещё называлась Флачная). Часовня была освящена в августе 1866 года, а закрыта и разобрана в 1922-м. Бывшая Семинарская площадь (она же Благовещенская). Ныне Минина и Пожарского. На чёрно-белом снимке государственный Нижегородский университет; 1920-е годы. Современная фотография с той же точки почти 100 лет спустя.

До революции здесь размещалась Духовная семинария. В XVIII веке на этом месте стояло «каменное строение». В 1743 году его выкупил у купеческой вдовы Пушниковой епископ Дмитрий (Сеченов) для размещения семинарии. Причём выкупил за свои собственные деньги. Ровно через 80 лет старое здание сгорело в пожаре. На пепелище «на казённый счёт» (за 122 тысячи рублей) решено было поставить новое здание с восьмиколонным фасадом, каковое построили в 1831 году по проекту архитектора Антона Лаврентьевича Леера.

На нижнем этаже здания помещалось Нижегородское духовное училище, а также низший (словесности) и средний (философский) классы самой семинарии. На средних этажах — комнаты высшего класса семинарии, зал собрания, правление и т.д.

Из этих стен вышло много известных людей, например, критик и «революционный демократ» Николай Александрович Добролюбов или уроженец Арзамаса, будущий патриарх Сергий (Старгородский).

После революции семинария была закрыта. В здании был учреждён госуниверситет. Ныне здесь Мининский университет. Вид с Лыковой дамбы на крепость и Почаинский овраг. Чёрно-белая фотография сделана в 1896 году. Нижний снимок с той же точки 127 лет спустя.

На старинной фотокарточке отчётливо видны деревянные торговые ряды ветошного базара, называемого Балчуг. Базар переведён в Почаинский овраг в 1880-е от храма Иоанна Предтечи. До этого в овраге была небольшая слободка Почайна. Она сгорела в 1850 году.

Базар назывался ещё толкучим рынком. Торговали здесь старьёвщики, в основном нижегородские татары. Балчуг — тюркское слово (балчык — глина, глиняный, влажная земля). В Москве, кстати, тоже есть свой Балчуг. По дну оврага ещё полтора века назад протекала речка Почайна. В середине XIX века она была заключена в деревянную трубу. В советские годы проложен железобетонный коллектор. Балчуг просуществовал до 1930-х, пока не был закрыт.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Вид на Ивановскую и Белую башни Кремля. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в начале 1900-х годов. Современный снимок с той же точки с разницей около 120 лет.

Ивановская или Иоанновская башня названа по храму Рождества Иоанна Предтечи. Если верить преданию, то именно с этой башни метким выстрелом пушкаря Феди Литвича был сражён ногайский мурза, подступивший в 1505 году к стенам города вместе с казанским ханом Мухаммад-Эмином. После чего татарские воины ушли без боя.

До конца 1880-х в башне находился Ивановский полицейский участок, а также работала пожарная часть. С Ивановской хорошо обозревались окрестности. На двух фотографиях хорошо заметно, что башня сильно изменилась. К XX веку она подошла в сильно аварийном состоянии. Сказалось постоянное воздействие стекавшей с Часовой горы воды. В 1950-е реставратор Святослав Леонидович Агафонов капитально изменил башню. Считается, что первоначальный облик Ивановской был именно таким, как сейчас. Александро-Невская улица (ныне Стрелка). Чёрно-белая фотография сделана в 1875 году. Современная фотокарточка почти с той же точки 148 лет спустя.

На дальнем плане старинного кадра хорошо видны строительные леса будущего Александро-Невского Новоярмарочного храма. Даты его строительства точно задокументированы. С 1869 года по август 1874-го шла кладка стен. Последний камень был положен губернатором Кутайсовым. Последующие семь лет ставился главный шатёр, настилались полы, штукатурились стены, возводился иконостас. В 1880 году работы были практически завершено. Летом 1881 года храм был освящён. Все эти годы строительством руководил Роберт Яковлевич Килевейн.

Интересны вывески на ярмарочном корпусе слева.

Аптекарские товары

Водочн:Эссенции и Материалы

Р. Р. КЕЛЛЕР

Роман Романович Кёллер — этнический немец, основатель фармацевтической промышленности в России. При царях эту отрасль, включая сбыт лекарств, крепко держали в своих руках немцы.

Обратите внимание как строительства Канавинского моста и эстакады уровень дороги несколько приподнялся, так что окна первого этажа оказались «утоплены». Железнодорожный вокзал Нижний Новгород. Чёрно-белая фотография сделана в 1896 году. Современный кадр почти с той же точки 127 лет спустя.

Вокзал был построен в 1862-м как конечная станция Московско-Нижегородской железной дороги. Движение было открыто 2 августа — скоро 161 год. Это были три двухэтажных корпуса, поставленные каре и соединенные переходами. В 1872 году построена ещё одна станция Канавинская — Сормовский вокзал.

В 1894 году московский архитектор Дмитрий Николаевич Чичагов построил рядом императорский павильон для встречи в Нижнем царя Николая II. Второй раз император посетил город в 1913-м, в дни празднования 300-летия Дома Романовых.

В советские годы, в середине 1960-х, был возведён новый вокзал. Масштабная постройка фактически поглотила старинные корпуса. До 2010 году вокзал и станция назывались Горький-Московский. Теперь станция Нижний Новгород — Московский. Фонтан и сквер перед Главным ярмарочным домом. На втором плане — знаменитая Флачная часовня. Датировать чёрно-белую фотографию сложно. Но, судя по моде и еле читаемой надписи на калитке: "Вход в сквер", это 1910-е годы. Следовательно, современный кадр сделан около 110 лет спустя.

Чугунный фонтан был установлен в 1869 году «иждивением ярмарочнаго купечества». Надпись сохранилась на нём до сих пор. В следующем году 155 лет!

Макарьевская, она же Флачная (или Флажная) часовня играла большую символическую роль в жизни ярмарки. Подле неё стояли две изящные, спроектированные Бетанкуром башенки-флагштоки. Каждый год 15 июля у часовни проходила церемония поднятия национальных торговых флагов. Это был символ, что ярмарка начала работу. 25 августа флаги спускались — ярмарка прекращала работу. Часовня была освящена в августе 1866 года.

Ныне перед Ярмарочным домом сохранился только фонтан. Сквер исчез, а часовня с башенками была разобрана в 1922 году.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Угол Канатной (ныне Короленко) и Новой улиц. Главный дом усадьбы инженера и архитектора Владимира Максимовича Лемке. Чёрно-белая фотография сделана в 1890-е годы. Нижний снимок с той же точки больше 120 лет спустя.

Лемке купил усадьбу на Канатной в 1886 году, спустя почти три года после переезда в Нижний Новгород на должность городского архитектора. Известно, что в доме некоторое время жил писатель Владимир Галактионович Короленко (его имя теперь носит бывшая Канатная). Во флигеле с 1900-го по 1901 год обитал Максим Горький. Здесь он написал свою легендарную «Песню о Буревестнике».

Лемке, этнический немец, выпускник Петербургского строительного училища, построил в Нижнем немало известных зданий:

городское начальное училище имени императора Александра II на Новобазарной площади;

доходный дом братьев Фроловых на Большой Покровской;

торговый корпус на Зеленском съезде;

аптеку Ремлера на Ильинской.

Лемке реконструировал гробницу Кузьмы Минина в Спасо-Преображенском соборе Кремля и перестроил дома Рукавишниковых на Нижневолжской набережной. Старая Никольская улица (ныне Чернышевского). Чёрно-белая фотография сделана в 1894 году. Современный кадр — почти 139 лет спустя.

Старая Никольская называлась так по Никольскому храму, что на Гребешке. Его белая шатровая колокольня хороша видна на старинном снимке. Храм был возведён в 1719 году чаяниями приходского священника Фёдора Федоровского. Освящена Нижегородским епископом Питиримом. В 1930 году храм был закрыт, а спустя несколько лет разобран. Уже в наше время были уничтожены остатки церкви.

Сразу за храмом, на Гребешковском откосе, стояла Муравьёвская башня. Называлась так по имени нижегородского военного губернатора Александра Николаевича Муравьёва, что начальствовал в губернии с 1856-го по 1861 год.

Муравьёв полагал, что громадные двухметровые часы в определённое время будут через реку видны посетителям ярмарки. Затея не удалась. С противоположного берега не было видно не то что часов — колокольный звон с башни, прозванной нижегородцами муравьёвской дылдой, растворялся в воздухе прежде, чем коснуться ушей гостей ярмарки.

К 1890-м годам стало ясно, что башня совсем плоха. Она покосилась, по стенам пошли трещины, а шпиль провалился вовнутрь. В 1897 году башню разобрали.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Улица Канатная (ныне Короленко). 1934 год. На чёрно-белом снимке — закрытый и полуразрушенный храм Трёх Святителей Московских. Современный кадр с той же точки с разницей 89 лет.

Храм был заложен в апреле 1859 года, а построен и освящён в декабре 1860-го. Проектировал архитектор Николай Иванович Ужумедский-Грицевич. Строительство заняло всего один год и девять месяцев. Сообщалось, что каменная Трёхсвятская церковь в честь «заступников любезнейшего Отечества нашего Петра, Алексея и Ионы» возведена «во всех частях прочно, стройно и чисто». В 1908 году пол в храме был покрыт плиткой, поставленной торговым домом «Артур Перкс и Ко». Плитка пережила трудный XX век и служит по сей день.

В годы Советской власти храму повезло: он не был уничтожен. В феврале 1930 года закрыт и приспособлен под рабочий клуб. Были снесены купола и звонница. Чуть позже был закрыт и клуб, а храм приспособлен под общежитие. Внутри поставлено межэтажное перекрытие, пространство разбито под квартиры.

В 1970-х закрылось и общежитие. Храм пустовал и медленно разрушался. С 1997 года шла реставрация. Воссозданы колокольня, купола и внутреннее убранство. Ныне Трёхсвятительская церковь — подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Перекрёсток Немецкой и Студёной улиц. С началом Первой мировой войны в 1914 году Немецкая была переименована в Полевую; в наше время стала Славянской. На дальнем плане двух кадров — Трёхсвятительский храм. Мы недавно рассказывали о нём.

Справа на двух кадрах выделяется примечательный дом Андрея Наркизовича Седова. Он был возведён в 1906 году по проекту архитектора Сергея Александровича Левкова. В 1918 году дом был национализирован. До последних лет был жилым, но ныне расселён. Относительно недавно завершилась реставрация.

Улица Полевая (ныне Максима Горького). Уцелевший дом 1842 года постройки. От разрушения уберегла связь с Лениным и его семьёй. В конце XIX века дом (по бумагам) принадлежал Виктору Феофилактовичу Пятову. Но здесь проживали его сёстры. Екатерина (в замужестве Морошкина) — на первом этаже и Людмила — на втором. Людмила была замужем за Павлом Петровичем Невзоровым. В этом браке родились пять детей. Софья, Зинаида, Августа, Ольга и Павел. Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 117 лет.Улица Полевая (ныне Максима Горького). Уцелевший дом 1842 года постройки. От разрушения уберегла связь с Лениным и его семьёй. В конце XIX века дом (по бумагам) принадлежал Виктору Феофилактовичу Пятову. Но здесь проживали его сёстры. Екатерина (в замужестве Морошкина) — на первом этаже и Людмила — на втором. Людмила была замужем за Павлом Петровичем Невзоровым. В этом браке родились пять детей. Софья, Зинаида, Августа, Ольга и Павел.

Старшие девочки — три сестры — сыграли большую роль в подпольном марксистском движении. Зинаида училась вместе с Надеждой Крупской, и через неё Невзоровы сдружились с Лениным. Он приезжал к ним гости и останавливался в этом доме.

Зинаида потом вышла замуж за близкого друга Ленина — Глеба Кржижановского. Дочь Ольги — самой младшей из сестёр Невзоровых — Валерия Алексеевна Голубцова вышла замуж за Георгия Максимилиановича Маленкова, будущего председателя правительства СССР и фактического преемника Сталина.

Дом с 1960-х годов — музей Невзоровых. Ныне это музей нижегородской интеллигенции. Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 100 лет. Воскресенский Печёрский мужской монастырь. Бывшие Архиерейские палаты. 1964 год. Современный кадр повторён с той же точки 59 лет спустя. В советские годы тут был кинотеатр «Колхозник». Если увеличить чёрно-белый снимок, можно прочитать соответствующую вывеску. Около кинотеатра стояла телефонная будка. Будущий Вознесенский Печёрский монастырь был основан 695 лет назад святителем Дионисием Суздальским, который пришёл на нижегородскую землю из Киево-Печёрского монастыря, неся с собою несколько икон. Он вырыл пещеру, поселился в ней и заложил первую Вознесенскую церковь. Иноками монастыря были Евфимий Суздальский и Макарий Унженский и Желтоводский, основавший одноимённый монастырь в Заволжье. Также здесь жил философ Павел Высокий, воспитавший впоследствии супругу Дмитрия Донского, Евдокию (св. Евфросинию) Московскую. В первые годы Советской власти, в 1924 году, обитель была закрыта. Здесь в разные годы было и коммунальное жильё, и столярная мастерская, и архитектурно-реставрационная организация. С 1994 года монастырь восстанавливается. Архиерейские палаты были реставрированы в 2005 году. Символ Нижнего Новгорода — Дмитриевская башня Нижегородского Кремля.

Она была возведена в 1375 году. На чёрно-белой половине коллажа — до реконструкции 1894 года. Автором проекта был архитектор Николай Владимирович Султанов, взявший за образец Покровскую башню Новгородского детинца.

Султанов полностью перестроил верхний ярус, добавил над проездом помещение высотой в два яруса, которое освещали два ряда больших окон — вместо потерявших своё значение зубцов, а открытую площадку накрыл стеклянным фонарём. Башню, в которой с 1896 года заседал Художественный и историческiй музей, венчал двуглавый орёл. В ранние советские годы Дмитриевскую планировалось снести. Но, к счастью, не получилось.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 130 лет. Кремль. Чёрно-белая фотография сделана от Северной башни, вероятно, в 1890-е. Современный кадр повторён почти с той же точки более 120 лет спустя.

В 1950-е годы стены и башни Кремля были реконструированы из-за ветхости. Потому старинный и современный кадры по левому краю так различаются. В остальном всё более или менее сохранилось. На втором плане Кадетский корпус и шатёр старейшего собора Михаила Архангела. На дальнем плане слева видна колокольня Спасо-Преображенского собора. На современной фотографии — воссозданная в 2021 году копия.

Самое интересное на первом плане чёрно-белого снимка. Деревянный дом с башенкой — это верхняя станция кремлёвского элеватора. Она стояла между Северной и Часовой башнями. Элеватор был открыт ко Всероссийской промышленно-художественной выставке 1896 года. Поднимал состоятельных (билеты были дорогие) граждан от конечной станции трамвая на Скобе к трамвайной же линии, ведущей из Кремля по Большой Покровской через Малую Покровскую и далее по Похвалинской улице к Смирновскому саду. Элеватор был закрыт в 1927 году «с развитием трамвайной сети». Сенная площадь и Большая Печёрская улица (бывшая Лядова). Чёрно-белая фотография сделана в мае 1971 года. Современный кадр повторён с той же точки 52 года спустя.

Сенной площадью начинался Вознесенский Печёрский мужской монастырь. Отсюда и название улицы — Большая Печёрская. За полвека площадь фатально поменяла свой облик. В этом году был окончательно потерян 112-летний дом Павла Леонтьевича Чардымова. Деревянный, двухэтажный угловой, он хорошо виден на старой фотографии.

Дом Чардымова находился в реестре памятников и формировал исторический облик площади. В 2020 году дом горел и с тех пор был фактически приговорён к сносу. Ныне от красивого теремка остался только брандмауэр. Сохранился следующий за домом Чардымова дом Матвея Емельяновича Башкирова. Он хорошо заметен по двум характерным куполам. Вид с Часовой башни Кремля на Скобу, храм Рождества Иоанна Предтечи и элеватор. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1902 году. Современный кадр повторён с той же точки 121 год спустя.

Если увеличить старинную фотокарточку, можно увидеть ещё один храм — маленький Никольский Нижнепосадский. Он стоял у Нижнепосадского гостиного двора, был разобран в 1929 году. Кирпичи пошли на строительство Дома Советов в Кремле.

Слева на переднем плане заметен трёхэтажный особняк купцов Бугровых, где помещался приют для «бывших людей». Здесь жили герои знаменитой пьесы Максима Горького «На дне». После завершения реставрации дома Бугрова (он же Дом труда) на Благовещенской площади на его фасад вернётся Императорская корона. Корона украшала герб Нижегородской губернии. Она появилась на фасаде после масштабной реконструкции, случившейся после пожара в самом конце 1890-х годов. После революции с герба были убраны символы царской власти. Исчезла корона и с фасада. На фотографиях хорошо заметна разница. На месте короны пустота.

В таком виде дом простоял до наших дней. Сейчас воссозданием короны занимается скульптор Евгений Валентинович Кудрявцев. Работы должны завершиться к ноябрю. В бывший Дом труда въедет Арбитражный суд.

Горький. Советская улица (бывшая Московская). Вероятно, 1935 год. Современный кадр повторён почти с той же точки 88 лет спустя. Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Горький. Советская улица (бывшая Московская). Вероятно, 1935 год. Современный кадр повторён почти с той же точки 88 лет спустя.

На правой части двух снимков выделяется трёхэтажный дом в стиле модерн. Возведённый в 1907 году по заказу Генриха Вильгельмовича Дюршмидта, он был доходным. В советские годы здание было отдано под библиотеку имени Ленина. Она работает по сей день.

Трамвайное движение по этой части улицы было проложено ещё до революции и продолжалось до 2011 года. Один из крупнейших отечественных архитекторов Алексей Викторович Щусев был среди проектировщиков Канавинского моста в Нижнем.

Строительство переправы через Оку началось в середине 1929-го. Работы шли полтора года. 90 лет назад, в апреле 1933-го, мост был открыт. На чёрно-белом снимке 1930 года работы в самом разгаре. Уже опущен первый кессон. Рядом старая плашкоутная переправа.

Над проектом Канавинского моста кроме Щусева трудились Пётр Васильевич Помазонов и Николай Александрович Французов, а также инженер Александр Васильевич Крылов. Первоначально мост назывался Пахомовским. В честь председателя Горьковского крайисполкома Николая Ивановича Пахомова, но через некоторое время мост был переименован в Окский. Позже стал Канавинским.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 93 года. В феврале 1930 года из ворот Первого автосборочного завода на улице Интернациональной выехал первый советский «Форд».

За девять месяцев до этого, в мае в 1929 года, в городе Дирборне, штат Мичиган, советская делегация (ВСНХ СССР) подписала соглашение с Ford Motor Company на покупку машкомплектов грузовиков Ford Model AA и организацию и оборудование автомобильного завода в Нижнем Новгороде.

Временные автосборочные мастерские были созданы на площадке завода «Гудок Октября». В 1932-м автосборочный завод стал учебной базой открывшегося Нижегородского автомобильного завода. Позже база стала экспериментальным кузовным цехом ГАЗа. Ныне здесь мукомольный завод.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 93 года. Ремесленное училище имени Башкировых спроектировал замечательный архитектор Павел Петрович Малиновский. Красивое здание на Приокской улице в Канавино возведено в самом начале 1900-х годов. Деньги дал Яков Емельянович Башкиров. Он же подарил училище городу.

В те годы в Канавино не было своего театра или народного дома (так до революции назывались дворцы культуры), потому в актовом зале училища проводили литературные вечера, концерты, встречи и лекции.

Башкировы были мукомолами. Наверное потому с 1908 года здесь готовили техников мукомольного дела. С началом Первой мировой в училище был развёрнут лазарет для раненых воинов. В советские годы — школа-восьмилетка. Теперь отделение Пенсионного фонда.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Город Горький. На чёрно-белом снимке Горьковский цирк имени Маргариты Назаровой, исполнявшей главную женскую роль в культовой советской комедии «Полосатый рейс». Цирк был построен в начале 1960-х годов на бывшей Владимирской площади, где до 1940-х годов стоял храм во имя Владимирской иконы Божией Матери. Храм был разрушен.

Цирк проработал недолго. По иронии судьбы, в мае 1984 года состоялось последнее юбилейное выступление, посвящённое 100-летию Нижегородского цирка, после чего здание было закрыто на реконструкцию. Но началась Перестройка, потом распался СССР, денег катастрофически не хватало. Было не до цирка. Реконструкцию не могли завершить 23 года. Цирк открылся второй раз в 2007 году.

Обе фотографии сделаны с разницей около полувека. __________