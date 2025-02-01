2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).

Сталинградская битва стала переломной в Великой Отечественной войне, она положила начало разгрому вражеских войск. 19 ноября 1942 года началась контрнаступательная операция советских войск под кодовым названием «Уран».

23 ноября в Калачевском районе у поселка Пятиморск войска фронтов соединились, замкнув в кольцо окружения 330 тысяч солдат вермахта и стран — союзников Германии.

Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских войск.

Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены правительственных наград. 112 наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского Союза.

2 февраля 1943 года Сталинградская битва завершилась полной победой Красной армии.

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Сталинградская развилка.

Что было бы, если бы тайный план Гитлера удался

Сталинградская битва. Июль 1942 - февраль 1943 гг. Центральная площадь Сталинграда. Русский солдат держит флаг над освобожденным городом. 31.01.1943 / Яков Рюмкин. / РИА Новости

2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

О том, что помогло советским войскам одержать в ней победу и как она повлияла на дальнейший ход войны, aif. ru поговорил с военным историком, кандидатом исторических наук Алексеем Исаевым.

И танки наши быстры

Виталий Цепляев, aif.ru: Алексей Валерьевич, благодаря чему советские войска выиграли Сталинградскую битву?

Алексей Исаев: СССР одержал эту победу, сумев опереться на свои сильные стороны. А сильной стороной Красной армии в тот момент были танковые войска. Это может прозвучать парадоксально — всем известно, как вермахт превозносил бронетехнику в своей пропаганде. Но по факту он в большей степени опирался на артиллерию, и она у него действительно была сильнее. Что и объясняло многие успехи гитлеровцев в начале Сталинградской битвы, когда 6-я армия Паулюса выигрывала артиллерийские дуэли у наших войск.

— За счет чего танки оказались нашим преимуществом?

— Во-первых, выпуск Т-34 был увеличен, даже несмотря на потерю Сталинградского тракторного завода, одного из ведущих производителей этих танков. Во-вторых, были созданы механизированные корпуса (16 тыс. человек, 200 танков) — т. е. корпуса с увеличенной долей пехоты, которая перемещалась вслед за бронетехникой на автомобилях. Они органично дополнили танковые корпуса, существовавшие с весны 1942 г. (10 тыс. человек, 200 танков) Это позволяло наносить удары по противнику на большую глубину и быстро занимать важные пункты. В ходе Сталинградской битвы возможности этих корпусов были использованы на всю катушку — и при окружении армии Паулюса, и при отражении попыток из него выбраться. «Бросок гранаты». Россия, Сталинград, 1942 г. Фото: Commons.wikimedia.org

— Механизированные и танковые корпуса были своего рода ноу-хау советского командования?

— Можно сказать, что оно воспользовалось наработками немцев, которые у них были в период блицкрига. Концепция молниеносной войны как раз и опиралась на самостоятельные механизированные соединения. Воспроизвести их один в один было невозможно, но самобытный ответ в лице танковых и механизированных корпусов вполне получился. Его бенефисом и стала Сталинградская битва. — Какие полководческие решения советской стороны вы бы отметили как наиболее удачные?

— Планирование в ходе операции «Уран» ударов на большую глубину (около 100 км) и в очень быстром темпе. До этого Красная армия ничего подобного не делала. Максимум били танками на десятки километров.

— Каким было соотношение сил сторон?

— В ходе сражения оно постоянно менялось. Очень часто даже в официальных источниках пишут, что в начале битвы, к 17 июля 1942 г., силы вермахта численно уступали Сталинградскому фронту. Но это ошибка. Если обратиться к документам сторон, то получится, что на 380 тыс. бойцов Сталинградского фронта приходилось 420 тыс. личного состава германской армии и частично их союзников — румын, итальянцев и т. д. При этом в составе Сталинградского фронта остался после отхода советских войск от Харькова лишь один полк тяжелой артиллерии 152 мм. Это всего 21 орудие! У гитлеровцев же имелось свыше 150 орудий — и 150 мм, и 210 мм. Германская армия обладала мощнейшим артиллерийским кулаком, который позволял ей прокладывать путь к Сталинграду.

По бронетехнике же цифры таковы: к 17 июля 1942 г. противник имел под Сталинградом 217 танков и самоходок, прибывшая уже после начала боев за город 24-я танковая дивизия вермахта добавила к этому еще 92 танка. Со стороны Красной армии Сталинградский фронт поначалу насчитывал 230 танков. Чуть позже туда подтянулись танковые корпуса из резерва Ставки — в общей сложности 585 машин. В бой они пошли уже в конце июля. Танк КВ-1 в Сталинграде. Фото: Commons.wikimedia.org

— В начале этой битвы Сталин издал знаменитый приказ № 227 («Ни шагу назад!»). Насколько значимую роль он сыграл в исходе сражения?

— В нашей историографии распространены бравурные оценки этого приказа, но, на мой взгляд, особо ни на что он не повлиял. «После» не равно «вследствие»: тот факт, что победа в Сталинградской битве была одержана после появления приказа № 227, не означает, что она была одержана благодаря этому документу. В нём были заложены долгосрочные меры, которые были реализованы уже сильно позже окончания Сталинградской битвы. Заградотряды и штрафбаты в «товарных» количествах появились, когда битва уже закончилась и фронт стабилизировался. Приказ № 227 был скорее таким «разговором по душам» с армией, хотя восприняли его неоднозначно. Если мы посмотрим, какие отзывы о нем собирал НКВД через своих агентов в войсках, то увидим, что этот документ там оценивали как положительно, так и отрицательно. А немцы, узнав об этом приказе, и вовсе сочли, что он приведет к развалу Красной армии, деморализует её командиров. Хотя аналогичный по смыслу приказ Гитлер издал ещё во время битвы под Москвой.

Схватка за кавказскую нефть

— Почему Гитлеру было так важно овладеть Сталинградом? Одна из версий гласит, что захват города, названного именем вождя СССР, имел для фюрера скорее символическое значение. По этой же причине и Сталин якобы был готов удерживать его любой ценой.

— На мой взгляд, это чистая мифология. Достаточно вспомнить, что за город Сталино (ныне Донецк) боев такой интенсивности не было, и немцы спокойно взяли его в октябре 1941 г. Сталинград же для обеих сторон был важен, прежде всего, как крупный железнодорожный узел, через который шло сообщение с югом страны. Его потеря кардинально меняла дальнейший ход войны.

— И как же могли развиваться события, если бы битву за Сталинград мы проиграли?

— Мы можем понять это по оперативным планам, с которыми Паулюс ездил к Гитлеру в сентябре 1942 года. После взятия Сталинграда силы вермахта должны были развернуться на север и ударить вдоль Волги. Одновременно наносился удар из Большой излучины Дона. Получался котёл, в котором оказалась бы огромная масса советских войск. Это была бы катастрофа, сравнимая с катастрофой Крымского фронта в мае 1942 года. После этого немцы могли бы легко выстроить оборонительную линию по Дону, защитив свои войска на Кавказе. А те спокойно завершили бы поход за каспийской нефтью. Затем немцы вышли бы к Астрахани, и события на советско-германском фронте приняли бы для нас абсолютно катастрофический оборот. Центральная Россия оказалась бы отрезанной от нефти. А без нефти продолжать войну было бы невозможно. Бой в Сталинграде. Фото: РИА Новости/ Георгий Зельма.

— Говорят, Гитлер так хотел отыграться за неудачу под Москвой, что начал сталинградскую кампанию, не имея достаточных сил. А еще он лично руководил операцией, и его неудачные приказы облегчили задачу по обороне. Это так?

— В этих вопросах тоже много мифологии. Планирование похода на Кавказ за нефтью Гитлер начал в ноябре 1941 г., т. е. ещё до поражения под Москвой. Так что ни о каком «отыгрыше» речи быть не могло. Разочаровавшись в военных целях, которые ему предлагали генералы в 1941-м, Гитлер поставил цель экономическую — захватить советскую нефть. И надо признать, это был достаточно разумный план. Если бы его удалось осуществить, то война для СССР была бы закончена.

А что касается личного руководства операцией — да, Гитлер действительно ею руководил, но многое он отдавал и на откуп генералам. Это уже после войны некоторые их приближенные (например, адъютант Паулюса Вильгельм Адам) стали рассказывать, что фюрер вставлял им палки в колеса. Но это выглядело, скорее, как жалкая попытка самооправдания. Фактом же является то, что директива № 45 (операция «Брауншвейг» по захвату Кавказа, Сталинграда и Астрахани. — Ред.) была инициирована генералами Паулюсом и Вейсом. Гитлер просто формально одобрил их предложения. Так что в неудачном планировании можно было обвинить скорее подчиненных фюрера.

Мыши против вермахта

— Как немцам удавалось снабжать окруженные в районе Сталинграда части боеприпасами и продовольствием? Правда ли, что с какого-то момента нацисты выживали в «котле», доедая своих лошадей?

— Полноценно снабжать свои части по воздуху они уже не могли, поскольку аэродромы в Тацинской и Морозовске были захвачены советскими силами. В идеале 6-й армии требовалось доставлять 600 тонн в сутки, но этот уровень ни разу не был достигнут. В худшие дни немцам удавалось переправлять в «котел» всего 10-20 тонн грузов. Тем не менее, без патронов для стрелкового оружия и горючего для танков они не оставались. Плюс немцам помогло то, то артиллерия в их пехотных дивизиях была в основном на конной тяге, что сокращало потребность в топливе. И да, лошади служили источником пищи для той же пехоты. Что и позволило им довольно долго продержаться. На 9 января 1943 г. в дневной рацион немецкого солдата в «котле» входили всего 75 г хлеба, но им сопутствовали 200 г конины.

— Победу под Сталинградом вы называете «выстраданной». Кто, в первую очередь, её выстрадал?

— Русский солдат. Успешный финал битвы был бы невозможен, если бы не упорное сопротивление и самопожертвование, которое наши войска продемонстрировали в первые месяцы обороны города. Победа действительно далась им очень тяжело, была череда неудач лета 1942 г. Например, когда в начале августа выгружали в степи свежую, только что прибывшую с Дальнего Востока 208-ю стрелковую дивизию, и ее прямо там, на станции разнесли в тонкую пыль немецкие бомбардировщики, так что от дивизии остались одни лохмотья... А уже с переходом к контрнаступлению, наоборот, была череда везений, которые компенсировали летние неудачи. Вплоть до курьезного случая, когда электропроводку в десятках танков одной из дивизий вражеского танкового корпуса съели мыши, и они не смогли завестись. Кстати, из-за того, что поля с хлебом остались неубранными и мыши невероятно размножились, там началась эпидемия туляремии, которая выводила из строя немецких солдат даже сильнее, чем пули и снаряды противника.

— В своей книге вы пишете: «Прошедшие горнило Сталинграда армии стали элитой Красной армии. Помимо боевого опыта у них было то, чего недоставало многим другим, — они успели поверить в свои силы, почувствовать вкус победы и увидеть своими глазами одну из самых больших катастроф вермахта». После поражения гитлеровцев под Москвой такого эффекта ещё не было?

— Во-первых, под Москвой не было окружений, а тут разом было взято в плен свыше 90 тыс. оккупантов. Не было под Москвой и таких штабелей из немецких трупов. Пик потерь убитыми, которые вермахт понес в январе 1943 г. под Сталинградом, был превышен лишь однажды — летом 1944 г. в Белоруссии в ходе операции «Багратион».

Во-вторых, под Сталинградом не просто были сломаны планы Гитлера заполучить кавказскую нефть и была возвращена под контроль важнейшая транспортная магистраль — дорога из Ростова в Москву. Главное, удалось освободить от оккупантов значительную часть юга страны, где имелись большие людские резервы. И призыв на освобожденной территории питал советские войска в оставшиеся годы войны.

А что касается морального эффекта победы, то он действительно имел огромное значение. Люди поверили в себя, в свои силы. Поверили в то, что врага можно разгромить. На войне это очень много значит. Все армии, которые прошли Сталинград, участвовали потом в Курской битве, освобождали Венгрию, Австрию и проявили себя очень хорошо. Русские штурмуют здание в Сталинграде, 1942 г. Фото: Commons.wikimedia.org

— Гитлер извлек для себя какие-то уроки из катастрофы под Сталинградом? Не пришла ему в голову мысль, что он может и всю войну проиграть?

— Такая мысль пришла, это и заставило фюрера запустить так называемую «тотальную войну» — дополнительную мобилизацию, напряжение всех ресурсов Третьего рейха. И это, конечно, дало свой эффект. Красной армии еще предстояло выдержать удар Курской дуги.

— Где все-таки произошел коренной перелом в войне? Под Курском или под Сталинградом?

— Перелом шел в несколько этапов — Москва, Сталинград, Курск. На каждом из них достигались важнейшие цели. Под Москвой был остановлен блицкриг. Победа в Сталинградской битве позволила сохранить экономические ресурсы и уничтожить значительные силы противника. А под Курском гитлеровцы окончательно утратили стратегическую инициативу.

Только цифры:

159 763 человека потеряла 62-я армия В. Чуйкова с 20 августа 1942 г. по февраль 1943 г. за время Сталинградской битвы. В том числе 33 493 бойцов были убиты, 42 044 пропали без вести (в эту цифру входят и попавшие в плен).

91 тыс. солдат и офицеров вермахта были взяты в плен в результате операции «Кольцо». Трофеями советских войск с 10 января по 2 февраля 1943 г. стали 5,8 тыс. орудий, 1,3 тыс. минометов, 12,7 тыс. пулеметов, 157 тыс. винтовок, 10,7 тыс. автоматов, около 400 танков и САУ, 40 бронемашин, 80 тыс. автомашин, 10,7 тыс. мотоциклов, 240 тракторов, 571 тягач, 3 бронепоезда. Красноармеец держит над городом красное знамя как символ победы. © www.globallookpress.com Эшелон с пленными немецкими солдатами в центре Сталинграда перед обломками печально известного зернохранилища, за которое велись особенно тяжелые бои. © www.globallookpress.com Красноармейцы во время уличных боев в пригороде Сталинграда осенью 1942 года. © www.globallookpress.com Немецкая армия попала в окружение под Сталинградом. © www.globallookpress.com © www.globallookpress.com Советские солдаты в городских боях в Сталинграде. © www.globallookpress.com Вид на Сталинград в 1942 году. © www.globallookpress.com © www.globallookpress.com © www.globallookpress.com Советские женщины несут припасы защитникам города в Сталинграде. © www.globallookpress.com Немецкая артиллерия ведет огонь по русской обороне в Сталинграде. © www.globallookpress.com Городские бои в Сталинграде. © www.globallookpress.com

https://aif.ru/society/history/kriticheskaya_massa_urana_kak_dalas_i_chto_dala_pobeda_pod_stalingradom

Сохранившаяся надпись в доме Павлова со времён Сталинградской битвы.

https://t.me/vatnikstan/9439 Сталинградский обком ВКП (б). «Сталинград победил!»

1943, Сталинград

https://t.me/sovrhistory/3086

"Сталинград. Ни шагу назад!" Профессор МПГУ А.А.Зданович на канале Звезда в документальном фильме

https://rutube.ru/video/de2a70484e7059a5e1534f83b1c7cf5e/

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