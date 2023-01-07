Угрожающее событие, которому не придали должного внимания

В ноябре этого года произошло событие, которому совсем не придали нужного внимания. А событие на самом деле страшное. В ООН проходило голосование по принятию резолюции, предложенной Россией. По запрету героизации нацизма. Все предыдущие годы против традиционно голосовали США и Украина. Но в этом году против проголосовало 52 страны. Вы просто вдумайтесь, 50 стран решили, что в героизации нацизма нет ничего страшного. Ведь и среди эсэсовцев были смелые и отважные. Они совершали подвиги. В промежутке между сжиганием мирных жителей. Почему бы про этих ребят не снять хвалебный фильм?

А теперь представьте, что в следующем году ещё тридцать стран прибавятся к тем, кто против. И что? Тогда резолюция не будет принята! И фашиствующим элементам во всём мире будет дан зелёный свет. С этого момента официальный нацизм приобретёт фактически легальный статус. Из фашистов и нацистов всех мастей станет возможным лепить национальных героев. И не сомневайтесь, их начнут лепить!

Всмотритесь в это фото Вот вроде бы совсем не страшная фотография. Есть казалось бы гораздо страшнее. Например расстрел в "бабьм яру". А это фото не особо пугает. Если не знать историю этого снимка. Идёт пожилая женщина и с ней трое детей. Одна девочка несёт узелочек со скудным скарбом. Вторая спрятала руки в карманы, наверное ладошки замёрзли.

В чём же ужас снимка? Ужас в обыденности. Ведь эти люди направляются в газовую камеру Концлагеря "Аушвиц". И ведь они прекрасно понимают, куда они идут. Ну, может кроме той крохи, которую ведут за руки. Задняя девочка идёт сама, смотрит под ноги. Это её последние часы на этом свете. И она прекрасно понимает это. Она никогда не пойдёт в школу. Не влюбится, не родит детей.

И просто представьте весь тот ужас, который она сейчас испытывает, делая свои последние шаги. А ведь тот, кто сделал этот снимок, считает совершенно нормальным отправлять детей в газовые камеры. Сейчас он сделал снимок на память. Через пол часа пустит газ по трубам. Потом пойдёт обедать. Будет болтать с друзьями, смеяться. Может, у него самого есть дети, которых он любит. И ужас в том, что он считает себя совершенно нормальным человеком. А вот это стена в газовой камере, в том самом Аушвице. Её исцарапали те самые люди, которые недостойны жизни по мнению высшей расы. Возможно на этой стене есть и царапины, которые сделали девочки с предыдущей фотки.

И вот теперь 50 стран решили, что в героизации нацизма нет ничего страшного. И кто решил в первую очередь? Конечно Германия. Кто бы сомневался. Конечно Австрия, конечно Италия и Япония. Как думаете, почему страны-вдохновители фашизма, нацизма и милитаризма против этой резолюции? Есть огромное количество фото и видео документов, показывающих всю нечеловеческую жестокость этих идеологий. Но дзен такие фото просто заблокирует. А вот это фото кажется даже было среди обличающих документов на Нюренбергском процессе. Убитый мальчишка с голубем. Обратите внимание на дату газеты. О том, что это произойдёт, знали уже тогда!

Нацизм пытается возродиться. И во многих странах есть правительства-повитухи, которые готовы ему в этом помочь. Вспомните монолог Мюллера из "Семнадцати мгновений весны". Как только в какой то стране будет произнесено-Хайль, вот там мы и начнём своё возрождение. А теперь есть страны, где не только зигуют, но и проводят факельные шествия, неся портреты нацистских преступников. Нацизм возрождается!

Василий Романенко

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