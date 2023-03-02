"Давай-ка сыграем, Маэстро"

Прям до линии горизонта не найдете здесь ни одного украинского бойца, а это не менее 7 км — "музыкант" поделился подробностями об обстановке на соледарском направлении. Находясь возле дома, где еще в январе штабелем лежали погибшие националисты, "вагнеровец" поделился, что огневой контакт возле этой точки был на расстоянии 20-30 метров. По словам бойца, противник боится стрелкового боя, поэтому чаще всего занимает позиции на последних этажах высотных зданий, как это было и в Соледаре. Во время штурмов бойцы прибегают к помощи тяжелой техники для того, чтобы разобрать здание - делается это, когда в домах не остается мирных жителей. "Ходим вместе с ними под прикрытие. Красавчики, они знают свою работу и выполняют ее с качеством, с честью".

https://t.me/orchestra_w/4820

1 февраля прошли похороны погибшего под Бахмутом "вагнеровца" танзанийского происхождения.

Таримо Немес Раймонд подписал контракт с ЧВК "Вагнер" в период отбывания тюремного срока - мужчина решил сражаться за жителей Донбасса и интересы России. Боец погиб 24 октября под Бахмутом во время штурма - попал под удар вражеской артиллерии.

Похороны состоялись в городе Додома, в столице Танзии.

Таримо (позывной "Мбеа") посмертно был удостоен медали "За Отвагу" и Окопного креста ЧВК "Вагнер".

https://t.me/orchestra_w/4822

Музыкант на северной окраине Опытного

https://t.me/photopmc/452 Южная часть Атемовска

Украинские войска в Артемовске используют гражданских для разведки, сообщил боец группы "Вагнер". Он отметил, что использование украинскими военными «живого щита» значительно усложняет штурм города, поскольку ограничивает использование артиллерии, и становится тяжелее зачищать здания, так как в подвалах зачастую находятся мирные жители. Только вчера наш товарищ погиб, прикрывая собой женщину.

https://t.me/c/1780774638/11279

Штурмовики «оркестра» продолжают активные бои на юге города. Продвинуться на этом участке «вагнеровцам» помогла полная зачистка северной части поселка Опытное. Украинские формирования оказывают наступающим подразделениям ЧВК ожесточенное сопротивление. Как рассказали военкорам ФАН Сергею Чемекову и Александру Яремчуку российские штурмовики, в этом районе действуют не только военнослужащие ВСУ, но и бойцы нацбатов. «Националистические группировки тоже присутствуют, их выделяет черная форма, в которой они бегают. Но пока не попались. Убитые есть, но далековато еще, дойти до них не можем», — сообщил собеседник.

https://t.me/c/1780774638/11282

ВСУ понесли огромные потери. Поля и окопы усыпаны трупами. Силы спецопераций Украины понесли большие потери.

— Герой ЧВК «Вагнер», за плечами которого огромное количество боёв, рассказывает и показывает.

https://t.me/c/1780774638/11284

Чем важен опыт работы бойцов "Вагнера" в Африке и на Ближнем Востоке. Специфика работы на разных направлениях позволяет столкнуться с конкретными условиями. Так, из опыта северной Африки пригодились навыки боя в городских застройках.

https://t.me/c/1780774638/11292

На Бахмутском направлении погиб служащий 101-й бригады охраны Генштаба Украины Петр Пузырь.

Интересен тут не сам человек, а что на это направление уже охранники генштаба брошены, чтобы дыры затыкать и выполнить просьбу Евгения Викторовича Пригожина не сдавать Бахмут

https://t.me/warhistoryalconafter/84869

Мы не какие-то звери. Понимаем, идет война. Группа эвакуации забирает двухсотых противника. "Музыканты" на окраине села Благодатное показали погибших украинских бойцов, брошенных своими товарищами, и рассказали, как происходит отправка тел на подконтрольную Киеву территорию. "Они [националисты] бросают своих людей, не забирают, домой не отправляют. Мы эвакуируем их. Неважно, что это ВСУ. Делаем коридор, по договоренности с украинской стороной отдаем тела. Делали это уже неоднократно".

https://t.me/orchestra_w/4856



Легендарный командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Ратибор", Герой России, кавалер четырех орденов Мужества, рассказал о штурме, в результате которого были ликвидированы около 100 бойцов из нацбата "Харьков", в восточной части Бахмута. Наиболее ожесточенные бои шли внутри ЗОШ №4 на пересечении Алебастровой и Загородной улиц.

"Здание школы представляло из себя "Брестскую крепость". Укрепились они там сильно, держались. Подключили мы бронегруппу: два танка Т-72 и прямой наводкой начали разносить верхние этажи. Противник не ожидал, что танки подъедут с фронтальной стороны: она полностью ими контролировалась".

По словам Ратибора, противник не ожидал таких слаженных и стремительных действий.

"Музыканты" под прикрытием шквального огня заняли первый этаж здания и вступили в стрелковый бой.

Кабинет за кабинетом, этаж за этажом, бойцы ЧВК "Вагнер" зачистили школу.

Позднее стало известно, что был ликвидирован командир националистов Чернецкий Артем с позывным "Тема".

Как рассказали пленные, в школе и в других локациях во время штурма "музыкантам" противостояли 400 человек из батальона "Харьков", больше 100 из которых уничтожены.

https://t.me/orchestra_w/4859

- Два дня работы наших снайперов - и наемники кончились. Снайперы "Оркестра" во время январских боев после освобождения поселка Опытное и захода в южные кварталы Бахмута за два дня уничтожили группу наемников из Грузии. Сейчас в этой части города работают только военнослужащие Украины. Боец "Вагнера" рассказал об актуальной обстановке на южной окраине города.

https://t.me/orchestra_w/4863

«Находимся сейчас на окраине Бахмута (украинское название Артёмовска), на южной стороне. В частный сектор зашли. Здесь бои потяжелее были, блиндажи укреплённые. Артиллерией давят, мы двигаемся потихоньку. С нашей стороны потери минимизируем, а вот у них — проблемы. Когда заходили вот в эту посадку, слышали конкретно речь грузинскую. Наблюдали парни, что «ряженые» — то есть в снаряжении, не выданном ВСУ. Два дня работы наших снайперов — и наёмники «кончились», — рассказал боец «Вагнера».

https://t.me/c/1780774638/11305

Покровский храм в освобожденном "музыкантами" селе Клещеевка. "Плохо, что воюем друг с другом, вера-то одна. За наших ребят. Храни Господь. Вечная слава вагнерам!"

https://t.me/orchestra_w/4866



Ребята из ЧВК "Вагнер" каждый день рискуют жизнями и здоровьем, вскрывая оборону ВСУ на юге Бахмута. Максимально простые, располагающие к себе люди с понятными и правильными жизненными ориентирами. Знаю, у них даже не возникало мыслей о том, чтобы сбежать из страны, а потому максимальное им уважение.

https://t.me/zCephei/299

Штурмовик ЧВК «Вагнер» в подъезде пятиэтажки Бахмута (Артемовска).

https://t.me/rosich_ru/35827

Отдохнул - пора обратно.

Боец после отпуска отправился обратно. Семья провожала вот таким сладким тортом

https://t.me/orchestra_w/4882

Военкор Ярем вспоминает (https://t.me/yaremshooter/932) события 5-летней давности. Тогда "музыканты" рубились с мировым гегемоном. Можно по-разному оценивать те события, но для меня очевидно, что той ночью американцы впервые задумались о том, можно ли убивать русских. Россию всегда прощупывали. Начинали с дипломатических демаршей и постепенно поднимали ставки. В пустыне американцы впервые стреляли в русских. Убийство десятков россиян осталось фактически без официального ответа, и это дало повод американцам расширять границы дозволенного. Стерпев "апачи" под Дейр эз-Зором, мы получили «леопарды» на Украине. К сожалению, это звенья одной цепи.

Знаменитая дилемма выбора между позором и войной актуальна и в наши времена. В этом мире уважают только сильных и дерзких. Тогда под Хшамом отряды "Вагнера" не отступили, даже когда поняли, что поддержки не будет. «Музыканты» рубились достойно. На старых танках они сражались против «летающих крепостей». Такое ожесточенное сопротивление заставило американцев задуматься о «безбашенных русских» и отсекло совсем уж ястребиные планы. Не будет преувеличением сказать, что если бы тогда побежали, то «леопарды» стояли бы уже под Белгородом.

Нам нужно наконец-то научиться отвечать и всегда вписываться за своих. Без этих простых правил нас разорвут на куски и добьют по одиночке. Собственно, об этом мечтают многие наши недруги.

Александр Харченко

https://t.me/bayraktar1070/782

Памятная медаль, выданная бойцам "Вагнера" за участие в бое с американской армией под сирийским Хашамом 7-8 февраля 2018 года.

На ней изображен "музыкант" в огненном пламени, а над ним американские вертолёты AH-64 "Apache". - За что выдают медали в Вагнере?

- За то, что выжил.

https://t.me/grey_zone/17087

В часовне ЧВК «Вагнер» почтили память бойцов, погибших в Хшаме 8 февраля Ровно 5 лет назад в эти минуты шел жестокий и кровопролитный бой недалеко от сирийского Дэйр эз-Зора. В ночь с 7 на 8 февраля возле населенного пункта Хшам в первый и единственный раз в истории столкнулись армия США и русские воины в лице ЧВК «Вагнер». В этом противостоянии не обошлось без потерь. Память погибших бойцов почтитают ежегодно в часовне-мемориале в Горячем Ключе заупокойным колокольным звоном.

https://t.me/riafan_everywhere/16594

В сирийском Хашаме в память о погибших в том бою бойцах «Группы Вагнера» на настоящий момент удалось установить лишь самовозведённый мемориал, который, кстати, переодически хоть как-то поддерживают простые солдаты из русской армии. За что им большая благодарность.

https://t.me/grey_zone/17089

Подробнее про эту историю можно почитать в книге недавно почившего военкора Кирилла Романовского.

Фрагменты книги здесь и далее

Саму книгу можно бесплатно скачать здесь https://t.me/grey_zone/17086

Несмотря на потери под Хушамом, практика показала, что ЧВК "Вагнер" действительно выросла с тех времен - впереди были успешные операции в Африке и на Украине. Собственно, включение "Вагнера" в списки "транснациональных преступных организаций" администрацией Байдена, наглядно показывает, что в течение последующих 5 лет после Хушама, "Вагнер" продолжал и продолжает доставлять проблемы США и их сателлитам.

На фото последствия ранения снайперской пулей в руку Раненый боец, с кем записал интервью в госпитале Шугалей, считает, что «на Бахмуте снайперов особенно много». Мой собеседник рассказал, что, когда им сдался в плен украинский снайпер, он сообщил, что снайперов готовили британские специалисты именно для дальнейшей работы в Бахмуте, подготовка длилась три месяца, сначала на Украине, потом в Англии.

В своём штурмовом отряде мой собеседник в основном отвечал за медицинскую часть: бинтовал и жгутировал раненных, отправлял их на эвакуацию. Из боевых будней он вспоминает случай, который особенного запомнился: одному нашему штурмовику снайперская пуля попала в артерию ноги, боец сразу оказался в луже собственной крови. При таких ранениях критическая потеря крови и смерть наступает в считанные минуты. Несмотря на работу снайпера, мой собеседник добрался до раненого и «всё зажгутовал, не дал парню «вытечь».

Далее моего собеседника тоже ранил снайпер. Уже на эвакуации мой собеседник узнал, что парня с раной в артерии спасли, несмотря на огромную потерю крови.

«Спрашиваю, все нормально? Всё нормально. Вытащили? Вытащили, довезли. И у меня сразу такое облегчение, что вытащил его».

Я воспринимаю это как пример поступка настоящего человека, который не бросает и не предает. И таких примеров очень много в тех рассказах, которые я записывают у ранненых бойцов в Луганском госпитале

https://t.me/max_shugaley/606

Мирные жители во время боевых действий — это ещё одна трагическая тема в рассказах раненных, которые я записываю в Луганском госпитале, написал в своем блоге Шугалей. Боец получил ранение на Бахмутском направлении, он рассказал, что непосредственно ближе к Бахмуту много мирного населения. Живут бабушки и дедушки. Рассказал, как молодая женщина пыталась перебежать в нашу сторону, но её убили с той стороны, «поиграли по ней огнём».

Мой собеседник говорит, что «очень большой риск выводить мирное население, потому что враг всё равно не даёт пройти спокойно. Приходится перебежками. Некоторым бабушкам в возрасте ходить тяжело, приходится также оказывать огневую поддержку, кому-то прикрывать, а другим перебегать»

https://t.me/max_shugaley/604

Эти двое ребят по окончании контракта в отпуск не поехали. Остались на передовой и будут воевать до победного конца. Они представились как Нохча и Титаник. Говорят, что обрели не только семью, но и нашли главный смысл жизни - служение. Призывают всех, кто уехал отдыхать возвращаться скорей. Оба имеют легкие ранения. Оба награждены как наградами своей "конторы", так и госнаградами. Рассказали, как МО "завоевывало" Соледар и прочие нп (7 февраля на селекторном совещании заявление Шойгу: "Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое, Николаевка освобождены в результате наступательных действий войск РФ" - прим. ). Мы вас вообще не видели. Вы воюете или только присваиваете чужие заслуги? Не по мужски это.Мы захватываем, а вы сдаете (ну вспомнить хотя бы Угледар, за который сейчас идут кровавые бои- прим.) Подводя итог: «Родину люблю, стреляю хорошо, кормят хорошо, в отпуск не хочу, слава ЧВК».

https://t.me/rsotmdivision/4698

«Артёмовск (Бахмут) для них — это клоака ненависти к нам, куда они стягивают все свои силы». Об оперативной обстановке в Артёмовске (Бахмуте) рассказывают «музыканты» ЧВК «Вагнер»: «С тяжёлыми боями продвигаемся вперёд, всё чаще встречаем националистов, которые вытягивают вперёд себя обычную пехоту, завязывают бой, потом отступают, накрывая и их артиллерию, пытаясь поразить наши цели. Они сломлены, их мало осталось, поэтому иностранцы всё чаще встречаются на передний линии». https://t.me/c/1801542020/2579

Зевс — новый подопечный ЧВК "Вагнер". Этого малыша бойцы подобрали на улицах н.п. Опытное, Зевсу меньше месяца. Теперь он живет на позиции ЧВК "Вагнер" в безопасности, тепле и всегда сытый.

- И что? С собой будете возить?

- Да - раздался спокойный ответ.

https://t.me/c/1780774638/11316

Военкор ЧВК Ярем пишет:

Встретил эту котейку на позициях «Музыкантов» в Бахмуте. Я видел много разных животных во время боев и как они прибиваются к нашим бойцам, но всегда попадались добрые и ласковые, а эта еще не отошла от боев и очень запугана, не смотря на это тянется к людям, пока с недоверием, все время где-то рядом.

Теперь она в безопасности и в отличной компании. Пройдет время и она снова станет ласковой и любвеобильной.

https://t.me/yaremshooter/925

Привет друзья.

Я прошла курс подготовки военных корреспондентов при ЧВК Вагнер, знания получены, зачет сдан.

Евгений Викторович сказал напутственную речь, опыт нашего курса будет учтен и новый поток военкоров будет, безусловно, еще более крутой и насыщенный. Как и все, что делают музыканты.

Большое спасибо коллеги, большое спасибо, мои зайки-инструктора!

Люблю вас.

Ваша Марьяна Наумова

https://t.me/boris_rozhin/77507

А вот, что за Дьявол стоит справа, попробуйте угадать сами.

Его Темнейшество – командующий отдельным чёрнознамённым, ордена Вагнера корпусом.

Легенда справа, чье имя нельзя произносить вслух, ибо когда его имя произносят, игишата и хохлы начинают внезапно разбивать себе головы кувалдами.

https://t.me/rosich_ru/35915

На юге Бахмута уже во всю звучит музыка 🎻

https://t.me/photopmc/461

Как всегда, без рассылки, но по ссылке тема с высказываниями и ответами Пригожина Евгения Викторовича: Пригожин Евгений Викторович на связи

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок