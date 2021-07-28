Мигранты «делят» наши города. Время «закручивать гайки»

Конечно, и в советское время групповые драки случались, однако от мигрантских разборок они отличались кардинально. Причины драки всегда были «бытовые», «подручные средства» (а уж тем более – огнестрельное оружие) не использовались вплоть до «бандитских» 1990-х, а состав дерущихся групп почти всегда был интернациональным – ибо дрались «компания на компанию» или «двор на двор», но никак не «национальность на национальность».

Мигранты же дерутся строго этническими группами, без соблюдения каких-либо норм и почти всегда – за коммерческий интерес своих национальных диаспор. Проще говоря – они делят «кормовую базу», к коей, кстати, причисляют и всех нас. И это лишь одно из зол, которые принесла нам неконтролируемая инокультурная миграция, «родителями» которой стали коммерческая выгода бизнеса, построенного на мигрантском труде (и вопреки интересам России) и пресловутый мультикультурализм, будь он неладен.

Многим уже очевидно, что необходимо кардинальное ужесточение законодательства в отношении мигрантов. Если драка с применением «подручных средств» – это в чистом виде статья 213/2 УК РФ, максимальное наказание по которой – «до 7 лет», то значит именно 7 лет (и ни годом меньше!) должен получить каждый из отловленных участников потасовки.

Если за дракой стоит разборка диаспор – то это уже статья 215/1 УК РФ – «организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием» – карается «от 8 до 15 лет». И именно столько должны получить заказчики из руководства диаспоры. Миндальничать с бандитствующими националами дальше – означает фактическое предательство России и её граждан. На налоги которых, кстати сказать, и существуют правоохранительная и судебная системы.

Не стоит щадить и сотни тысяч (если не миллионы) иностранцев, пребывающих в России незаконно. Отношение к ним обычно как к этаким шалунишкам, которых в самом крайнем случае надо выслать из страны и больше не пускать. А ведь незаконное пересечение границ страны – это статья 322 УК РФ, максимальное наказание по которой – до 2 лет, а если речь идёт о группе – то и до 6 лет! И это наказание должно применяться тоже по максимуму, причём «сначала отсидка – потом высылка». Иначе мигранты Россию просто уважать не будут: трудно уважать страну, которая сама себя не уважает, позволяя чужакам творить что угодно на своей территории.

Кстати, хорошая новость – первая адекватная реакция МВД на недавнее «Кузьминское побоище» уже есть. В Москве запущен план «Мигрант», по которому полицейские ежедневно обязаны отлавливать и ставить на учёт мигрантов, предварительно их дактилоскопируя и внося в базу. По каждому району в день ставят на учёт в среднем по десятку мигрантов. Особое внимание – гражданам Киргизии и Таджикистана – их сличают с запечатлёнными на видео участниками драки – вдруг кто-то убежал.

Разумеетя, мигрантофилы по этому поводу поднимут плач, но введение плана «Мигрант» логически совершенно оправданно. Тем более что полагать, будто все мигранты прибывают в Россию законным порядком, было бы непростительной наивностью. Так, Пограничное управление ФСБ России по Оренбургской области сообщает, что им был перекрыт канал по переправке незаконных мигрантов в Россию.

11 и 13 июля 2021 года задержаны две группы граждан Центрально-Азиатских республик, пытавшихся перейти границу в обход пунктов пропуска. Причём, всем им по различным основаниям въезд в Россию запрещён. Кроме того, три дня спустя изловили организаторов местного «мигрантотрафика» – двух ранее неоднократно судимых россиян, решивших заработать, переправляя на лодке мигрантов через реку Урал. Очень хочется надеяться, что судебная система не проявит неуместного гуманизма и все участники этой истории, виновные в незаконном пересечении границы, также получат реальные тюремные сроки, проявляя в ближайшие годы своё трудолюбие при освоении труднодоступных районов сраны.

То, что лезть через границу к нам будут и далее – очевидно. Причём не только «трудовые мигранты», но и, например, эмиссары запрещённых в России организаций. И отнюдь не всех удастся так удачно отловить непосредственно на границе. План «Мигрант» – не что иное, как «вторая линия обороны», позволяющая отлавливать этих просочившихся уже внутри страны. Последнее не просто нужно, а жизненно необходимо! Ибо страны, из соображений фальшивой «толерантности» превратившие себя в «проходной двор» для мигрантов, уже крепко об этом пожалели.