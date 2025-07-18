Музеи Москвы 19

Очередная порция сведений о музеях Москвы.



Подпольная типография на Лесной Один из самых необычных музеев Москвы расположен в исторической части города, в бывшем доходном доме, который с конца ХIХ века принадлежал купцу Кузьме Колупаеву.

Под самым носом жандармов, под прикрытием оптовой лавки кавказских фруктов, работала подпольная типография, где изготавливались революционные листовки и печатались газеты.



Дом на Лесной был выбран не случайно: он стоит на месте оврага, в котором протекал ручей. Регулярно уровень воды поднимался и грозил затопить подвалы. Для контроля уровня воды в подвале был вырыт смотровой колодец, который подпольщики использовали для размещения печатного станка. Сама продукция типографии вывозилась в ящиках с фруктами. Здесь, неподалеку от Бутырской тюрьмы, по соседству с полицейским участком, в дни Первой российской революции 1905-1907 годов находилась глубоко законспирированная нелегальная типография, где издавались революционные листовки и социал-демократическая газета «Рабочий». Она работала под прикрытием магазина «Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе».

Это единственная в России нелегальная типография, которая так и не была обнаружена царской полицией по причине высокого профессионализма конспираторов. Музей существует с 1924 года. Его организаторами были те, кто в свое время создавал тайную типографию и работал в ней. Именно поэтому экспозиция с необычайной точностью воспроизводит все детали давно ушедшего прошлого. В 2015 году Государственный центральный музей современной истории России запустил проект «Виртуальный музей». История подпольной типографии ЦК РСДРП, работавшей в 1905—1906 гг.

ул. Лесная, д. 55



Галерея «Альперт» Галерея «Альперт» начала свою работу в декабре 2016 года и расположена в историческом здании, которое раньше принадлежало комплексу красных казарм в Лефортово. Этот корпус был заложен в 1770 году и с тех пор подвергался многочисленным перестройкам.

В настоящее время галерея находится в уникальном городке, который граничит с природно-ландшафтным музеем-заповедником «Лефортово».

Это место сохраняет атмосферу старой Москвы с узкими улочками и дворами, а также является центром творческой жизни, где расположены мастерские художников, что делает его популярным среди кинематографистов и фотографов. Основная цель галереи — реализация разнообразных творческих, культурных и общественных проектов. Она организует художественные выставки, лекции, мастер-классы, литературные и музыкальные вечера, а также семинары и встречи. Билет: от 200р Красноказарменная ул., 3, Москва

А дальше мы пройдемся по музейным домам и квартирам. В Москве огромное количество маленьких мемориальных квартир. Подборка малоизвестных квартир-музеев с интересной историей: Квартира Ф.П. Гааза - этого человека называют «святой доктор». Гааз был главным врачом Павловской больницы, главным врачом Москвы, главным врачом московских тюрем. Его бурная деятельность часто встречала отпор начальства и чиновников. Он навел чистоту во всех больничных учреждениях, починил аптекарские склады, вывел оттуда мышей и крыс, взяв «на работу» кошек и котов. Доктор старался улучшить ужасающее этапирование (принудительную транспортировку) в ссылку каторжан и ссыльных. Он успешно лечил и богатых пациентов. Из Пруссии он приезжает в Россию и проходит очень сложный путь главного тюремного доктора. Его деятельность пришлась на период распространения холеры и тифа. Он вёл не только врачебную, но и просветительскую деятельность для людей.

Музей квартира П. А. Флоренского - богослов и священник, которого назвали русским Леонардо да Винчи. Мемориальный музей священника Павла Флоренского, созданный по инициативе его внука игумена Андроника (Трубачёва) и искусствоведа Марии Люкшиной в 1997 году. Музей входит в число проектов Фонда науки и православной культуры священника Павла Флоренского. Он всю жизнь искал истину, причём на стыке религии и математики. Его выводы и идеи были слишком провокационными, что привело Флоренского на Соловки. Но это совсем другая глава жизни;

Квартира-мастерская Л. М. Гурченко - относительно новый музей, где Людмила Марковна собрала огромную коллекцию живописи и фарфора. Сложный характер актрисы вылился в непростые отношения в семье. Про это обязательно в музее расскажут.

Квартира семьи Маяковских Отдельную квартиру Людмила Маяковская получила в конце 1927 года от «Трёхгорной мануфактуры», где к тому моменту проработала 17 лет. Владимир Маяковский не остался в стороне от благоустройства жизни своих родных: внёс первоначальную денежную сумму для вступления в кооператив, а также добился установки телефона. В 1972 году по завещанию Людмилы квартира была передана музею Маяковского, вместе со всей обстановкой и предметами быта. Кроме того, фонды музея пополнились документами, письмами, рукописями Маяковских, вещами, привезёнными семьёй из родной Грузии: альбомы, рисунки, мебель, выполненная по эскизам отца поэта Владимира Константиновича. Билет: 300р

Студенецкий пер., 6, Москва

Мемориальная музей-квартира Г.М. Кржижановского Мемориальная музей-квартира Г. М. Кржижановского, являющаяся филиалом Государственного центрального музея современной истории России, была основана в 1968 году.

Она расположена в доме где с 1919 по 1959 год проживала семья выдающегося учёного-энергетика Глеба Максимилиановича Кржижановского. В этой квартире был разработан план ГОЭЛРО, и здесь часто встречались видные деятели, включая Владимира Ильича Ленина и Надежду Крупскую, а также известных писателей и музыкантов. Создание музея было инициировано в 1968 году, и первые посетители были приняты в 1988 году. Семья Кржижановских проживала в этой квартире до 1973 года. В 2015 году здание было полностью передано Музею современной истории России, а с 2016 года в нем проводились работы по ремонту и реставрации. Обновлённый музей-квартира был открыт 22 августа 2019 года.

Билет: 150р

Садовническая ул., 30, стр. 1

Дом-музей А.И. Герцена Дом-музей А. И. Герцена представляет собой одноэтажный деревянный особняк с мезонином, построенный в 1820-х годах. Генерал Сергей Тучков приобрёл это здание сразу после его постройки. В 1839 году Александр Герцен унаследовал участок от своего отца, который выкупил особняк. Герцен жил здесь с 1843 по 1847 год, в этот период он написал такие произведения, как повести «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов», роман «Кто виноват?», а также «Письма об изучении природы». В 1934 году в доме была организована временная литературная выставка, посвященная Герцену, а в 1968 году музей был официально основан. Постоянная экспозиция открылась в 1976 году благодаря усилиям правнуков писателя — Натальи Герцен и Леонарда Риста. Билет: от 200р

пер. Сивцев Вражек, 27, Москва

Музей-квартира И. Д. Сытина Музей-квартира И. Д. Сытина является единственным музеем, посвящённым Ивану Дмитриевичу Сытину, российскому предпринимателю, книгоиздателю и просветителю. Он был открыт в 1989 году в квартире, где Сытин жил в последние годы своей жизни с 1928 по 1934 год. Идея создания музея принадлежала его сыну Дмитрию. Активное участие в организации музея также принимали дочери Сытина — Анна и Ольга. В 1986 году квартира №274 была передана Добровольному обществу любителей книги РСФСР, и более 100 квадратных метров квартиры были отведены под общественный музей. Позже квартира была зарегистрирована как памятник истории и культуры, получив государственную защиту. Билет: 350р Тверская ул., 12, стр. 2, Москва

Музей-квартира Н.С. Голованова Дирижёр Николай Голованов начал жить в квартире №10 в 1935 году и оставался здесь восемнадцать лет. В этом же доме проживали известные личности, такие как оперная певица Надежда Обухова, народный артист СССР Иван Козловский, а также артисты Алексей Пирогов и Мария Максакова. Музей, посвящённый памяти Голованова, был основан в 1969 году по указанию Министерства культуры СССР, когда после смерти его сестры квартира была передана Всероссийскому музейному объединению музыкальной культуры (ВМОМК). Открытие музея для посетителей состоялось в 1974 году. В 2002 году музей закрылся на реконструкцию, которая длилась десять лет. Торжественное открытие произошло 18 мая 2012 года, в этот день на мероприятии выступили Геннадий Рождественский и народная артистка РСФСР Ирина Масленникова. Билет: от 150р

Брюсов пер., 7, Москва

Музей Улановой закрылся, галерея «Высота» тоже.

Правда, музей квартира Улановой закрылся вроде на ремонт, но но сих пор не открыли, а вот галерею просто закрыли. Зато открылась фотостудия в высотке на Котельнической. Она размещается в боковом корпусе, откуда летом будет красивый вид на внутренний двор. Дубовый лаковый паркет, оригинальные двери из массива и высокое светлое пространство. В общем очень даже красиво, правда придётся пропустить интерьеры парадного подъезда. В боковых зданиях они совершенно обычные. Организовано пространство для фотосессий

Котельническая набережная, 1/15

Мемориальная квартира Андрея Белого – единственный в мире музей, посвященный Андрею Белому (настоящее имя – Борис Николаевич Бугаев; 1880-1934), поэту, писателю, философу, теоретику символизма и антропософу-мистику. Шумный Арбат, открытая форточка и длинные коридоры со скрипом открывающейся двери. Музей находится в доме № 55 на углу Арбата и Денежного переулка, в квартире на третьем этаже. В этой квартире Андрей Белый родился. С ней связаны его первые отчетливые «миги сознания», детские воспоминания о мире, людях и о себе. Здесь прошли годы его учебы – в знаменитой частной гимназии Льва Поливанова на Пречистенке, потом – в Московском университете. Здесь он пережил первые волнения страсти и постиг горе утраты – смерть отца. Здесь из Бори Бугаева, мальчика из профессорской семьи, сформировался писатель-модернист, лидер московских символистов Андрей Белый. Он прожил в этой квартире двадцать шесть лет – с рождения и до 1906 г.

Поднимаемся на третий этаж и оказываемся в начале 20 века. Здесь родился и вырос мальчик Борис Бугаев, ставший впоследствии поэтом-символистом. По утрам гимназия, по вечерам семейные вечера с роялем и чтением стихов.

Здесь прошли и самые сложные периоды жизни писателя, начавшиеся в 1930-м году. Гонения, травля и аресты друзей на соседних улицах.

Сегодня это место концертов, вечеров памяти и чтений. Очень советую прийти, чтобы понять и разобраться в литературных течениях 20 века.

Ну и последняя точка на сегодня - музей-квартира К. Тимирязева. В эту квартиру Климент Тимирязев вместе с семьей въехал в 1899 году и прожил до самой смерти в 1920 году. Статус музея квартира получила в 1942 году на основании Решения ВЦИК от 29.04.1920 г. о сохранении в неприкосновенности кабинета и научного наследия К.А. Тимирязева. После смерти ученого в квартире продолжали жить его сын и жена, под коммунальное жилье ее не отдали, поэтому все удалось сохранить в полной неприкосновенности. Здания в Романовом переулке - жилой доходный дом третьей четверти XIX в. (строение 1) и дворовый флигель при нем (строение 2) являются объектами ценной исторической застройки Москвы. Оба они построены по проекту архитектора В.В. Белокрыльцева, одного из основателей Московского архитектурного общества. Мемориальный музей-квартира образован во флигеле в 1942 г. в качестве отделения Музея биологии им. К.А. Тимирязева, на основании решения советских властей (ВЦИК) о сохранении в неприкосновенности кабинета и научного наследия К.А. Тимирязева. 27 апреля 1946 г. музей передан в ведение Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. Родственники К.А. Тимирязева сохранили квартиру в том виде, в каком она была при жизни хозяина, сын лично передал квартиру сотрудникам музея. В экспозиции музея-квартиры пять комнат, включая жилые помещения, библиотеку и рабочий кабинет ученого. В 1958 г. здание реставрировалось, в нем заменили все коммуникации, интерьеры подверглись частичной реконструкции с целью увеличения выставочного пространства.

Музей состоит под охраной государства как памятник федерального значения.

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