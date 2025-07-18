Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 993 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВераВерная
    Спасибо за интересные подробности о поэте.19 июля исполняет...
  • Сергей Дмитриев
    Маяковский - искренний одарённый поэт без примесей  ушлости. Он задал тональность многим поэтам после него.19 июля исполняет...
  • СЭМЭН Иваницкий
    ЭТО всё идет от жЫДОВ(((от их золотого  мил...\\((( сцццуукккки!!!!!Нейросеть теперь ...

Музеи Москвы 19

Очередная порция сведений о музеях Москвы. 

Подпольная типография на ЛеснойОдин из самых необычных музеев Москвы расположен в исторической части города, в бывшем доходном доме, который с конца ХIХ века принадлежал купцу Кузьме Колупаеву.
Под самым носом жандармов, под прикрытием оптовой лавки кавказских фруктов, работала подпольная типография, где изготавливались революционные листовки и печатались газеты.


Дом на Лесной был выбран не случайно: он стоит на месте оврага, в котором протекал ручей. Регулярно уровень воды поднимался и грозил затопить подвалы. Для контроля уровня воды в подвале был вырыт смотровой колодец, который подпольщики использовали для размещения печатного станка. Сама продукция типографии вывозилась в ящиках с фруктами.Здесь, неподалеку от Бутырской тюрьмы, по соседству с полицейским участком, в дни Первой российской революции 1905-1907 годов находилась глубоко законспирированная нелегальная типография, где издавались революционные листовки и социал-демократическая газета «Рабочий». Она работала под прикрытием магазина «Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе».
Это единственная в России нелегальная типография, которая так и не была обнаружена царской полицией по причине высокого профессионализма конспираторов.Музей существует с 1924 года. Его организаторами были те, кто в свое время создавал тайную типографию и работал в ней. Именно поэтому экспозиция с необычайной точностью воспроизводит все детали давно ушедшего прошлого.В 2015 году Государственный центральный музей современной истории России запустил проект «Виртуальный музей». История подпольной типографии ЦК РСДРП, работавшей в 1905—1906 гг.

 в Москве на Лесной улице, стала основой для игры-квеста «Достать из-под земли», включающей в себя три сюжетных уровня. Роль городового исполнил Народный артист России Д. Ю. Назаров.
 ул. Лесная, д. 55

 

Галерея «Альперт»Галерея «Альперт» начала свою работу в декабре 2016 года и расположена в историческом здании, которое раньше принадлежало комплексу красных казарм в Лефортово. Этот корпус был заложен в 1770 году и с тех пор подвергался многочисленным перестройкам.
В настоящее время галерея находится в уникальном городке, который граничит с природно-ландшафтным музеем-заповедником «Лефортово».
Это место сохраняет атмосферу старой Москвы с узкими улочками и дворами, а также является центром творческой жизни, где расположены мастерские художников, что делает его популярным среди кинематографистов и фотографов.Основная цель галереи — реализация разнообразных творческих, культурных и общественных проектов.Она организует художественные выставки, лекции, мастер-классы, литературные и музыкальные вечера, а также семинары и встречи.Билет: от 200рКрасноказарменная ул., 3, Москва 

А дальше мы пройдемся по музейным домам и квартирам. В Москве огромное количество маленьких мемориальных квартир. Подборка малоизвестных квартир-музеев с интересной историей:Квартира Ф.П. Гааза - этого человека называют «святой доктор». Гааз был главным врачом Павловской больницы, главным врачом Москвы, главным врачом московских тюрем. Его бурная деятельность часто встречала отпор начальства и чиновников. Он навел чистоту во всех больничных учреждениях, починил аптекарские склады, вывел оттуда мышей и крыс, взяв «на работу» кошек и котов. Доктор старался улучшить ужасающее этапирование (принудительную транспортировку) в ссылку каторжан и ссыльных. Он успешно лечил и богатых пациентов.Из Пруссии он приезжает в Россию и проходит очень сложный путь главного тюремного доктора. Его деятельность пришлась на период распространения холеры и тифа. Он вёл не только врачебную, но и просветительскую деятельность для людей.

Музей квартира П. А. Флоренского - богослов и священник, которого назвали русским Леонардо да Винчи. Мемориальный музей священника Павла Флоренского, созданный по инициативе его внука игумена Андроника (Трубачёва) и искусствоведа Марии Люкшиной в 1997 году. Музей входит в число проектов Фонда науки и православной культуры священника Павла Флоренского.Он всю жизнь искал истину, причём на стыке религии и математики. Его выводы и идеи были слишком провокационными, что привело Флоренского на Соловки. Но это совсем другая глава жизни;

Квартира-мастерская Л. М.  Гурченко - относительно новый музей, где Людмила Марковна собрала огромную коллекцию живописи и фарфора.Сложный характер актрисы вылился в непростые отношения в семье. Про это обязательно в музее расскажут.

Квартира семьи МаяковскихОтдельную квартиру Людмила Маяковская получила в конце 1927 года от «Трёхгорной мануфактуры», где к тому моменту проработала 17 лет.Владимир Маяковский не остался в стороне от благоустройства жизни своих родных: внёс первоначальную денежную сумму для вступления в кооператив, а также добился установки телефона.В 1972 году по завещанию Людмилы квартира была передана музею Маяковского, вместе со всей обстановкой и предметами быта.Кроме того, фонды музея пополнились документами, письмами, рукописями Маяковских, вещами, привезёнными семьёй из родной Грузии: альбомы, рисунки, мебель, выполненная по эскизам отца поэта Владимира Константиновича. Билет: 300р
Студенецкий пер., 6, Москва

Мемориальная музей-квартира Г.М. КржижановскогоМемориальная музей-квартира Г. М. Кржижановского, являющаяся филиалом Государственного центрального музея современной истории России, была основана в 1968 году.
Она расположена в доме где с 1919 по 1959 год проживала семья выдающегося учёного-энергетика Глеба Максимилиановича Кржижановского.В этой квартире был разработан план ГОЭЛРО, и здесь часто встречались видные деятели, включая Владимира Ильича Ленина и Надежду Крупскую, а также известных писателей и музыкантов.Создание музея было инициировано в 1968 году, и первые посетители были приняты в 1988 году.Семья Кржижановских проживала в этой квартире до 1973 года.В 2015 году здание было полностью передано Музею современной истории России, а с 2016 года в нем проводились работы по ремонту и реставрации.Обновлённый музей-квартира был открыт 22 августа 2019 года.
Билет: 150р
Садовническая ул., 30, стр. 1

Дом-музей А.И. ГерценаДом-музей А. И. Герцена представляет собой одноэтажный деревянный особняк с мезонином, построенный в 1820-х годах.Генерал Сергей Тучков приобрёл это здание сразу после его постройки.В 1839 году Александр Герцен унаследовал участок от своего отца, который выкупил особняк.Герцен жил здесь с 1843 по 1847 год, в этот период он написал такие произведения, как повести «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов», роман «Кто виноват?», а также «Письма об изучении природы».В 1934 году в доме была организована временная литературная выставка, посвященная Герцену, а в 1968 году музей был официально основан.Постоянная экспозиция открылась в 1976 году благодаря усилиям правнуков писателя — Натальи Герцен и Леонарда Риста.Билет: от 200р
пер. Сивцев Вражек, 27, Москва 

Музей-квартира И. Д. СытинаМузей-квартира И. Д. Сытина является единственным музеем, посвящённым Ивану Дмитриевичу Сытину, российскому предпринимателю, книгоиздателю и просветителю.Он был открыт в 1989 году в квартире, где Сытин жил в последние годы своей жизни с 1928 по 1934 год.Идея создания музея принадлежала его сыну Дмитрию.Активное участие в организации музея также принимали дочери Сытина — Анна и Ольга.В 1986 году квартира №274 была передана Добровольному обществу любителей книги РСФСР, и более 100 квадратных метров квартиры были отведены под общественный музей.Позже квартира была зарегистрирована как памятник истории и культуры, получив государственную защиту.Билет: 350рТверская ул., 12, стр. 2, Москва 

Музей-квартира Н.С. ГоловановаДирижёр Николай Голованов начал жить в квартире №10 в 1935 году и оставался здесь восемнадцать лет.В этом же доме проживали известные личности, такие как оперная певица Надежда Обухова, народный артист СССР Иван Козловский, а также артисты Алексей Пирогов и Мария Максакова.Музей, посвящённый памяти Голованова, был основан в 1969 году по указанию Министерства культуры СССР, когда после смерти его сестры квартира была передана Всероссийскому музейному объединению музыкальной культуры (ВМОМК).Открытие музея для посетителей состоялось в 1974 году.В 2002 году музей закрылся на реконструкцию, которая длилась десять лет.Торжественное открытие произошло 18 мая 2012 года, в этот день на мероприятии выступили Геннадий Рождественский и народная артистка РСФСР Ирина Масленникова.Билет: от 150р
Брюсов пер., 7, Москва 

Музей Улановой закрылся, галерея «Высота» тоже.
Правда, музей квартира Улановой закрылся вроде на ремонт, но но сих пор не открыли, а вот галерею просто закрыли. Зато открылась фотостудия  в высотке на Котельнической.Она размещается в боковом корпусе, откуда летом будет красивый вид на внутренний двор. Дубовый лаковый паркет, оригинальные двери из массива и высокое светлое пространство. В общем очень даже красиво, правда придётся пропустить интерьеры парадного подъезда. В боковых зданиях они совершенно обычные.Организовано пространство для фотосессий
Котельническая набережная, 1/15

Мемориальная квартира Андрея Белого – единственный в мире музей, посвященный Андрею Белому (настоящее имя – Борис Николаевич Бугаев; 1880-1934), поэту, писателю, философу, теоретику символизма и антропософу-мистику.Шумный Арбат, открытая форточка и длинные коридоры со скрипом открывающейся двери. Музей находится в доме № 55 на углу Арбата и Денежного переулка, в квартире на третьем этаже. В этой квартире Андрей Белый родился. С ней связаны его первые отчетливые «миги сознания», детские воспоминания о мире, людях и о себе. Здесь прошли годы его учебы – в знаменитой частной гимназии Льва Поливанова на Пречистенке, потом – в Московском университете.Здесь он пережил первые волнения страсти и постиг горе утраты – смерть отца. Здесь из Бори Бугаева, мальчика из профессорской семьи, сформировался писатель-модернист, лидер московских символистов Андрей Белый. Он прожил в этой квартире двадцать шесть лет – с рождения и до 1906 г.
Поднимаемся на третий этаж и оказываемся в начале 20 века. Здесь родился и вырос мальчик Борис Бугаев, ставший впоследствии поэтом-символистом. По утрам гимназия, по вечерам семейные вечера с роялем и чтением стихов.
Здесь прошли и самые сложные периоды жизни писателя, начавшиеся в 1930-м году. Гонения, травля и аресты друзей на соседних улицах. 
Сегодня это место концертов, вечеров памяти и чтений. Очень советую прийти, чтобы понять и разобраться в литературных течениях 20 века.

Ну и последняя точка на сегодня - музей-квартира К. Тимирязева.В эту квартиру Климент Тимирязев вместе с семьей въехал в 1899 году и прожил до самой смерти в 1920 году.Статус музея квартира получила в 1942 году на основании Решения ВЦИК от 29.04.1920 г. о сохранении в неприкосновенности кабинета и научного наследия К.А. Тимирязева. После смерти ученого в квартире продолжали жить его сын и жена, под коммунальное жилье ее не отдали, поэтому все удалось сохранить в полной неприкосновенности.Здания в Романовом переулке - жилой доходный дом третьей четверти XIX в. (строение 1) и дворовый флигель при нем (строение 2) являются объектами ценной исторической застройки Москвы. Оба они построены по проекту архитектора В.В. Белокрыльцева, одного из основателей Московского архитектурного общества.Мемориальный музей-квартира образован во флигеле в 1942 г. в качестве отделения Музея биологии им. К.А. Тимирязева, на основании решения советских властей (ВЦИК) о сохранении в неприкосновенности кабинета и научного наследия К.А. Тимирязева. 27 апреля 1946 г. музей передан в ведение Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева.Родственники К.А. Тимирязева сохранили квартиру в том виде, в каком она была при жизни хозяина, сын лично передал квартиру сотрудникам музея. В экспозиции музея-квартиры пять комнат, включая жилые помещения, библиотеку и рабочий кабинет ученого. В 1958 г. здание реставрировалось, в нем заменили все коммуникации, интерьеры подверглись частичной реконструкции с целью увеличения выставочного пространства. 
Музей состоит под охраной государства как памятник федерального значения.

Предыдущие материалы:

Часть 1    Часть 2    Часть 3    Часть 4     Часть 5    Часть 6   
Часть 7    Часть 8    Часть 9    Часть 10   Часть 11  Часть 12
Часть 13  Часть 14  Часть 15   Часть 16  Часть 17  Часть 18     

сергей тучков
московский университет, город москва
московское архитектурное общество, город москва
андроник трубачев
наталья герцен
решение от 1920.04.29; вцик "о сохранении в неприкосновенности кабинета и научного наследия"
правда
государственный центральный музей современной истории, россия
бутырская тюрьма
л.м.гурченко
иван дмитриевич сытин
министерство культуры
музей современной истории, россия
кузьма колупаев
ольга сытина
виртуальный музей
московская сельскохозяйственная академия имени тимирязева, город москва
к.тимирязев
альперт, галерея
марья люкшина
Андрей Белый
алексей пирогов
Иван Козловский
д.ю.назаров
борис николаевич бугаев
мемориальный музей
лев поливанов
московский университет
оптовая торговля кавказскими фруктами каландадзе, магазин
фонд науки и православной культуры священника
александр и.герцен
Геннадий Рождественский
Мария Максакова
Надежда Крупская
министерство культуры, ссср
Владимир Ильич Ленин
музей
дмитрий сытин
п.гааз
климент а.тимирязев
павловская больница
рабочий, газета
владимир константинович
всероссийское музейное объединение музыкальной культуры (вмомк)
леонард рист
россия
высота, галерея
людмила маяковская
глеб максимилианович кржижановский
лефортово, музей
газета
павел а.флоренский
в.в.белокрыльцев
леонардо да-винч
ирина масленникова
магазин
надежда обухова
город москва
музей биологии имени тимирязева
Николай Голованов
анна сытина
Владимир Маяковский
наверх