Музеи Москвы 19

Очередная порция сведений о музеях Москвы.
Подпольная типография на ЛеснойОдин из самых необычных музеев Москвы расположен в исторической части города, в бывшем доходном доме, который с конца ХIХ века принадлежал купцу Кузьме Колупаеву.
Под самым носом жандармов, под прикрытием оптовой лавки кавказских фруктов, работала подпольная типография, где изготавливались революционные листовки и печатались газеты.
Дом на Лесной был выбран не случайно: он стоит на месте оврага, в котором протекал ручей. Регулярно уровень воды поднимался и грозил затопить подвалы. Для контроля уровня воды в подвале был вырыт смотровой колодец, который подпольщики использовали для размещения печатного станка. Сама продукция типографии вывозилась в ящиках с фруктами.Здесь, неподалеку от Бутырской тюрьмы, по соседству с полицейским участком, в дни Первой российской революции 1905-1907 годов находилась глубоко законспирированная нелегальная типография, где издавались революционные листовки и социал-демократическая газета «Рабочий». Она работала под прикрытием магазина «Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе».
Это единственная в России нелегальная типография, которая так и не была обнаружена царской полицией по причине высокого профессионализма конспираторов.Музей существует с 1924 года. Его организаторами были те, кто в свое время создавал тайную типографию и работал в ней. Именно поэтому экспозиция с необычайной точностью воспроизводит все детали давно ушедшего прошлого.В 2015 году Государственный центральный музей современной истории России запустил проект «Виртуальный музей». История подпольной типографии ЦК РСДРП, работавшей в 1905—1906 гг.
ул. Лесная, д. 55
Галерея «Альперт»Галерея «Альперт» начала свою работу в декабре 2016 года и расположена в историческом здании, которое раньше принадлежало комплексу красных казарм в Лефортово. Этот корпус был заложен в 1770 году и с тех пор подвергался многочисленным перестройкам.
В настоящее время галерея находится в уникальном городке, который граничит с природно-ландшафтным музеем-заповедником «Лефортово».
Это место сохраняет атмосферу старой Москвы с узкими улочками и дворами, а также является центром творческой жизни, где расположены мастерские художников, что делает его популярным среди кинематографистов и фотографов.Основная цель галереи — реализация разнообразных творческих, культурных и общественных проектов.Она организует художественные выставки, лекции, мастер-классы, литературные и музыкальные вечера, а также семинары и встречи.Билет: от 200рКрасноказарменная ул., 3, Москва
А дальше мы пройдемся по музейным домам и квартирам. В Москве огромное количество маленьких мемориальных квартир. Подборка малоизвестных квартир-музеев с интересной историей:Квартира Ф.П. Гааза - этого человека называют «святой доктор». Гааз был главным врачом Павловской больницы, главным врачом Москвы, главным врачом московских тюрем. Его бурная деятельность часто встречала отпор начальства и чиновников. Он навел чистоту во всех больничных учреждениях, починил аптекарские склады, вывел оттуда мышей и крыс, взяв «на работу» кошек и котов. Доктор старался улучшить ужасающее этапирование (принудительную транспортировку) в ссылку каторжан и ссыльных. Он успешно лечил и богатых пациентов.Из Пруссии он приезжает в Россию и проходит очень сложный путь главного тюремного доктора. Его деятельность пришлась на период распространения холеры и тифа. Он вёл не только врачебную, но и просветительскую деятельность для людей.
Музей квартира П. А. Флоренского - богослов и священник, которого назвали русским Леонардо да Винчи. Мемориальный музей священника Павла Флоренского, созданный по инициативе его внука игумена Андроника (Трубачёва) и искусствоведа Марии Люкшиной в 1997 году. Музей входит в число проектов Фонда науки и православной культуры священника Павла Флоренского.Он всю жизнь искал истину, причём на стыке религии и математики. Его выводы и идеи были слишком провокационными, что привело Флоренского на Соловки. Но это совсем другая глава жизни;
Квартира-мастерская Л. М. Гурченко - относительно новый музей, где Людмила Марковна собрала огромную коллекцию живописи и фарфора.Сложный характер актрисы вылился в непростые отношения в семье. Про это обязательно в музее расскажут.
Квартира семьи МаяковскихОтдельную квартиру Людмила Маяковская получила в конце 1927 года от «Трёхгорной мануфактуры», где к тому моменту проработала 17 лет.Владимир Маяковский не остался в стороне от благоустройства жизни своих родных: внёс первоначальную денежную сумму для вступления в кооператив, а также добился установки телефона.В 1972 году по завещанию Людмилы квартира была передана музею Маяковского, вместе со всей обстановкой и предметами быта.Кроме того, фонды музея пополнились документами, письмами, рукописями Маяковских, вещами, привезёнными семьёй из родной Грузии: альбомы, рисунки, мебель, выполненная по эскизам отца поэта Владимира Константиновича. Билет: 300р
Студенецкий пер., 6, Москва
Мемориальная музей-квартира Г.М. КржижановскогоМемориальная музей-квартира Г. М. Кржижановского, являющаяся филиалом Государственного центрального музея современной истории России, была основана в 1968 году.
Она расположена в доме где с 1919 по 1959 год проживала семья выдающегося учёного-энергетика Глеба Максимилиановича Кржижановского.В этой квартире был разработан план ГОЭЛРО, и здесь часто встречались видные деятели, включая Владимира Ильича Ленина и Надежду Крупскую, а также известных писателей и музыкантов.Создание музея было инициировано в 1968 году, и первые посетители были приняты в 1988 году.Семья Кржижановских проживала в этой квартире до 1973 года.В 2015 году здание было полностью передано Музею современной истории России, а с 2016 года в нем проводились работы по ремонту и реставрации.Обновлённый музей-квартира был открыт 22 августа 2019 года.
Билет: 150р
Садовническая ул., 30, стр. 1
Дом-музей А.И. ГерценаДом-музей А. И. Герцена представляет собой одноэтажный деревянный особняк с мезонином, построенный в 1820-х годах.Генерал Сергей Тучков приобрёл это здание сразу после его постройки.В 1839 году Александр Герцен унаследовал участок от своего отца, который выкупил особняк.Герцен жил здесь с 1843 по 1847 год, в этот период он написал такие произведения, как повести «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов», роман «Кто виноват?», а также «Письма об изучении природы».В 1934 году в доме была организована временная литературная выставка, посвященная Герцену, а в 1968 году музей был официально основан.Постоянная экспозиция открылась в 1976 году благодаря усилиям правнуков писателя — Натальи Герцен и Леонарда Риста.Билет: от 200р
пер. Сивцев Вражек, 27, Москва
Музей-квартира И. Д. СытинаМузей-квартира И. Д. Сытина является единственным музеем, посвящённым Ивану Дмитриевичу Сытину, российскому предпринимателю, книгоиздателю и просветителю.Он был открыт в 1989 году в квартире, где Сытин жил в последние годы своей жизни с 1928 по 1934 год.Идея создания музея принадлежала его сыну Дмитрию.Активное участие в организации музея также принимали дочери Сытина — Анна и Ольга.В 1986 году квартира №274 была передана Добровольному обществу любителей книги РСФСР, и более 100 квадратных метров квартиры были отведены под общественный музей.Позже квартира была зарегистрирована как памятник истории и культуры, получив государственную защиту.Билет: 350рТверская ул., 12, стр. 2, Москва
Музей-квартира Н.С. ГоловановаДирижёр Николай Голованов начал жить в квартире №10 в 1935 году и оставался здесь восемнадцать лет.В этом же доме проживали известные личности, такие как оперная певица Надежда Обухова, народный артист СССР Иван Козловский, а также артисты Алексей Пирогов и Мария Максакова.Музей, посвящённый памяти Голованова, был основан в 1969 году по указанию Министерства культуры СССР, когда после смерти его сестры квартира была передана Всероссийскому музейному объединению музыкальной культуры (ВМОМК).Открытие музея для посетителей состоялось в 1974 году.В 2002 году музей закрылся на реконструкцию, которая длилась десять лет.Торжественное открытие произошло 18 мая 2012 года, в этот день на мероприятии выступили Геннадий Рождественский и народная артистка РСФСР Ирина Масленникова.Билет: от 150р
Брюсов пер., 7, Москва
Музей Улановой закрылся, галерея «Высота» тоже.
Правда, музей квартира Улановой закрылся вроде на ремонт, но но сих пор не открыли, а вот галерею просто закрыли. Зато открылась фотостудия в высотке на Котельнической.Она размещается в боковом корпусе, откуда летом будет красивый вид на внутренний двор. Дубовый лаковый паркет, оригинальные двери из массива и высокое светлое пространство. В общем очень даже красиво, правда придётся пропустить интерьеры парадного подъезда. В боковых зданиях они совершенно обычные.Организовано пространство для фотосессий
Котельническая набережная, 1/15
Мемориальная квартира Андрея Белого – единственный в мире музей, посвященный Андрею Белому (настоящее имя – Борис Николаевич Бугаев; 1880-1934), поэту, писателю, философу, теоретику символизма и антропософу-мистику.Шумный Арбат, открытая форточка и длинные коридоры со скрипом открывающейся двери. Музей находится в доме № 55 на углу Арбата и Денежного переулка, в квартире на третьем этаже. В этой квартире Андрей Белый родился. С ней связаны его первые отчетливые «миги сознания», детские воспоминания о мире, людях и о себе. Здесь прошли годы его учебы – в знаменитой частной гимназии Льва Поливанова на Пречистенке, потом – в Московском университете.Здесь он пережил первые волнения страсти и постиг горе утраты – смерть отца. Здесь из Бори Бугаева, мальчика из профессорской семьи, сформировался писатель-модернист, лидер московских символистов Андрей Белый. Он прожил в этой квартире двадцать шесть лет – с рождения и до 1906 г.
Поднимаемся на третий этаж и оказываемся в начале 20 века. Здесь родился и вырос мальчик Борис Бугаев, ставший впоследствии поэтом-символистом. По утрам гимназия, по вечерам семейные вечера с роялем и чтением стихов.
Здесь прошли и самые сложные периоды жизни писателя, начавшиеся в 1930-м году. Гонения, травля и аресты друзей на соседних улицах.
Сегодня это место концертов, вечеров памяти и чтений. Очень советую прийти, чтобы понять и разобраться в литературных течениях 20 века.
Ну и последняя точка на сегодня - музей-квартира К. Тимирязева.В эту квартиру Климент Тимирязев вместе с семьей въехал в 1899 году и прожил до самой смерти в 1920 году.Статус музея квартира получила в 1942 году на основании Решения ВЦИК от 29.04.1920 г. о сохранении в неприкосновенности кабинета и научного наследия К.А. Тимирязева. После смерти ученого в квартире продолжали жить его сын и жена, под коммунальное жилье ее не отдали, поэтому все удалось сохранить в полной неприкосновенности.Здания в Романовом переулке - жилой доходный дом третьей четверти XIX в. (строение 1) и дворовый флигель при нем (строение 2) являются объектами ценной исторической застройки Москвы. Оба они построены по проекту архитектора В.В. Белокрыльцева, одного из основателей Московского архитектурного общества.Мемориальный музей-квартира образован во флигеле в 1942 г. в качестве отделения Музея биологии им. К.А. Тимирязева, на основании решения советских властей (ВЦИК) о сохранении в неприкосновенности кабинета и научного наследия К.А. Тимирязева. 27 апреля 1946 г. музей передан в ведение Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева.Родственники К.А. Тимирязева сохранили квартиру в том виде, в каком она была при жизни хозяина, сын лично передал квартиру сотрудникам музея. В экспозиции музея-квартиры пять комнат, включая жилые помещения, библиотеку и рабочий кабинет ученого. В 1958 г. здание реставрировалось, в нем заменили все коммуникации, интерьеры подверглись частичной реконструкции с целью увеличения выставочного пространства.
Музей состоит под охраной государства как памятник федерального значения.
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