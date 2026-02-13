Запрещаем. Замедляем. Зазываем (в приказном порядке)

Я просто поставлю скрины Черные береты Каспия - это канал морпехов, находящихся на фронте. А вот запись с канала Никиты Третьякова. Мобилизованный десантник, военкор, волонтер.



Что еще невозможно представить?

Невозможно представить, что связь в наших войсках еще неделю назад полагалась на спутниковую группировку вражеской страны.

Невозможно представить, что до сих пор многие необходимые для войны и военного быта вещи (анти-тепловизионные одеяла, радиостанции, бензо- и электроинструмент, инверторные генераторы и пр. и др.) появляются у солдат почти исключительно за счет их зарплаты или волонтеров.

Невозможно представить, что вся страна снабжает армию гражданскими машинами, а армия усиленно пытается с этим бороться.

Невозможно представить, что мобилизованных не только оставили служить навсегда без всякого срока, не только позабыли, но и многих под страхом смерти заставили подписать контракты.

Невозможно представить, что в зону боевых действий отправляют людей на костылях, чтобы соблюсти все формальности.

Невозможно представить, что потери, за исключением самых чудовищных случаев, вообще не учитываются при оценке эффективности командования.

Невозможно представить, кстати, что на исходе четвертого года войны власть всё еще считает крамольным вообще упоминать о потерях.

Невозможно представить, что враг бьет по нашим мирным городам, убивает 10-15-20 мирных граждан в неделю, и мы, похоже, не можем это предотвратить

Невозможно представить, что в нашей столице диверсанты убивают наших генералов, подкидывают бомбы нашим детям, а в столицу врага без опаски приезжают любые важные гости, их даже шутливо называют «живым ПВО».

Невозможно представить, что воюющая и все еще не достигшая решающего перевеса страна выкидывает миллиарды на украшательства и увеселения для жителей мегаполисов, одновременно повышая тарифы на коммуналку.

Невозможно представить, что мы перестали гнать нефть через территорию противника (и платить ему за транзит) только тогда, когда враг сам перекрыл трубу.

Невозможно представить, что при входе в метро досматривают содержимое телефонов граждан, их личную переписку и историю поиска.

Невозможно представить, что существует бизнес на чиновниках, которые идут на СВО ради карьеры или избегания наказания, числятся несколько месяцев в частях и выходят оттуда героями и ветеранами.

Невозможно представить, что многие разработчики БпЛА и других вооружений не могут продвинуть свои разработки на фронт, потому что влиятельные люди тут же подсовывают госзаказчику свой аналог, немного хуже и в разы дороже оригинала.

Невозможно представить, что интернет произвольно отключают за тысячи километров от зоны боевых действий — якобы ради безопасности от налетов и обстрелов.

А вам, дорогие друзья, что вот совсем-совсем невозможно представить?

Про блокировку Telegram. Пишет Архангел спецназа (канал воюющего подразделения):

Первоочередная проблема — потеря взаимодействия между подразделениями: налаженные каналы связи рухнут. На фоне отсутствия интернета на позициях замедлится передача разведывательной информации, а отсутствие Telegram усугубит эту ситуацию, так как добавится задержка информации на уровне управления.

Как пример: расчёт «мавиков» в 10:00 вскрывает противника в движении, передаёт эту информацию своим оперативным в течение минуты, далее (без Telegram) — по внутренней связи командиру части, затем — на пункт управления разведки, далее — с пункта управления разведки информация спустится в остальные части для огневого поражения и в обратном порядке вернётся до расчёта. В лучшем случае информация будет идти несколько часов, вместо 1–2 минут по Telegram. Актуальность разведданных будет потеряна через 10–15 минут, и огневое поражение будет нецелесообразно, что скажется на эффективности войск.

В Telegram взаимодействие между оперативными офицерами идёт напрямую, и реагирование на цель происходит в течение нескольких секунд. Дрон появляется в воздухе через минуту после обнаружения цели, что позволяет «ловить» противника в движении.

По большому счёту это откатит нас на пару лет назад, примерно к самому началу войны. Однако альтернативные способы уже придумываются, и восстановление будет в долгие сроки. Нынешняя война очень динамичная, и основой этой динамики является оперативное реагирование на изменение обстановки, поэтому любые задержки будут негативно влиять на ведение боевых действий.

Также пострадают сборы, ведь у нас весь фронт держится на них: сборы на «мавики», которые приносят победу на поле боя, уйдут в ноль. Информационная война тоже пострадает очень сильно, потому что её долго наращивали, а тут просто всё бросят, и всё перейдёт противнику.

