Снесено и утеряно 17

Сегодня пройдемся по потерям Санкт-Петербурга.

Но не только по уже снесенным или уже утерянным, но и по заброшенным объектам, которые требуют срочной реконтрукции, пока не произлшло непоправимое.

Заброшенная красота в центе Петербурга: ротонда исторического здания Оптического института. Историческое здание является частью Государственного Оптического Института (ГОИ).

Построено в 1950-х годах. Удивительно, что до недавнего времени двери и окна внутрь помещения были открыты. При этом, тут хорошо сохранились потолочные росписи. Если приглядеться, на них изображены знаки зодиака. Здание является объектом культурного наследия, и, возможно, станет настоящим культурным кластером. В мае 2025 года его купила компания «Антарес», планирующая сдавать помещения под офисы и прочую коммерцию. Есть нюанс: ремонтировать здание будет сложно и дорого. Что из этого выйдет, покажет только время…

Документальное фото. Снос часовни Христа Спасителя Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря на Невском проспекте. 1929 г.

Печальная история дома с шаром в Гатчине Местный житель Олег Архипов - механик по обслуживанию и ремонту печатных машин - планировал открыть в этом доме музей космонавтики. Строительство началось в 1970-е годы и продолжалось около 25 лет. Шар из кирпича и бетона высотой с человеческий рост был пристроен к деревянному дому, основное здание которого появилось ещё в начале XX века. В 1990-е годы в доме произошёл пожар. Восстанавливать космическую постройку было дорого и долго, поэтому Олег Петрович был вынужден забросить свой проект. Гатчинский район, пос.Высокоключевой, ул.

Пушкинская

Многолетний конфликт вокруг здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно–бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2–м Муринском пр., 49, завершился сносом объекта, несмотря на протест комитета по охране памятников. Петербуржцы добивались признания этого объекта памятником и выступали против его сноса 7 лет. На месте ВНИИБ планируют построить жилой комплекс.

Полный позор произошёл в Санкт-Петербурге: защитившись толпой из мигрантов, застройщик начал снос красивого здания института целлюлозно-бумажной промышленности.

Здание являлось отличным образцом сталинского ампира и украшением района, состоящего в-основном из брежневских коробок. Последние несколько лет местные жители борятся за его сохранение, так как на его месте хотят построить безликую жилую коробку. И у активистов получалось отстоять здание. Поэтому застройщик пошёл другим, более подлым путём. Вчера в 7-30 утра к ВНИИБу на автобусах привезли несколько сот мигрантов, которые организованной колонной подошли к зданию, растолкали дежурящих у него местных жителей, поставили забор и дали проехать технике.

Сносить здание начали сразу с самой ценной и красивой центральной части.

Со слов местных жителей: азербайджанская строительная мафия (которой всячески способствует выходец из Баку, губернатор Санкт-Петербурга Беглов) сносит исторические здания, которые охраняются законом об объектах культурного наследия.

Они уже снесли десяток домов и в какой-то момент терпение жителей лопнуло, и они вступили в открытое противостояние с мигрантами.

Несмотря на то, что защитников здания толкали и били, а градозащитника и члена Общества "Будущее" Кирилла Фарафонова вообще избили, всё же люди прорвались за забор, блокировали технику и остановили снос. Но тут приехала полиция и защитников здания стали задерживать.

Фарафонов написал н своей странице: "Кроме избиения меня и других ребят, задержали 16 человек (защитников снесённого дома). Позор администрации Санкт-Петербурга, КГИОП и всем причастным к разрушению этого ценного образца сталинского ампира. Здание ещё не снесли до конца, но, кажется, что его судьба уже решена." В одном из городских обзоров задавали резонные вопросы: опять снос и опять, конечно же по чистому совпадению, в праздники.

В одном из чатов поиска разной сомнительной работёнки искали добрых молодцев для обеспечения безопасности сноса от местных жителей. а с утра (аж с 8!) пригнали технику чтобы сносить здание ВНИИБА на 2-м Муринском, 49 с шайкой этих добрых молодцев.

За здание годами боролись жители города, делали экспертизы и судились с КГИОП и застройщиком. в декабре подали очередную заявку на рассмотрение в качестве памятника, а значит здание нельзя сносить, это нарушение закона, но застройщику есть ли дело до закона? До города? До людей, в нём живущих? Уверены, вы сможете найти ответы.

А что бравые правоохранители? А они приехали и скрутили жителей и затолкали их по автозакам, ибо нечего ...мерзко и больно.

Но и это еще не все. В оцеплении стояли "бравые бородачи", которых наняли для охраны варварства. Как выглядят 40 серебренников.

Ну и вишенка на торте. Задержанным защитникам ВНИИБа (т.е. местным жителям, задержанным бравыми полицейскими) вменяют ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП - организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (штраф от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток). При этом подвоз организованных толп мигрантов, нанятых за черный нал, полиция почему-то таким мероприятием не считает. Хотя известно место их сбора и телефон исполнителя - один из мигрантов обронил бумажку, на которой это было написано! Просто мерзко!

Загадочный пожар в Новой Голландии 24 декабря 2004 года в самом сердце Петербурга бушевал огонь. Горела Новая Голландия — легендарный остров, 250 лет принадлежавший военным и бывший для горожан «территорией-призраком».

Пожар случился ровно через 12 дней после официальной передачи объекта от Балтийского флота городу. Власти уже объявили о грядущем международном конкурсе на лучший проект реконструкции, который должен был начать новую главу в жизни острова.

Огонь уничтожил около 3000 кв. м деревянных корпусов XIX века. Пламя нанесло серьезный урон, а главное — создало опасный прецедент. Вскоре прозвучали заявления, что инвестору будут позволено снести эти постройки как «не представляющие большой ценности». Это вызвало бурю возмущения у градозащитников и историков.

Случившееся стало точкой невозврата. Трагедия окончательно перевела разговор о Голландии из плоскости «когда начнут реставрировать?» в плоскость «что именно будут восстанавливать?»

В итоге в 2006 году были разрушены два дореволюционных здания — опытный бассейн с лабораторией вдоль Адмиралтейского канала, где работал Дмитрий Менделеев, и трехэтажная краснокирпичная радиостанция Главного морского штаба у места слияния Крюкова и Ново-Голландского каналов. На месте лаборатории расположили сквер. Дом коменданта и снесенный контрольно-пропускной пункт (февраль 2006 года) Здание у слияния Крюкова и Ново-Голландского каналов (апрель и ноябрь 2006 года) Опытный бассейн с лабораторией Менделеева (февраль и ноябрь 2006 года)

Императорские конюшни К сожалению, в сердце Петербурга хватает заброшенных зданий. Например, Императорские конюшни! Строили их ещё по приказу Петра I в 1720-1723 гг. В начале 19 века конюшни пережили реконструкцию. В советский период здесь располагалась конная милиция и гараж НКВД. В 2001 году здание наконец-то получило статус объекта культурного наследия. С тех пор эти конюшни постоянно ищут инвесторов для восстановления и новой жизни. Реконструкция оценивается в невероятную сумму, ведь только консервация и срочные противоаварийные работы обойдутся новому владельцу в более чем 4 млрд (!) рублей. Как считаете, есть ли шанс на то, что Императорские конюшни приведут в порядок? С одной стороны, объект значимый, но так много денег вложить сможет разве что государство. Да вот только дождемся ли?

Подвигам лейб-гвардии Саперного батальона Фото ателье К. Буллы

Николай Павлович, будущий император Николай I, был шефом лейб-гвардии Саперного батальона с 1817 года и до конца жизни. Благодаря своевременному прибытию батальона 14 декабря 1825 года в Зимний дворец, он и семья избежали ареста декабристами.

Памятник по его приказу был создан в Петергофе на месте лагеря батальона, недалеко от дворца «Бедьведер». После 1899 года его перевезли в Петербург и установили перед церковью Косьмы и Дамиана.

В 1950-х годах церковь взорвали для строительства метро «Чернышевская», и скульптура была демонтирована, оставшись лишь валун-постамент у подножья Бабигонского холма.

Дом был построен для И. Ф. Калугина по проекту голландского архитектора Василия фон Витта и вплоть до 1917 г. принадлежал этому семейству. Сначала он перешел Дмитрию Ивановичу Калугину, затем его жене Изабелле Романовне, а затем сыну - Михаилу Дмитриевичу. После революции дом национализирован. до 1926 г. Вид фасада дома №22 на наб. реки Мойки. Снос дома на набережной Мойки, 1971 г.Фото 1999 годРеставрация здания была проведена швейцарской компанией Кемпински Отельс С.А, владеющей сетью отелей по всему миру. Фото 1999 год Гостиница Мойка 22 Кемпински была открыта в 2005 г.

Дела даввно минувших дней. Историческая находка на Дворцовой

В ходе реставрации Дворцовой площади в 2001 году, на глубине более полуметра, учёные обнаружили хорошо сохранившийся фундамент флигеля Анны Иоанновны.

В своё время это был трёхэтажный дворец, возведённый по проекту Растрелли в 1746 году.

Фундамент был тщательно изучен и сфотографирован. Правда фото я так и не обнаружила. А затем его... закопали. Так что исторический фундамент по сей день находится под толщей земли на Дворцовой площади.

История дома, который все еще ждет спасения Дом Волкова — один из немногих сохранившихся деревянных особняков Ораниенбаума. Его построили на рубеже XIX–XX веков, и сначала он принадлежал статскому советнику Кекину, а позднее перешёл к Волковым. Здание выделялось архитектурой в стиле модерн и угловой башенкой со шпилем. После революции дом национализировали, в 1966 году отремонтировали и позже признали объектом культурного наследия. В 2008-м здание признали аварийным, а после пожара 2013 года его состояние резко ухудшилось. Часть фасадов и второй этаж были повреждены, вход заколотили, чтобы предотвратить разрушение и проникновение внутрь. Город много раз пытался продать дом, но торги срывались. Позже дом включили в программу «Рубль за метр», перевели квартиры в нежилой фонд и снова выставили на торги. В 2025 году дом вновь предложили инвесторам за символическую цену с обязательствами по сохранению памятника.

г. Ломоносов, Еленинская ул. 26/13

Кто украл ворота? В живописной части Александровского парка, у дороги, ведущей в пос. Александровская, когда-то стояли величественные чугунные ворота — знаковый памятник эпохи Николая I.

Ворота были созданы в 1820-е годы по проекту Адама Менеласа, мастера русской неоготики и стояли у Ламского павильона. Изначально они украшали Ламской павильон. В 1846 году их перенесли на современное место, обозначив границу парка. Александровские ворота — памятник архитектуры. Расположен в пейзажной части Александровского парка, у дороги на Александровку.

У чугунных ворот не было створок, они были едины по оформлению со Старо-Красносельскими воротами. Отливка была осуществлена на Петербургском чугунном заводе Еще в 1983-84 году ворота стояли на своем месте и фото сверху датировано этими годами. Фото снизу из семейного архива автора рубрики Время Питера, 1962-й год. Сегодня от ворот сохранился лишь один пилон со стороны парка и база второго. Администрация Пушкинского района считает, что восстановление на историческом месте невозможно из-за расширения дороги. Даже орел пропал с вершины оставшегося капителя.

Дача Бадмаева 1960-е годы

Дача врача тибетской медицины Жамсарана Бадмаева, построенная в 1880-х годах на вершине Поклонной горы, была первым зданием в России, возведённым из железобетона. Архитектура особняка, созданного по проекту архитектора Евгения Львовича Лебурде, отражала стиль построек родины владельца. Рядом находились хозяйственные постройки, оранжерея для лекарственных растений, аптека и больница-санаторий, а также школа для бурятских детей. Особняк был разграблен и подожжён в 1917 году, а затем национализирован. В 1981 году здание снесли из-за строительства транспортной развязки. Сегодня память о даче сохранилась лишь в рассказах, а могила Петра Александровича Бадмаева находится неподалёку на Шуваловском кладбище.

Петербург, который мы не увидим: утраченные скульптуры Адмиралтейства Раньше скульптур и барельефов на Адмиралтействе было больше, чем сейчас. У двух павильонов на постаментах стояли фигуры, обозначающие Европу и Азию, Африку и Америку. С противоположной стороны два боковых входа украшали аллегории Волги, Дона, Днепра, Невы. Они были расположены лицом к Невскому проспекту. Со стороны Сенатской площади находились Енисей и Лена. На фронтонах располагались ещё 12 скульптур, изображающих месяцы года.

В XIX веке во время перестройки Исаакиевского собора богослужения временно проводились в Адмиралтействе. Александру I так понравилось новое место для церкви, что он распорядился не закрывать её. Священнослужители оказались в щекотливом положении: службы велись в здании, украшенном статуями обнажённых языческих богов.

Когда адмиралтейская церковь получила статус собора, развернулась военная компания против «раздетых» статуй. Александр II сдался и велел уничтожить скульптуры, олицетворяющие 4 континента, 6 рек и 12 месяцев.

Приговор Храму Спаса-на-Водах 2 декабря 1931 года президиум ВЦИК принял постановление о сносе церкви Спаса на Водах — храма-памятника на Английской набережной, построенного в 1909–1911 годах по проекту Мариана Перетятковича. «Спас-на-Водах» был создан в память о моряках, погибших в период Русско-японской войны. Место постройки храма было выбрано неслучайно, так как рядом находились верфи Ново-Адмиралтейского завода.

Храм был очень красив: его создали по подобию древнерусских церквей Суздаля и Владимира. Данный архитектурный стиль был нетипичен для храмов Петербурга. Церковь была облицована белым мрамором и украшена каменными рельефами. Особенностью храма был его внутренней интерьер, где на стенах были перечислены все погибшие корабли русского флота в русско-японской войне. В рамках борьбы с религией 8 марта 1932 года храм был закрыт и вскоре взорван. Сейчас на месте церкви создана часовня, реставрация же самого храма Спаса-на-Водах пока невозможна, по крайней мере, на своем прежнем месте, так как часть фундамента церкви уже застроена: над ней находится производственный корпус «Адмиралтейских верфей». Освящённый в 1911 году, храм с мозаиками Виктора Васнецова и Николая Бруни ("Спаситель, шествующий по водам") стал жертвой антирелигиозной кампании: закрыт в феврале 1924 года, а 8 марта 1932 года взорван. Взрыв был мощным — храм рухнул, но мозаики частично уцелели.

В 1933 году фрагменты, включая обломок алтарной мозаики "Лика Спаса" (весом более тонны, поднятый со дна канала) и три васнецовские иконы передали в Русский музей. Считавшиеся утраченными, они были найдены в 1995 году в подвалах музея. В 2002 году на месте взорванного храма подняли крест часовни, символизируя возрождение памяти о моряках и утраченном наследии. Это событие — напоминание о цене идеологии, где красота пала жертвой.

И на сегодня все.