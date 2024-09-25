Гений танковых сражений. Подвиг младшего лейтенанта Якова Тысячного на «высоте смертников»

Рассказываем подробнее удивительную биографию отважного советского танкиста.
Командир легендарной «тридцатьчетверки»
Яков родился 21 марта 1916 года в селе Митковцы под Каменец-Подольском. В 1936 году он поступил в танковое училище и накануне Великой Отечественной был назначен командиром танка Т-34.
С 22 июня 1941 года Тысячной участвовал в сражениях с врагом. Младший лейтенант особенно отличился весной 1942 года, когда он служил в 108-й танковой бригаде. К этому моменту контрнаступление под Москвой подходило к концу, противник постепенно стабилизировал линию фронта, подводил новые резервы.В конце марта танкисты сражались за самую высокую точку Калужской области — печально известную высоту «Зайцева гора». Из-за накала боев на этом участке немцы прозвали ее «Московским Верденом», а наши солдаты ей дали невеселое название «высота смертников». Она находились юго-западнее Юхнова у Варшавского шоссе. Немцы превратили этот район в прочный узел обороны, умело используя местность. Главные опорные пункты противника располагались слева и справа от шоссе: на самой горе в 275 метров и соседней возвышенности Фомино-1 в 269 метров. Перед высотами простиралось большое открытое поле, где трудно было найти укрытие. Немцы же пристреляли и заминировали все подходы, активно применяли артиллерию. А в критические для врага моменты в бой вступали самолеты и танки противника.Во время штурма советские войска понесли большие потери, так и не добившись успеха. Только экипаж Тысячного за 13 дней совершил 19 атак! Он чудом остался цел, не получив ни одного ранения. В первую очередь этого удалось достичь за счет слаженной работы танкистов и превосходного знания матчасти. Благодаря хорошему уходу Т-34 работал безотказно. В бою экипаж нанес большой урон врагу. Младший лейтенант метко стрелял, быстро поражая обнаруженные цели. Так, во время атаки 5 апреля он уничтожил пять дзотов, два пулеметных расчета и миномет противника. Это позволило пехоте на данном участке прорваться в немецкие траншеи. К концу дня высота Фомино-1 была в руках Красной Армии.Немцы собрали подкрепления и принялись контратаковать. Советскую пехоту поддерживал экипаж Тысячного и еще одного танка. Немцы попали под сокрушительный огонь наших машин и понесли тяжелые потери. Младший лейтенант уничтожил несколько десятков солдат противника. В районе высоты разгорелось и танковое сражение. В ходе перестрелки экипаж Тысячного оказался на высоте и уничтожил четыре «панцера». Кроме того, на счету «тридцатьчетверки» было восемь автомашин, восемь противотанковых пушек и десять минометов. К сожалению, удержать высоту советским войскам не удалось, немцы в результате массированных атак вернули обратно контроль над Фомино-1. Тем не менее мужество и героизм участников боев был отмечен советским командованием. Так, Яков Александрович Тысячной был удостоен ордена Красного Знамени и медали «За отвагу». Две награды в 1942 году за одну операцию было исключительно редким явлением, что подчеркивало героизм младшего лейтенанта.В районе Зайцевой горы Красная Армия потеряла около 60 тысяч убитыми и пропавшими без вести, овладеть ей удалось только через год, в марте 1943-го. Тысячной выжил в этих трудных боях и продолжил службу.
В 1942 году он получил ранение, после которого вернулся в строй.
Летом 43-го за совершенные подвиги во время Курской битвы был награжден орденом Отечественной войны II степени.В июле 1944 года Яков Александрович участвовал в стратегической наступательной операции «Багратион» в Белорусской ССР.После одного из сражений гвардии капитан находился позади основных сил бригады у подбитых машин. Тысячной заметил, что с тыла к нашим позициям идет на прорыв немецкая колонна, быстро принял решение и установил свой танк в засаду. Затем он подпустил немцев на близкое расстояние и открыл огонь. В ходе короткой схватки экипаж Т-34 уничтожил два танка, шесть автомашин и десятки пехотинцев врага. Планы противника были сорваны. За свои заслуги Яков Александрович Тысячной был награжден орденом Красной Звезды.Майор дошел до Победы и вернулся домой.
Зайцева гора, мемориал....«Подвиг ваш - бессмертен, память о вас – вечна!»Музей Победы: https://dzen.ru/a/Zo1NfMA3sj6annix
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