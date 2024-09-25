Гений танковых сражений. Подвиг младшего лейтенанта Якова Тысячного на «высоте смертников»

Танкист Яков Тысячной был кадровым командиром, прошедшим довоенную подготовку. В 1942 году его Т-34 участвовал в боях за печально известную высоту Зайцева гора. Экипаж 19 раз ходил в атаку, нанес огромный урон врагу и ни разу не был подбит! Такой феноменальный результат был отмечен командованием сразу двумя боевыми наградами. Новости СМИ2

Рассказываем подробнее удивительную биографию отважного советского танкиста. Танкист Яков Тысячной был кадровым командиром, прошедшим довоенную подготовку. В 1942 году его Т-34 участвовал в боях за печально известную высоту Зайцева гора. Экипаж 19 раз ходил в атаку, нанес огромный урон врагу и ни разу не был подбит! Такой феноменальный результат был отмечен командованием сразу двумя боевыми наградами.

Командир легендарной «тридцатьчетверки»

Яков родился 21 марта 1916 года в селе Митковцы под Каменец-Подольском. В 1936 году он поступил в танковое училище и накануне Великой Отечественной был назначен командиром танка Т-34.

С 22 июня 1941 года Тысячной участвовал в сражениях с врагом. Младший лейтенант особенно отличился весной 1942 года, когда он служил в 108-й танковой бригаде. К этому моменту контрнаступление под Москвой подходило к концу, противник постепенно стабилизировал линию фронта, подводил новые резервы. В конце марта танкисты сражались за самую высокую точку Калужской области — печально известную высоту «Зайцева гора». Из-за накала боев на этом участке немцы прозвали ее «Московским Верденом», а наши солдаты ей дали невеселое название «высота смертников». Она находились юго-западнее Юхнова у Варшавского шоссе. Немцы превратили этот район в прочный узел обороны, умело используя местность. Главные опорные пункты противника располагались слева и справа от шоссе: на самой горе в 275 метров и соседней возвышенности Фомино-1 в 269 метров. Перед высотами простиралось большое открытое поле, где трудно было найти укрытие. Немцы же пристреляли и заминировали все подходы, активно применяли артиллерию. А в критические для врага моменты в бой вступали самолеты и танки противника. Во время штурма советские войска понесли большие потери, так и не добившись успеха. Только экипаж Тысячного за 13 дней совершил 19 атак! Он чудом остался цел, не получив ни одного ранения. В первую очередь этого удалось достичь за счет слаженной работы танкистов и превосходного знания матчасти. Благодаря хорошему уходу Т-34 работал безотказно. В бою экипаж нанес большой урон врагу. Младший лейтенант метко стрелял, быстро поражая обнаруженные цели. Так, во время атаки 5 апреля он уничтожил пять дзотов, два пулеметных расчета и миномет противника. Это позволило пехоте на данном участке прорваться в немецкие траншеи. К концу дня высота Фомино-1 была в руках Красной Армии. Немцы собрали подкрепления и принялись контратаковать. Советскую пехоту поддерживал экипаж Тысячного и еще одного танка. Немцы попали под сокрушительный огонь наших машин и понесли тяжелые потери. Младший лейтенант уничтожил несколько десятков солдат противника. В районе высоты разгорелось и танковое сражение. В ходе перестрелки экипаж Тысячного оказался на высоте и уничтожил четыре «панцера». Кроме того, на счету «тридцатьчетверки» было восемь автомашин, восемь противотанковых пушек и десять минометов. К сожалению, удержать высоту советским войскам не удалось, немцы в результате массированных атак вернули обратно контроль над Фомино-1. Тем не менее мужество и героизм участников боев был отмечен советским командованием. Так, Яков Александрович Тысячной был удостоен ордена Красного Знамени и медали «За отвагу». Две награды в 1942 году за одну операцию было исключительно редким явлением, что подчеркивало героизм младшего лейтенанта. В районе Зайцевой горы Красная Армия потеряла около 60 тысяч убитыми и пропавшими без вести, овладеть ей удалось только через год, в марте 1943-го. Тысячной выжил в этих трудных боях и продолжил службу.

В 1942 году он получил ранение, после которого вернулся в строй.

Летом 43-го за совершенные подвиги во время Курской битвы был награжден орденом Отечественной войны II степени. В июле 1944 года Яков Александрович участвовал в стратегической наступательной операции «Багратион» в Белорусской ССР. После одного из сражений гвардии капитан находился позади основных сил бригады у подбитых машин. Тысячной заметил, что с тыла к нашим позициям идет на прорыв немецкая колонна, быстро принял решение и установил свой танк в засаду. Затем он подпустил немцев на близкое расстояние и открыл огонь. В ходе короткой схватки экипаж Т-34 уничтожил два танка, шесть автомашин и десятки пехотинцев врага. Планы противника были сорваны. За свои заслуги Яков Александрович Тысячной был награжден орденом Красной Звезды. Майор дошел до Победы и вернулся домой.

Зайцева гора, мемориал.... «Подвиг ваш - бессмертен, память о вас – вечна!» Музей Победы: https://dzen.ru/a/Zo1NfMA3sj6annix